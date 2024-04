Kolik stojí provoz Gentoo? Zruinují vás náklady na elektřinu?

Gentoo působilo vždy poněkud zvláštním dojmem. Někteří vnímali jeho uživatele jako ty největší guru, kteří si kompilují vlastní systém. Jiní zase jako blázny, kteří nedělají nic jiného, než že zbytečně pálí elektřinu kompilací. Jak je to tedy doopravdy?

V případě oněch velkých guru je to vlastně docela jednoduché. Člověk si víceméně jednou nastaví pár konfiguračních souborů a pak už jen roky místo apt či rpm píše emerge . Asi to chce do věci trošku víc vidět, ale žádná velká magie za tím nakonec není.

Jak je to ale s tou elektřinou? V určitou dobu výkon počítačů dosáhl takové úrovně, že klesl tlak na časté výměny hardware a tak tento text vzniká na počítači, který měl ve středu přesně 13 let. Postavený je na Intel i7 2600S, má 24 GB RAM DDR3, SATA SSD a klasický rotační disk.





Příkon při kompilaci

Písmeno S v označení procesoru znamená úspornou variantu. Oproti běžné dobové i7 s TDP 90W má můj procesor TDP 65W a výkon není o moc nižší. Z pohledu nákladů nezáleží ale jen na procesoru, ale na celkové spotřebě sestavy. Tady wattmetr říká, že daná sestava má v klidu 28 W. V běžném režimu, kdy mi hraje Spotify a mám otevřenou hromadu webů, se příkon pohybuje mezi 30 a 40 W. Záleží zejména na tom, jak agresivní web nechám běžet na pozadí.

Budu tedy dále předpokládat, že když nekompiluji, má můj počítač příkon 35 W. Když běží kompilace, celková spotřeba sestavy stoupne na 75 W. Typicky nenechávám běžet počítač jen kvůli kompilaci, ale tahle činnost běží na pozadí při mojí práci. Přinejhorším nechám proces doběhnout, když potřebuji odejít a vidím, že mi zbývá třeba půlhodina u něčeho velkého. Tohle zanedbávám. Kompilace systému tedy znamená plus 40 W.





Na nějaké statistiky běžně používám genlop , ale zde se mi líp pracovalo s údaji ve formě, které vypisuje emlop, protože dokáže vypsat čas kompilace v sekundách. Jeho výpis vypadá přibližně následovně:

$ emlop log --duration s 2011-04-24 09:17:30 4 virtual/os-headers-0 2011-04-24 09:17:34 4 virtual/libc-0 ... 2024-04-20 13:03:12 7916 net-libs/webkit-gtk-2.44.1 2024-04-21 09:38:58 129 app-portage/emlop-0.6.1

V podstatě už stačí jen třetí sloupec sečíst a máme nicneříkající čas v sekundách. V mém případě to za těch 13 let bylo 35251 instalací/kompilací, takže awk se bude hodit. Raději si čas převedu z původních sekund do něčeho více vypovídajícího.

$ emlop log --duration s |awk '{s+=$3} END {print s}' 4406766 $ secs=`emlop log --duration s |awk '{s+=$3} END {print s}'`;printf '%02dh:%02dm:%02ds

' $((secs/3600)) $((secs%3600/60)) $((secs%60)) 1224h:06m:06s $ secs=`emlop log --duration s |awk '{s+=$3} END {print s}'`;printf '%dd:%dh:%dm:%ds

' $((secs/86400)) $((secs%86400/3600)) $((secs%3600/60)) $((secs%60)) 51d:0h:6m:6s

Spotřeba za 13 let

Záznamy tedy říkají, že za 13 let zabrala instalace a následné aktualizace přes 51 dnů. Je to moc, je to málo? Když pak vynásobím tuto dobu v hodinách, tedy 1224 h, s potřebným příkonem 40 W, vyjde mi za 13 let spotřeba 48 960 Wh.

V době pořízení počítače mě 1 kWh stála včetně distribučních poplatků a podobně zhruba 5 Kč. Nyní je to asi 10 Kč. Z toho mi tak nějak vychází, že mě Gentoo na mém konkrétním počítači za 13 let stálo něco mezi 250 a 500 Kč.

Přesněji to asi nemá cenu počítat, protože můj počítač je z dnešního pohledu extrém a jeho výkon je přibližně na úrovni současných Celeronů. Kdybych ho v poločase vyměnil za něco výkonnějšího, nebo naopak za něco s nižší spotřebou, číslo by bylo ještě nižší. To docela názorně ilustrují i kompilační časy v jednotlivých letech.

Rok provozu Rok Celkový čas kompilace 0 2011 1d:10h:22m:35s 1 2012 1d:11h:56m:35s 2 2013 2d:2h:42m:5s 3 2014 2d:13h:44m:2s 4 2015 3d:9h:55m:58s 5 2016 3d:0h:57m:48s 6 2017 3d:10h:3m:38s 7 2018 2d:20h:50m:25s 8 2019 3d:8h:30m:24s 9 2020 6d:4h:56m:36s 10 2021 6d:0h:43m:30s 11 2022 7d:2h:30m:50s 12 2023 7d:22h:51m:40s

Pokud je někomu divné, proč od roku 2016 do roku 2019 kompilační časy stagnovaly, tak jsem v případě některých balíčků již rezignoval a začal postupně používat jejich binární varianty. Šlo například o Chromium/Chrome (2016), Firefox (2017), nebo LibreOffice (2019).

Náročnost kompilace roste

Člověk si to ani moc neuvědomuje, když nainstaluje novou verzi svého prohlížeče, ale nárůst komplexnosti a tedy a i doby kompilace není malý. Podívejte se na čísla:

$ genlop -t firefox * www-client/firefox Sun Apr 24 13:43:52 2011 >>> www-client/firefox-4.0-r3 merge time: 1 minute and 3 seconds. ... Sun Oct 29 18:04:15 2017 >>> www-client/firefox-52.4.0 merge time: 31 minutes and 31 seconds. $ genlop -t chromium * www-client/chromium Sat Jun 2 08:52:24 2012 >>> www-client/chromium-19.0.1084.52 merge time: 23 minutes and 11 seconds. ... Sun Mar 6 10:08:56 2016 >>> www-client/chromium-49.0.2623.75 merge time: 1 hour, 51 minutes and 55 seconds. Sun Dec 6 03:21:16 2020 >>> www-client/chromium-87.0.4280.88 merge time: 9 hours, 29 minutes and 49 seconds. $genlop -t webkit-gtk * net-libs/webkit-gtk Sat May 14 15:08:54 2011 >>> net-libs/webkit-gtk-1.2.7 merge time: 11 minutes and 8 seconds. ... Sat Apr 20 13:03:12 2024 >>> net-libs/webkit-gtk-2.44.1 merge time: 2 hours, 11 minutes and 56 seconds.

Náklady jsou nízké

Z celkových nákladů jsem byl velmi mile překvapen. Osobně jsem tipoval číslo o řád vyšší. Když byl počítač nový, byla to s ním velká pohoda a kompilace mě vůbec neobtěžovala. Teď už to začíná být problém. Firefox, Chrome, LibreOffice jedu binárně a mám klid, ale například kompilace balíčku webkit-gtk se kvůli závislostem jen tak nezbavím.

S Gentoo jsem maximálně spokojen, ale na příští počítač už si ho asi nedám. Jelikož mi stejný výkon stačí i po 13 letech, bude můj příští počítač patrně pasivně chlazený a na dnešní poměry relativně málo výkonný. To není vhodný hardware pro běh Gentoo.

Taktéž už pro mě Gentoo pomalu ztrácí význam. Kdysi dávno jsem z distribuce Mandrake přešel na Gentoo, protože tou dobou jsem si řadu balíčků patchoval a následně kompiloval. Gentoo tedy byla rozumná možnost, jak si to zjednodušit. Ta doba je už ale pryč.

Dnešní Linux už funguje tak dobře, že nemám potřebu se v něm takhle vrtat a zároveň je tak komplexní, že už bych s tím měl asi i problém. V každém případě, kdo Gentoo chce, ať jde do něj. Nezruinuje ho to.