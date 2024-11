Knihovna GMP: umocňování, výpočet modulu a funkce z teorie čísel

Pokud bychom chtěli zjistit, kolik paměti nám zabírá které číslo, bude se nám hodit funkce mpz_sizeinbase , které předáme jako druhý parametr základ 2 (chceme velikost v binární soustavě). Výsledek pro základ 2 je vždy přesný.

mpz_set_str(num, "1000000", 10); printf("bits = %zu

", mpz_sizeinbase(num, 2)); /* vypíše bits = 20 */

Dále se podíváme na umocňování. Výsledky umocňování mají tendenci růst do závratných výšin. Proto se dá mpz_t umocnit jen na unsigned long . Například 1021 spočteme takhle:

mpz_t num; mpz_init_set_ui(num, 10UL); mpz_pow_ui(num, num, 21UL); /* num = 10^21 */ mpz_clear(num);

V příkladu také vidíme, že inicializaci a přiřazení hodnoty lze spojit do jediné funkce mpz_init_set_ui .





Pokud se zabýváte teorií čísel, mohl by pro vás být zajímavý výpočet operace modulo. Ten můžeme realizovat samostatnou funkcí mpz_mod , kde jsou dělenec i dělitel typu mpz_t .

mpz_set_ui(n, 11UL); mpz_set_ui(d, 5UL); mpz_mod(r, n, d); /* r = n mod d */ gmp_printf("r = %Zi

", r); /* vypíše r = 1, protože n = 2 * 5 + 1 */

Když se teď opět vrátíme k umocňování, můžeme rovnou využít funkci mpz_powm , která spočte mocninu v daném modulu.

mpz_set_ui(b, 10UL); mpz_set_ui(e, 21UL); mpz_set_ui(m, 3UL); mpz_powm(r, b, e, m); /* spočítá 10^21 mod 3 */ gmp_printf("r = %Zi

", r); /* vypíše zbytek po dělení 10^21 / 3, což je 1 */

Tentokrát vidíme, že mpz_t lze umocnit na mpz_t , ale pohybujeme se v nějakém omezeném modulu.

Dále se podíváme na výpočet největšího společného dělitele dvou čísel. K tomu slouží funkce mpz_gcd , jejíž použití je velmi jednoduché:

mpz_set_ui(a, 37107UL); /* 37107 = 3 * 3 * 7 * 19 * 31 */ mpz_set_ui(b, 1254UL); /* 1254 = 2 * 3 * 11 * 19 */; mpz_gcd(r, a, b); gmp_printf("r = %Zi

", r); /* vypíše 57 = 3 * 19 */

A co třeba výpočet faktoriálu? Ten můžeme realizovat funkcí mpz_fac_ui :

mpz_fac_ui(r, 25UL); gmp_printf("r = %Zi

", r); /* vypíše 15 511 210 043 330 985 984 000 000 (bez mezer) */

Teď se podíváme na generování pseudonáhodných čísel. Klíčem je proměnná typu gmp_randstate_t . Tu je třeba nejprve inicializovat pomocí funkce gmp_randinit_default , která použije jako generátor Mersenne Twister. Následně nastavíme náhodné semínko pomocí volání gmp_randseed_ui . Jednotlivá náhodná čísla v rozmezí 0 až n − 1 se pak generují voláním mpz_urandomm , přičemž n předáme jako poslední parametr.

gmp_randstate_t state; gmp_randinit_default(state); gmp_randseed_ui(state, 42UL); mpz_set_ui(n, 100UL); /* rozsah [0; 100-1] */ for (int i = 0; i < 10; ++i) { mpz_urandomm(r, state, n); gmp_printf("%Zi

", r); }

Nyní se podíváme na manipulaci s bity. S čísly můžeme pracovat jako ve dvojkovém doplňku (ačkoli ve skutečnosti takto nejsou v paměti uložena). Můžeme použít bitové operace AND, OR a XOR. Například pro operaci AND máme k dispozici funkci mpz_and . Použití vypadá následovně.

mpz_set_ui(a, 85UL); /* 1010101 */ mpz_set_ui(b, 31UL); /* 11111 */; mpz_and(r, a, b); gmp_printf("r = %Zi

", r); /* vypíše r = 21, což je 10101 */

Podobně existují i funkce mpz_ior a mpz_xor . Stejně tak máme k dispozici třeba operaci popcount (počet bitů, které jsou nastaveny na 1) pomocí funkce mpz_popcount .

mp_bitcnt_t pcnt; mpz_set_ui(a, 85UL); /* 1010101 */ pcnt = mpz_popcount(a); printf("%zu

", (size_t)pcnt); /* vypíše 4 */

Na závěr malý příklad. K tomu budeme potřebovat funkci mpz_mul_2exp , která spočítá bitový posun doleva neboli první operand krát dvě na druhý operand, tedy op1 × 2op2. Příklad hledá kandidáty na Mersennova prvočísla pomocí Fermatova testu prvočíselnosti se základem 3:

/* přes všechny liché exponenty */ for (unsigned long k = 1; ; k += 2) { mpz_set_ui(Mp, 1UL); /* začneme s číslem 1 */ mpz_mul_2exp(Mp, Mp, k); /* spočteme 2^k */ mpz_sub_ui(Mp, Mp, 1UL); /* spočteme 2^k - 1 */ mpz_sub_ui(Mp_1, Mp, 1UL); /* dále spočteme 2^k - 2 */ mpz_set_ui(b, 3UL); /* základ bude 3 */ mpz_powm(x, b, Mp_1, Mp); /* vypočítat Fermatův test */ /* je-li výsledek kongruentní s 1 */ if (mpz_cmp_ui(x, 1UL) == 0) { /* máme kandidáta na prvočíslo */ printf("PRP: %lu

", k); } }

