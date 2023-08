Když možnosti functools nedostačují: další knihovny pro funkcionální programování v Pythonu

Obsah

1. Když možnosti functools nedostačují: další knihovny pro podporu funkcionálního programování pro Python

2. Atributy transformované funkce vytvořené s využitím dekorátoru

3. Využití dekorátoru @wraps pro automatickou úpravu atributů „obalované“ funkce





4. Dekorátor @wraps a několikanásobná aplikace dekorátorů na „obalovanou“ funkci

5. Když možnosti functools už nedostačují: další knihovny pro podporu funkcionálního programování





6. Knihovna funcy

7. Instalace knihovny funcy

8. Zkrácená deklarace dekorátoru s využitím dekorátoru @decorator

9. Několikanásobná aplikace dekorátorů

10. Přepis dekorátoru pro zjištění doby běhu funkce

11. Curryfikace funkce s využitím curry

12. Příklad curryfikace funkce se dvěma parametry

13. Curryfikace funkce se třemi parametry

14. Rozdíl mezi curryfikací funkce s využitím curry a rcurry

15. „autocurryfikace“

16. Kompozice funkcí s využitím funkce vyššího řádu compose

17. Kompozice zleva doprava či zprava doleva?

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Příloha: odkazy na články o programovacím jazyku Clojure

20. Odkazy na Internetu

1. Když možnosti functools nedostačují: další knihovny pro podporu funkcionálního programování pro Python

V předchozí trojici článků [1] [2] [3] jsme se zaměřili na ty funkcionální prvky programovacího jazyka Python, které jsou realizovány ve standardní knihovně nazvané příznačně functools. Ovšem na tomto místě je nutno říci, že tato knihovna je pojata poměrně minimalistickým způsobem a nalezneme v ní pouze některé techniky. Co nám ale vlastně ještě chybí? V první řadě lepší podpora pro tvorbu dekorátorů, podpora pro currying funkcí (když se smíříme s tím, že to nedokáže vlastní interpret Pythonu) a v neposlední řadě i podpora pro kompozici funkcí. Jednou z knihoven, která tyto techniky do Pythonu přináší, je knihovna funcy, s jejímiž naprostými základy se seznámíme dnes.

2. Atributy transformované funkce vytvořené s využitím dekorátoru

V předchozím článku jsme se (kromě dalších věcí) seznámili i se způsobem „obalení“ nějaké funkce dalšími příkazy a popř. i nelokálními proměnnými. Připomeňme si, že tato technologie je umožněna díky tomu, že funkce jsou v Pythonu plnohodnotnými datovými typy a tím pádem je (mj.) možné tvořit i uzávěry (closure). Obalení libovolné funkce kódem uvedeným ve funkci wrapper1 se syntakticky řeší takzvaným dekorátorem, v tomto konkrétním případě dekorátorem @wrapper1:

def wrapper1(function): def inner_function(): print("-" * 40) function() print("-" * 40) return inner_function @wrapper1 def hello(): print("Hello!") hello()

Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/functool­s/decorators 2 .py

Vše bude fungovat zdánlivě bez problémů, ovšem nová funkce, která vznikne aplikací dekorátoru (už se totiž v žádném případě nejedná o původní funkci hello), bude mít některé své atributy nastaveny z pohledu uživatele poněkud matoucím způsobem. Můžeme si to ostatně velmi snadno otestovat:

print("function name:", hello.__name__)

Výsledek bude pro uživatele takové funkce matoucí a navíc i nejednoznačný v případě, kdy použijeme dekorátor wrapper1 vícekrát:

function name: inner_function

3. Využití dekorátoru @wraps pro automatickou úpravu atributů „obalované“ funkce

Problém zmíněný v předchozí kapitole lze velmi snadno vyřešit použitím (dalšího) dekorátoru pojmenovaného @wraps, který nalezneme v balíčku functools. Tento dekorátor se však neaplikuje na uživatelskou funkci, kterou je třeba transformovat, ale na nově vznikající funkci definovanou ve wrapperu a vracenou jako jeho návratovou hodnota. Celá úprava demonstračního příkladu z předchozí kapitoly bude vypadat následovně (dekorátor byl přidán k funkci inner_function):

from functools import wraps def wrapper1(function): @wraps(function) def inner_function(): print("-" * 40) function() print("-" * 40) return inner_function @wrapper1 def hello(): print("Hello!") hello() print("function name:", hello.__name__)

Poznámka: Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/functool­s/decorators 5 .py

Výsledek bude nyní vypadat následovně:

---------------------------------------- Hello! ---------------------------------------- function name: hello

Poznámka: z oněch zobrazených čtyř řádků je patrné, že původní dekorátor @wrapper je stále plně funkční a navíc je i jméno nové funkce korektní (alespoň z pohledu uživatele takové funkce – který navíc nemusí nic vědět o tom, jak vlastně dekorátory fungují).

4. Dekorátor @wraps a několikanásobná aplikace dekorátorů na „obalovanou“ funkci

Dekorátor @wraps, s nímž jsme se ve stručnosti seznámili v předchozím textu, je „tranzitivní“ ve smyslu, že pomůže zachovat původní jméno (popř. i další atributy) funkce, která je transformována větším množstvím dekorátorů. Opět se podívejme na vhodný demonstrační příklad, který vychází z nám již známého příkladu, kdy funkci hello transformujeme s využitím dekorátorů nazvaných jednoduše @wrapper1 @wrapper2:

from functools import wraps def wrapper1(function): @wraps(function) def inner_function(): print("-" * 40) function() print("-" * 40) return inner_function def wrapper2(function): @wraps(function) def inner_function(): print("=" * 40) function() print("=" * 40) return inner_function @wrapper1 @wrapper2 def hello(): print("Hello!") hello() print("function name:", hello.__name__)

Poznámka: Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/functool­s/decorators 6 .py

V případě, že tento skript spustíme, vypíšou se nejdříve zprávy produkované transformovanou funkcí, resp. přesněji řečeno funkcí obalenou dvojicí dekorátorů. A na posledním řádku se korektně vypíše původní jméno funkce, které by jinak bylo ztraceno při transformaci (protože se technicky již jedná o funkci nazvanou inner_function):

---------------------------------------- ======================================== Hello! ======================================== ---------------------------------------- function name: hello

5. Když možnosti functools už nedostačují: další knihovny pro podporu funkcionálního programování

V této sérii článků jsme si popsali většinu vlastností standardní knihovny functools, která do Pythonu přináší některé prvky funkcionálního programování. Ovšem některé funkcionální vlastnosti tato knihovna nepokrývá či pokrývá jen částečně. Jedná se jak o podporu kompozice funkcí popř. curryingu (i když partial je částečným (sic) řešením), tak i například o podporu pro neměnitelné datové typy, funkcí pro zpracování sekvencí, podporu typů Option či Result (tak jsou pojmenované v Rustu) atd. Z tohoto důvodu vznikla celá řada více či méně obsáhlých balíčků, z nichž mnohé jsou vyjmenovány (a podle oblíbenosti seřazeny) na stránce Awesome functional Python. V dalším textu se postupně zaměříme především na balíčky Funcy, (Py)Toolz a taktéž Fn.py:

Funcy na GitHubu

https://github.com/suor/funcy/ PyToolz API Documentation

https://toolz.readthedocs­.io/en/latest/index.html Toolz (PyToolz) na GitHubu

https://github.com/pytoolz/toolz Fn.py: enjoy FP in Python

https://github.com/kachayev/fn.py

6. Knihovna funcy

První z knihoven, které do Pythonu přidávají další funkcionální prvky, se jmenuje funcy. Autor této knihovny se nechal inspirovat především vlastnostmi programovacího jazyka Clojure a taktéž vlastnostmi knihovny Underscore (či Lodash) pro ekosystém JavaScriptu. S Clojure jsme se již na stránkách Rootu seznámili v samostatně běžícím seriálu (viz odkazy na konci dnešního článku) a věnovali jsme se i knihovně Underscore, a to konkrétně v článcích Underscore aneb další knihovna pro funkcionální programování v JavaScriptu a Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore. Jaké možnosti, vlastnosti a techniky tedy byly z těchto dvou použity v knihovně funcy? Podívejme se na jejich seznam:

Funkce pro zpracování sekvencí (což je abstrakce postavená nad seznamy, n-ticemi atd.) Funkce pro zpracování kolekcí Zpracování funkcí – currying, kompozice funkcí a mnoho dalších podobných operací Podpora pro práci s dekorátory Podpůrné funkcionální konstrukce pro řízení toku (control flow), typicky založeném na použití dekorátorů a funkcí vyššího řádu Podpora pro ladění Podpora pro caching (v poněkud rozšířeném významu oproti nám již známé @lru_cache a @cached_property)

Poznámka: některé vlastnosti se ovšem částečně překrývají s možnostmi jak samotného jazyku Python, tak i jeho standardní knihovny (functools, itertools).

7. Instalace knihovny funcy

Samotná instalace knihovny funcy je velmi snadná, protože tato knihovna neobsahuje žádné překládané části (proto ani její wheel nerozlišuje mezi architekturami) a ani nemá žádné další závislosti:

$ pip3 install --user funcy Collecting funcy Downloading funcy-2.0-py2.py3-none-any.whl (30 kB) Installing collected packages: funcy Successfully installed funcy-2.0

Nejedná se přitom o nijak obsáhlý balíček, protože jeho zdrojové kódy mají přibližně 2500 řádků:

$ wc -l .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/*.py 152 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/calc.py 362 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/colls.py 43 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/compat.py 243 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/debug.py 184 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/decorators.py 246 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/flow.py 28 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/funcmakers.py 27 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/funcolls.py 135 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/funcs.py 21 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/__init__.py 182 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/_inspect.py 107 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/objects.py 28 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/primitives.py 41 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/py2.py 32 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/py3.py 504 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/seqs.py 78 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/strings.py 40 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/tree.py 26 .local/lib/python3.8/site-packages/funcy/types.py 2479 total

Vyzkoušejme si pro jistotu, zda je možné knihovnu funcy naimportovat a zobrazit si nápovědu k ní:

>>> import funcy >>> help(funcy)

Po zadání těchto příkazů by se na terminálu měla zobrazit nápověda k naimportovanému balíčku:

Help on package funcy: NAME funcy PACKAGE CONTENTS _inspect calc colls compat debug decorators flow funcmakers funcolls funcs objects primitives py2 py3 seqs strings tree types

8. Zkrácená deklarace dekorátoru s využitím dekorátoru @decorator

Podívejme se nejprve znovu na téma, kterému jsme se věnovali v závěru předchozího článku i na začátku článku dnešního – jak v Pythonu vytvořit dekorátor, tedy vhodně zapsanou funkci, která obalí/transformuje uživatelem zadanou funkci. Víme již, že základní řešení může vypadat následovně:

def wrapper1(function): def inner_function(): print("-" * 40) function() print("-" * 40) return inner_function @wrapper1 def hello(): print("Hello!") hello()

Toto řešení je čitelné z pohledu uživatele dekorátoru a jeho další výhodou je, že nic neskrývá, protože ze zdrojového kódu funkce wrapper1 je přímo patrné, jaká operace se zde provádí. Na druhou stranu by možná bylo vhodnější si celý zápis zkrátit a zbytečně se nezabývat deklarací wrapperu, prací s interní funkcí, kterou wrapper vrací atd. A právě v takovém případě lze při použití knihovny funcy pro deklaraci dekorátoru použít jiný dekorátor, zde konkrétně dekorátor nazvaný přímočaře @decorator. Jeho použití je až triviálně snadné, protože vlastně namísto původního wrapperu píšeme jen deklaraci „obalovací“ funkce:

from funcy import decorator @decorator def wrapper1(function): print("-" * 40) function() print("-" * 40) @wrapper1 def hello(): print("Hello!") hello()

Poznámka: Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/funcy/de­corators 1 .py

9. Několikanásobná aplikace dekorátorů

Pro úplnost se ještě podívejme na další již známý příklad. Jedná se o několikanásobnou aplikaci více dekorátorů, což znamená, že původní funkce je transformována do jiné funkce a ta je dále transformována do další funkce (atd.). Připomeňme si, že zdrojový kód tohoto příkladu vypadal takto:

def wrapper1(function): def inner_function(): print("-" * 40) function() print("-" * 40) return inner_function def wrapper2(function): def inner_function(): print("=" * 40) function() print("=" * 40) return inner_function @wrapper1 @wrapper2 def hello(): print("Hello!") hello()

Opět se podívejme na způsob zjednodušení celé struktury tohoto příkladu do podoby založené na použití dekorátoru @decorator. Přepis je přímočarý:

from funcy import decorator @decorator def wrapper1(function): print("-" * 40) function() print("-" * 40) @decorator def wrapper2(function): print("=" * 40) function() print("=" * 40) @wrapper1 @wrapper2 def hello(): print("Hello!") hello()

Poznámka: Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/funcy/de­corators 2 .py

10. Přepis dekorátoru pro zjištění doby běhu funkce

Naposledy se podívejme na použití dekorátoru @decorator z balíčku funcy. Tentokráte upravíme příklad s dekorátorem, který dokáže změnit délku trvání nějaké operace v měřené funkci. Původní zápis vypadal následovně:

# Original code: # https://pythonbasics.org/decorators/#Real-world-examples import time def measure_time(func): def wrapper(*arg): t = time.time() res = func(*arg) print("Function took " + str(time.time() - t) + " seconds to run") return res return wrapper @measure_time def tested_function(n): time.sleep(n) tested_function(1) tested_function(2)

Přepis do stručnější a čitelnější podoby:

from funcy import decorator import time @decorator def measure_time(func): t = time.time() res = func() print("Function took " + str(time.time() - t) + " seconds to run") return res @measure_time def tested_function(n): print(f"Sleeping for {n} seconds") time.sleep(n) tested_function(1) tested_function(2)

Poznámka: Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/funcy/me­asure_time.py

11. Curryfikace funkce s využitím curry

Ve třetí části dnešního článku si ukážeme, jakým způsobem se v programovacím jazyku Python s využitím knihovny funcy provádí takzvaná curryfikace (anglicky currying). Pod tímto termínem se v teorii programovacích jazyků (ovšem i obecně v matematice) označuje proces, jímž se transformuje funkce, která akceptuje více než jeden parametr, do řady vložených funkcí, přičemž každá z nich akceptuje jen jediný parametr. Curryfikaci si můžeme představit jako postupnou transformaci funkce s n parametry na jinak zkonstruovanou funkci s n-1 parametry atd. až rekurzivně dojdeme k funkci s jediným parametrem:

x = f(a,b,c) → h = g(a) i = h(b) x = i(c)

Nebo na jediném řádku:

x = f(a,b,c) → g(a)(b)(c)

Poznámka: povšimněte si, že funkce g a h musí vracet jiné funkce.

12. Příklad curryfikace funkce se dvěma parametry

Pro otestování možností, které nám nabízí funkce vyššího řádu curry se pokusme o curryfikaci funkce add se dvěma parametry x a y. Výsledkem curryfikace by měla být funkce s jediným parametrem x, která vrací jinou funkci akceptující taktéž jediný parametr (tentokrát y) a teprve po zavolání této funkce se vrátí kýžený výsledek – součet dvou numerických hodnot:

from funcy import curry def add(x, y): return x + y curried = curry(add) print(curried) print(curried(1)) print(curried(1)(2)) # pozor na umístění závorek!

Podívejme se nyní na vypsané výsledky:

<function curry.<locals>.<lambda> at 0x7efd464f0160> <function curry.<locals>.<lambda>.<locals>.<lambda> at 0x7efd463350d0> 3

Jak máme tyto výsledky interpretovat?

První řádek popisuje funkci (a my víme, že má jeden parametr) Druhý řádek vznikl voláním této funkce a výsledkem je jiná funkce (opět akceptující jeden parametr, jak již víme) A konečně řádek třetí vznikl zavoláním této funkce s kýženým výsledkem 3

Poznámka: Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/funcy/curry1.py

13. Curryfikace funkce se třemi parametry

Ve skutečnosti pochopitelně není curryfikace omezena pouze na funkce se dvěma parametry. Podívejme se tedy na to, jak bude vypadat curryfikace funkce, která akceptuje tři parametry. Pro jednoduchost použijeme funkci, která své tři parametry sečte a vrátí výsledek součtu:

from funcy import curry def add3(x, y, z): return x + y + z curried = curry(add3) print(curried) print(curried(1)) print(curried(1)(2)) # pozor na umístění závorek! print(curried(1)(2)(3)) # pozor na umístění závorek!

Po spuštění tohoto skriptu získáme na standardním výstupu následující čtyři řádky:

<function curry.<locals>.<lambda> at 0x7f3ea21d1160> <function curry.<locals>.<lambda> at 0x7f3ea20160d0> <function curry.<locals>.<lambda>.<locals>.<lambda> at 0x7f3ea1fa9f70> 6

Postupně se jedná o tyto hodnoty:

Funkce akceptující jeden parametr a vracející novou funkci (která bude opět vracet funkci akceptující jeden parametr). Funkce akceptující jeden parametr a vracející novou funkci (která již bude vracet konkrétní číselnou hodnotu). Funkce akceptující jeden parametr, která vrátí výsledek součtu tohoto parametru se svou vnitřní hodnotou 1+2. Výsledek volání poslední funkce (z předchozího řádku) s parametrem 3.

Poznámka: Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/funcy/curry2.py

14. Rozdíl mezi curryfikací funkce s využitím curry a rcurry

Prozatím jsme si curryfikaci ukazovali na dvojici funkcí, jejichž parametry vlastně byly komutativní, protože nezáleželo na jejich pořadí. To sice ve skutečnosti není zcela pravda, protože interní stavy mezifunkcí již na pořadí parametrech závisí, ovšem výsledkem bude pro stejné parametry (bez ohledu na jejich pořadí) stejná hodnota (pochopitelně za předpokladu, že se jedná o celá čísla). Ovšem podívejme se na funkci, kde již na pořadí parametrů záleží. Bude se jednat o funkci pro výpočet podílu hodnot parametrů, takže se zde striktně rozlišuje mezi dělencem a dělitelem:

from funcy import curry def div(x, y): return x / y curried = curry(div) print(curried) print(curried(1)) print(curried(1)(2)) # pozor na umístění závorek!

Nyní budou výsledky (zejména poslední řádek) vypadat takto:

<function curry.<locals>.<lambda> at 0x7facbefbf160> <function curry.<locals>.<lambda>.<locals>.<lambda> at 0x7facbee040d0> 0.5

To by nemělo být příliš překvapující, protože výsledkem podílu 1/2 je za určitých předpokladů :-) (správná verze Pythonu) skutečně hodnota 0.5.

Poznámka: Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/funcy/rcurry1.py

Ovšem knihovna funcy nabízí programátorům i funkci nazvanou rcurry, která provádí currying od posledního argumentu k argumentu prvnímu, tedy v opačném pořadí. Pro nekomutativní parametry se bude výsledek lišit (a nejen to – zde se dokonce projeví i případná ne-asociativita). Ostatně se podívejme sami, jak se bude lišit výsledek získaný po curryfikaci pomocí rcurry a nikoli pomocí curry:

from funcy import rcurry def div(x, y): return x / y curried = rcurry(div) print(curried) print(curried(1)) print(curried(1)(2)) # pozor na umístění závorek!

Výsledek bude následující:

<function rcurry.<locals>.<lambda> at 0x7f921d37c160> <function rcurry.<locals>.<lambda>.<locals>.<lambda> at 0x7f921d1c10d0> 2.0

Poznámka: Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/funcy/rcurry2.py

Nyní se můžete ptát, k čemu je to vlastně dobré. Ve skutečnosti se může jednat o poměrně užitečnou techniku, jak je to ostatně ukázáno i v dokumentaci. My si ukážeme odlišný příklad, a to generátor funkcí pro výpočet libovolné dopředu zvolené mocniny. Generované funkce tedy budou akceptovat hodnotu x a vrátí xy, kde y je již ve vygenerovaných funkcích pevně „zadrátováno“:

from funcy import rcurry def pow(x, y): return x ** y n_pow = rcurry(pow) pow2 = n_pow(2) pow10 = n_pow(10) print(pow2(2)) print(pow10(2))

Funkce pow2 a pow10 byly vygenerovány zavoláním funkce n_pow a předáním mocniny:

4 1024

Z druhého výsledku je zřejmé, že se vrátila hodnota 210.

Poznámka: Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/funcy/rcurry3.py

15. „autocurryfikace“

Knihovna funcy jde ovšem ještě dále a kromě „běžných“ funkcí vyššího řádu curry a ncurry nabízí vývojářům ještě jednu curryfikační techniku. Ta je implementována ve funkci vyššího řádu nazvané autocurry. Tato funkce opět akceptuje libovolnou jinou funkci s libovolným počtem parametrů a vrací novou funkci, která se chová jako vzorně curryfikovaná funkce (akceptuje tedy jeden parametr a obecně vrací jinou funkci), ale současně se chová i jako funkce, na kterou jsou aplikovány všechny kombinace partial. Což znamená, že nově vzniklé funkci můžete předat libovolné množství parametrů (až do maxima omezeného původní funkcí) a buď se vrátí curryfikovaná či částečně aplikovaná funkce nebo přímo výsledek.

Zní to složitě? Podívejme se na příklad:

from funcy import autocurry def pow(x, y): return x ** y n_pow = autocurry(pow) powX = n_pow() pow2 = n_pow(2) pow10 = n_pow(10) pow3to3 = n_pow(3, 3) print(powX(3, 3)) print(pow2(2)) print(pow10(2)) print(pow3to3)

Na řádku:

n_pow = autocurry(pow)

jsme si vyžádali vygenerování nové funkce, která je jak curryfikovanou obdobou vstupní funkce, tak i funkce, která se bude chovat, jako bychom použili partial. To je ostatně patrné na následujících čtyřech řádcích:

powX = n_pow() # curryfikace/partial bez parametrů (pochopitelně se vrací funkce) pow2 = n_pow(2) # curryfikace pow10 = n_pow(10) # curryfikace pow3to3 = n_pow(3, 3) # partial, ovšem dosazením všech parametrů ihned získáme výsledek (nevrací se funkce)

A výsledky:

27 4 100 # 10^2 nikoli 2^10 !!! 27

Poznámka: Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/funcy/autocurry.py

16. Kompozice funkcí s využitím funkce vyššího řádu compose

V několika funkcionálních jazycích (a taktéž v jazycích typu FORTH, Factor nebo Joy) je umožněno vytvářet kompozice funkcí, tj. nové funkce, které vzniknou vzájemným voláním funkcí existujících, ovšem s tím, že se při konstrukci kompozice neřeší takové „maličkosti“, jako jsou názvy či počty předávaných parametrů. Ovšem s kompozicí funkcí se setkáme i v dalších jazycích, i když zde se celá technika může nazývat jinak (pipeline) atd.

Podívejme se na velmi jednoduchý příklad, který provede kompozici standardních funkcí len a str, a to konkrétně tak, že se vstupní parametr převede na řetězec funkcí str a následně se vypočte a vrátí délka tohoto řetězce funkcí len. Kompozice je tedy len(str(vstup)):

from funcy import compose composed = compose(len, str) print(composed) print(composed(0)) print(composed(42)) print(composed(1000))

Výsledek by měl vypadat následovně – nejprve se vypíše typ hodnoty composed a následně se vypíšou délky řetězců „0“, „42“ a „1000“:

<function compose.<locals>.<lambda>.<locals>.<lambda> at 0x7f5bf7100160> 1 2 4

Ovšem můžeme použít i funkce s větším množstvím parametrů. Například lze vytvořit kompozici z funkce pro součet dvou hodnot s následným vynásobením mezivýsledku dvojkou:

from funcy import compose def add(x, y): return x+y def double(x): return 2*x composed = compose(double, add) print(composed(2, 3)) print(composed(-2, -3))

Takto vypadají výsledky:

10 -10

A pro úplnost si ukažme ještě kompozici získanou ze třech funkcí, konkrétně abs(double(add(x,y))):

from funcy import compose def add(x, y): return x+y def double(x): return 2*x def abs(x): if x < 0: return -x return x composed = compose(abs, double, add) print(composed(2, 3)) print(composed(-2, -3))

S výsledkem:

10 10

17. Kompozice zleva doprava či zprava doleva?

Při tvorbě pipeline z funkcí je přirozenější číst kompozici zleva doprava. V tomto případě je výhodnější namísto compose použít funkci vyššího řádu nazvanou rcompose:

from funcy import rcompose composed = rcompose(str, len) print(composed) print(composed(0)) print(composed(42)) print(composed(1000))

Výsledky budou odpovídat příkladu z předchozí kapitoly:

<function compose.<locals>.<lambda>.<locals>.<lambda> at 0x7f9795247160> 1 2 4

Podobně můžeme přepsat i druhý příklad z předchozí kapitoly do této přehlednější podoby:

from funcy import rcompose def add(x, y): return x+y def double(x): return 2*x composed = rcompose(add, double) print(composed(2, 3)) print(composed(-2, -3))

Výsledky:

10 -10

A poslední příklad byl přepsán do této pipeline:

from funcy import rcompose def add(x, y): return x+y def double(x): return 2*x def abs(x): if x < 0: return -x return x composed = rcompose(add, double, abs) print(composed(2, 3)) print(composed(-2, -3))

Výsledky:

10 10

Poznámka: termín pipeline je v IT skutečně nadužíván a zneužíván, takže se za jeho použití v článku omlouvám :-)

18. Repositář s demonstračními příklady

Všechny Pythonovské skripty, které jsme si ukázali v úvodním článku, předminule, minule i dnes, naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. Následují odkazy na jednotlivé příklady (pro jejich spuštění je nutné mít nainstalovánu některou z podporovaných verzí Pythonu 3, a pro dnešní příklady i výše zmíněnou knihovnu funcy):

19. Příloha: odkazy na články o programovacím jazyku Clojure

Pro úplnost si uveďme odkazy na články o programovacím jazyku Clojure, jenž byl, podobně jako knihovna Underscore, velkou inspirací pro tvorbu knihovny funcy. Mnoho technik je v Clojure pojmenováno stejně či velmi podobně, jako ve tomu funcy atd.:

Clojure 1: Úvod

http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm/ Clojure 2: Symboly, kolekce atd.

http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-2-cast/ Clojure 3: Funkcionální programování

http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-3-cast-funkcionalni-programovani/ Clojure 4: Kolekce, sekvence a lazy sekvence

http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-4-cast-kolekce-sekvence-a-lazy-sekvence/ Clojure 5: Sekvence, lazy sekvence a paralelní programy

http://www.root.cz/clanky/clojure-a-bezpecne-aplikace-pro-jvm-sekvence-lazy-sekvence-a-paralelni-programy/ Clojure 6: Podpora pro paralelní programování

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-6-futures-nejsou-jen-financni-derivaty/ Clojure 7: Další funkce pro paralelní programování

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-7-dalsi-podpurne-prostredky-pro-paralelni-programovani/ Clojure 8: Identity, stavy, neměnné hodnoty a reference

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-8-identity-stavy-nemenne-hodnoty-a-referencni-typy/ Clojure 9: Validátory, pozorovatelé a kooperace s Javou

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-9-validatory-pozorovatele-a-kooperace-mezi-clojure-a-javou/ Clojure 10: Kooperace mezi Clojure a Javou

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-10-kooperace-mezi-clojure-a-javou-pokracovani/ Clojure 11: Generátorová notace seznamu/list comprehension

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-11-generatorova-notace-seznamu-list-comprehension/ Clojure 12: Překlad programů z Clojure do bajtkódu JVM I:

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-12-preklad-programu-z-clojure-do-bajtkodu-jvm/ Clojure 13: Překlad programů z Clojure do bajtkódu JVM II:

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-13-preklad-programu-z-clojure-do-bajtkodu-jvm-pokracovani/ Clojure 14: Základy práce se systémem maker

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-14-zaklady-prace-se-systemem-maker/ Clojure 15: Tvorba uživatelských maker

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-15-tvorba-uzivatelskych-maker/ Programovací jazyk Clojure – triky při práci s řetězci

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-triky-pri-praci-s-retezci/ Programovací jazyk Clojure – triky při práci s kolekcemi

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-triky-pri-praci-s-kolekcemi/ Programovací jazyk Clojure – práce s mapami a množinami

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-prace-s-mapami-a-mnozinami/ Programovací jazyk Clojure – základy zpracování XML

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-zaklady-zpracovani-xml/ Programovací jazyk Clojure – testování s využitím knihovny Expectations

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-testovani-s-vyuzitim-knihovny-expectations/ Programovací jazyk Clojure – některé užitečné triky použitelné (nejenom) v testech

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-nektere-uzitecne-triky-pouzitelne-nejenom-v-testech/ Enlive – výkonný šablonovací systém pro jazyk Clojure

http://www.root.cz/clanky/enlive-vykonny-sablonovaci-system-pro-jazyk-clojure/ Nástroj Leiningen a programovací jazyk Clojure: tvorba vlastních knihoven pro veřejný repositář Clojars

http://www.root.cz/clanky/nastroj-leiningen-a-programovaci-jazyk-clojure-tvorba-vlastnich-knihoven-pro-verejny-repositar-clojars/ Novinky v Clojure verze 1.8.0

http://www.root.cz/clanky/novinky-v-clojure-verze-1–8–0/ Asynchronní programování v Clojure s využitím knihovny core.async

http://www.root.cz/clanky/asynchronni-programovani-v-clojure-s-vyuzitim-knihovny-core-async/ Asynchronní programování v Clojure s využitím knihovny core.async (pokračování)

http://www.root.cz/clanky/asynchronni-programovani-v-clojure-s-vyuzitim-knihovny-core-async-pokracovani/ Asynchronní programování v Clojure s využitím knihovny core.async (dokončení)

http://www.root.cz/clanky/asynchronni-programovani-v-clojure-s-vyuzitim-knihovny-core-async-dokonceni/ Vytváříme IRC bota v programovacím jazyce Clojure

http://www.root.cz/clanky/vytvarime-irc-bota-v-programovacim-jazyce-clojure/ Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure

https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/ Multimetody v Clojure aneb polymorfismus bez použití OOP

https://www.root.cz/clanky/multimetody-v-clojure-aneb-polymorfismus-bez-pouziti-oop/ Práce s externími Java archivy v programovacím jazyku Clojure

https://www.root.cz/clanky/prace-s-externimi-java-archivy-v-programovacim-jazyku-clojure/ Clojure 16: Složitější uživatelská makra

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-16-slozitejsi-uzivatelska-makra/ Clojure 17: Využití standardních maker v praxi

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-17-vyuziti-standardnich-maker-v-praxi/ Clojure 18: Základní techniky optimalizace aplikací

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-18-zakladni-techniky-optimalizace-aplikaci/ Clojure 19: Vývojová prostředí pro Clojure

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-19-vyvojova-prostredi-pro-clojure/ Clojure 20: Vývojová prostředí pro Clojure (Vim s REPL)

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-20-vyvojova-prostredi-pro-clojure-integrace-vimu-s-repl/ Clojure 21: ClojureScript aneb překlad Clojure do JS

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-21-clojurescript-aneb-preklad-clojure-do-javascriptu/ Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure

http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure/ Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (2)

http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-2/ Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (3)

http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-3/ Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (4)

http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-4/ Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (5)

http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-5/ Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (6)

http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-6/ Programovací jazyk Clojure a databáze (1.část)

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-databaze-1-cast/ Pluginy pro Leiningen

http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-pluginy-pro-leiningen/ Programovací jazyk Clojure a knihovny pro práci s vektory a maticemi

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-knihovny-pro-praci-s-vektory-a-maticemi/ Programovací jazyk Clojure a knihovny pro práci s vektory a maticemi (2)

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-knihovny-pro-praci-s-vektory-a-maticemi-2/ Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk/ Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk (2)

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk-2/ Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure

http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure/ Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v azyce Clojure (2)

http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure-2/ Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure (3)

http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure-3/ Programovací jazyk Clojure a práce s Gitem

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-prace-s-gitem/ Programovací jazyk Clojure a práce s Gitem (2)

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-prace-s-gitem-2/ Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk (dokončení)

http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk-dokonceni/ Pixie: lehký skriptovací jazyk s „kouzelnými“ schopnostmi

https://www.root.cz/clanky/pixie-lehky-skriptovaci-jazyk-s-kouzelnymi-schopnostmi/ Programovací jazyk Pixie: funkce ze základní knihovny a použití FFI

https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-pixie-funkce-ze-zakladni-knihovny-a-pouziti-ffi/ Novinky v Clojure verze 1.9.0

https://www.root.cz/clanky/novinky-v-clojure-verze-1–9–0/ Validace dat s využitím knihovny spec v Clojure 1.9.0

https://www.root.cz/clanky/validace-dat-s-vyuzitim-knihovny-spec-v-clojure-1–9–0/ Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure

https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure/ Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure (2)

https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure-2/ Incanter: prostředí pro statistické výpočty s grafickým výstupem založené na Clojure

https://www.root.cz/clanky/incanter-prostredi-pro-statisticke-vypocty-s-grafickym-vystupem-zalozene-na-clojure/ Incanter: operace s maticemi

https://www.root.cz/clanky/incanter-operace-s-maticemi/ Interpret programovacího jazyka Clojure integrovaný do Jupyter Notebooku

https://www.root.cz/clanky/interpret-programovaciho-jazyka-clojure-integrovany-do-jupyter-notebooku/ Babashka: interpret Clojure určený pro rychlé spouštění utilit z příkazového řádku

https://www.root.cz/clanky/babashka-interpret-clojure-urceny-pro-rychle-spousteni-utilit-z-prikazoveho-radku/ Pokročilý streaming založený na Apache Kafce, jazyku Clojure a knihovně Jackdaw

https://www.root.cz/clanky/pokrocily-streaming-zalozeny-na-apache-kafce-jazyku-clojure-a-knihovne-jackdaw/ Pokročilý streaming založený na Apache Kafce, jazyku Clojure a knihovně Jackdaw (2. část)

https://www.root.cz/clanky/pokrocily-streaming-zalozeny-na-apache-kafce-jazyku-clojure-a-knihovne-jackdaw-2-cast/ Pokročilý streaming založený na projektu Apache Kafka, jazyku Clojure a knihovně Jackdaw (streamy a kolony)

https://www.root.cz/clanky/pokrocily-streaming-zalozeny-na-projektu-apache-kafka-jazyku-clojure-a-knihovne-jackdaw-streamy-a-kolony/ Řídicí struktury využitelné v programovacím jazyku Clojure

https://www.root.cz/clanky/ridici-struktury-vyuzitelne-v-programovacim-jazyku-clojure/ Řídicí struktury využitelné v programovacím jazyku Clojure (dokončení)

https://www.root.cz/clanky/ridici-struktury-vyuzitelne-v-programovacim-jazyku-clojure-dokonceni/ Formát EDN: extensible data notation

https://www.root.cz/clanky/format-edn-extensible-data-notation/ Formát EDN: extensible data notation (dokončení)

https://www.root.cz/clanky/format-edn-extensible-data-notation-dokonceni/ Čtyři různé podoby datové struktury map v programovacím jazyku Clojure

https://www.root.cz/clanky/ctyri-ruzne-podoby-datove-struktury-map-v-programovacim-jazyku-clojure/ Programová tvorba diagramů v jazyku Clojure s využitím knihovny Rhizome

https://www.root.cz/clanky/programova-tvorba-diagramu-v-jazyku-clojure-s-vyuzitim-knihovny-rhizome/ Využití Redisu z jazyka Clojure pomocí knihovny Carmine

https://www.root.cz/clanky/vyuziti-redisu-z-jazyka-clojure-pomoci-knihovny-carmine/ Využití Redisu z jazyka Clojure pomocí knihovny Carmine (dokončení)

https://www.root.cz/clanky/vyuziti-redisu-z-jazyka-clojure-pomoci-knihovny-carmine-dokonceni/

20. Odkazy na Internetu