KDE přináší nové téma Breeze Twilight, Seagate uvede 20TB HAMR HDD v prosinci

LLVM / Clang 12 i GCC přidávají podporu instrukcí AVX-VNNI

Zatímco instrukce AVX-512-VNNI najdeme v procesorech s podporou AVX-512 už od Cascade Lake už zhruba rok a půl, varianta stavějící na klasickém AVX, tedy AVX-VNNI se teprve do různých nástrojů dostává. LLVM / Clang přinese podporu AVX-VNNI až s verzí 12, čímž naváže na podporu, která před pár dny přišla do GCC.

AVX-VNNI (Vector Neural Network Instruction, též známé jako DL BOOST) je instrukční set pro akceleraci výpočtů používaných v neuronových sítích. Nová varianta, která se obejde bez AVX-512, se objeví v desktopových procesorech Alder Lake. Připomeňme, že toto je budoucí platforma LGA1700 pro desktopy, která přinese kombinaci dvou typů CPU jader, Xe grafiku, PCIe 5.0 i DDR5 atd.

Alder Lake v nejnovější Intel Compute Runtime

Ještě chvíli u Alder Lake zůstaňme. Intel této generaci CPU připravuje půdu ve všech oblastech Linuxu. Tentokrát jde o novou verzi Intel Compute-Runtime 20.43.18277, která Alder Lake-S podporuje, řadu měsíců před jeho očekávaným uvedením na trh.

Připomeňme, že tento balík je zde pro výpočetní produkty Intelu, jmenovitě tedy grafické procesory rodin Intel HD, UHD, Iris a Xe s podporou OpenCL / oneAPI Level Zero. Nedávno do balíku přibyla podpora pro nové OpenCL 3.0, a to pro procesory rodin Broadwell výše (vyjma Haswell). Balík dále nově přináší aktualizovaný kód Intel Graphics Compiler a L0 (Level Zero) loader.

AOMP 11.11 přidává GPU offloading pro OpenMP LLVM / Clang na AMD Radeonech

Před několika dny vyšla nová verze balíku od AMD pro výpočty na GPU, ROCm 3.9. Ta přináší novější verzi nástroje AOMP, který nyní podporuje použití kompilátoru založeného na LLVM/Clang k přesunu OpenMP výpočtů na Radeon GPU. Oproti ROCm 3.9, u kterého hovoří AMD o AOMP 11.9, je na GitHubu už k dispozici dokonce právě verze AOMP 11.11, informuje Phoronix.

Z dalších novinek tato verze přidává i vylepšení pro Flang ovladač (Fortran OpenMP), vylepšení run-time výkonu pro synchronní kopírování paměti mezi hostem a zařízením, řadu oprav atd.

KDE pracuje na Waylandu, přináší nové téma Breeze Twilight

Nové globální téma vzhledu prostředí míří do KDE. Jmenuje se Breeze Twilight a najdeme jej v nejbližším vydání KDE Plasma 5.21. Tato verze také přinese možnost změnit počáteční den týdnu v Kalendáři, změněno je chování KWin pro Desktop Grid, kde lze ručně nastavit aktivaci desktopů až na kliknutí.

Tvůrci dále opravili řadu chyb. Sezení Plasma na Waylandu už nevyžaduje ruční nastavení proměnné prostředí, aby to fungovalo s Nvidia GPU přes uzavřený ovladač. Sezení na Waylandu už také nepadá při najetí myší nad správce úloh pro zobrazení náhledu okna, když zrovna není nainstalován PipeWire a dále nepadá, když uživatel přetáhne obsah z Xwayland aplikace do Wayland aplikace a podobně už nezlobí, když je přetahován obsah ve Firefoxu běžícím v sezení na Waylandu. V systémové liště je opravena spousta dílčích chyb, KSysGuard už nebaští obrovské množství paměti, pokud je nechán dlouhodobě v běhu. Snižuje se též vytížení CPU pro vykreslování hardwarově akcelerovaných kurzorů myši atd.

Přepracováno je okno nastavení hlasitosti, které je dle tvůrců nyní přehlednější. Nově lze také pozicovat okna se zápornými hodnotami X a Y, pokud si to uživatel přeje. Změněno je také chování v systémových nastaveních: pokud má uživatel nastaveno otevírání souborů/složek dvojklikem, stejně tak pak potřebuje dvojklik pro otevření jednotlivých stránek nastavení v ikonovém zobrazení. Kontextová nabídka souborů nyní umí přesunout soubor do koše. A přibylo mnoho dalších věcí.

Seagate uvede 20TB HAMR HDD v prosinci

Konbkurenční Western Digital v souvislosti s 20TB SMR disky ohlásil spolupráci s Dropboxem, Seagate tak logicky musí kontrovat minimálně prohlášením o tomtéž. Od Seagate tedy dle vyjádření zástupců společnosti čekejme uvedení 20TB pevných disků standardní 3,5palcové velikosti ještě v prosinci tohoto roku. Využívat budou firemní technologii tepelně-podpořeného záznamu (HAMR), přičemž doplňme, že konkurence používá něco obdobného: energy-assisted perpendicular magnetic recording (ePMR) a microwave-assisted (MAMR).

Ve zprávě se explicitně nehovoří o přítomnost či absenci SMR ploten v 20TB HAMR modelu, zato Seagate dodává, že v roce 2026 se právě i díky HAMRu můžeme těšit na 50TB disky.

Canonical představil aplikaci ETrace

Nový nástroj pro debugging a měření výkonu aplikací představil v těchto dnech Canonical. Jmenuje se ETrace a jeho cílem je poskytovat podporu pro výkonové profilování a debugging Snap balíčků, používat jej však lze i pro linuxové binárky. Nástroj je napsán v jazyku Go a používá ptrace.

V tuto chvíli umí sledovat aplikace, jejichž okno je zobrazeno, soubory, k nimž se přistupuje během používání a další obvyklé věci. Podporuje řadu věcí, které se Snapy souvisí, například automatické mazání uživatelských dat, reinstalace Snapů atd. K dispozici je přes Snap Store, případně na GitHubu Canonicalu pod GPLv3 licencí. Ve vývoji byl řadu měsíců, oficiálně jej ale Canonical představil nyní. Podrobnosti shrnuje Ian Johnson na webu Ubuntu.

Sony a Omnivision mohou dodávat foto snímače čínskému Huawei

Japonská společnost Sony, založená roku 1947 v Tokiu a společnost Omnivision, založená tchaj-wanskou Aucera Technology roku 1990 (nyní však vlastněná společností z čínské Šanghaje), dostaly svolení od vlády USA k dodávkám fotografických snímačů čínskému Huawei. Dle vyjádření v rozhovoru pro noviny Nikkei Asia tak mohou činit, neb USA nevnímají čipy typu CMOS snímačů za součást možného ohrožení kybernetické bezpečnosti USA.

Před pár dny se též objevila informace, že i jihokorejský gigant Samsung dostal povolení dodávat Huawei své OLED displeje.

UMC přiznala vinu v případu krádeže IP v Micronu

UMC je společnost zabývající se výrobou čipů zejména pro fabless klienty. Kdysi byla známá, protože například ve výrobě GPU dokázala držet krok s TSMC. Ale to jsou doby dávno minulé. Micron naopak je jednou z předních společností světa ve vývoji a výrobě paměťových technologií (mj. NAND flash, i ve společném podniku s Intelem).

Tchaj-wanský podnik UMC byl usvědčen a nyní i tedy i souzen v procesu týkajícího se krádeže obchodních tajemství z Micron Technologies. Společnost se ke krádeži přiznala, díky čemuž zaplatí pokutu násobně nižší, než kdyby proces doběhl do konce (zaplatí 60 miliónů USD). Krádež stála na třech zaměstnancích Micronu, které UMC přetáhla do svých řad z dceřiné firmy Micron Memory Taiwan (MMT) na podzim 2015.

Minimálně dva z těchto zaměstnanců přenesli do UMC intelektuální vlastnictví Micronu týkající se technologie 32nm DRAM pamětí, které posléze využila navázaná společnost Fujian Jinhua k výrobě vlastní varianty. Za toto Fujian Jinhua zaplatila firmě UMC celkem 300 miliónů dolarů za nákup vybavení a 400 miliónů dolarů za vývoj technologie. To vše v souladu s národním čínským plánem Made in China 2025, jehož cílem je vybudovat doma polovodičovou nezávislost na západním světě.

UMC se mimo jiné hájila tím, že v případě krádeže a předání IP Micronu firmě Fujian Jinhua nešlo o její akci, ale o nezávislý akt daných zaměstnanců. Trvá na tom, že přiznání viny realizuje pouze jako soulad se zákonem US Trade Secrets Act, dle kterého je společnost zodpovědná za své zaměstnance bez ohledu na to, zdali pracovali dle zadání vedení společnosti.