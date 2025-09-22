Root.cz  »  Linux  »  KDE Plasma 6 na Waylandu ve FreeBSD, GNOME dočasně obnovuje podporu X11

KDE Plasma 6 na Waylandu ve FreeBSD, GNOME dočasně obnovuje podporu X11

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
KDE Plasma 6.3.0
Autor: KDE
KDE Plasma 6.3.0
Prostředí KDE Plasma 6 může běžet na FreeBSD pomocí relace Wayland. Projekt GNOME dočasně obnovuje podporu X11. Ve verzích openSUSE, které používají novější jádro nebude podporován souborový systém BCacheFS.

KDE Plasma 6 na Waylandu ve FreeBSD

Ačkoli Wayland byl původně vyvinut pro Linux, postupně se prosadil i na jiných platformách. Desktop KDE Plasma 6 může běžet na FreeBSD pomocí relace Wayland, jak demonstroval jeden z vývojářů: „V roce 2025 uspořádala komunita KDE svou výroční konferenci v německém Berlíně. Cestou jsem přeinstaloval FreeBSD na svém notebooku Frame.work 13, abych se znovu pokusil zprovoznit KDE Plasma 6 Wayland. Krátce řečeno: ano, KDE Plasma 6 Wayland na FreeBSD funguje. Tentokrát jsem postupoval podle pokynů od thesaigoneer na Codebergu. Nepřipadalo mi to nijak odlišné od mých předchozích pokusů. Tentokrát to však fungovalo a nezatuhlo to, což je důležitý rozdíl.“ 

KDE Plasma 6 na FreeBSDKDE Plasma 6 na FreeBSD

GNOME dočasně obnovuje podporu X11

Projekt GNOME již delší dobu plánuje postupné ukončení podpory X11 ve svém desktopovém prostředí. Vypadalo to, že podpora X11 bude během vývojového cyklu GNOME 49 v tomto roce ve výchozím nastavení deaktivována, ale tato změna byla zrušena.

Někteří členové GNOME poukázali na to, že úplné deaktivování podpory X11 by také znamenalo omezení přístupu k jiným desktopovým prostředím z přihlašovací obrazovky GNOME. Problém spočíval v přepínači x11-support.

Jeho vypnutím se nejen odstranily staré části jako XDMCP, ale také se zastavilo GDM, aby se vůbec nedívalo na /usr/share/xsessions, což znamenalo, že se na přihlašovací obrazovce nezobrazovaly žádné plochy X11. Tento odklad bude dočasný a zmizí jakmile vývojáři vyřeší, jak odstranit X11, aniž by omezili přístup k jiným desktopovým prostředím na počítači.

Plocha desktopového prostředí GNOME 49 GNOME 49

openSUSE opouští BCacheFS

Jiří Slabý rozeslal uživatelům openSUSE upozornění, že souborový systém BCacheFS nebude podporován ve verzích openSUSE, které používají verzi 6.17 (nebo novější) linuxového jádra. „Vzhledem k tomu, že BCacheFS je od verze 6.17 ‚udržován externě‘, zakazujeme tento souborový systém také ve verzi 6.17. Proto by všichni, kdo jej používají, měli postupovat podle pokynů BCacheFS pro instalaci/používání. Zájemci si také mohou připravit KMP pro sebe (a ostatní). To znamená, že v stromu Linuxu nejsou žádné nové commity BCacheFS a my nebudeme provádět údržbu (backporting downstream patchů) v openSUSE (jak to obvykle neděláme).“

Tato změna pravděpodobně v blízké budoucnosti ovlivní pouze uživatele Tumbleweed, ale nakonec se dotkne i uživatelů openSUSE Slowroll.

openSUSE 15.4openSUSE 15.4

Tuxedo nabízí plně automatickou instalaci Debianu

Společnost Tuxedo Computers oznámila novou verzi svého nástroje Tuxedo WebFAI (Fully Automated Installation), která přináší podporu nejnovějšího systému Debian 13 „Trixie“. S jeho pomocí si může kdokoli plně automatizovaně nainstalovat Linux ve stejné funkční podobě, jakou Tuxedo instaluje při výrobě.

Nástroj zároveň nabízí nejnovější otestované verze distribucí přímo ze serverů Tuxedo Computers. Nové vydání WebFAI 2.1 umožňuje snadnou instalaci Debianu 13 „Trixie“ s prostředími GNOME nebo KDE Plasma, včetně použití svobodného ovladače Nouveau. Kromě Debianu 13 podporuje také například Linux Mint (Cinnamon), Ubuntu LTS, Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu MATE a Tuxedo OS.

TUXEDO WebFAITUXEDO WebFAI

Nově vydáno

Alex Gabilondo oznámil vydání Luberri Linux 25.1, nejnovější verze vzdělávací distribuce založené na Linux Mint a lokalizované do baskičtiny. Byla vydána aktualizovaná verze MocaccinoOS 25.09, minimalistické distribuce založené na Gentoo s vlastním správcem balíčků „Luet“. Společnost Gaming Linux France oznámila první stabilní vydání operačního systému GLF OS, linuxové distribuce pro hráče založené na NixOS. Společnost Stamus Networks oznámila vydání první verze Clear NDR (dříve SELKS), své linuxové distribuce založené na Debianu, která se zaměřuje na bezpečnost a detekci hrozeb pomocí open-source modulu Suricata.

Luberri Linux 25.1Luberri Linux 25.1
Seriál: Distribuční věstník
Seriál: Distribuční věstník
Přečtěte si všechny díly seriálu Distribuční věstník
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Vstoupit do diskuse

