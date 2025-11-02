KDE Plasma umožní doostřování vzhledu prostředí, Radeony RX 5000/6000 žijí dál

AMD ukončí podporu Radeonů RX 5000 / RX 6000, týká se to ale jen Windows
Koupili jste si v roce 2022 špičkový Radeon RX 6950 XT s výkonem 23 TFLOPS a hrajete s ním hry na Windows? Pak vás AMD nejspíš nepotěší, ale podpora Radeonů generací RDNA1 / RX 5000 a RDNA2 / RX 6000 se po pouhých necelých čtyřech letech chýlí ke konci. AMD nadále nebude poskytovat nové optimalizace pro běh her na těchto kartách, obě generace míří do „maintenance mode“. Karty tak čeká jistě pár dalších let celkem bezproblémového běhu, nicméně již bez cílených optimalizací pro hry a také bez „Expanded Vulkan Extensions Support“.
Netýká se to samozřejmě Linuxu, kde ovladače mají otevřený kód a optimalizace pro běh her na Windows se jich moc netýkají, to spíše podpora API Vulkan, přes kterou je běh takových her – s velkou pomocí Valve či Collabora a dalších – realizován.
Více k tématu na Cnews. Z přehledu aktuální verze ovladače pro Radeony plyne, že právě RX 5000 je nejstarší podporovanou generací. Jde o maximálně 6 let staré karty. Předchozí 7 let staré Radeony RX Vega 56/64 a Radeon RX 590 jsou podporovány už jen letošním srpnovým ovladačem. U Nvidie jsou podporovány i 12 let staré karty.
Z hlediska Linuxu je potřeba dodat, že po ukončení podpory ovladačem Nvidia jsou staré karty odkázány na obvykle nekompletní podporu v ovladači nouveau, zatímco u Radeonů s ovladačem AMDGPU je situace typicky nesrovnatelně lepší.
Linux 6.19 přinese podporu pro analogové výstupy starých GCN 1.0 Radeonů
Když už jsme se probrali jemnými nuancemi podpory Radeonů na Linuxu, přidejme na seznam novinek také patche, které se objeví s jádrem Linux 6.19 a které zpět přinesou podporu analogových výstupů u Radeonů první generace GCN, tedy karet jako Radeon HD 7970 / R9 290. Jde opět o příspěvek jednoho z kontraktorů společnosti Valve (nám známý Timur Kristóf, který na GCN 1.0 aktuálně pracuje, a to usilovně), a to do ovladače AMDGPU. Uvidíme, zdali se příští rok Timurovi podaří práce dotáhnout do fáze, aby tyto stařičké Radeony mohly na ovladač AMDGPU (a také RADV pro Vulkan) přejít.
Vývojová verze Wine 10.18
Nová verze Wine je na světě, a s ní přichází podpora OpenGL memory mappingu s pomocí API Vulkan v módu WoW64. Dále tvůrci implementovali API Synchronization barriers, přibyla podpora výjimek u WinRT a SCSI pass-through ve WoW64. Opraveno či uzavřeno je celkem 30 hlášení o chybách, kdy to nejstarší si počkalo od roku 2007. Podrobnosti v oznámení na domovském webu projektu.
Týden v KDE: Plasma 6.6.0 a nastavitelné doostřování desktopu
Máme nedlouho po vydání Plasmy 6.5.0, a tak se ještě tento týden soustředily síly vývojářů hlavně také na opravy nahlašovaných chyb. Objeveny byly některé regrese a vývojáři jejich řešení dali nejvyšší prioritu, aby blížící se opravné vydání Plasma 6.5.2 obsahovalo vše, o čem se ví.
Vedle toho míří do příštího vydání Plasmy 6.6.0, které se objeví za několik měsíců, další novinky. Dvě novinky jsou viditelné na první pohled. Jednou z nich je možnost nastavit úroveň vizuální rozlišitelnosti prvků prostředí, kdy Plasma na vhodná místa doplňuje různé kontrastnější hrany, aby uživatel, který preferuje takové výraznější rozlišení prvků prostředí, měl možnost si vyšší úroveň nastavit (hezky od 0% okrajů/hran až po 100% – výchozí nastavení jsou 20% hrany).
V případně přítomnosti hardwarové podpory na straně GPU a při použití jádra Linux 6.20 či novějšího bude Plasma uživateli nabízet možnost nastavení různých úrovní vizuální ostrosti vzhledu prostředí. Dále pak tvůrci implementovali podporu USB portalů, takže sandboxované aplikace mohou nově na Plasmě využívat přístup k USB zařízením.
Již zmíněmá Plasma 6.5.2 přinese další úpravy spouštěče KRunner, který odteď více prioritizuje přesné shody hlšedaných výrazů, či podřetězců odpovídajících danému heslu (na začátku i uprostřed), než se pustí do fuzzy výsledků. Mírně se mění implementace blur efektu v Plasmě 6.5, ve výchozím nastavení je oproti Plasmě 6.4 nově vypnut efekt “background contrast”, řeší se tím problém v situacích, kdy nahození tématu vzhledu mohlo vést k tomu, že tato rozostřená oblast je nepřirozeně světlejší.
Další vizuální změny pak už míří do Plasmy 6.6.0. Jde například o slideshow wallpaperů na různých místech prostředí, nově obsahující tlačítka pro výběr / zrušení výběru všech. Obecně je vylepšen vzhled toho, jak některé stránky z Nastavení systému prezentují informace uživateli. Stránka nastavení Bluetooth prodělal změny, aby odpovídala KDE Human Interface Guidelines. V Discoveru lze hned po stažení nových aktualizací, kdy systém vyžaduje restart, provést další vyhledání aktualizací. Systémová nastavení lze nově spustit klávesovou zkratkou Meta+I, což usnadní zabydlení v Plasmě všem uprchlíkům ze světa Windows. Stejně tak na příslušnou stránku s grafickými informacemi v Informačním centru uživatele dostane příkaz dxdiag, známý z Windows světa.
Opravy pro Plasmu 6.4.6 jsou čtyři a zahrnují mimo jiné řešení problému, který je jedním ze dvou historicky známých, vedoucích ke ztrátě dat (týká se widgetů Sticky Note). Pětice oprav míří do Plasmy 6.5.1 a další várka již zmíněných regresí je řešena v rámci budoucí aktualizační verze Plasma 6.5.2 (těch je výrazně více a řešena je i tentokrát stabilita běhu kompozitoru KWin. Počet chyb s vysokou prioritou se po třech týdnech zvedá z nuly, je na hodnotě čtyř chyb.
Jinak se sluší závěrem dodat, že limit virtuálních ploch vzrůstá z 20 na 25, takže uživatelé můžou používat uspořádání 5×5 ploch. Více v tradičním přehledu Nateho Grahama.
Krita dostává počáteční podporu HDR na Waylandu
Grafický editor Krita dostává další vylepšení pro běh na Waylandu. Tentokrát potěší všechny majitele HDR monitorů, neb právě podpora HDR při běhu na Waylandu je tou novinkou. V tuto chvíli jde o počáteční kód, který přidává podporu pro 10bitové barvy pro OpenGL plátno Krity, plus další nezbytné úpravy pro běh na Waylandu. Běhu na X.Org se tato novinka netýká, pro ní není v Kritě potřebný kód.
Týden v GNOME #223: zase v podstatě nic
V projektu GNOME se opět nic zásadního neodehrálo, takže novinky tohoto týdne se týkají projektů třetích stran. Přehled tohoto týdne zmiňuje několik věcí, z nichž vypíchněme přepracování UX v nástroji Bazaar, který mimo jiné díky změnám funguje lépe na mobilních zařízeních (myšleno telefony apod.). Též Flathubová stránka Bazaaru více koresponduje se samotným webem. Novinky se objevují též ve Fractalu, nástroji pro Matrix psaném v Rustu. Nakonec také zmiňme Kiwi Menu, hlavní menu pro GNOME inspirované vzhledem macOS – toto rozšíření GNOME nahrazuje Aktivity vlastním specifickým řešením. Tvůrci doporučují párovat Kiwi Menu též s rozšířením Kiwi is not Apple.