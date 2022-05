KDE přesouvá síly na budoucí Plasmu 5.25, Qualcomm ukazuje 8k HDR video z telefonu

KDE přesouvá síly na budoucí Plasmu 5.25

Novinky projektu KDE za poslední dny zahrnují vyřešení dvou 15minutových chyb a přidání dvou nových na seznam. Počet tak zůstává na 70, nicméně opravena je visuální indikace hlasitosti a jasu displeje v OSD a také prioritizace použití názvu aplikace dle názvu nabídnuté ikony (má vliv například na správně zobrazovanou ikonu Telegramu).

Nově lze hlavnímu panelu Plasmy nastavit floating režim fungování. Discover nyní zobrazuje aplikační úroveň přístupu k systémovým zdrojům – pokud je aplikace sandboxovaná, je zobrazen seznam toho, k čemu má automatická oprávnění. Při odinstalaci sandboxované aplikace je v Discoveru nově nabízena možnost smazat nastavení a uživatelská data. Efekt Overview nově nabízí možnost vyřadit z přehledu minimalizovaná okna (jako to dělají současná MS Windows).

Změny v uživatelském rozhraní zahrnují například zobrazování nástrojové lišty v Kate ve výchozím nastavení (tento editor má také přepracované rozložení položek v liště menu a je zde nová položka výběru). Různé další skripty KWin jsou implementovány v JavaScriptu (například efekt Show Desktop, který lze aktivovat i dotykovým gestem). I další různé efekty KWin jsou nyní aktivovatelné dotykem v rohu obrazovky.





Pokud má uživatel nastavenu autentizaci otiskem prstu, uzamčená obrazovka nyní umožňuje ihned opět odemknout prostým přiložením prstu bez nutnosti klikat na tlačítko Odemknout. Mezi oblíbené položky v menu Kickoff a Kicker a také aplikačním dashboardu lze přidat i lokace a místa. Nastavení Klipperu bylo přepracováno a má novou obrazovku akcí. Na mnoha místech lze velikost ikon škálovat až do 512px (podnět vzešel v souvislosti s Kdenlive).

Opravena je jako obvykle i řada chyb, kompletní přehled novinek tradičně shrnuje Nate Graham na svém blogu.

Wine a Wine-Staging 7.8

Nová verze Wine převedla do formátu Portable Executable další prvky, tentokrát ovladače X11 a OSS. Ve zvukových ovladačích přidává podporu WoW64 a formátování čísel používá nově lokální databázi. Opraveno je 37 chyb. Nejstarší byla nahlášena před 13 lety a týkala se dnes již prehistorického Lightroomu 2.3, nejrychleji vyřešená byla spravena za 4 dny.

Dále pak Phoronix připomíná vývojovou větev Wine-Staging, která s touto verzí 7.8 nabízí dalších 550 patchů oproti verzí základní. Zdá se, že ve standardním Wine stále přetrvává chyba týkající se Alt-Tabování u her na Unity Engine, plus Staging řeší další věci.

8k HDR video z telefonu v podání Qualcommu

Společnost Qualcomm se rozhodla ukázat světu schopnosti svého ARM SoC Snapdragon 8 Gen 1 v oblasti zpracování video dat. Ukázky pořízené v 8k HDR jsou k dispozici v YouTube videu Qualcommu. Doporučuji sledovat na 8k HDR televizoru :-).

AOMedia AVM jako repozitář pro nástupce AV1

The Alliance for Open Media má Git repozitář sloužící jako místo pro vývoj referenční softwarové implementace next-gen video formátu, který bude nástupcem AOMedia Video 1, známého též jako AV1. Z AVM (AOM Video Model) by tak mohl jednoho dne vzejít nástupce, kterému jsme prozatím říkali AV2, v tomto repozitáři pak již je k vidění aktivita vývojářů společnost Google.

Nečekejme ale žádné brzké výsledky, práce na AV2 jsou během na dlouhou trať. Pro srovnání mezi formát H.264/MPEG-4 AVC (2003) a H.265/HEVC (2013) uběhlo 10 let, nástupce H.266/VVC byl pak zveřejněn v roce 2020, tedy o dalších 7 let později. Finální specifikace AV1 je tu s námi od roku 2018.

GCC 12.1 s AVX-512 FP16, a vylepšeními RISC-V i C++23

Projekt GCC slaví 35 let od vydání GCC 1.0. Na světě je také nová verze GCC 12.1, která přidává další schopnosti z generačního balíku C++23 (a také Cčkového C2X – obojí však zatím považujme za experimentální), vylepšuje podporu platformy RISC-V a v neposlední řadě přidává podporu AVX-512 FP16.

Dále tvůrci vypichují vylepšenou podporu OpenMP 5.0 (na 5.1 se již pracuje a některé vlastnosti jsou již podporovány též), pokračující práce na OpenACC 2.6 (vč. worker parallelismu pro GPU AMD), vylepšení pro produkty AMD Radeon GCN, vylepšení Ada 2022, nové ARM targety jako Cortex-A510, Ampere-1, Cortex-A710 a Cortex-X2, zapnutou vektorizaci v nastavení -O2 , možnost aktivovat záplaty na x86 straight-line speculation (SLS) a mnohé další. Více v přehledu na domovském webu projektu, případně v oznámení verze 12.1.

NFT prvního twítu Jacka Dorseyho ztratil 99,99% své hodnoty

Jedna necelý měsíc stará událost by neměl být zapomenuty. Ať již je váš názor na fenomén Non Fungible Tokenů, dvě věci jsou jasné: za prvé se v březnu 2021 prodal historicky vůbec první twít Jacka Dorseyho za 2,9 miliónu dolarů. Za druhé chtěl majitel tento NFT nyní prodat za 48 miliónů dolarů v aukci, nicméně nabídek se sešlo jen sedm, a to v rozmezí od 0,0019 do 0,09 ETH, tedy ne více než 280 USD. To znamená pokles hodnoty o téměř 100 %.