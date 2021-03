Kontroverze kolem návratu Richarda Stallmana do FSF, QEMU 6.0 se blíží

Vývojová verze Wine 6.5

Na světě je s železnou pravdelností další nová verze vývojové řady Wine. Přináší mezi novinkami podporu OpenCL v novější verzi 1.2, větší podporu pro režimy kompatibility z Internet Exploreru v MSHTML, více prací na bezokenním RichEdit a další práce na knihovně WinRT. Opraveno je tentokrát 25 chyb. Nejstarší byla nahlášena v dubnu 2013, nejrychleji záplatovaná tentokrát čekala na opravu jen 27 hodin.

QEMU 6.0 se blíží

Tento týden je týdnem, kdy dochází ke zmrazení vlastností (feature freeze) budoucího vydání QEMU 6.0. Vydání ostré verze je v plánu na konec dubna, ale nyní se už můžeme podívat, co si tvůrci přichystali.

Předně je celý balík sestavován za pomoci link-time optimizations (LTO) a také podporuje LLVM Control-Flow Integrity (CFI). P5ibyla i podpora šifrovaných hostů á la AMD SEV-ES. Nová je experimentální podpora voleb pro out-of-process device emulation – jde o živou věc ve vývoji, která do QEMU přinese lepší vícevláknový běh, kdy emulovaná zařízení poběží v samostatných procesech, což mimo jiné zvýší celkové zabezpečení běhu oproti dosavadnímu stavu, kdy vše běží v jednom velkém procesu. Na této úpravě pracují lidé v Oracle, nicméně jsme v počáteční fázi.

Jsou zde i nějaká vylepšení pro VNC či experimentální podpora snapshotů RAM na pozadí. Pokračuje i implementace podpory architektury RISC-V, včetně počáteční podpory 32bit CPU na 64bit buiildech, systémové dokumentace atd. QEMU 6.0 také nově umí emulovat architekturu ARMv8.1-M a konkrétně CPU ARM Cortex M55 CPU. V rámci emulace mohou být nově využívána rozšíření ARMv8 jako SEL2, TTST, DIT, a MemTag. Lze také emulovat DSP jednotky Qualcomm Hexagon, přibyla podpora virtuálních strojů s Loongson-3 či bezpečnostní opravy pro QEMU VirtIO-FS a lepší implementace m68k stroje.

Kompletní obsáhlý přehled novinek je k dispozici na Wiki projektu.

Xiaomi jako první nasadí tekutou čočku ve smartphonu

Společnost Xiaomi již zítra představí nový telefon, který se vrací k produktové řadě Mi Mix. Informace přímo od výrobce hovoří o tom, že půjde o vůbec první nasazení objektivu s tekutou čočkou v optické soustavě ve smartphonu. Výhoda tohoto řešení, které není v principu nijak nové, spočívá v tom, že s jedním objektivem a jedním snímačem může Xiaomi nahradit celou škálu dílčích foto modulků, od ultra-širokoúhlého, přes standardní až po makro či tele objektiv. Jde tedy o poměrně významnou inovaci, počkejme si však, jak se bude chovat v praxi a jakou bude mít toto řešení životnost.

Univerzální ovladač USB displejů míří do Linuxu 5.13

Takzvaný Generic USB Display Driver, neboli GUD, se objevil ve větvi DRM-Misc-Next, ze které se patrně stihne včas doladit a překlopit do finálního jádra Linux 5.13. Obecný ovladač pro displeje připojované přes USB rozhodně v jádru chybí a využijí jej nejen stroje jako Raspberry Pi Zero (na něm věc ladí vývojář ovladače Noralf Trønnes).

Samotný obecný ovladač nebude fungovat samostatně, předpokládá existenci vlastního ovladače USB zařízení (čipu), nicméně otevírá zajímavé nové možnosti pro různé dongly připojující přes USB třeba televizory s HDMI. Projekt je hostován an GitHubu. Na plynulé přehrávání videa v 1920×něco to nestačí, ale pro běžné použití desktopu je výkon slušný. Pokud to zařízení podporuje, můžebýt navíc plynulot zvýšena díky použití komprese Lz4. Ovladači nechybí ani podpora otočení obrazu či ovládání podsvícení atd. Používá licenci MIT, aby bylo možné jej nasadit například v systémech rodiny BSD.

Intel vydal knihovnu VA-API s podporou chráněného obsahu

Knihovna LibVA 2.11 je vydáním, které v rámci rozhraní Intel VA-API implementuje podporu DRM, resp. jinak řečeno chráněného video obsahu. Realizuje ji pomocí LibVA Protected Content API. Dále přináší opravy týkajíc se podpory běhu na Waylandu, aktualizovanou dokumentaci, aktualizace v continuous integration (CI) a další dílčí vylepšení.

VA-API Protected Content API je rozhraní, které cílí na to, aby bylo možné na Linuxu přehrávat chráněný obsah v 1080p+ za podpory současných DRM (myšleno Digital Rights Management) standardů. Toto API je obecné a slouží k izolaci komunikace s tzv. Trusted Execution Environment (TEE) pro různé DRM standardy (toto se mimochodem řešilo už v dobách Microsoft Longhorn, tedy vývojové verze Windows Vista v souvislosti s podporou přehrávání chráněných Blu-ray disků).

Ony rozlišené DRM standardy, to jsou pak konkrétní implementace ochran pro filmy či seriály na streamovacích a jiných službách. Patří mezi ně třeba Google Widevine, Microsoft PlayReady, Apple FairPlay či Sony Merlin, ty všechny bude nové VA-API podporovat.

Kontroverze kolem návratu Richarda Stallmana do FSF

Richard Stallman udělal před lety velkou hloupost, která vedla k jeho odchodu z FSF (odešel v září 2019). Nyní se má/měl do organizace vrátit. Vznikly petice jak proti němu (aktuálně 2728 podpisů), tak na jeho podporu (aktuálně 3242 podpisů). Vyjádřil se Red Hat, který pozastavil platby do FSF, vyjádřili se i jiné projekty, například LibreOffice. Debian věc nyní řeší. A vyjádřila se i samotná FSF, konkrétně její evropská odnož FSFE, vyjádřila se EFF a také OSI (Open Source Initiative). Sama FSF (z)mění procesy kolem jmenování (+ dodatek).