KDE Plasma s 3D LUT, Valve chystající 64bit Steam pro Linux

Týden v KDE: nejen zaoblené rohy oken a 3D LUT pro GPU
Nic zásadně jiného v projektu KDE, desktop Plasma 6.7 je ve vývoji a tento týden přibyly mnohé novinky. Jednou z nich je podpora dalších časových zón ve widgetu digitálních hodin, kde se u časů zobrazuje, jaký je časový posuv oproti výchozí nastavené zóně.
Vypne-li uživatel aktivaci KRunneru psaním na desktopu, místo toho toto psaní vyvolá “type-ahead” pro výběr souboru dle prvních znaků v názvu. Ve widgetu systémové lišty lze nově přepnout na reverzní řazení prvků. Discover dále ve výchozím nastavení nově třídí aplikace dle počtu recenzí, výsledky by tak měly být relevantnější hledanému. Také filtruje pryč ne-aplikační prvky ze své domovské stránky, což efektivně zabrání zaplavení této stránky negativně recenzovanými „aplikacemi“ obsahujícími spousty jednohvězdičkových recenzí typu „nejde to ani spustit“.
Opětovné odtmavení obrazovky je nyní rychlejší než její ztmavení, neb se předpokládá, že u takové obrazovky už sedí uživatel připravený počítač používat. Aktuálně aktivní úlohy v seskupených mají tučné popisky pro rychlé rozlišení, upraven je vzhled popisků Bluetooth zařízení, aby vždy byl vidět stav akumulátoru.
Mezi opravami jedna míří ještě do Plasmy 6.5.6, čtyři do Plasmy 6.6.3 a tři do Plasmy 6.6.4 /plus je tu jedna věc do Frameworks 6.25 opravující některé chybně zobrazované ikony, jako třeba u OBS Studia a Ungoogle Chromia).
Plasma 6.6.4 dostává dále tzv. direct scan-out, techniku snižující zátěž CPU a GPU při běhu celoobrazovkových aplikací. Plasma 6.7 zase přinese 3D LUT v KWin, díky čemuž se sníží využívání zdrojů ze strany GPU, které podporují barevné pipeline na hardwarové úrovni. U OpenGL zase nejsou vytvářeny zbytečné OpenGL kontexty pro aplikace, které OpenGL nepoužívají, čímž se snižuje jejich spotřeba paměti o nějakých 10 až 15 procent (a také zrychluje jejich spouštění). Qt 6.10.3 pak dostává opravu rozbité podpory HDR při běhu s API Vulkan na některých typech hardwaru.
Je toho samozřejmě více, vše již tradičně shrnuje Nate Graham a John Veness na webu KDE.
Týden v GNOME #241: padesátka a dál
Dění v GNOME v uplynulém týdnu pochopitelně dominovalo vydání padesátkové verze celého prostředí, se vším všudy, od kompozitoru až po jednotlivé aplikace. Pak už došlo jen na několik novinek mimo samotné GNOME, v Circles či aplikacích třetích stran. Více v 241. přehledu novinek uplynulého týdne.
Boot na Apple M3 je tu, ale jinak nic navíc
Do linuxového jádra zamířily patche vývojářů Asahi Linuxu, které zprovozňují schopnost nastartování systému na strojích s procesory Apple M3. Moc víc ale v tuto chvíli nečekejme, soubory Device Tree jsou jedna věc, ovladače pro dílčí hardwarové část něco zcela jiného. V tuto chvíli dostávají stroje s M3 podporu pro základní boot s inicializací RAM či sériovou konzolí.
Zbytek je již dříve známý příběh, pro běh M3 se u částí shodných či odpovídajících M1/M2 využívají již existující ovladače. Nová je podpora řadiče přerušení, který Apple upravil. To vše v době, kdy M5 je téměř všude a letos by Apple měl uvést produkty s generací SoC M6.
Valve připravuje betu klienta Steam pro 64bit stroje, poběží uvnitř kontejneru Steam Runtime
Valve chystá architektonickou změnu běhu klienta Steam na Linuxu. Nově umí běžet jako aplikace uvnitř kontejneru v rámci Steam Runtime, což je podobné s tím, jak Steam pouští na Linuxu hry. Valve si od toho slibuje sjednocení běhu na rozličných linuxových distribucích, nicméně se logicky nabídla cesta, že takto by šlo provozovat 64bitovou verzi.
Kdo chce tuto verzi zkoušet, nechť využije samostatně distribuovanou verzi zvanou SteamRT3, aktuálně v beta verzi, a to s předvolbou „Use experimental SteamRT3 Steam Client“ v rámci beta verze Steamu. Více v oznámení na webu Steamu.
Canonical sbírá ideje pro další rozvoj kompozitoru Mir
Ubuntu 26.04 LTS, které vyjde za několik dnů, je víceméně věcí minulosti, Canonical už hledí směrem k podzimnímu Ubuntu 26.10 (a dál).
Součástí tohoto procesu je i Mir, který v posledních letech slouží jako specifický Wayland kompozitor sloužící buď k běhu některých desktopů nebo unikátních nasazení typu chytrých zrcadel pro cvičence apod.
Nyní Canonical sbírá nápady, kam s Mirem dál. Ve <vláknu toho zatím moc není, ale uvidíme, kam se věci vyvinou.