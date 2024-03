Obsah

1. Knihovna LibCST umožňující snadnou modifikaci zdrojových kódů Pythonu

Na čtveřici článků, v nichž jsme se zabývali problematikou lexikální a syntaktické analýzy zdrojových kódů programovacího jazyka Python [1] [2] [3] [4] dnes do jisté míry navážeme. Víme již, jak je možné s využitím standardních modulů tokenize a ast provést takzvanou tokenizaci a následně parsing zdrojových kódů, jehož výsledkem je AST neboli abstraktní syntaktický strom (Abstract Syntax Tree). Tyto techniky nám umožní manipulovat s programovým kódem na vhodné úrovni abstrakce, protože abstraktní syntaktický strom je pro tyto účely mnohem vhodnější, než přímo zdrojový kód či pouhá sekvence tokenů. Z tohoto důvodu je tokenizace a parsing součástí většiny linterů i dalších analyzátorů programových kódů.

2. AST vs CST

Standardní abstraktní syntaktický strom má ovšem jednu poměrně zásadní nevýhodu – v případě, že AST upravíme a necháme si z něho zpětně vygenerovat zdrojový kód, ztratíme veškeré původní formátování, tedy například mezery zapsané ve výrazech, přesné umístění komentářů atd. Z tohoto důvodu se pro ty nástroje, které musí modifikovat zdrojový kód (nepřímo – přes strom) používají nepatrně odlišné typy stromů, které se nazývají Concrete Syntax Tree neboli zkráceně CST (popř. derivační stromy nebo parse tree). Tyto stromové datové struktury, jak již ostatně jejich název napovídá, reprezentují syntaktickou strukturu daného bloku programového kódu (což může být konstanta, výraz, příkaz, složený blok, funkce, třída, či celý modul). Díky tomu, že si CST pamatuje původní zápis syntaktických prvků, je umožněna relativně snadná tvorba nástrojů pro refaktoring kódu. Pro manipulaci s CST slouží v Pythonu knihovna LibCST, s jejímiž základními vlastnostmi se seznámíme v dnešním článku.

3. Parsing jednoduchého výrazu s konstrukcí CST

Možnosti knihovny LibCST si otestujeme na množství demonstračních příkladů. První příklady budou velmi jednoduché, protože budeme zpracovávat zdrojový kód obsahující pouze jedinou konstantu. Může se jednat například o konstantu představující celé číslo (což je v Pythonu zcela korektní zdrojový kód):

42

Tato konstanta (tedy její zdrojový kód) se zpracuje tokenizérem a parserem takto:

from libcst import parse_expression constant = "42" parsed = parse_expression(constant)

Výsledek, tedy obsah proměnné parsed, je datová struktura přesně popisující výraz s konstantou. Tuto datovou strukturu si můžeme přímo zobrazit:

print(parsed)

Ovšem užitečnější bývá použití pomocné funkce dump, která vytiskne CST v čitelnější podobě:

from libcst.tool import dump dumped = dump(parsed) print(dumped)

Poznámka: v dalších příkladech budeme používat oba způsoby výstupu, takže se sami budete moci přesvědčit, která vizualizace CST (a onen textový výstup ničím jiným, než vizualizací není) je výhodnější.

4. Zobrazení struktury výsledného CST

Celý skript, který provede parsing výrazu do CST a následně zobrazí strukturu CST, vypadá následovně:

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_expression from libcst.tool import dump constant = "42" parsed = parse_expression(constant) print("Parsed:") print(parsed) print() dumped = dump(parsed) print("Dumped:") print(dumped)

Poznámka: zdrojový kód tohoto příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cst/parse_con­stant 1 .py

Po spuštění tohoto skriptu se nejdříve zobrazí CST se všemi podrobnostmi a posléze „pouze“ výsledek operace dump, který je stručnější a v tomto případě i čitelnější:

Parsed: Integer( value='42', lpar=[], rpar=[], ) Dumped: Integer( value='42', )

5. Zachování formátu výrazu i konstant ve výrazu

Knihovna LibCST se nesnaží o „normalizaci“ výrazů ani hodnot, které jsou ve výrazu specifikovány. To je nutné, aby bylo možné zrekonstruovat původní výraz přesně v takové podobě, v jaké byl původně zapsán (samozřejmě za předpokladu, že nedojde k modifikaci stromu).

Vyzkoušejme si, jak bude zparsován výraz s konstantou 1_000, což je běžná celočíselná konstanta 1000, do které byl přidán nepovinný oddělovač řádu:

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_expression from libcst.tool import dump constant = "1_000" parsed = parse_expression(constant) print("Parsed:") print(parsed) print() dumped = dump(parsed) print("Dumped:") print(dumped)

Poznámka: zdrojový kód tohoto příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cst/parse_con­stant 2 .py

V CST stromu nalezneme původní zápis konstanty, což nám (jak již víme) umožní rekonstrukci originální podoby výrazu:

Parsed: Integer( value='1_000', lpar=[], rpar=[], ) Dumped: Integer( value='1_000', )

Nakonec si ještě pro úplnost ukažme výsledek parsingu komplexního čísla:

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_expression from libcst.tool import dump constant = "1+2j" parsed = parse_expression(constant) print("Parsed:") print(parsed) print() dumped = dump(parsed) print("Dumped:") print(dumped)

Zkonstruovaný strom vypadá takto:

Parsed: BinaryOperation( left=Integer( value='1', lpar=[], rpar=[], ), operator=Add( whitespace_before=SimpleWhitespace( value='', ), whitespace_after=SimpleWhitespace( value='', ), ), right=Imaginary( value='2j', lpar=[], rpar=[], ), lpar=[], rpar=[], ) Dumped: BinaryOperation( left=Integer( value='1', ), operator=Add(), right=Imaginary( value='2j', ), )

Poznámka: z pohledu CST se tedy nejedná o konstantu, ale o složitější výraz. K nim se vrátíme v sedmé kapitole.

6. Rozdíl mezi identifikátorem a řetězcem

Zkusme si nyní nechat převést na CST výraz obsahující jedinou konstantu True. Samotný výraz, který má být zparsován, je uložen v řetězci, což může být v tomto případě poněkud matoucí, ovšem knihovna LibCST parsuje zdrojový kód uložený v řetězci, takže zápis „True“ skutečně znamená logickou konstantu True:

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_expression from libcst.tool import dump constant = "True" parsed = parse_expression(constant) print("Parsed:") print(parsed) print() dumped = dump(parsed) print("Dumped:") print(dumped)

Poznámka: zdrojový kód tohoto příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cst/parse_con­stant 3 .py

Povšimněte si, že se ve výsledném CST stromu objevil uzel typu Name. LibCST tedy nerozlišuje mezi běžným pojmenovaným identifikátorem a „speciálními“ identifikátory typu True, False či None (což může později způsobovat nepatrné problémy při analýze programu):

Parsed: Name( value='True', lpar=[], rpar=[], ) Dumped: Name( value='True', )

Naproti tomu zápis „‚True‘“ (dvojice uvozovek) značí řetězcový literál, který jen náhodou obsahuje známé slovo:

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_expression from libcst.tool import dump constant = "'True'" parsed = parse_expression(constant) print("Parsed:") print(parsed) print() dumped = dump(parsed) print("Dumped:") print(dumped)

Poznámka: zdrojový kód tohoto příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cst/parse_con­stant 4 .py

Rozdíl je ihned patrný při pohledu na typ uzlu stromu – nyní se jedná o uzel SimpleString a nikoli o uzel Name:

Parsed: SimpleString( value="'True'", lpar=[], rpar=[], ) Dumped: SimpleString( value="'True'", )

7. Strom s reprezentací složitějších výrazů

Prozatím jsme si ukázali parsing těch nejjednodušších možných výrazů, které obsahovaly jen jedinou hodnotu – buď konstantu (celočíselnou, řetězec atd.) nebo jméno identifikátoru. Speciálním případem bylo komplexní číslo, které je vlastně výrazem s reálnou a imaginární složkou. Ovšem v praxi se pochopitelně setkáme s mnohem složitějšími výrazy. V rámci navazujících kapitol si ukážeme, jak knihovna LibCST ze složitějších výrazů tvoří strom. A odtud je již jen malý krok k parsingu programových bloků, funkcí, či celých modulů.

8. Strom, který reprezentuje výraz „6*7“

Podívejme se na způsob parsingu výrazu 6*7, tedy výrazu obsahujícího aritmetickou operaci součinu. Samotný skript zůstane zachován, pouze se změní výraz, se kterým se bude pracovat:

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_expression from libcst.tool import dump expression = "6*7" parsed = parse_expression(expression) print("Parsed:") print(parsed) print() dumped = dump(parsed) print("Dumped:") print(dumped)

Poznámka: zdrojový kód tohoto příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cst/parse_ex­pression 1 .py

Výsledkem nyní bude strom obsahující kořenový uzel typu BinaryOperation. Tento uzel obsahuje trojici poduzlů reprezentujících postupně celé číslo, operátor součinu a další celé číslo. To znamená, že samotný uzel BinaryOperation nenese informaci o prováděné operaci; je nutné se podívat do poduzlů. Taktéž si povšimněte atributů lpar a rpar, v nichž mohou být uloženy informace o závorkách (zde žádné závorky nepoužíváme) a atributů whitespace_before a whitespace_after, k nimž se ještě vrátíme:

BinaryOperation( left=Integer( value='6', lpar=[], rpar=[], ), operator=Multiply( whitespace_before=SimpleWhitespace( value='', ), whitespace_after=SimpleWhitespace( value='', ), ), right=Integer( value='7', lpar=[], rpar=[], ), lpar=[], rpar=[], ) Dumped: BinaryOperation( left=Integer( value='6', ), operator=Multiply(), right=Integer( value='7', ), )

Poznámka: druhý výstup (dumped) je opět čitelnější, neboť neobsahuje prázdné atributy.

9. Bílé znaky zapsané ve výrazu

V samotném výrazu povoluje programovací jazyk Python používat bílé znaky, ostatně podobně jako mnohé další programovací jazyky. Ovšem tyto bílé znaky musí být v CST zachovány, aby bylo možné zrekonstruovat původní zdrojový kód. Podívejme se tedy na výsledek parsingu výrazu 6 * 7 (tedy s mezerami mezi celočíselnými konstantami a operátorem):

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_expression from libcst.tool import dump expression = "6 * 7" parsed = parse_expression(expression) print("Parsed:") print(parsed) print() dumped = dump(parsed) print("Dumped:") print(dumped)

Poznámka: zdrojový kód tohoto příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cst/parse_ex­pression 2 .py

Bílé znaky jsou v CST uloženy v atributech whitespace_before a whitespace_after v uzlu typu Multiply, což sice může vypadat zvláštně, ovšem umožní snadnou rekonstrukci zdrojového kódu:

BinaryOperation( left=Integer( value='6', lpar=[], rpar=[], ), operator=Multiply( whitespace_before=SimpleWhitespace( value=' ', ), whitespace_after=SimpleWhitespace( value=' ', ), ), right=Integer( value='7', lpar=[], rpar=[], ), lpar=[], rpar=[], ) Dumped: BinaryOperation( left=Integer( value='6', ), operator=Multiply(), right=Integer( value='7', ), )

Co se ovšem stane ve chvíli, kdy mezeru umístíme před první celočíselnou konstantu? Otestujme si i tento případ:

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_expression from libcst.tool import dump expression = " 6 * 7 " parsed = parse_expression(expression) print("Parsed:") print(parsed) print() dumped = dump(parsed) print("Dumped:") print(dumped)

Poznámka: zdrojový kód tohoto příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cst/parse_ex­pression 3 .py

Nyní dojde při pokusu o konstrukci CST k výjimce, jak je to ostatně patrné i z následujícího opisu obsahu terminálu:

Traceback (most recent call last): File "parse_expression_3.py", line 10, in <module> parsed = parse_expression(expression) File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.12/site-packages/libcst/_parser/entrypoints.py", line 160, in parse_expression result = _parse( File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.12/site-packages/libcst/_parser/entrypoints.py", line 55, in _parse return parse(source_str) libcst._exceptions.ParserSyntaxError: Syntax Error @ 1:1. parser error: error at 1:1: expected one of *, +, -, ..., AWAIT, False, NAME, NUMBER, None, True, lambda, not, ~ 6 * 7 ^

10. Výraz obalený závorkami

Celý výraz může být v Pythonu obalený závorkami. V takovém případě závorky nemají syntaktický význam, ovšem opět platí, že musí být zachovány, aby bylo možné provést rekonstrukci původního zdrojového kódu. Vyzkoušejme si tedy, jakým způsobem jsou tyto závorky reprezentovány v CST:

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_expression from libcst.tool import dump expression = "(6*7)" parsed = parse_expression(expression) print("Parsed:") print(parsed) print() dumped = dump(parsed) print("Dumped:") print(dumped)

Poznámka: zdrojový kód tohoto příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cst/parse_ex­pression 5 .py

Z výpisu stromu je patrné, že informace o závorkách jsou uloženy v atributech nazvaných lpar a rpar. Tyto atributy v našem případě obsahují informace o typu závorek a případně i informace o mezerách mezi závorkami a výrazem (zde již jsou mezery povoleny):

Parsed: BinaryOperation( left=Integer( value='6', lpar=[], rpar=[], ), operator=Multiply( whitespace_before=SimpleWhitespace( value='', ), whitespace_after=SimpleWhitespace( value='', ), ), right=Integer( value='7', lpar=[], rpar=[], ), lpar=[ LeftParen( whitespace_after=SimpleWhitespace( value='', ), ), ], rpar=[ RightParen( whitespace_before=SimpleWhitespace( value='', ), ), ], ) Dumped: BinaryOperation( left=Integer( value='6', ), operator=Multiply(), right=Integer( value='7', ), lpar=[ LeftParen(), ], rpar=[ RightParen(), ], )

11. Strom pro složitější výraz s několika operátory

Knihovna LibCST pochopitelně dokáže zparsovat prakticky libovolně složitý výraz a vytvořit z něj strom, který původní výraz plnohodnotně reprezentuje. Ukažme si to na příkladu výrazu (1+2)*3/2**4, v němž jsou použity operátory s různou prioritou i asociativitou a navíc i kulaté závorky, které mění prioritu operací:

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_expression from libcst.tool import dump expression = "(1+2)*3/2**4" parsed = parse_expression(expression) print("Parsed:") print(parsed) print() dumped = dump(parsed) print("Dumped:") print(dumped)

Poznámka: zdrojový kód tohoto příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cst/parse_ex­pression 4 .py

Výsledný strom již obsahuje větší množství poduzlů, což je ostatně jen pochopitelné:

Parsed: BinaryOperation( left=BinaryOperation( left=BinaryOperation( left=Integer( value='1', lpar=[], rpar=[], ), operator=Add( whitespace_before=SimpleWhitespace( value='', ), whitespace_after=SimpleWhitespace( value='', ), ), right=Integer( value='2', lpar=[], rpar=[], ), lpar=[ LeftParen( whitespace_after=SimpleWhitespace( value='', ), ), ], rpar=[ RightParen( whitespace_before=SimpleWhitespace( value='', ), ), ], ), operator=Multiply( whitespace_before=SimpleWhitespace( value='', ), whitespace_after=SimpleWhitespace( value='', ), ), right=Integer( value='3', lpar=[], rpar=[], ), lpar=[], rpar=[], ), operator=Divide( whitespace_before=SimpleWhitespace( value='', ), whitespace_after=SimpleWhitespace( value='', ), ), right=BinaryOperation( left=Integer( value='2', lpar=[], rpar=[], ), operator=Power( whitespace_before=SimpleWhitespace( value='', ), whitespace_after=SimpleWhitespace( value='', ), ), right=Integer( value='4', lpar=[], rpar=[], ), lpar=[], rpar=[], ), lpar=[], rpar=[], ) Dumped: BinaryOperation( left=BinaryOperation( left=BinaryOperation( left=Integer( value='1', ), operator=Add(), right=Integer( value='2', ), lpar=[ LeftParen(), ], rpar=[ RightParen(), ], ), operator=Multiply(), right=Integer( value='3', ), ), operator=Divide(), right=BinaryOperation( left=Integer( value='2', ), operator=Power(), right=Integer( value='4', ), ), )

12. Parsing celého modulu

Prozatím jsme pro parsing konstant a výrazů používali funkci libcst.parse_expression. Ovšem v případě, že se parsují větší celky kódu, které mohou obsahovat další metainformace atd., se namísto této funkce může použít funkce nazvaná libcst.parse_module. Výsledný strom přitom bude odlišný, i když se bude ve skutečnosti parsovat naprosto stejný výraz. Ostatně si to můžeme velmi snadno ověřit:

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_module from libcst.tool import dump expression = "1 + 2" parsed = parse_module(expression) print("Parsed:") print(parsed) print() dumped = dump(parsed) print("Dumped:") print(dumped) print()

Výsledkem bude strom reprezentující celý modul, tedy jeho tělo, které obsahuje řádky kódu atd. Podívejme se na výsledek, z něhož je patrné, že je celý modul reprezentován uzlem typu Module. Navíc jsou formou atributů přidány metainformace o modulu:

Parsed: Module( body=[ SimpleStatementLine( body=[ Expr( value=BinaryOperation( left=Integer( value='1', lpar=[], rpar=[], ), operator=Add( whitespace_before=SimpleWhitespace( value=' ', ), whitespace_after=SimpleWhitespace( value=' ', ), ), right=Integer( value='2', lpar=[], rpar=[], ), lpar=[], rpar=[], ), semicolon=MaybeSentinel.DEFAULT, ), ], leading_lines=[], trailing_whitespace=TrailingWhitespace( whitespace=SimpleWhitespace( value='', ), comment=None, newline=Newline( value=None, ), ), ), ], header=[], footer=[], encoding='utf-8', default_indent=' ', default_newline='

', has_trailing_newline=False, ) Dumped: Module( body=[ SimpleStatementLine( body=[ Expr( value=BinaryOperation( left=Integer( value='1', ), operator=Add(), right=Integer( value='2', ), ), ), ], ), ], )

13. Ukázky parsingu dalších jednoduchých modulů

Podívejme se na příklad parsingu dalších jednoduchých modulů. Začneme modulem, který obsahuje pouze výraz, ovšem s různým počtem mezer mezi operandem a operátorem. I tyto mezery pochopitelně musí zůstat zachovány v CST, aby se z něho dal zpětně vytvořit původní zdrojový kód:

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_module from libcst.tool import dump expression = "1 + 2" parsed = parse_module(expression) print("Parsed:") print(parsed) print() dumped = dump(parsed) print("Dumped:") print(dumped) print() code = parsed.code print("Code:") print(code)

Ve výsledném CST se zaměřte především na atributy whitespace_before a whitespace_after v uzlu typu Add. A opět si povšimněte, že se na konci vypsal i původní zdrojový kód (včetně všech mezer atd.):

Parsed: Module( body=[ SimpleStatementLine( body=[ Expr( value=BinaryOperation( left=Integer( value='1', lpar=[], rpar=[], ), operator=Add( whitespace_before=SimpleWhitespace( value=' ', ), whitespace_after=SimpleWhitespace( value=' ', ), ), right=Integer( value='2', lpar=[], rpar=[], ), lpar=[], rpar=[], ), semicolon=MaybeSentinel.DEFAULT, ), ], leading_lines=[], trailing_whitespace=TrailingWhitespace( whitespace=SimpleWhitespace( value='', ), comment=None, newline=Newline( value=None, ), ), ), ], header=[], footer=[], encoding='utf-8', default_indent=' ', default_newline='

', has_trailing_newline=False, ) Dumped: Module( body=[ SimpleStatementLine( body=[ Expr( value=BinaryOperation( left=Integer( value='1', ), operator=Add(), right=Integer( value='2', ), ), ), ], ), ], ) Code: 1 + 2

Dále se podívejme na modul s logickým výrazem:

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_module from libcst.tool import dump expression = "True or False" parsed = parse_module(expression) print("Parsed:") print(parsed) print() dumped = dump(parsed) print("Dumped:") print(dumped) print() code = parsed.code print("Code:") print(code)

Ve výsledném stromu nalezneme uzel typu BooleanOperation s poduzlem Or a pochopitelně i poduzly obsahujícími oba operandy:

Parsed: Module( body=[ SimpleStatementLine( body=[ Expr( value=BooleanOperation( left=Name( value='True', lpar=[], rpar=[], ), operator=Or( whitespace_before=SimpleWhitespace( value=' ', ), whitespace_after=SimpleWhitespace( value=' ', ), ), right=Name( value='False', lpar=[], rpar=[], ), lpar=[], rpar=[], ), semicolon=MaybeSentinel.DEFAULT, ), ], leading_lines=[], trailing_whitespace=TrailingWhitespace( whitespace=SimpleWhitespace( value='', ), comment=None, newline=Newline( value=None, ), ), ), ], header=[], footer=[], encoding='utf-8', default_indent=' ', default_newline='

', has_trailing_newline=False, ) Dumped: Module( body=[ SimpleStatementLine( body=[ Expr( value=BooleanOperation( left=Name( value='True', ), operator=Or(), right=Name( value='False', ), ), ), ], ), ], ) Code: True or False

14. Modul s definicí funkce

Pouze pro úplnost (k tomuto tématu se totiž ještě vrátíme) si ukažme, jakým způsobem lze naparsovat modul obsahující definici jedné funkce (s dvojicí parametrů). Pro jednoduchost tato funkce neobsahuje typové informace, protože i ty se pochopitelně v CST musí zachovat:

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_module from libcst.tool import dump module = """ def add(x, y): return x + y """ parsed = parse_module(module) print("Parsed:") print(parsed) print() dumped = dump(parsed) print("Dumped:") print(dumped) print() code = parsed.code print("Code:") print(code)

Výsledkem je již poměrně rozsáhlý strom, jehož stručná verze je však stále dobře čitelná. Povšimněte si toho, že u funkce je uloženo jak její tělo, tak i podrobné informace o parametrech atd. A až do zdrojového kódu přidáme typové informace, nalezneme v CST stromu i tyto atributy:

Parsed: Module( body=[ FunctionDef( name=Name( value='add', lpar=[], rpar=[], ), params=Parameters( params=[ Param( name=Name( value='x', lpar=[], rpar=[], ), annotation=None, equal=MaybeSentinel.DEFAULT, default=None, comma=Comma( whitespace_before=SimpleWhitespace( value='', ), whitespace_after=SimpleWhitespace( value=' ', ), ), star='', whitespace_after_star=SimpleWhitespace( value='', ), whitespace_after_param=SimpleWhitespace( value='', ), ), Param( name=Name( value='y', lpar=[], rpar=[], ), annotation=None, equal=MaybeSentinel.DEFAULT, default=None, comma=MaybeSentinel.DEFAULT, star='', whitespace_after_star=SimpleWhitespace( value='', ), whitespace_after_param=SimpleWhitespace( value='', ), ), ], star_arg=MaybeSentinel.DEFAULT, kwonly_params=[], star_kwarg=None, posonly_params=[], posonly_ind=MaybeSentinel.DEFAULT, ), body=IndentedBlock( body=[ SimpleStatementLine( body=[ Return( value=BinaryOperation( left=Name( value='x', lpar=[], rpar=[], ), operator=Add( whitespace_before=SimpleWhitespace( value=' ', ), whitespace_after=SimpleWhitespace( value=' ', ), ), right=Name( value='y', lpar=[], rpar=[], ), lpar=[], rpar=[], ), whitespace_after_return=SimpleWhitespace( value=' ', ), semicolon=MaybeSentinel.DEFAULT, ), ], leading_lines=[], trailing_whitespace=TrailingWhitespace( whitespace=SimpleWhitespace( value='', ), comment=None, newline=Newline( value=None, ), ), ), ], header=TrailingWhitespace( whitespace=SimpleWhitespace( value='', ), comment=None, newline=Newline( value=None, ), ), indent=None, footer=[], ), decorators=[], returns=None, asynchronous=None, leading_lines=[], lines_after_decorators=[], whitespace_after_def=SimpleWhitespace( value=' ', ), whitespace_after_name=SimpleWhitespace( value='', ), whitespace_before_params=SimpleWhitespace( value='', ), whitespace_before_colon=SimpleWhitespace( value='', ), type_parameters=None, whitespace_after_type_parameters=SimpleWhitespace( value='', ), ), ], header=[ EmptyLine( indent=True, whitespace=SimpleWhitespace( value='', ), comment=None, newline=Newline( value=None, ), ), ], footer=[], encoding='utf-8', default_indent=' ', default_newline='

', has_trailing_newline=True, ) Dumped: Module( body=[ FunctionDef( name=Name( value='add', ), params=Parameters( params=[ Param( name=Name( value='x', ), star='', ), Param( name=Name( value='y', ), star='', ), ], ), body=IndentedBlock( body=[ SimpleStatementLine( body=[ Return( value=BinaryOperation( left=Name( value='x', ), operator=Add(), right=Name( value='y', ), ), ), ], ), ], ), ), ], ) Code: def add(x, y): return x + y

Poznámka: ve výpisu je uveden i původní zdrojový kód funkce.

15. Realizace průchodu CST

Podívejme se nyní na způsob realizace průchodu CST. Pro tento účel je nutné vytvořit třídu odvozenou od třídy CSTVisitor. Při průchodu CST se budou volat metody nazvané on_visit a on_leave; první metoda při vstupu do uzlu, druhá naopak při jeho opouštění. Důležité přitom je, že metoda on_visit vrací pravdivostní hodnotu, která určuje, zda se má vstoupit do poduzlů daného uzlu či nikoli. V našem velmi jednoduchém příkladu vstup do poduzlů vždy povolíme a tím umožníme průchod celým stromem, až do listů stromu (naproti tomu metoda on_leave nic nevrací):

class Visitor(CSTVisitor): def __init__(self): ... ... ... def on_visit(self, node): ... ... ... return True def on_leave(self, node): ... ... ...

Nejprve zahájíme parsing, a to vždy celého modulu (nestačí parsing výrazu):

constant = "1 + 2 * 3" parsed = parse_module(constant)

Dále zkonstruujeme instanci třídy Visitor a předáme ji do metody parsed.visit. Tím se zahájí průchod jednotlivými uzly CST:

visitor = Visitor() parsed.visit(visitor)

Výsledek (tedy jednotlivé navštívené uzly) bude vypadat takto:

Visitor init Visited node: Module Visited node: SimpleStatementLine Visited node: Expr Visited node: BinaryOperation Visited node: Integer Visited node: Add Visited node: SimpleWhitespace Visited node: SimpleWhitespace Visited node: BinaryOperation Visited node: Integer Visited node: Multiply Visited node: SimpleWhitespace Visited node: SimpleWhitespace Visited node: Integer Visited node: TrailingWhitespace Visited node: SimpleWhitespace Visited node: Newline

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_module, CSTVisitor from libcst.tool import dump class Visitor(CSTVisitor): def __init__(self): print("Visitor init") def on_visit(self, node): print("Visited node: ", node.__class__.__name__) return True def on_leave(self, node): pass constant = "1 + 2 * 3" parsed = parse_module(constant) visitor = Visitor() parsed.visit(visitor)

Poznámka: zdrojový kód tohoto příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/cst/traver­se_code 1 .py

16. Výpis uzlů stromu tak, aby byla viditelná jeho struktura

V demonstračním příkladu popsaném v předchozí kapitole byly jednotlivé uzly navštívené při průchodu stromem vypsány pod sebou bez vizuálního zvýraznění struktury stromu (tedy na jaké úrovni stromu se uzel nachází). Ovšem poměrně snadno si můžeme výpis upravit tak, aby se zvýraznila struktura stromu. Postačuje si pamatovat aktuální úroveň (začínáme v kořenu, tedy na nulté úrovni) a při každém volání metody on_visit se úroveň zvýší a naopak při volání metody on_leave se úroveň sníží. Před jméno každého uzlu potom vložíme tolik mezer, aby to odpovídalo úrovni uložení uzlu ve stromu:

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_module, CSTVisitor from libcst.tool import dump class Visitor(CSTVisitor): def __init__(self): self.nest_level = 0 def on_visit(self, node): indent = " " * self.nest_level * 2 print(indent, node.__class__.__name__) self.nest_level += 1 return True def on_leave(self, node): self.nest_level -= 1 constant = "1 + 2 * 3" parsed = parse_module(constant) visitor = Visitor() parsed.visit(visitor)

Výsledek, který se vypíše na terminál, již vypadá poměrně čitelně:

Module SimpleStatementLine Expr BinaryOperation Integer Add SimpleWhitespace SimpleWhitespace BinaryOperation Integer Multiply SimpleWhitespace SimpleWhitespace Integer TrailingWhitespace SimpleWhitespace Newline

17. Získání dalších informací o uzlech známých typů

Každý uzel, kterým třída typu Visitor prochází, je reprezentován objektem nějakého typu (tedy například operátor je reprezentován jiným typem než řetězec apod.). A tento objekt většinou – podle typu uzlu – obsahuje i další atributy, s nimiž je možné dále pracovat a získávat tak například podrobnější informace o tom, jakou část programového kódu tento uzel reprezentuje.

V dalším demonstračním příkladu je ukázáno zpracování uzlů typu BinaryOperation (libovolný binární operátor, resp. výraz s tímto operátorem), Integer (celočíselná konstanta), Add (operace součtu) a Multiply (operace součinu). U binárního operátoru je ukázáno zjištění konkrétní třídy (klasický Pythonní přístup), u celočíselné konstanty je přečtena a vypsána hodnota této konstanty a u součtu a součinu se vypíšou pouze znaky „+“ resp. „*“:

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_module, CSTVisitor from libcst import BinaryOperation, Integer, Add, Multiply from libcst.tool import dump class Visitor(CSTVisitor): def __init__(self): self.nest_level = 0 def on_visit(self, node): indent = " " * self.nest_level * 2 info = node.__class__.__name__ if isinstance(node, BinaryOperation): info = "Binary operation: " + node.operator.__class__.__name__ if isinstance(node, Integer): info = node.value if isinstance(node, Add): info = "+" if isinstance(node, Multiply): info = "*" print(indent, info) self.nest_level += 1 return True def on_leave(self, node): self.nest_level -= 1 constant = "1 + 2 * 3" parsed = parse_module(constant) visitor = Visitor() parsed.visit(visitor)

Poznámka: v tomto případě by bylo vhodnější namísto sekvence podmínek if použít novou programovou konstrukci match s větvemi case.

Výsledkem je již poměrně čitelná reprezentace kódu s využitím stromové struktury:

Module SimpleStatementLine Expr Binary operation: Add 1 + SimpleWhitespace SimpleWhitespace Binary operation: Multiply 2 * SimpleWhitespace SimpleWhitespace 3 TrailingWhitespace SimpleWhitespace Newline

18. Různé zpracování uzlů podle jejich typů

Samozřejmě nám ovšem nic nebrání v tom, abychom nějaké uzly sice při průchodu stromem zpracovali, ale vůbec je nevypsali. Příkladem může být „ignorování“ uzlů typu SimpleWhitespace. Informace o těchto uzlech se ve výsledku neobjeví, protože pokud na tento uzel narazíme, je metoda on_visit ihned ukončena:

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_module, CSTVisitor from libcst import BinaryOperation, Integer, Add, Multiply from libcst import SimpleWhitespace from libcst.tool import dump class Visitor(CSTVisitor): def __init__(self): self.nest_level = 0 def on_visit(self, node): indent = " " * self.nest_level * 2 info = node.__class__.__name__ self.nest_level += 1 if isinstance(node, SimpleWhitespace): return True if isinstance(node, BinaryOperation): info = "Binary operation: " + node.operator.__class__.__name__ if isinstance(node, Integer): info = node.value if isinstance(node, Add): info = "+" if isinstance(node, Multiply): info = "*" print(indent, info) return True def on_leave(self, node): self.nest_level -= 1 constant = "1 + 2 * 3" parsed = parse_module(constant) visitor = Visitor() parsed.visit(visitor)

Výsledek bude vypadat takto:

Module SimpleStatementLine Expr Binary operation: Add 1 + Binary operation: Multiply 2 * 3 TrailingWhitespace Newline

Popř. můžeme zcela odstranit všechny uzly, které se týkají nových řádků či mezer v programovém kódu:

#!/usr/bin/python # vim: set fileencoding=utf-8 from libcst import parse_module, CSTVisitor from libcst import BinaryOperation, Integer, Add, Multiply from libcst import SimpleWhitespace, TrailingWhitespace, SimpleStatementLine, Newline from libcst.tool import dump class Visitor(CSTVisitor): def __init__(self): self.nest_level = 0 def on_visit(self, node): indent = " " * self.nest_level * 2 info = node.__class__.__name__ self.nest_level += 1 if isinstance(node, SimpleWhitespace) or \ isinstance(node, TrailingWhitespace) or \ isinstance(node, SimpleStatementLine) or \ isinstance(node, Newline): return True if isinstance(node, BinaryOperation): info = "Binary operation: " + node.operator.__class__.__name__ if isinstance(node, Integer): info = node.value if isinstance(node, Add): info = "+" if isinstance(node, Multiply): info = "*" print(indent, info) return True def on_leave(self, node): self.nest_level -= 1 constant = "1 + 2 * 3 + 4 * 5" parsed = parse_module(constant) visitor = Visitor() parsed.visit(visitor)

Čitelný výsledek:

Module Expr Binary operation: Add Binary operation: Add 1 + Binary operation: Multiply 2 * 3 + Binary operation: Multiply 4 * 5

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech prozatím popsaných demonstračních příkladů určených pro programovací jazyk Python 3 a knihovnu libcst byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs:

20. Odkazy na Internetu