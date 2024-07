King under the Mountain je open source, The Powder Toy je na Steamu

King under the Mountain se stal open source

King under the Mountain od Rocket Jump Technology, strategická hra založená na simulaci budování osad, která procházela velkým upgradem a rebrandem Mountaincore, nakonec ukončila svou činnost a stala se open source. King under the Mountain dříve se ujal nejmenovaný vydavatel, který hru pomohl financovat, po devíti měsících, ale od projektu odstoupil.

Vývojáři pak pokračovali a nakonec ji znovu vydali jako Mountaincore, ale nedávno projekt ukončili. V tomto případě se však jedná o jeden z nejlepších konců, v jaký můžete doufat, protože původní hra byla vydána jako plně open source pod licencí MIT.

King under the Mountain

The Powder Toy je na Steamu

The Powder Toy je klasická fyzikální sandboxová hra, která simuluje tlak a rychlost vzduchu, teplo, gravitaci a nespočet interakcí. Je zdarma a s nativní podporou Linuxu, otevřeným zdrojovým kódem, má kolem sebe docela aktivní komunitu a spoustu fanoušků a nyní byla vydána i na herní službě Steam.





Díky tomu je snazší než kdy jindy pohrát si s fyzikou a prostě – sledovat, co se stane. V této hře můžete vytvářet výbuchy, miniaturní elektrárny, vlastní procesory, realistické krajiny, bunkry odolné proti výbušninám nebo technické stroje. Možnosti jsou nekonečné.

The Powder Toy

Athena Crisis

Hra Athena Crisis, která si zjevně bere inspiraci z klasických Advance Wars v březnu vstoupila do předběžného přístupu na Steamu a nyní byl její kód zpřístupněn jako open source. Stejně jako různé jiné open source verze je otevřený pouze kód pod licencí MIT, ale ostatní části, jako kampaň pro jednoho hráče, grafika, hudba a tak dále, nikoliv, takže k práci s ní stále potřebujete kopii hry.

V této hře můžete velet více než 40 jednotkám v tahových bitvách v sedmi různých prostředích, hrát kampaně pro jednoho hráče nebo online až se sedmi hráči najednou a taky vytvářet vlastní mapy a kampaně.

Athena Crisis

PERIMETER: Legate Edition vydán na Steamu s podporou Linuxu

Společnost K-D Lab oživila svou klasickou RTS, PERIMETER: Legate Edition a je nyní k dispozici na Steamu s plnou nativní podporou Linuxu a dokonce je open source. Tato nejnovější verze hry obsahuje četná vylepšení, spolu s přibaleným rozšířením Emperor's Testament.

Přichází také s podporou širokoúhlých monitorů, plnou podporou online hraní pro více hráčů, vylepšenými texturami a modely, podporou vlastních modů a řadou drobných vylepšení a oprav chyb.

PERIMETER: Legate Edition

Stručně

Warzone 2100 verze 4.5.0 vylepšuje podporu modů pro kampaň a multiplayer. Lime3DS, emulátor přenosné herní konzole Nintendo 3DS vyšel ve verzi 2115. Open source simulace vývoje Thrive v nové vydání 0.6.7 přidává endosymbiózu, přizpůsobení toxinů, denní/noční cyklus. Zelda 64: Překompilovaný port hry Majora's Mask je k dispozici ve verzi 1.1.