1. Kooperace mezi knihovnami Pint a SymPy při manipulaci s veličinami a jednotkami

2. Instalace knihovny Sympy

3. Manipulace se symboly a výrazy





4. Symboly, veličiny a jednotky

5. Základní výpočty se symboly, k nimž jsou připojeny jednotky





6. Výpis hodnoty odděleně od jednotek

7. Automatická konverze jednotek

8. Kontrola, zda jsou jednotky kompatibilní

9. Omezení kooperace mezi knihovnami Pint a SymPy

10. Jednotky, které jsou přímo součástí knihovny SymPy

11. Derivace výrazu s jednotkami

12. Výpočet kořenů kvadratické rovnice s jednotkami

13. Kombinace různých jednotek při výpočtu kořenů kvadratické rovnice

14. Řešení nerovnice v případě, že jsou použity jednotky

15. Řešení soustavy nerovnic s jednotkami

16. Příloha 1: parsing řetězců s hodnotami a jednotkami

17. Příloha 2: seznam všech jednotek podporovaných knihovnou SymPy

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Odkazy na Internetu

V úvodním článku o knihovnách umožňujících manipulaci s jednotkami a veličinami jsme se seznámili se základními vlastnostmi knihovny Pint. Tato knihovna umožňuje provádět běžné výpočty (aritmetické operace a některé další operace typu druhé odmocniny), přičemž vstupem a výstupem není prostá numerická hodnota (tedy číslo 0.5 atd.), ale hodnota, ke které je přiřazena nějaká (fyzikální aj.) jednotka a nepřímo tedy i veličina (0.5 sekundy, 0.5 metru, 0.5 otočky atd.).

V některých případech je ovšem vyžadována i manipulace s celými matematickými výrazy, například se zápisem polynomu atd. Jedná se typicky o symbolické výpočty, kde výsledkem není konkrétní numerická hodnota (či vektor, resp. matice hodnot), ale jiný výraz. Příkladem takových problémů je zjednodušování výrazů, hledání kořenů kvadratických rovnic, faktorizace polynomů, symbolická derivace, symbolická integrace, výpočet limit atd. Jedním z nástrojů, které tyto manipulace se symboly podporují, je knihovna nazvaná SymPy, jež je založená (jak již ostatně její název napovídá) na Pythonu. SymPy jde dokonce tak daleko, že jednotlivé výrazy jsou přímo zapsány jako výrazy programovacího jazyka Python, se všemi výhodami, které toto řešení přináší. Výsledkem činnosti SymPy jsou většinou výrazy, které mohou být vytištěny na terminál či ve formě kvalitního „2D“ výstupu provedeného TeXem.

V mnoha ohledech by tedy bylo zajímavé a užitečné propojit možnosti minule popsané knihovny Pint s knihovnou SymPy. Jak uvidíme v dalších kapitolách, je to skutečně do jisté míry možné, i když výsledky nemusí být vždy dokonalé. Navíc má knihovna SymPy vlastní variantu práce s veličinami a jednotkami, což je oblast, které se taktéž budeme věnovat v navazujícím textu.

2. Instalace knihovny Sympy

Knihovna Sympy je, ostatně stejně jako knihovna Pint a (deseti)tisíce dalších balíčků, nabízena přes PyPi, takže její instalace by měla být jednoduchá a přímočará. Knihovnu nainstalujeme pro aktuálně přihlášeného uživatele následujícím způsobem:

$ pip3 install --user sympy Collecting sympy Downloading sympy-1.10.1-py3-none-any.whl (6.4 MB) |████████████████████████████████| 6.4 MB 2.0 MB/s Collecting mpmath>=0.19 Downloading mpmath-1.2.1-py3-none-any.whl (532 kB) |████████████████████████████████| 532 kB 36.8 MB/s Installing collected packages: mpmath, sympy Successfully installed mpmath-1.2.1 sympy-1.10.1

Poznámka: povšimněte si, že jedinou závislostí je knihovna mpmath, s níž se ještě na stránkách Roota setkáme (na druhou stranu existuje mnoho balíčků, které naopak závisí na SymPy).

Základní kontrolu instalace provedeme jednoduše – přímo v interpretru programovacího jazyka Python:

$ python Python 3.11.8 (main, Feb 7 2024, 00:00:00) [GCC 13.2.1 20231011 (Red Hat 13.2.1-4)] on linux Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>>

Provedeme jednoduchý test, jestli je možné naimportovat balíček sympy a zobrazit k němu nápovědu:

>>> import sympy >>> help(sympy) Help on package sympy: NAME sympy DESCRIPTION SymPy is a Python library for symbolic mathematics. It aims to become a full-featured computer algebra system (CAS) while keeping the code as simple as possible in order to be comprehensible and easily extensible. SymPy is written entirely in Python. It depends on mpmath, and other external libraries may be optionally for things like plotting support. See the webpage for more information and documentation: https://sympy.org PACKAGE CONTENTS abc algebras (package) assumptions (package) benchmarks (package) calculus (package) categories (package) ... ... ...

3. Manipulace se symboly a výrazy

Velká síla knihovny Sympy spočívá v její schopnosti manipulace s výrazy, v nichž jsou použity pojmenované proměnné, pojmenované konstanty a další symboly. Tyto výrazy se přitom mohou zapsat přímo v Pythonu – není nutné je tedy zapisovat do řetězců či použít nějaký specializovaný DSL (doménově specifický jazyk). Je zde pouze jediný (a to zcela pochopitelný) háček: nejdříve je totiž nutné každou proměnnou zkonstruovat jako objekt typu „symbol“ (nejedná se tedy o proměnnou chápanou kontextu interpretru Pythonu). Provádí se to následujícím způsobem:

import sympy as sp x = sp.symbols("x") expression = 2 * x print(expression)

Výsledek by přitom měl vypadat následovně:

2*x

Povšimněte si, že v proměnné (v tomto případě v běžné Pythonovské proměnné) je uložen objekt typu „výraz“, který obsahuje celý zapsaný výraz, nikoli pouze jeho výsledek (ten ostatně není možné vyhodnotit bez znalosti hodnoty x).

4. Symboly, veličiny a jednotky

Pokusme se nyní zkombinovat možnosti knihovny Pint (přiřazení veličiny a jednotky k hodnotě) a knihovny SymPy (práce se symboly). Vytvoříme symbol nazvaný x, kterému ovšem vynásobením s jednotkou, zde konkrétně s metrem, tuto jednotku přiřadíme. Výsledkem je hodnota nesoucí informace jak o symbolu, tak i o jeho jednotce, takže je možné do určité míry pokračovat v symbolických výpočtech:

from pint import UnitRegistry import sympy as sp ureg = UnitRegistry() x = sp.symbols("x") * ureg.meter print(x) expression = 2 * x print(expression)

Tento skript nejdříve vypíše symbol s jeho jednotkou a potom výsledek výrazu 2*x, což je výraz s přiřazenou délkovou jednotkou:

x meter 2*x meter

Nyní zkusme nepatrně sofistikovanější příklad. Opět symbolu se jménem x přiřadíme délkovou jednotku, nyní ovšem použijeme výraz x*x. Výsledek tedy bude mít odlišnou jednotku, neboť se již nebude jednat o délku, ale o plochu:

from pint import UnitRegistry import sympy as sp ureg = UnitRegistry() x = sp.symbols("x") * ureg.meter print(x) expression = x * x print(expression)

Skript opět nejdříve vypíše symbol s jeho jednotkou a posléze výsledek výrazu x*x:

x meter x**2 meter ** 2

5. Základní výpočty se symboly, k nimž jsou připojeny jednotky

Se symboly je možné provádět (symbolické) výpočty a totéž do jisté míry platí i pro symboly, ke kterým je přiřazena jednotka. Interně se ovšem jedná o situaci, kterou musí zpracovat knihovna Pint a nikoli SymPy, k čemuž se ostatně ještě vrátíme. Ovšem nyní se podívejme na chování obou knihoven při některých výpočtech. Příkladem je výpočet rychlosti se symboly s a t, ke kterým jsou přiřazeny jednotky metr a sekunda (tedy nic překvapivého, základní fyzika pana Newtona):

from pint import UnitRegistry import sympy as sp ureg = UnitRegistry() s = sp.Symbol("s") * ureg.meter t = sp.Symbol("t") * ureg.second print(s/t)

Výsledkem bude výraz s/t, jehož jednotkou bude meter / second:

s/t meter / second

Podobně můžeme provést i nepatrně složitější výpočet, tentokrát výpočet síly na základě hmotnosti a zrychlení; vše opět podle fyziky pana Newtona:

from pint import UnitRegistry import sympy as sp ureg = UnitRegistry() m = sp.Symbol("m") * ureg.kilogram t = sp.Symbol("t") * ureg.second s = sp.Symbol("s") * ureg.meter v = s/t a = v/t f = m*a print(m) print(t) print(v) print(a) print(f)

Výsledkem jsou výrazy se symboly, které mají korektní jednotky:

m kilogram t second s/t meter / second s/t**2 meter / second ** 2 m*s/t**2 kilogram * meter / second ** 2

Poznámka: naformátování výsledků není příliš dobré, protože ve výchozím nastavení jsou jednotky od výrazu odděleny jen jedinou mezerou, což není příliš čitelné.

6. Výpis hodnoty odděleně od jednotek

V předchozí kapitole jsme si ukázali, že naformátování výsledků (výrazu+jednotky) není příliš čitelné. Ovšem stále můžeme využít triku, s nímž jsme se seznámili minule, tedy získání samotné hodnoty (což je ovšem v tomto případě výraz a nikoli číslo) a jednotky odděleně. Tyto dvě informace jsou přístupné přes atributy magnitude a units, takže toho můžeme snadno dosáhnout:

from pint import UnitRegistry import sympy as sp ureg = UnitRegistry() m = sp.Symbol("m") * ureg.kilogram t = sp.Symbol("t") * ureg.second s = sp.Symbol("s") * ureg.meter v = s/t a = v/t f = m*a print(f"{m.magnitude} \t [{m.units}]") print(f"{t.magnitude} \t [{t.units}]") print(f"{v.magnitude} \t [{v.units}]") print(f"{a.magnitude} \t [{a.units}]") print(f"{f.magnitude} \t [{f.units}]")

Po spuštění tohoto skriptu se v prvním sloupci zobrazí hodnota (výraz, nikoli číslo) a ve druhém sloupci jednotka umístěná do hranatých závorek, jak bývá zvykem:

m [kilogram] t [second] s/t [meter / second] s/t**2 [meter / second ** 2] m*s/t**2 [kilogram * meter / second ** 2]

7. Automatická konverze jednotek

V dalším kroku si vyzkoušíme, jaká situace nastane v případě, že nejdříve vypočteme sílu (z jiných jednotek) a sečteme ji s hodnotou vyjádřenou přímo v Newtonech. Výsledkem bude podle očekávání výraz (se symboly), ovšem nás bude zajímat především výsledná jednotka vypočtená, resp. odvozená knihovnou Pint:

from pint import UnitRegistry import sympy as sp ureg = UnitRegistry() m = sp.Symbol("m") * ureg.kilogram t = sp.Symbol("t") * ureg.second s = sp.Symbol("s") * ureg.meter v = s/t a = v/t f = m*a g = sp.Symbol("g") * ureg.newton fx = f + g print(fx.magnitude, "\t", fx.units)

Z výsledků, zejména ze druhého sloupce, je patrné, že se jednotky odvodily správně a tudíž nedošlo k vyhození výjimky:

1.0*g + m*s/t**2 kilogram * meter / second ** 2

8. Kontrola, zda jsou jednotky kompatibilní

V případě, že ve výrazu použijeme jednotky, které nejsou kompatibilní, dojde k běhové výjimce. To si můžeme snadno ukázat po modifikaci předchozího příkladu tak, že budeme sčítat sílu s časem (jednotky u symbolu g se změnily):

from pint import UnitRegistry import sympy as sp ureg = UnitRegistry() m = sp.Symbol("m") * ureg.kilogram t = sp.Symbol("t") * ureg.second s = sp.Symbol("s") * ureg.meter v = s/t a = v/t f = m*a g = sp.Symbol("g") * ureg.second fx = f + g

Povšimněte si zejména důvodu, proč výjimka vznikla (poslední řádek):

File "/home/ptisnovs/src/most-popular-python-libs/sympy-pint/16_wrong_units.py", line 15, in <module> fx = f + g ~~^~~ File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.11/site-packages/pint/facets/plain/quantity.py", line 841, in __add__ return self._add_sub(other, operator.add) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.11/site-packages/pint/facets/plain/quantity.py", line 103, in wrapped return f(self, *args, **kwargs) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.11/site-packages/pint/facets/plain/quantity.py", line 743, in _add_sub raise DimensionalityError( pint.errors.DimensionalityError: Cannot convert from 'kilogram * meter / second ** 2' ([length] * [mass] / [time] ** 2) to 'second' ([time])

9. Omezení kooperace mezi knihovnami Pint a SymPy

Při pročtení předchozích kapitol by se mohlo zdát, že kooperace mezi knihovnami Pint a SymPy je naprosto bezproblémová, ovšem ve skutečnosti tomu tak není, protože při některých manipulacích se symbolicky zapsanými výrazy se informace o jednotkách ztratí. Příkladem může být symbolická derivace. Pokusme se například derivovat výraz f=m*a (kde a je výsledkem jiných výrazů) podle t:

from pint import UnitRegistry import sympy as sp ureg = UnitRegistry() m = sp.Symbol("m") * ureg.kilogram t = sp.Symbol("t") * ureg.second s = sp.Symbol("s") * ureg.meter v = s/t a = v/t f = m*a print(f.magnitude, "\t", f.units) df = sp.diff(f, "t") print(df)

Povšimněte si, že výsledkem je sice skutečně zderivovaný výraz, ovšem již bez jednotek:

m*s/t**2 kilogram * meter / second ** 2 -2*m*s/t**3

Informace o jednotkách se taktéž ztratí například při hledání kořenů kvadratické rovnice (přičemž koeficienty a, b a c mají přiřazenu jednotku):

from pint import UnitRegistry from sympy import pprint, solve, Symbol ureg = UnitRegistry() a = Symbol("a") * ureg.meter b = Symbol("b") * ureg.meter c = Symbol("c") * ureg.meter x = Symbol("x") f = a * x ** 2 + b * x + c print(f) print() solution = solve(f, x) pprint(solution)

Opět platí, že výsledkem jsou nalezené kořeny, ale bez jednotky:

a*x**2 + b*x + c meter ⎡ _____________ _____________⎤ ⎢ ╱ 2 ╱ 2 ⎥ ⎢-b - ╲╱ -4⋅a⋅c + b -b + ╲╱ -4⋅a⋅c + b ⎥ ⎢─────────────────────, ─────────────────────⎥ ⎣ 2⋅a 2⋅a ⎦

10. Jednotky, které jsou přímo součástí knihovny SymPy

Ve skutečnosti určitou podporu pro práci s veličinami a jednotkami nalezneme přímo v knihovně SymPy, i když její možnosti v tomto ohledu nejsou tak velké, jako v případě knihovny Pint. Symboly představující jednotky nalezneme v modulu sympy.physics.units a jednotky se přiřazují hodnotám či symbolům tak, jak to známe – operací součinu. Pouze si v praxi musíme nepatrně pomoci při tisku jednotek. Pro tento účel je použita pomocná funkce unit, která je součástí dalšího demonstračního skriptu:

from sympy.physics.units import meter, second from sympy.physics.units import Quantity import sympy as sp def unit(expr): return expr.subs({x: 1 for x in expr.args if not x.has(Quantity)}) s = sp.Symbol("m") * meter t = sp.Symbol("t") * second v = s/t a = v/t a2 = 100*a print(v) print(a) print(a2) print() print(unit(v)) print(unit(a)) print(unit(a2))

Tento skript po spuštění nejdříve vypíše symboly i s jednotkami a posléze pouze jednotky (již bez symbolů či výrazů):

meter*m/(second*t) meter*m/(second**2*t**2) 100*meter*m/(second**2*t**2) meter/second meter/second**2 meter/second**2

11. Derivace výrazu s jednotkami

Zkusme si tedy ověřit, zda jednotky přiřazené k symbolům nebo k výrazům „přežijí“ operaci derivace:

from sympy.physics.units import meter, second from sympy.physics.units import Quantity import sympy as sp def unit(expr): return expr.subs({x: 1 for x in expr.args if not x.has(Quantity)}) s = sp.Symbol("m") * meter t = sp.Symbol("t") * second v = s/t a = sp.diff(v, "t") print(v) print(a)

Z výsledků je patrné, že tomu tak skutečně je – nejprve se vypíše výraz představující rychlost (i s jednotkou) a posléze výraz představující zrychlení (změnu rychlosti), a to opět s jednotkou:

meter*m/(second*t) -meter*m/(second*t**2)

Poznámka: tuto derivaci si můžete ověřit například na stránce https://www.derivative-calculator.net/

12. Výpočet kořenů kvadratické rovnice s jednotkami

Naprosto stejným způsobem si můžeme vyzkoušet, zda jednotky přiřazené ke koeficientům a, b a c „přežijí“ algoritmus pro nalezení kořenů kvadratické rovnice (což v knihovně SymPy můžeme realizovat funkcí solve):

from sympy import pprint, solve, Symbol from sympy.physics.units import meter, second a = Symbol("a") * meter b = Symbol("b") * meter c = Symbol("c") * meter x = Symbol("x") f = a * x ** 2 + b * x + c pprint(f) print() solution = solve(f, x) pprint(solution)

V tomto případě se informace o jednotkách nezobrazí, takže by se mohlo zdát, že problém přetrvává:

2 a⋅x ⋅meter + b⋅x⋅meter + c⋅meter ⎡ _____________ _____________⎤ ⎢ ╱ 2 ╱ 2 ⎥ ⎢-b - ╲╱ -4⋅a⋅c + b -b + ╲╱ -4⋅a⋅c + b ⎥ ⎢─────────────────────, ─────────────────────⎥ ⎣ 2⋅a 2⋅a ⎦

13. Kombinace různých jednotek při výpočtu kořenů kvadratické rovnice

Pokusme se nyní příklad z předchozí kapitoly upravit takovým způsobem, aby ke každému koeficientu a, b a c byla přiřazena odlišná jednotka (i když to fyzikálně nedává význam). Nicméně symbolicky je možné tento zápis použít a pokusit se vypočítat kořeny této podivné kvadratické rovnice:

from sympy import pprint, solve, Symbol from sympy.physics.units import meter, second, kelvin a = Symbol("a") * meter b = Symbol("b") * second c = Symbol("c") * kelvin x = Symbol("x") f = a * x ** 2 + b * x + c pprint(f) print() solution = solve(f, x) pprint(solution)

Nyní se jednotky objevují i ve vypočtených kořenech (opět – fyzikálně to nemá žádný význam, resp. o něm nevím):

2 c⋅kelvin + a⋅x ⋅meter + b⋅x⋅second ⎡ __________________________________ __________________________________⎤ ⎢ ╱ 2 2 ╱ 2 2 ⎥ ⎢-b⋅second - ╲╱ -4⋅a⋅c⋅kelvin⋅meter + b ⋅second -b⋅second + ╲╱ -4⋅a⋅c⋅kelvin⋅meter + b ⋅second ⎥ ⎢─────────────────────────────────────────────────, ─────────────────────────────────────────────────⎥ ⎣ 2⋅a⋅meter 2⋅a⋅meter ⎦

14. Řešení nerovnice v případě, že jsou použity jednotky

Funkce solve i solveset můžeme použít i pro vyřešení jednoduché nerovnice, konkrétně pro zjištění, pro jaké hodnoty x je nerovnost platná. Začněme velmi jednoduchým příkladem s nerovnicí x > 10 metrů (tedy i s jednotkami), kterou je pochopitelně snadné vyřešit i ručně:

from sympy import init_printing, pprint, solve, solveset, symbols from pint import UnitRegistry from sympy.physics.units import meter ureg = UnitRegistry() init_printing(use_unicode=True) x = symbols("x") f = x > 10 * meter pprint(f) print() solution = solve(f, x) pprint(solution) print() solution = solveset(f, x) pprint(solution)

Tento skript po svém spuštění nejdříve vypíše původní nerovnici a posléze i výsledky získané funkcemi solve a solveset:

x > 10⋅meter x > 10⋅meter {x │ x ∊ ℂ ∧ (x > 10⋅meter)}

Vidíme, že v tomto případě jsou jednotky zachovány.

15. Řešení soustavy nerovnic s jednotkami

Funkci solve můžeme využít i k vyřešení soustavy několika nerovnic. Opět se podívejme na velmi jednoduchý příklad se dvěma nerovnicemi, každá se stejnou proměnnou x, ke které je přiřazena jednotka. Při volání funkce solve se obě nerovnice (nebo i větší počet nerovnic) předává v n-tici nebo v seznamu jako první parametr (druhý parametr totiž obsahuje symbol, pro který je řešení vypočteno):

from sympy import init_printing, pprint, solve, symbols from sympy.physics.units import second init_printing(use_unicode=True) t = symbols("t") f1 = t > 10 * second f2 = t < 20 * second pprint(f1) pprint(f2) print() solution = solve((f1, f2), t) pprint(solution)

Tato jednoduchá soustava nerovnic má jednoznačné řešení, v tomto případě včetně jednotek:

t > 10⋅second t < 20⋅second t > 10⋅second ∧ t < 20⋅second

16. Příloha: parsing řetězců s hodnotami a jednotkami

Vraťme se ještě na chvíli ke knihovně Pint. Mezi její přednosti patří relativně vyspělý parsing řetězců, které mohou obsahovat jak hodnotu, tak i její jednotku. Ovšem řetězce mohou obsahovat i kombinace jednotek atd. Vyzkoušejme si nejdříve parsing řetězce „10 kilometers“:

from pint import UnitRegistry ureg = UnitRegistry() value = ureg("10 kilometers") print(value) print(value.to_base_units())

Výsledkem parsingu je skutečně hodnota délky interně uložená jako 10 kilometrů, se kterou se dají provádět další operace:

10 kilometer 10000.0 meter

Využít lze jakékoli hodnoty a jednotky, včetně jednotek, které nejsou základní. Příkladem může být načtení síly 10N:

from pint import UnitRegistry ureg = UnitRegistry() value = ureg("10 newtons") print(value) print(value.to_base_units())

Výsledky by v tomto případě neměly být příliš překvapující:

10 newton 10.0 kilogram * meter / second ** 2

Ovšem při parsingu řetězců narazíme i na určité pasti. Asi největší z nich spočívá v tom, jak má vlastně vypadat řetězec obsahující nějakou hodnotu rozdělenou do více jednotek. Zkusme tedy naparsovat řetězec se specifikací jednoho metru, 23 centimetrů a čtyř milimetrů:

from pint import UnitRegistry ureg = UnitRegistry() value = ureg("1 meter 23 centimeters 4 millimeters") print(value) print(value.to_base_units())

Výsledkem v tomto případě nebude délka 1234 milimetrů, ale objem získaný vynásobením všech tří délek!

92 centimeter * meter * millimeter 0.00092 meter ** 3

Pokud budeme chtít, aby se všechny délky sečetly, musí řetězec vypadat odlišně:

from pint import UnitRegistry ureg = UnitRegistry() value = ureg("1 meter + 23 centimeters + 4 millimeters") print(value) print(value.to_base_units())

Nyní již výsledek odpovídá očekávání:

1.234 meter 1.234 meter

Pravděpodobně nejčastěji na tento problém narazíme u časových jednotek:

from pint import UnitRegistry ureg = UnitRegistry() value = ureg("1 hour 30 minutes") print(value) print(value.to_base_units())

S výsledkem:

30 hour * minute 6480000 second ** 2

Korektní řešení:

from pint import UnitRegistry ureg = UnitRegistry() value = ureg("1 hour + 30 minutes") print(value) print(value.to_base_units())

S výsledkem:

1.5 hour 5400.0 second

17. Příloha 2: seznam všech jednotek podporovaných knihovnou SymPy

Všechny jednotky, které jsou knihovnou SymPy podporovány, jsou vypsány pod tímto odstavcem. Připomeňme si, že tyto jednotky lze naimportovat z modulu sympy.physics.units:

percent permille rad radian radians deg degree degrees sr steradian steradians mil angular_mil angular_mils m meter meters g gram grams kg kilogram kilograms s second seconds A ampere amperes K kelvin kelvins mol mole moles cd candela candelas newton newtons N kilonewton kilonewtons kN meganewton meganewtons MN joule joules J watt watts W pascal pascals Pa pa hertz hz Hz dyne erg coulomb coulombs C volt volts v V ohm ohms siemens S mho mhos farad farads F henry henrys H tesla teslas T weber webers Wb wb statampere statcoulomb statC franklin statvolt gauss maxwell debye oersted optical_power dioptre diopter D lux lx katal kat gray Gy becquerel Bq mg milligram milligrams ug microgram micrograms t metric_ton tonne me electron_rest_mass km kilometer kilometers dm decimeter decimeters cm centimeter centimeters mm millimeter millimeters um micrometer micrometers micron microns nm nanometer nanometers pm picometer picometers ft foot feet inch inches yd yard yards mi mile miles nmi nautical_mile nautical_miles angstrom angstroms ha hectare l L liter liters dl dL deciliter deciliters cl cL centiliter centiliters ml mL milliliter milliliters ms millisecond milliseconds us microsecond microseconds ns nanosecond nanoseconds ps picosecond picoseconds minute minutes h hour hours day days anomalistic_year anomalistic_years sidereal_year sidereal_years tropical_year tropical_years common_year common_years julian_year julian_years draconic_year draconic_years gaussian_year gaussian_years full_moon_cycle full_moon_cycles year years tropical_year

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech prozatím popsaných demonstračních příkladů určených pro programovací jazyk Python 3 byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. Prvních 25 příkladů je založeno pouze na knihovně Pint, další příklady pak vyžadují i knihovnu Sympy:

# Demonstrační příklad Stručný popis příkladu Cesta 1 01_time.py základní použití časových jednotek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/01_time.py 2 02_dimensionality.py získání veličiny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/02_di­mensionality.py 3 03_time.py operace s časovými jednotkami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/03_time.py 4 04_time_dimensionality.py získání veličiny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/04_ti­me_dimensionality.py 5 05_velocity.py rychlostní jednotky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/05_velocity.py 6 06_velocity_dimensionality.py získání veličiny (nebo jejího přiblížení) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/06_ve­locity_dimensionality.py 7 07_wrong_op.py detekce nekorektních operací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/07_wrong_op.py 8 08_conversion.py konverze jednotek, první příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/08_conversion.py 9 09_conversion.py konverze jednotek, druhý příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/09_conversion.py 10 10_area.py výpočet plochy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/10_area.py 11 11_velocity.py výpočet rychlosti https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/11_velocity.py 12 12_acceleration.py výpočet zrychlení https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/12_ac­celeration.py 13 13_force.py výpočet síly https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/13_force.py 14 14_units_and_dimensionality.py veličiny a jednotky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/14_u­nits_and_dimensionality.py 15 15_prefixes.py použití prefixů u jednotek, první příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/15_prefixes.py 16 16_prefixes.py použití prefixů u jednotek, druhý příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/16_prefixes.py 17 17_prefixes.py použití prefixů u jednotek, třetí příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/17_prefixes.py 18 18_binary_prefixes.py binární prefixy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/18_bi­nary_prefixes.py 19 19_byte_to_bites.py binární prefixy a převod bajtů na bity https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/19_by­te_to_bites.py 20 20_angle.py úhlové jednotky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/20_angle.py 21 21_list_units.py výpis všech dostupných jednotek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/21_list_units.py 22 22_reduced_units.py redukce dimensionality https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/22_re­duced_units.py 23 23_to_base_units.py redukce na základní jednotky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/23_to_ba­se_units.py 24 24_to_base_units.py redukce na základní jednotky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/24_to_ba­se_units.py 25 25_formatting.py formátovaný výstup https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/25_formatting.py 26 01_symbol.py použití symbolů v knihovně Sympy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/01_symbol.py 27 02_symbol_and_unit.py kombinace symbolů a jednotek, první příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/02_symbol_and_unit.py 28 03_symbol_and_unit.py kombinace symbolů a jednotek, druhý příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/03_symbol_and_unit.py 29 04_velocity.py výpočet rychlosti s využitím jednotek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/04_velocity.py 30 05_force.py výpočet síly s využitím jednotek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/05_force.py 31 06_better_output.py tisk hodnoty i jednotek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/06_better_output.py 32 07_symbolic_computation.py symbolické výpočty v knihovně Sympy, první příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/07_symbolic_computation.py 33 08_symbolic_computation.py symbolické výpočty v knihovně Sympy, první příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/08_symbolic_computation.py 34 09_solve.py symbolické řešení rovnice https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/09_solve.py 35 10_sympy_units.py jednotky přímo z knihovny Sympy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/10_sympy_units.py 36 11_diff.py symbolický výpočet derivace s využitím jednotek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/11_diff.py 37 12_solve.py symbolické řešení rovnice s využitím jednotek, první příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/12_solve.py 38 13_solve.py symbolické řešení rovnice s využitím jednotek, druhý příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/13_solve.py 39 14_solve.py symbolické řešení nerovnice s využitím jednotek, první příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/14_solve.py 40 15_solve.py symbolické řešení nerovnice s využitím jednotek, druhý příklad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/15_solve.py 41 16_wrong_units.py použití nekompatibilních jednotek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/sympy-pint/16_wrong_units.py 42 28_parsing.py parsing vstupních řetězců v knihovně Piny, příklad číslo 1 (vzdálenost) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/28_parsing.py 43 29_parsing.py parsing vstupních řetězců v knihovně Piny, příklad číslo 2 (síla) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/29_parsing.py 44 30_parsing.py parsing vstupních řetězců v knihovně Piny, příklad číslo 3 (údaje o délkách) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/30_parsing.py 45 31_parsing.py parsing vstupních řetězců v knihovně Piny, příklad číslo 4 (údaje o délkách) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/31_parsing.py 46 32_parsing.py parsing vstupních řetězců v knihovně Piny, příklad číslo 5 (časové údaje) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/32_parsing.py 47 33_parsing.py parsing vstupních řetězců v knihovně Piny, příklad číslo 6 (časové údaje) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pint/33_parsing.py

