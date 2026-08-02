KDE rychlejší s externími GPU, GNOME Glycin s úpravou pro Inkscape

Týden v GNOME #260: zmrazení GNOME 51 a opět Glycin
Vývoj projektu GNOME za poslední týden přináší čerstvé včerejší zmrazení blížící se verze 51 (API/ABI, Feature a UI freeze). Beta verze by měla vyjít příští týden. Pokud by do jednapadesátky měly zamířit ještě nějaké změny na poslední chvíli, už je musí schválit vývojový tým.
GNOME dále diskutuje nový návrh na RFC proces (Request for Comments), jehož cílem by bylo zlepšení správy a řízení celého projektu.
Z aplikací tu máme opět Sophii, jí vyvíjená knihovna Glycin postoupila do fáze 2.2 beta. Tato verze přináší nové API pro vypnutí automatické konverze textur do sRGB, je-li přítomen ICC profil – implementováno na žádost vývojářů vektorového editoru Inkscape, neb ti plánují přejít z
gdk-pixbuf právě na
libglycin.
Z nástrojů třetích stran zmiňme Decrypt It (Flathub), aplikaci pro dešifrování DLC souborů. Tento kontejnerový formát používá JDownloader pro ukládání seznamu odkazů, obsah je ale šifrovaný, takže použitelný jen s JDownloadrem. Decrypt It umí odkazy převést do běžného textu, díky čemuž uživatel může pro stahování využít libovolný vlastní nástroj. Nyní Decrypt It dostává významnou aktualizaci opravující některé problémy s dešifrováním (plus nový přispěvatel převedl ikonu aplikace z PNG do SVG).
Nástroj pro cenzuru PDF Censor (Flathub), který minulý týden přinesl cenzurování bloků v PDF pomocí černých obdélníků, dostal paranoidnější režim: zatímco minulý týden autoři vyzdvihovali, že obsah zcela nahradí, ale jinak zachovají textovou povahu PDF, pro paranoiky je tu režim, který obsah nahradí a stránku uloží jako obrázek, aby bylo na 110 % jisté, že obsah nejde z PDF vytáhnout.
Protože je poslední dobou GNOME zaplaveno AI generovanými rozšířeními, která v kódu opakují stále dokola stejné špatné programátorské návyky, vznikl blogpost popisující, jak na to správně.
Týden v KDE: nejen Emoji Resizing
Tento týden dalo by se říci, že zajímavější věci se děly ve vývoji GNOME. Nicméně i v KDE nebyla nouze o novinky, které se primárně týkají budoucí Plasmy 6.8. Fanoušci emoji kupříkladu jistě ocení zoom emoji v příslušném dialogu.
Plasma 6.7.4 dostává okno Emoji Selector upravené tak, že je vždy dostatečně vysoké, aby se do něj vešel boční panel bez nutnosti scrollování. Spectacle v této verzi umí detekovat QR kódy ve screenshotech. Plasma 6.8 nabídne ve Spectacle úpravu nastavení kvality pro grafické formáty, které ji podporují.
Pětice oprav míří do Plasmy 6.6.7, po jedné menší do Plasmy 6.7.4, resp. 6.8 a přehled tohoto týdne zmiňuje i po jedné opravě pro Frameworks 6.29 (pro komponenty Kirigami) a ddcutil 2.2.8 (padání démona powerdevil). Plasma 6.8 pak přináší významně vylepšený výkon při běhu s externími GPU (podrobnosti v blogpostu Xavera Hugla), také lze měnit velikost, a tudíž efektivní rozlišení virtuálních obrazovek vytvořených pro screencasting, namísto napevno nastavených 1920×1080. KWin dále u některých klávesnic rozpozná stisknutí kláves „Pick up phone“ a „Hang up phone“, díky tomu je lze použít jako další klávesové zkratky.
Předfinální vydání jádra Linux 7.2-rc6 řeší chod chybových SATA disků od Western Digital
Těsně před vydáním šestého kandidáta na jádro Linux 7.2 přichází do této verze specifická kompenzace pro konkrétní, chybně fungující SATA HDD od společnosti Western Digital. Jde o řešení pro modely WD100EFGX-68CPLN0 a WD102KFBX-68M95N0, u kterých linuxové jádro vypne podporu Link Power Management (LPM) pro chybnou implementaci v těchto řadách HDD.
Hlášení chyb o discích, u kterých se objevoval problém s jejich vypínání, vypínání SATA sběrnice. Analýza zjistila, že jde právě o Link Power Management, když jsou ve stroji instalovány dva takové disky. U obou modelů jde o 10TB WD disky řad Red Plus, resp. Red Pro Plus, cílící na NAS systémy. Dalším modelem, pro který další patch pro linuxové jádro podporu LPM vypíná, je pak 480GB 2,5" Western Digital Green – u něj byl zjištěn problém s podporou LPM vedoucí k tomu, že se disk často po 2 až 3 minutách běhu systému prostě odpojí a ze systému zmizí až do příštího bootu.
Vypnutí LPM vede k absenci energetické úspory při běhu těchto disků, ta se typicky pohybuje mezi 0,5 až 1,5 W.
3mdeb vydává první openSIL+Coreboot firmware pro desku MSI PRO B850-P WIFI
První základní deskou platformy AMD AM5 pro běžné smrtelníky, jež dostává podporu plně otevřeného boot systému v podání openSIL + Coreboot, je model PRO B850-P WIFI od společnosti MSI. Opět jde o práci, kterou odvedli vývojáři společnosti 3mdeb, za použití vlastního systému Dasharo, nyní verze 0.9.
V 3mdeb tak navazují na podobnou práci pro základní desku Gigabyte pro procesory EPYC, kde příslušný firmware vydali v červnu. Pro běžné uživatele je zajímavější tím, že jde o běžně dostupnou ATX desku pro desktopovou platformu Ryzenů od AMD. 3mdeb v oznámení Dasharo 0.9 a této desky MSI uvádí, že zatím funguje s Ryzeny architektury Zen 4, má funkční UEFI Secure Boot, AMD fTPM s TPM Measured Boot a mnoho dalšího včetně reportování teploty CPU a otestována je funkčnost nového firmwaru s Ubuntu 26.04 LTS a Windows 11 25H2.