Kontrola potenciálních chyb ve zdrojových kódech Go nástroji gosec a go-critic

Obsah

1. Kontrola potenciálních chyb ve zdrojových kódech nástroji gosec a go-critic

Samotný programovací jazyk Go je navržen velmi konzervativně, což bylo ostatně patrné i z článku o (ne)používaní generických datových typů, funkcí a metod (což se pravděpodobně změní v Go 2, ostatně si můžete nové vlastnosti vyzkoušet již v Go 1.18 Beta). To pochopitelně některým vývojářům nemusí vyhovovat, na čemž ale ve skutečnosti nemusí být vůbec nic špatného – ideální univerzálně přijímaný programovací jazyk totiž neexistoval, neexistuje a pravděpodobně ani nikdy existovat nebude, protože některé vlastnosti jazyků jsou protichůdné. Ovšem samotný programovací jazyk je jen jednou (i když pochopitelně velmi důležitou) součástí celého ekosystému, který kromě překladače (někdy interpretru) obsahuje i vývojová prostředí a ladicí nástroje, ale i další pomocné nástroje a utility. Mezi tyto nástroje patří i utility určené pro kontrolu kvality zdrojových kódů, odhalování různých chyb nerozpoznaných překladačem, potenciálních chyb, špatně strukturovaného kódu, nedodržování zavedených idiomů atd. Jedním z těchto nástrojů je go-critic, který si dnes popíšeme; další nástroje, i když úžeji zaměřené, již byly popsány v šedesáté části seriálu o Go.

Samostatnou kapitolu tvoří nástroje sloužící k odhalení potenciálních bezpečnostních problémů. I těchto nástrojů existuje relativně velké množství a jedním z nejdůležitějších projektů (navíc stále aktivně vyvíjeným) z této skupiny – nástrojem gosec – se budeme zabývat dnes.

Poznámka: oba dnes popisované nástroje, tedy jak gosec, tak i go-critic, pracují nad AST, nikoli přímo nad zdrojovými kódy Go. Využívá se přitom standardní knihovna jazyka Go, která potřebné nástroje obsahuje. Těmito nástroji se budeme zabývat v samostatném článku.

2. Použití nástroje gosec

V první polovině dnešního článku se budeme zabývat možnostmi, které nám nabízí nástroj nazvaný příznačně gosec. Tento nástroj dokáže najít ve zdrojových kódech potenciální bezpečnostní problémy. Například se to týká konstrukce cest k souborům na základě „podivně“ získaných údajů (třeba přes REST API), skládání SQL dotazů, přímé použití tokenů v programovém kódu (i v testech) popř. použití algoritmů, které již dnes nejsou považovány za bezpečné. Typickým příkladem takového algoritmu je MD5.

Instalace nástroje gosec je přímočará:

$ go install github.com/securego/gosec/v2/cmd/gosec@latest

Pro lepší představu o možnostech nástroje gosec jsou pod tímto odstavcem vypsána všechna pravidla aplikovaná na zdrojové kódy. Tato pravidla jsou určena pro hledání potenciálních bezpečnostních chyb:

Pravidlo Popis pravidla G101 Look for hard coded credentials G102 Bind to all interfaces G103 Audit the use of unsafe block G104 Audit errors not checked G106 Audit the use of ssh.InsecureIgnoreHostKey G107 Url provided to HTTP request as taint input G108 Profiling endpoint automatically exposed on /debug/pprof G109 Potential Integer overflow made by strconv.Atoi result conversion to int16/32 G110 Potential DoS vulnerability via decompression bomb G201 SQL query construction using format string G202 SQL query construction using string concatenation G203 Use of unescaped data in HTML templates G204 Audit use of command execution G301 Poor file permissions used when creating a directory G302 Poor file permissions used with chmod G303 Creating tempfile using a predictable path G304 File path provided as taint input G305 File traversal when extracting zip/tar archive G306 Poor file permissions used when writing to a new file G307 Deferring a method which returns an error G401 Detect the usage of DES, RC4, MD5 or SHA1 G402 Look for bad TLS connection settings G403 Ensure minimum RSA key length of 2048 bits G404 Insecure random number source (rand) G501 Import blocklist: crypto/md5 G502 Import blocklist: crypto/des G503 Import blocklist: crypto/rc4 G504 Import blocklist: net/http/cgi G505 Import blocklist: crypto/sha1 G601 Implicit memory aliasing of items from a range statement

Některé typické problémy, které lze nalézt ve zdrojových kódech reálných projektů, budou ukázány v navazujících kapitolách.

3. První demonstrační příklad s několika problematickými rysy

Pro zjištění některých vlastností nástroje gosec i chyb resp. spíše řečeno potenciálních chyb, které dokáže detekovat, použijeme následující demonstrační příklad, který byl získán ze skutečného projektu (a do značné míry byl zkrácen). Funkce readPipelineLogFile má sloužit pro načtení logovacích informací, přičemž každý řádek v logu obsahuje datovou strukturu PipelineLogEntry uloženou ve formátu JSON:

package main import ( "bufio" "encoding/json" "log" "os" ) // PipelineLogEntry represents one log entry (record) read from log file. type PipelineLogEntry struct { Level string `json:"levelname"` Time string `json:"asctime"` Name string `json:"name"` Filename string `json:"filename"` Message string `json:"message"` } func readPipelineLogFile(filename string) ([]PipelineLogEntry, error) { entries := []PipelineLogEntry{} file, err := os.Open(filename) if err != nil { return entries, err } defer file.Close() scanner := bufio.NewScanner(file) for scanner.Scan() { entry := PipelineLogEntry{} err = json.Unmarshal([]byte(scanner.Text()), &entry) if err != nil { log.Println(err) } else { entries = append(entries, entry) } } if err := scanner.Err(); err != nil { return entries, err } return entries, nil } func main() { readPipelineLogFile("foobar") }

Poznámka: povšimněte si, že se v popisované funkci důsledně kontrolují všechny chyby, které mohou nastat, vstupní soubor s logy se zavírá atd. – mohlo by se tedy zdát, že je vše v naprostém pořádku.

Zdrojový kód tohoto příkladu získáte na adrese https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/gosec_issu­es 1 .go.

4. Výsledky analýzy zdrojového kódu prvního demonstračního příkladu nástrojem gosec

Spuštění analýzy nástrojem gosec je snadná – pouze se tomuto nástroji předá název balíčku popř. „./…“ (bez uvozovek) pro kontrolu všech balíčků umístěných v aktuálním adresáři či podadresářích:

$ gosec ./...

V případě, že máte nainstalovánu poslední verzi nástroje gosec, měly by výsledky analýzy zdrojového kódu z předchozí kapitoly vypadat takto:

[gosec] 2021/12/13 13:02:14 Including rules: default [gosec] 2021/12/13 13:02:14 Excluding rules: default [gosec] 2021/12/13 13:02:14 Import directory: /home/ptisnovs/temp/z [gosec] 2021/12/13 13:02:14 Checking package: main [gosec] 2021/12/13 13:02:14 Checking file: /home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_1.go Results: [/home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_1.go:22] - G304 (CWE-22): Potential file inclusion via variable (Confidence: HIGH, Severity: MEDIUM) 21: > 22: file, err := os.Open(filename) 23: if err != nil { [/home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_1.go:27] - G307 (CWE-703): Deferring unsafe method "Close" on type "*os.File" (Confidence: HIGH, Severity: MEDIUM) 26: > 27: defer file.Close() 28: [/home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_1.go:48] - G104 (CWE-703): Errors unhandled. (Confidence: HIGH, Severity: LOW) 47: func main() { > 48: readPipelineLogFile("foobar") 49: } Summary: Gosec : dev Files : 1 Lines : 49 Nosec : 0 Issues : 3

Alternativně je možné si vyžádat výstup ve formátu JSON, který je snáze strojově zpracovatelný:

$ gosec -fmt=json -out=report.json ./...

V tomto případě bude výsledek vypadat následovně:

{ "Golang errors": {}, "Issues": [ { "severity": "MEDIUM", "confidence": "HIGH", "cwe": { "id": "22", "url": "https://cwe.mitre.org/data/definitions/22.html" }, "rule_id": "G304", "details": "Potential file inclusion via variable", "file": "/home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_1.go", "code": "21:

22: \tfile, err := os.Open(filename)

23: \tif err != nil {

", "line": "22", "column": "15", "nosec": false, "suppressions": null }, { "severity": "MEDIUM", "confidence": "HIGH", "cwe": { "id": "703", "url": "https://cwe.mitre.org/data/definitions/703.html" }, "rule_id": "G307", "details": "Deferring unsafe method \"Close\" on type \"*os.File\"", "file": "/home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_1.go", "code": "26:

27: \tdefer file.Close()

28:

", "line": "27", "column": "2", "nosec": false, "suppressions": null }, { "severity": "LOW", "confidence": "HIGH", "cwe": { "id": "703", "url": "https://cwe.mitre.org/data/definitions/703.html" }, "rule_id": "G104", "details": "Errors unhandled.", "file": "/home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_1.go", "code": "47: func main() {

48: \treadPipelineLogFile(\"foobar\")

49: }

", "line": "48", "column": "2", "nosec": false, "suppressions": null } ], "Stats": { "files": 1, "lines": 49, "nosec": 0, "found": 3 }, "GosecVersion": "dev" }

Podívejme se nyní na jednotlivé problémy, které byly detekovány:

[/home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_1.go:22] - G304 (CWE-22): Potential file inclusion via variable (Confidence: HIGH, Severity: MEDIUM) 21: > 22: file, err := os.Open(filename) 23: if err != nil {

Toto je obecný problém se střední závažností, který souvisí s tím, že funkci lze zavolat s libovolným řetězcem, který je použit jako název souboru. Pokud by byl řetězec získán způsobem, jenž je dostupný potenciálnímu útočníkovi (například z REST API), mohlo by to vést k závažnějším komplikacím.

[/home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_1.go:27] - G307 (CWE-703): Deferring unsafe method "Close" on type "*os.File" (Confidence: HIGH, Severity: MEDIUM) 26: > 27: defer file.Close() 28:

Tento problém má opět střední závažnost a souvisí s tím, že se soubor uzavírá až v bloku defer, což je v některých případech příliš pozdě. Tento problém je velmi pěkně popsán v článku Don't defer Close() on writable files. Tomuto zajímavému problému se budeme věnovat v samostatném textu.

[/home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_1.go:48] - G104 (CWE-703): Errors unhandled. (Confidence: HIGH, Severity: LOW) 47: func main() { > 48: readPipelineLogFile("foobar") 49: }

Třetí potenciální problém je detekovatelný i dalšími nástroji – nekontrolujeme návratovou chybovou hodnotu. Jedná se o podobný antipattern, jakým je použití prázdného bloku catch nebo except v jazycích podporujících práci s výjimkami.

5. Označení bloků či jednotlivých příkazů, u kterých se mají vybrané problémy ignorovat

V některých situacích ovšem skutečně potřebujeme (například) vytvořit jméno souboru z nekonstantních řetězců (řetězcových literálů); podobně jako se někdy (!) skládají či formátují SQL dotazy. V takových případech by bylo vhodné mít možnost označit příslušné příkazy nebo bloky, aby je nástroj gosec ignoroval. To je skutečně možné. K tomuto účelu se používají komentáře obsahující slovo „gosec“, za kterým následuje jméno pravidla, které chceme zakázat. Tento komentář může být přidán k příkazu, bloku, před volání funkce atd. Podívejme se na příklad použití – viz podtržené části zdrojového kódu:

package main import ( "bufio" "encoding/json" "log" "os" ) // PipelineLogEntry represents one log entry (record) read from log file. type PipelineLogEntry struct { Level string `json:"levelname"` Time string `json:"asctime"` Name string `json:"name"` Filename string `json:"filename"` Message string `json:"message"` } func readPipelineLogFile(filename string) ([]PipelineLogEntry, error) { entries := []PipelineLogEntry{} file, err := os.Open(filename) // #nosec G304 if err != nil { return entries, err } // #nosec G307 defer file.Close() scanner := bufio.NewScanner(file) for scanner.Scan() { entry := PipelineLogEntry{} err = json.Unmarshal([]byte(scanner.Text()), &entry) if err != nil { log.Println(err) } else { entries = append(entries, entry) } } if err := scanner.Err(); err != nil { return entries, err } return entries, nil } func main() { // #nosec G104 readPipelineLogFile("foobar") }

Zdrojový kód tohoto příkladu získáte na adrese https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/gosec_issu­es 1 _nosec.go.

Nyní by již kontrola neměla odhalit žádné problémy:

$ gosec ./... [gosec] 2021/12/14 12:37:03 Including rules: default [gosec] 2021/12/14 12:37:03 Excluding rules: default [gosec] 2021/12/14 12:37:03 Import directory: /home/ptisnovs/temp/z [gosec] 2021/12/14 12:37:03 Checking package: main [gosec] 2021/12/14 12:37:03 Checking file: /home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_1_nosec.go Results: Summary: Gosec : dev Files : 1 Lines : 51 Nosec : 3 Issues : 0

Zákaz aplikace pravidel komentářem „// gosec“ lze ovšem zakázat (pokud například nedůvěřujete určitému projektu):

$ gosec -nosec ./...

[gosec] 2021/12/14 12:37:31 Including rules: default [gosec] 2021/12/14 12:37:31 Excluding rules: default [gosec] 2021/12/14 12:37:31 Import directory: /home/ptisnovs/temp/z [gosec] 2021/12/14 12:37:31 Checking package: main [gosec] 2021/12/14 12:37:31 Checking file: /home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_1_nosec.go Results: [/home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_1_nosec.go:22] - G304 (CWE-22): Potential file inclusion via variable (Confidence: HIGH, Severity: MEDIUM) 21: > 22: file, err := os.Open(filename) // #nosec G304 23: if err != nil { [/home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_1_nosec.go:28] - G307 (CWE-703): Deferring unsafe method "Close" on type "*os.File" (Confidence: HIGH, Severity: MEDIUM) 27: // #nosec G307 > 28: defer file.Close() 29: [/home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_1_nosec.go:50] - G104 (CWE-703): Errors unhandled. (Confidence: HIGH, Severity: LOW) 49: // #nosec G104 > 50: readPipelineLogFile("foobar") 51: } Summary: Gosec : dev Files : 1 Lines : 51 Nosec : 0 Issues : 3

6. Druhý demonstrační příklad s několika problematickými rysy

Ve druhé kapitole jsme si řekli, že nástroj gosec dokáže zjistit i použití algoritmů, které již nejsou považovány za bezpečné. Konkrétně se jedná o následující pravidla:

Pravidlo Popis pravidla G401 Detect the usage of DES, RC4, MD5 or SHA1 G403 Ensure minimum RSA key length of 2048 bits G404 Insecure random number source (rand) G501 Import blocklist: crypto/md5 G502 Import blocklist: crypto/des G503 Import blocklist: crypto/rc4 G504 Import blocklist: net/http/cgi G505 Import blocklist: crypto/sha1

Vlastnosti gosec v této oblasti si ověříme následujícím, tentokrát velmi krátkým kódem:

package main import ( "crypto/md5" "fmt" "io" ) func main() { hash := md5.New() io.WriteString(hash, "Příliš žluťoučký kůň") fmt.Printf("%x", hash.Sum(nil)) }

Zdrojový kód tohoto příkladu získáte na adrese https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/gosec_issu­es 2 .go.

7. Výsledky analýzy zdrojového kódu druhého demonstračního příkladu nástrojem gosec

Opět se podívejme na to, jaké výsledky získáme analýzou zdrojového kódu představeného v předchozí kapitole. Spustíme nástroj gosec s parametrem „./…“:

$ gosec ./...

V případě, že je nainstalována poslední verze nástroje gosec, vypíše se trojice potenciálních problémů:

Results: [/home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_2.go:10] - G401 (CWE-326): Use of weak cryptographic primitive (Confidence: HIGH, Severity: MEDIUM) 9: func main() { > 10: hash := md5.New() 11: [/home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_2.go:4] - G501 (CWE-327): Blocklisted import crypto/md5: weak cryptographic primitive (Confidence: HIGH, Severity: MEDIUM) 3: import ( > 4: "crypto/md5" 5: "fmt" [/home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_2.go:12] - G104 (CWE-703): Errors unhandled. (Confidence: HIGH, Severity: LOW) 11: > 12: io.WriteString(hash, "Příliš žluťoučký kůň") 13: fmt.Printf("%x", hash.Sum(nil)) Summary: Gosec : dev Files : 1 Lines : 14 Nosec : 0 Issues : 3

Všechny tři potenciální problémy jsou snadno pochopitelné – zjistilo se, že se importuje a dokonce i používá algoritmus MD5 a navíc, že není provedena kontrola, zda nedošlo k nějaké chybě při volání funkce io.WriteString (což popravdě řečeno ignoruje relativně velká část programů).

Alternativně pochopitelně opět můžeme žádat výstup ve formátu strojově zpracovatelného formátu JSON, a to nepatrně upraveným zavoláním:

$ gosec -fmt=json -out=report.json ./...

S výsledkem:

{ "Golang errors": {}, "Issues": [ { "severity": "MEDIUM", "confidence": "HIGH", "cwe": { "id": "326", "url": "https://cwe.mitre.org/data/definitions/326.html" }, "rule_id": "G401", "details": "Use of weak cryptographic primitive", "file": "/home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_2.go", "code": "9: func main() {

10: \thash := md5.New()

11:

", "line": "10", "column": "10", "nosec": false, "suppressions": null }, { "severity": "MEDIUM", "confidence": "HIGH", "cwe": { "id": "327", "url": "https://cwe.mitre.org/data/definitions/327.html" }, "rule_id": "G501", "details": "Blocklisted import crypto/md5: weak cryptographic primitive", "file": "/home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_2.go", "code": "3: import (

4: \t\"crypto/md5\"

5: \t\"fmt\"

", "line": "4", "column": "2", "nosec": false, "suppressions": null }, { "severity": "LOW", "confidence": "HIGH", "cwe": { "id": "703", "url": "https://cwe.mitre.org/data/definitions/703.html" }, "rule_id": "G104", "details": "Errors unhandled.", "file": "/home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_2.go", "code": "11:

12: \tio.WriteString(hash, \"Příliš žluťoučký kůň\")

13: \tfmt.Printf(\"%x\", hash.Sum(nil))

", "line": "12", "column": "2", "nosec": false, "suppressions": null } ], "Stats": { "files": 1, "lines": 14, "nosec": 0, "found": 3 }, "GosecVersion": "dev" }

Jen pro zajímavost si ukažme, jak se jednotlivá pravidla zakážou – nyní pro celý program popř. pro příkaz import:

// #nosec G401 // #nosec G104 package main import ( "crypto/md5" // #nosec G501 "fmt" "io" ) func main() { hash := md5.New() io.WriteString(hash, "Příliš žluťoučký kůň") fmt.Printf("%x", hash.Sum(nil)) }

Další kontrola již proběhne bez detekce chyb:

[gosec] 2021/12/14 12:38:39 Including rules: default [gosec] 2021/12/14 12:38:39 Excluding rules: default [gosec] 2021/12/14 12:38:39 Import directory: /home/ptisnovs/temp/z [gosec] 2021/12/14 12:38:39 Checking package: main [gosec] 2021/12/14 12:38:39 Checking file: /home/ptisnovs/temp/z/gosec_issues_2_nosec.go Results: Summary: Gosec : dev Files : 1 Lines : 16 Nosec : 2 Issues : 0

8. Třetí demonstrační příklad s několika problematickými rysy

Třetí demonstrační příklad, který si dnes ukážeme a který budeme analyzovat, není stoprocentně založen na reálných zdrojových kódech, ovšem ukazuje, jak nástroj gosec dokáže odhalit potenciální problémy, které vznikají při skládání SQL dotazů. Předchozí verze nástroje gosec varovaly před jakýmkoli skládáním SQL z nekonstantních řetězců, nová verze je ovšem již chytřejší a některé operace již ignoruje. Nicméně se podívejme na příklad s několika SQL dotazy:

package main import ( "database/sql" "fmt" "os" ) func foo(arg string) { db, err := sql.Open("sqlite3", ":memory:") if err != nil { panic(err) } rows, err := db.Query("SELECT * FROM foo WHERE name = " + arg) if err != nil { panic(err) } defer rows.Close() } func bar(arg string) { db, err := sql.Open("sqlite3", ":memory:") if err != nil { panic(err) } query := fmt.Sprintf("select * from foo where name = '%s'", arg) rows, err := db.Query(query) if err != nil { panic(err) } defer rows.Close() } func main() { foo("foo") bar("bar") }

Zdrojový kód tohoto příkladu získáte na adrese https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/gosec_issu­es 3 .go.

Poznámka: pokud si příklad chcete přeložit a spustit (k čemuž ovšem není důvod), bude nutné ještě naimportovat ovladač (driver) zajišťující připojení k databázi a komunikaci s databází.

9. Výsledky analýzy zdrojového kódu třetího demonstračního příkladu nástrojem gosec

Zjištění potenciálních problémů ve zdrojovém kódu opět zajistí tento příkaz:

$ gosec ./...

S výsledky:

Results: Golang errors in file: [/home/ptisnovs/temp/z/gocritic_gosec_issues.go]: > [line 6 : column 2] - "os" imported but not used [/home/ptisnovs/temp/z/gocritic_gosec_issues.go:28] - G201 (CWE-89): SQL string formatting (Confidence: HIGH, Severity: MEDIUM) 27: > 28: query := fmt.Sprintf("select * from foo where name = '%s'", arg) 29: [/home/ptisnovs/temp/z/gocritic_gosec_issues.go:14] - G202 (CWE-89): SQL string concatenation (Confidence: HIGH, Severity: MEDIUM) 13: } > 14: rows, err := db.Query("SELECT * FROM foo WHERE name = " + arg) 15: Summary: Gosec : dev Files : 1 Lines : 40 Nosec : 0 Issues : 2

Nejzajímavější jsou chyby získané pravidly G201 a G202. První pravidlo zjistilo, že se SQL dotaz získává formátováním řetězce, což může, ale taktéž nemusí být problematické. Druhé pravidlo detekovalo použití argumentu, který je do funkce předán a tedy obecně není možné zaručit, odkud se jeho obsah získá.

Pro úplnost si ještě ukažme výstup z nástroje gosec ve formátu JSON:

{ "Golang errors": { "/home/ptisnovs/temp/z/gocritic_gosec_issues.go": [ { "line": 6, "column": 2, "error": "\"os\" imported but not used" } ] }, "Issues": [ { "severity": "MEDIUM", "confidence": "HIGH", "cwe": { "id": "89", "url": "https://cwe.mitre.org/data/definitions/89.html" }, "rule_id": "G201", "details": "SQL string formatting", "file": "/home/ptisnovs/temp/z/gocritic_gosec_issues.go", "code": "27:

28: \tquery := fmt.Sprintf(\"select * from foo where name = '%s'\", arg)

29:

", "line": "28", "column": "11", "nosec": false, "suppressions": null }, { "severity": "MEDIUM", "confidence": "HIGH", "cwe": { "id": "89", "url": "https://cwe.mitre.org/data/definitions/89.html" }, "rule_id": "G202", "details": "SQL string concatenation", "file": "/home/ptisnovs/temp/z/gocritic_gosec_issues.go", "code": "13: \t}

14: \trows, err := db.Query(\"SELECT * FROM foo WHERE name = \" + arg)

15:

", "line": "14", "column": "24", "nosec": false, "suppressions": null } ], "Stats": { "files": 1, "lines": 40, "nosec": 0, "found": 2 }, "GosecVersion": "dev" }

10. Použití nástroje go-critic

„There is never too much static code analysis. Try it out.“

Nástroj gosec, jehož základní vlastnosti jsme si ukázali v předchozích kapitolách, je striktně určen pro hledání potenciálních bezpečnostních problémů ve zdrojových kódech. Druhý dnes představený nástroj se jmenuje go-critic a jeho zaměření je mnohem větší, protože slouží jak pro hledání reálných i potenciálních chyb, tak i těch částí kódu, které nemusí být vykonány efektivně. Taktéž ovšem slouží pro detekci kódu, který není napsán idiomaticky. Všechna pravidla resp. všechny (potenciální) problémy, které tento nástroj dokáže detekovat, jsou vypsány na stránce Checks overview.

Oba dva zmíněné nástroje ovšem mají společný základ, protože provádí statickou analýzu kódu na základě zkonstruovaného AST.

Instalace nástroje go-critic je triviální:

$ GO111MODULE=on go get -v -u github.com/go-critic/go-critic/cmd/gocritic

11. Čtvrtý demonstrační příklad s několika problematickými rysy

Ve čtvrtém demonstračním příkladu, který vypadá zdánlivě zcela v pořádku, je naschvál ponecháno několik problematických rysů, které budou nástrojem go-critic odhaleny:

package main import "fmt" import "strings" func printMessages(Format string, message1 string, message2 string) { //fmt.Printf("%s %s

", message1, message2) if len(message1) != 0 && len(message2) != 0 { fmt.Printf(Format, strings.Replace(message1, " ", "", -1), message2) } } func main() { const fmt = "%s %s

" for i := 0; 10 > i; i = i + 1 { printMessages(fmt, "Hello ", "world") } }

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu získáte na adrese https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/gocritic_is­sues 1 .go.

12. Výsledky analýzy zdrojového kódu čtvrtého demonstračního příkladu nástrojem go-critic

Nástroj gocritic se spouští s odlišnými parametry. Především je nutné předat parametr/příkaz check a následně lze s využitím parametrů -enable a -disable určit, která pravidla se mají použít a která popř. ne. Můžeme dokonce povolit všechna pravidla s využitím přepínače -enableAll:

$ gocritic check -enableAll ./...

Výsledky pro demonstrační příklad z předchozí kapitoly budou vypadat takto:

./gocritic_issues_1.go:17:22: assignOp: replace `i = i + 1` with `i++` ./gocritic_issues_1.go:6:20: captLocal: `Format' should not be capitalized ./gocritic_issues_1.go:7:2: commentFormatting: put a space between `//` and comment text ./gocritic_issues_1.go:7:2: commentedOutCode: may want to remove commented-out code ./gocritic_issues_1.go:9:5: emptyStringTest: replace `len(message1) != 0` with `message1 != ""` ./gocritic_issues_1.go:9:27: emptyStringTest: replace `len(message2) != 0` with `message2 != ""` ./gocritic_issues_1.go:15:8: importShadow: shadow of imported package 'fmt' ./gocritic_issues_1.go:6:1: paramTypeCombine: func(Format string, message1 string, message2 string) could be replaced with func(Format, message1, message2 string) ./gocritic_issues_1.go:10:22: wrapperFunc: use strings.ReplaceAll method in `strings.Replace(message1, " ", "", -1)` ./gocritic_issues_1.go:17:14: yodaStyleExpr: consider to change order in expression to i <= 10

Většina problémů resp. určitých nedostatků nalezených v kódu (a to velmi krátkém!) je snadno pochopitelná:

Náhrada složitého výrazu i = i + 1 za idiomatičtější i++ Parametr je vždy lokální a tudíž by měl začínat velkým písmenem Za znakem uvozujícím komentář se píše mezera Detekce zakomentovaného kódu – ten nemá co v repositáři pohledávat :-) Zajímavá a užitečná je detekce neidiomatického testu na prázdný řetězec – emptyStringTest Dále je konstanta, proměnná či parametr pojmenován stejně jako importovaný balíček – což se mi popravdě stává prakticky neustále Detekce, že parametry se stejným typem mohou mít uveden typ společně (a to je zrovna u hlaviček funkcí užitečné) Další velmi užitečná je detekce použití zbytečně univerzálních funkcí namísto funkce speciální – strings.Replace/ReplaceAll A konečně použití podmínky 10 > i namísto přece jen čitelnější varianty i < = 10

13. Pátý demonstrační příklad s několika problematickými rysy s výsledkem jeho analýzy

Další demonstrační příklad obsahuje velmi zajímavou chybu (která se tam navíc může dostat kdykoli později). Prozatím nebudu prozrazovat jakou – nejprve se na zdrojový kód příkladu podívejte; výsledky analýzy budou uvedeny až pod zdrojovým kódem:

package main import ( "bufio" "encoding/json" "log" "os" ) // PipelineLogEntry represents one log entry (record) read from log file. type PipelineLogEntry struct { Level string `json:"levelname"` Time string `json:"asctime"` Name string `json:"name"` Filename string `json:"filename"` Message string `json:"message"` } func readPipelineLogFile(filename string) ([]PipelineLogEntry, error) { entries := []PipelineLogEntry{} file, err := os.Open(filename) if err != nil { return entries, err } defer func() { err := file.Close() if err != nil { log.Println(err) } }() scanner := bufio.NewScanner(file) for scanner.Scan() { entry := PipelineLogEntry{} err = json.Unmarshal([]byte(scanner.Text()), &entry) if err != nil { log.Fatal(err) } else { entries = append(entries, entry) } } if err := scanner.Err(); err != nil { return entries, err } return entries, nil } func main() { readPipelineLogFile("foobar") }

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu získáte na adrese https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/gocritic_is­sues 2 .go.

Pokusme se nyní zjistit potenciální problémy v kódu tohoto příkladu:

$ gocritic check -enableAll ./...

Výsledkem je detekce chyby, která nemusí být na první pohled viditelná – pokud se totiž zavolá funkce log.Fatal, neprovede se již blok (resp. anonymní funkce) definovaná v defer:

./gocritic_issues_2.go:40:4: exitAfterDefer: log.Fatal will exit, and `defer func(){...}(...)` will not run

14. Šestý demonstrační příklad s několika problematickými rysy s výsledkem jeho analýzy

I další demonstrační příklad vypadá zdánlivě neškodně, ovšem na následujících několika řádcích nalezneme neuvěřitelných devět problematických rysů. Nejdříve se opět podívejme na zdrojový kód tohoto příkladu:

package main import "fmt" func new(len int, cap int) ([]int, int) { vals := make([]int, len) for i := 0; cap > i; i = i + 1 { vals = append(vals, i) vals = append(vals, i*2) } return vals, len + cap } func main() { vals, _ := new(0, 010) fmt.Println(vals) for i := 0; i < len(vals); i++ { vals[i] = 0 } }

Výsledek běhu nástroje go-critic:

./gocritic_issues_3.go:8:3: appendCombine: can combine chain of 2 appends into one ./gocritic_issues_3.go:7:23: assignOp: replace `i = i + 1` with `i++` ./gocritic_issues_3.go:5:10: builtinShadow: shadowing of predeclared identifier: len ./gocritic_issues_3.go:5:19: builtinShadow: shadowing of predeclared identifier: cap ./gocritic_issues_3.go:5:6: builtinShadowDecl: shadowing of predeclared identifier: new ./gocritic_issues_3.go:15:13: octalLiteral: suspicious octal args in `new(0, 010)` ./gocritic_issues_3.go:5:1: paramTypeCombine: func(len int, cap int) ([]int, int) could be replaced with func(len, cap int) ([]int, int) ./gocritic_issues_3.go:17:2: sliceClear: rewrite as for-range so compiler can recognize this pattern ./gocritic_issues_3.go:5:1: unnamedResult: consider giving a name to these results

Některé z potenciálních problémů už jsme mohli vidět v předchozích kapitolách:

Náhrada složitého výrazu i = i + 1 za idiomatičtější i++ Dále je konstanta, proměnná či parametr pojmenován stejně jako importovaný balíček – což se mi popravdě stává prakticky neustále Detekce, že parametry se stejným typem mohou mít uveden typ společně (a to je zrovna u hlaviček funkcí užitečné)

To jsou však jen triviality. Zajímavé jsou další problematická místa kódu:

Použití osmičkových hodnot začínajících pouze na nulu a nikoli dvojicí znaků 0o (což je mnohem lepší, protože programátor dává explicitně najevo svoje úmysly). Mimochodem – tyto problémy lze nalézt i přímo ve zdrojových kódech standardní knihovny jazyka Go. Pokus o vymazání řezu (nebo pole) počítanou smyčkou for, zatímco překladač dokáže rozeznat a optimalizovat smyčku typu for-each

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu získáte na adrese https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/gocritic_is­sues 3 .go.

15. Příklad obsahující problematické části detekované oběma nástroji

Další příklad již známe, protože jsme se s ním setkali v části věnované nástroji gosec. Vyzkoušejme si tedy, jaké potenciální problémy (a zda vůbec jaké) v tomto zdrojovém kódu nalezne go-critic:

package main import ( "database/sql" "fmt" "os" ) func foo(arg string) { db, err := sql.Open("sqlite3", ":memory:") if err != nil { panic(err) } rows, err := db.Query("SELECT * FROM foo WHERE name = " + arg) if err != nil { panic(err) } defer rows.Close() } func bar(arg string) { db, err := sql.Open("sqlite3", ":memory:") if err != nil { panic(err) } query := fmt.Sprintf("select * from foo where name = '%s'", arg) rows, err := db.Query(query) if err != nil { panic(err) } defer rows.Close() } func main() { foo("foo") bar("bar") }

Výsledek možná není překvapující – používá se defer přímo na konci funkce, což je zbytečné (i když touto konstrukcí může programátor naznačovat, kdy se má příkaz vykonat):

./gocritic_gosec_issues.go:19:2: unnecessaryDefer: defer rows.Close() is placed just before return ./gocritic_gosec_issues.go:34:2: unnecessaryDefer: defer rows.Close() is placed just before return

Poznámka: kupodivu se zrovna tento (velmi malý) problém objevuje i v produkčním kódu, což je pravděpodobně výsledek postupného přepisu funkcí, kdy se defer postupně posunuje směrem ke konci funkce.

16. Kód, který nebude vykonán optimálně

Užitečné mohou být i informace o tom, že nějaká část programového kódu nebude vykonána optimálně. Můžeme si to ostatně velmi snadno otestovat. Předpokládejme, že v programu pracujeme s touto jednoduchou datovou strukturou:

// KafkaMessageLogEntry represents one log entry (record) read from log file. type KafkaMessageLogEntry struct { Level string `json:"level"` Time string `json:"time"` Message string `json:"message"` Type string `json:"type"` Error string `json:"error"` Topic string `json:"topic"` Offset int `json:"offset"` Group string `json:"group"` Organization int `json:"organization"` Cluster string `json:"cluster"` }

Funkce printReadEntry bude akceptovat tuto datovou strukturu jako parametr:

func printReadEntry(entry KafkaMessageLogEntry) { fmt.Printf("%s %s %s %d %d %s

", entry.Time, entry.Group, entry.Topic, entry.Offset, entry.Organization, entry.Cluster) }

To ovšem nemusí být optimální, protože nástroj go-critic odvodil, že při každém volání této funkce se bude muset přesunout 144 bajtů na zásobník, takže by mohlo být lepší pouze předat ukazatel na strukturu:

./temp/analyser.go:167:21: hugeParam: entry is heavy (144 bytes); consider passing it by pointer

Poznámka: z hlediska sémantiky je pochopitelně lepší NEpoužívat ukazatel.

V další funkci je detekováno, že se v každé iteraci oněch 144 bajtů zkopíruje do lokální proměnné entry, což opět není optimální:

func filterConsumedMessages(entries []KafkaMessageLogEntry) []KafkaMessageLogEntry { consumed := []KafkaMessageLogEntry{} for _, entry := range entries { if entry.Message == "Consumed" && entry.Group != "" { consumed = append(consumed, entry) } } return consumed }

Výsledek detekce:

./temp/analyser.go:124:2: rangeValCopy: each iteration copies 144 bytes (consider pointers or indexing)

Řešení by mohlo spočívat v tom, že by se vytvořila proměnná typu ukazatel na strukturu – v tomto ohledu bohužel jazyk Go neposkytuje lepší prostředky jak určit, že se sice má iterovat přes hodnoty v poli/řezu, ale stačí nám získat pouze ukazatel na prvek.

17. Kontrola zdrojových kódů knihoven jazyka Go nástrojem go-critic

Pro zajímavost se můžeme pokusit o provedení kontroly zdrojových kódů dodávaných přímo s programovacím jazykem Go. Po instalaci Go se totiž v podadresáři src nachází mj. i zdrojové kódy ke standardním knihovnám, a to včetně jednotkových testů. Analýza s využitím nástrojů gosec a go-critic sice bude nějakou dobu trvat, ale uvidíme, že i přes velký rozsah těchto kódů (necelé dva miliony řádků) je nalezeno jen minimum potenciálních problémů – a to navíc mnohdy „pouze“ v testech, v nichž se někdy musí ohýbat pravidla jak psát efektivní, idiomatický a korektní kód.

18. Statistika na závěr

Zdrojové kódy uložené v adresáři src (standardní, dnes již poněkud zastaralá instalace Go 1.17.1) mají 1903007 řádků a nástroj go-critic v nich nalezl pouze 2861 potenciálních problémů, většinou ovšem jen netypicky zapsaných výrazů. Celou statistiku je možné z nalezených problémů vygenerovat tímto jednoduchým skriptem:

from collections import Counter counter = Counter() with open("results.txt") as fin: for i, line in enumerate(fin): type = line.split(" ")[1][:-1] counter[type] += 1 for cnt, type in counter.most_common(30): print(cnt, type)

Následuje tabulka s třiceti nejčastějšími typy problémů. Povšimněte si, že se skutečně většinou jedná o „otočené“ operandy, parametry, jejichž typy lze zapsat jen jednou, popř. o detekci toho, že interní identifikátor se jmenuje stejně jako importovaný balíček:

Test/problém Počet případů yodaStyleExpr 358 paramTypeCombine 237 importShadow 208 unnamedResult 207 commentedOutCode 166 builtinShadow 166 ifElseChain 145 typeUnparen 128 emptyStringTest 127 singleCaseSwitch 93 octalLiteral 85 captLocal 83 assignOp 69 hugeParam 64 commentFormatting 64 exitAfterDefer 59 preferStringWriter 58 redundantSprint 36 unslice 34 initClause 33 elseif 32 sloppyReassign 31 filepathJoin 26 httpNoBody 23 preferWriteByte 22 unlambda 21 dupImport 18 ptrToRefParam 17 appendCombine 16 nestingReduce 16

Poznámka: zajímavý je výskyt problémů typu exitAfterDefer, který se mimochodem hojně vyskytoval i v našich zdrojových kódech :-)

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech minule i dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do staronového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/wccode (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně stovku kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

Poznámka: tyto příklady nebyly zařazeny do repositáře používaného pro příklady z tohoto seriálu , a to mj. i z toho důvodu, aby nějakým omylem neposloužily ke studijním účelům :-)

20. Odkazy na Internetu