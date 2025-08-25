Root.cz  »  Linux  »  KDE získá efekt Liquid Glass, Haiku vylepšuje autentizaci

KDE získá efekt Liquid Glass, Haiku vylepšuje autentizaci

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Nový správce přihlášení pro KDE
Autor: KDE
Uživatelé KDE Linuxu budou brzy moci na ploše Plasma aktivovat efekt podobný „Liquid Glass“ od firmy Apple. Svobodný operační systém Haiku vylepšuje chování svých autentizačních nástrojů.

KDE získá efekt Liquid Glass

Uživatelé KDE Linuxu, kteří jsou fanoušky efektu „Liquid Glass“ od firmy Apple, budou brzy moci podobný efekt aktivovat na ploše Plasma. Nedávno byl totiž přidán konkávní refrakční režim pro vzhled více připomínající „Liquid Glass“, který je mu mnohem bližší než současná implementace.

Také byl přidán posuvník Refraction Corner Radius pro tvarování SDF nezávisle na velikosti okraje. Uživatelé KDE Plasma tak budou moci nejen aktivovat efekt Liquid Glass na svých plochách, ale také jej budou moci upravit v panelu nastavení systému.

Liquid Glass v KDENastavení efektu Liquid Glass v KDE Plasma

Haiku vylepšuje autentizační nástroje

Tým Haiku zveřejnil svůj měsíční zpravodaj za červenec, ve kterém shrnuje změny a práce na svém odlehčeném operačním systému. Mezi klíčové opravy patří způsob, jakým autentizační nástroje zacházejí se skupinami.

Byl opraven su, který vyžadoval heslo i při přímém spuštění jako root a všechny příkazy pro více uživatelů (su, login atd.), aby při přihlášení jako jiný uživatel správně nastavovaly skupiny. Dále bylo přidáno do listarea zamykání a ochrana tisku. Do fdinfo přibyl kód, který umožňuje tisknout aktuální pracovní adresáře aplikací.

Haiku R1/beta5Haiku R1/beta5

Debian GNU/Hurd vydává novou verzi

Existuje port Debianu, který běží na jádře GNU Hurd a podporuje přibližně 72 % stejného softwaru jako distribuce Debian Linux. Tým Debian GNU/Hurd vydal nový snapshot, který je sestaven převážně ze stejného zdrojového softwaru jako Debian 13. Debian GNU/Hurd je v současné době k dispozici pro architektury i386 a amd64 a další budou následovat. 64bitová podpora je nyní kompletní, se stejným pokrytím archivu jako i386.

Tato 64bitová podpora zcela využívá diskové ovladače userlandu z NetBSD díky vrstvě Rump, jejímž prostřednictvím byla přidána podpora pro USB disky a CD-ROM. Nyní jsou k dispozici balíčky pro podporu SMP, která funguje docela dobře. Konzole nyní používá xkb pro rozložení klávesnice a podporuje framebuffer poskytovaný multibootem. Byla přidána řada dalších podpor (acpi, rtc, apic, hpet, …).

Debian 13 "Trixie"Debian 13 „Trixie“

Raspberry Pi Touch Display 2

Společnost Raspberry Pi, která stojí za ikonickým jednodeskovým počítačem, představila novější, menší a levnější verzi svého dotykového displeje pro Raspberry Pi. Raspberry Pi Touch Display 2 je nyní k dispozici v 5palcové verzi za pouhých 40 dolarů. Stejně jako 7palcová verze uvedená na trh v loňském roce je i tento displej určen pro interaktivní projekty, jako jsou tablety, zábavní systémy a informační panely.

Navzdory malým rozměrům má stejné rozlišení 720×1280 pixelů na LCD TFT s 24bitovou barevnou hloubkou RGB a podporuje pětiprstová dotyková gesta. Raspberry Pi uvádí, že Touch Display 2 bude v produkci až do ledna 2030.

Raspberry Pi Touch Display 2Raspberry Pi Touch Display 2

Nově vydáno

Přesně rok po vydání poslední kandidátské verze Kaisen Linuxu oznámil projekt vydání verze 3.0 své distribuce založené na Debianu. StormOS, desktopová distribuce založená na Arch Linuxu vyšla ve verzi 8.11.2025. Robert Spiteri oznámil vydání Zephixu 8, nové významné verze lehké a rychlé distribuce Linuxu založené na stabilní větvi Debianu. Vyšel FunOS 24.04.3, nové vydání linuxové distribuce založené na Ubuntu, která využívá grafické uživatelské rozhraní JWM.

Zephix 8Zephix 8
