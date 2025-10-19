KDE slaví 29 let, hry na Intel GPU už nebudou padat

Týden v KDE: 29 let KDE a práce na Plasmě 6.6
KDE Plasma 6.5 je na spadnutí (vyjde nejspíš už zítra) a projekt KDE oslavil 29 let existence. Ale jinak se dál pracuje, pozornost vývojářů se tak přesouvá k Plasmě 6.6. Ta už ve své vývojové větvi dostává upravený widget Application Dashboard, který nově umí respektovat barevné schéma prostředí, tedy klidně být světlý (ve výchozím nastavení nadále používá standardní tmavší vzhled).
Nate Graham jedním dechem pro jistotu připomíná, že tento widget nedostal po léta žádné vizuální aktualizace, takže připadá-li ctěnému uživateli ošklivý a neučesaný, je zde prostor pro zapojení se do prací na jeho dalších úpravách. Nyní přibyla jen možnost měnit podíl velikostí oblastí aplikací a oblíbených položek. Akce Klipperu pak lze vypnout, bez nutnosti je odstraňovat.
Plasma 6.5.0 dostává efekt KWin Dim Inactive s nastavenou sílou mezi 10 až 90 %, protože cokoli mimo tento rozsah nedávalo už smysl. Dále pokud uživatel ručně zamaskuje systemd službu pro aktualizaci firmwaru (fwupd), Discover to nadále nebude považovat za chybu.
Plasma 6.6.0 přinese některé další menší visuální změny, například upravený vzhled top level menu položek či náhledy pro pozadí plochy typu Bing Picture of the Day respektující poměr stran obrazovky.
Hesla pro Wi-Fi sítě budou od této verze skladována globálně, na místě zajištěném root účtem (tedy ne každý řadový uživatel se v nich bude moci vrtat), nikoli uložená pro jednotlivé uživatele systému odděleně – zjednoduší to správu systému a zmenší otravnost chyb kolem špatně nakonfigurovaných systémů vyhazujících vyskakovací okna KWallet apod., stejně tak budou univerzálně fungoval přihlášení využívající LDAP účty.
Nechybí ani obvyklá várka oprav. Jedna drobnost ještě zamířila do Plasmy 6.4.6, zbytek z tohoto týdne už do Plasmy 6.5.0 (dílčí opravy pro KWin, padání Spectacle, otáčení HDR obrazovky apod.) a některé první věci také do následné aktualizační verze Plasma 6.5.1 a také již zmíněné navazující verze Plasma 6.6.0 (zde opět např. padání Discoveru v souvislosti s Flatpaky). Jedna oprava byla začleněna též pro KDE Frameworks 6.19.1, tři pak pro Frameworks 6.20.
Nate každopádně hlásí, že počet chyb s vysokou prioritou klesl na nulu – ideální moment pro vydání Plasmy 6.5.0.
Týdne v GNOME #221: nová verze Podcastů
GNOME má za sebou vydání verze 49 a z těch větších distribucí na ní navázané Ubuntu 25.10, plus na spadnutí je Fedora 43. Vody by tak měly být poklidné, což potvrzuje i 221. přehled novinek v projektu za období od 10. do 17. října tohoto roku. Samotného GNOME se netýká nic, mezi knihovnami a Circles je zde aplikace Podcasts v nové verzi 25.3, přidávající podporu kapitol, plus některá dílčí vylepšení vzhledu rozhraní (speciálně na mobilních zařízeních) a zrychlení běhu aplikace.
Z aplikací třetích stran jsou zmíněny Markdown editor Planify 4.15.1, Lenspect – lehký skener bezpečnostních hrozeb běžící na VirusTotal, aktualizace nástroje Bazaar (mimo jiné přináší náhledy obrazovek aplikací včetně zoomu) či aktualizované vydání Quadrapassel, hry typu Tetris a další.
Oprava pro 12 let staré Radeony „Hawaii“ opět od Valve
Společnost Valve opět potvrzuje, že její cíl učinit Linux obecně použitelnou herní platformou se od vydání Windows 8 stále nezměnil. Timur Kristóf z Valve, který stojí za mnoha vylepšeními řady ovladačů a nezřídka se zabývá podporou pro staré generace GPU opět zalovil v historii. Nově se tak dostává starým Radeonům, konkrétně generaci Hawaii (R9 290 apod.) oprav, a to v rámci ovladačů RADV a RadeonSI pro běh některých her.
Timur opravuje náhodné padání Dota 2, typicky do půl hodiny od začátku hraní na této generaci GPU, resp. podobný problém u hry Rise of the Tomb Raider. Přišel na řešení tohoto problému souvisejícího se specifickými možnostmi renderingu této generace GPU, které AMD ani nemá v dokumentaci („primitive rate for triangle lists“). Dále zavádí vypnutí výpočetních front na GPU generací GFX6/GFX7 tam, kde karty obsahují chybu v alokačních registrech.
Změny se objeví v rámci Mesa 25.3, označeny jsou i pro backportování do Mesa 25.2.
Mesa 25.2.5 s důležitou opravou pro GPU Intel
Když už jsme u balíku Mesa a konkrétně řady 25.2, doplňme, že v rámci pravidelných aktualizací, zde na verzi 25.2.25, se do Mesa dostává pro všechny uživatele GPU a iGPU Intel významná oprava. Speciálně majitele velkých karet řady Battlemage či notebooků rodiny Lunar Lake potěší oprava řešící různé problémy s renderingem či případným vytuháváním a padáním her.
Mesa 25.2.5 zde backportuje již dříve představené opravy z vývojové větve. Kromě toho tato aktualizace přináší další opravy pro akceleraci videa a ve Vulkan ovladači RADV pro Radeony, různé opravy v ovladači Zink (OpenGL→Vulkan) či běh aplikací přes XWayland na Qualcommech využívajících ovladač Freedreno. Pár menších oprav pak nová verze přináší v ovladačích Turnip či PanVK.
Vývojová verze Wine 10.17
Pravidelná aktualizace v rámci vývojové větve projektu Wine je na světě. Wine 10.17 již používá jako výchozí OpenGL renderer EGL, dále přináší aktualizaci Mono engine na verzi 10.3.0, rozdělení COMCTL32 na samostatné moduly pro v5 a v6, lepší podporu ovladačů ANSI ODBC a vylepšení CPU info pro FreeBSD.
Opraveno či uzavřeno je tentokrát 17 chyb. Nejstarší uzavřené hlášení si počkalo od listopadu 2008, nejrychleji vyřešený problém se dočkal po pěti dnech. Řešen je například pád hry Metro 2033 při ukončení či regrese pozicování oken, která se objevila s Wine 9.20.