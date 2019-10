11. Uvolnění paměti před jejím použitím

12. Dvojí zavolání funkce C.free()

13. Nepřímé čtení proměnné errno

14. Deklarace céčkovské funkce v komentáři

15. Práce s řetězci alokovanými funkcemi jazyka C

16. Prohlédnutí kódu generovaného překladačem jazyka Go

17. Repositář s demonstračními příklady

18. Odkazy na Internetu

1. Kooperace mezi kódem psaným v Go a C: cgo

Prozatím jsme se v seriálu o programovacím jazyce Go zabývali především samotným programovacím jazykem Go, jeho knihovnami a dostupnými pomocnými nástroji. V předchozích dvou částech [1] [2] jsme si navíc připomenuli některé poměrně zásadní rozdíly mezi jazyky C a Go, které mohou zajímat především ty programátory, kteří na Go přechází právě z jazyka C. A dnes na toto téma nepřímo navážeme, protože si na několika demonstračních příkladech ukážeme kooperaci mezi programovým kódem napsaným v Go na jedné straně a kódem vyvinutým v jazyku C na straně druhé.

Již v základní sadě nástrojů programovacího jazyka Go mají vývojáři k dispozici prakticky všechny utility a knihovny potřebné proto, aby se z kódu vyvíjeného v jazyce Go mohly volat funkce naprogramované v C a uložené například v linkovaných knihovnách. Díky tomu je kooperace mezi Go a C relativně snadná, resp. přesněji řečeno nám existence potřebných nástrojů umožní se soustředit na složitější a pro běh aplikací i podstatnější problémy – zejména jak správně konvertovat parametry volaných funkcí, jak zpracovat jejich návratové hodnoty popř. chybové hodnoty a především pak, jak korektně pracovat s operační pamětí. Při kooperaci mezi Go a C totiž zásadní problém spočívá v tom, že v jazyce Go se alokovaná paměť uvolňuje automaticky správcem paměti (garbage collector – GC), zatímco v jazyce C se pochopitelně o alokaci i dealokaci paměti musí postarat sám programátor.

2. Speciální balíček nazvaný „C“

Při práci s funkcemi vytvořenými v programovacím jazyku C nebo i s celými knihovnami musíme být schopni tyto funkce nějakým způsobem volat z kódu napsaného v jazyku Go. Připomeňme si, že v Go platí následující pravidla pro volání funkcí (tato pravidla jsem zjednodušil a poněkud zkrátil):

Funkce deklarované v rámci toho samého balíčku se volají přímým zápisem jejich jména. Přitom nezáleží na tom, zda je první písmeno v názvu funkce velké či malé. Tatáž pravidla platí i pro metody, akorát je u nich nutné uvést i jejích příjemce (receiver). Funkce deklarované v jiném balíčku se volají zápisemjméno_balíčku.JménoFunkce, přičemž jméno funkce musí začínat velkým písmenem. Pokud jméno funkce začíná písmenem malým, je funkce považována za privátní v rámci svého balíčku (kde je deklarována) a nebude ji možné z jiného balíčku přímo zavolat. Tímto způsobem se v Go řídí viditelnost funkcí a popř. i povolují či zakazují některé optimalizace prováděné překladačem. Balíčky s volanými funkcemi musí být explicitně importovány a v rámci importu je možné zadat i alias jména balíčku. Platí to i naopak – importovat je možné pouze ty balíčky, které jsou skutečně použity, ovšem s výjimkou dále zmíněného pseudobalíčku „C“.

V programovacím jazyku C však platí dosti odlišná pravidla. Zejména se zde nepoužívá koncept balíčků, ale namísto toho bývá (podle nastavení projektu) každý zdrojový soubor samostatně překládanou jednotkou, v níž lze deklarovat, které funkce mají být viditelné (exportované) z jiných modulů a které nikoli (static, ovšem toto klíčové slovo má více významů). Navíc zde neexistuje pravidlo, že se viditelnost funkcí určuje podle prvního písmene v jejich názvu.

Aby bylo možné i ze zdrojového kódu napsaného v Go volat céčkovské funkce, je překladačem jazyka Go podporován speciální balíček (spíše pseudobalíček) nazvaný „C“, jehož vlastnosti a chování jsou odlišné od standardních balíčků programovacího jazyka Go. S podrobnějšími informacemi o tomto pseudobalíčku se seznámíme v navazujících kapitolách.

Poznámka: v dalším textu sice budeme stále mluvit o céčkových funkcích, ovšem ve skutečnosti mohou být knihovny (.dll, .so, …) vygenerovány i z dalších jazyků, a to například včetně Fortranu.

3. Speciální balíček nazvaný „C“

Podívejme se nyní na základní vlastnost pseudobalíčku „C“. Tento balíček můžeme importovat (syntaxe je shodná s běžnými balíčky), a to dokonce bez toho, aby byl vůbec ve zdrojovém kódu reálně použit. To znamená, že následující zdrojový kód je zcela korektní a může být bez chyb přeložen překladačem jazyka Go:

package main import "C" func main() { }

Tato výjimka ovšem platí jen a pouze pro pseudobalíček „C“. Pokud se totiž pokusíme naimportovat běžný balíček jazyka Go, který nakonec nepoužijeme, vypíše překladač chybu:

package main import "fmt" func main() { }

Při pokusu o překlad se (správně) detekuje, že se importuje baliček, který není v kódu použit:

# command-line-arguments ./02_import_fmt.go:3:8: imported and not used: "fmt"

4. Volání funkcí deklarovaných v C z kódu psaného v Go

Funkce, které byly vytvořené v céčku popř. funkce uložené v některé céčkové (nativní) knihovně, se v programovacím jazyce Go volají následujícím způsobem:

C.jméno_funkce(parametry_funkce)

C před jménem funkce. Osobně na tuto nutnost poměrně často zapomínám, což je samozřejmě chyba snadno detekovatelná překladačem. Poznámka: povšimněte si použití jména balíčkupřed jménem funkce. Osobně na tuto nutnost poměrně často zapomínám, což je samozřejmě chyba snadno detekovatelná překladačem.

Další z odlišností mezi pseudobalíčkem „C“ a ostatními balíčky spočívá v tom, že z balíčku „C“ je možné volat i ty funkce, které začínají malým písmenem (což jsou prakticky všechny funkce ze standardní knihovny). Teoreticky se tedy můžeme pokusit zavolat funkci puts() ze standardní céčkové knihovny (viz též man 3 puts):

package main import "C" func main() { C.puts("Hello world!") }

Pokus o překlad se ovšem v tomto případě nezdaří, protože překladač nedokáže zjistit žádné podrobnější informace o volané funkci puts() (počet a typ parametrů atd.):

# command-line-arguments ./03_missing_include.go:6:2: could not determine kind of name for C.puts

Stojíme tedy před tímto problémem: máme zavolat funkci deklarovanou mimo samotný jazyk Go o které tedy překladač nemá k dispozici žádné podrobnější informace. Na tomto místě je nutné použít poněkud špinavý trik – vložit příkaz céčkového preprocesoru #include do poznámky umístěné před příkaz pro import pseudobalíčku „C“:

package main // #include <stdio.h> import "C" func main() { C.puts("Hello world!") }

Poznámka: s použitím komentářů pro další účely jsme se již setkali, například při práci s formátem JSON (deserializace) atd. V každém případě je nutno podotknout, že se nejedná o nejlépe navržený rys programovacího jazyka Go.

5. Konverze řetězce z Go do C

Nyní již překladač programovacího jazyka Go volanou funkci správně rozpozná (a zná i její parametry), ovšem při pokusu o překlad vypíše odlišnou chybu, která se týká toho, že se snažíme zkombinovat řetězec deklarovaný v jazyce Go s funkcí akceptující céčkovský řetězec (ukončený nulou):

# command-line-arguments ./04_puts_go_string.go:7:16: cannot use "Hello world!" (type string) as type *_Ctype_char in argument to _Cfunc_puts

Řetězce v jazyce Go se v mnoha ohledech odlišují od céčkovských řetězců; nejedná se o stejný datový typ. Musíme tedy být schopni provést převod mezi neměnným řetězcem v jazyce Go a nulou ukončeným řetězcem jazyka C. Pro tuto konverzi lze použít funkci nazvanou CString, která je deklarovaná v rámci pseudobalíčku „C“:

cs := C.CString("Hello world!")

Upravený program, který po svém spuštění vypíše na standardní výstup řetězec „Hello world!“ tedy může vypadat takto:

package main // #include <stdio.h> import "C" func main() { cs := C.CString("Hello world!") C.puts(cs) }

Tento program je již přeložitelný a spustitelný:

Hello world!

CString() skutečně vytvoří céčkovský řetězec se všemi vlastnostmi takového řetězce. A jednou z důležitých vlastností céčkovských řetězců je fakt, že se o jejich uvolnění z operační paměti musí postarat programátor a nikoli automatický správce paměti. Typicky se používá funkce free(), pokud ovšem není alokace provedena například funkcí alloca(). Toto uvolnění jsme v našem demonstračním příkladu (alespoň prozatím) neprovedli, ovšem k tomuto důležitému tématu se později vrátíme v navazujících kapitolách. Poznámka: ve skutečnosti ovšem není chování programu zcela korektní, protože funkceskutečně vytvoří céčkovský řetězec se všemi vlastnostmi takového řetězce. A jednou z důležitých vlastností céčkovských řetězců je fakt, že se o jejich uvolnění z operační paměti musí postarat programátor a nikoli automatický správce paměti. Typicky se používá funkce, pokud ovšem není alokace provedena například funkcí. Toto uvolnění jsme v našem demonstračním příkladu (alespoň prozatím) neprovedli, ovšem k tomuto důležitému tématu se později vrátíme v navazujících kapitolách.

6. Převody celočíselných datových typů mezi Go a C

Vyzkoušejme si nyní zavolat odlišnou céčkovskou funkci, konkrétně funkci nazvanou abs (viz též man 3 abs). Tato funkce akceptuje jeden parametr typu int a vrací taktéž hodnotu typu int. I zde musíme provést přetypování (int v Go na int v C, což pro překladač nejsou shodné typy). Konkrétně se převod Go int → C int provede s využitím funkce C.int(), opět patřící do pseudobalíčku „C“:

y := C.abs(C.int(x))

Výsledek céčkovské funkce abs můžeme použít přímo (alespoň v některých případech), a to díky automatickému odvození typu lokální proměnné y:

package main // #include <stdlib.h> import "C" import "fmt" func main() { x := -10 y := C.abs(C.int(x)) fmt.Printf("%v

", y) }

Tento příklad po svém překladu a spuštění správně vypíše hodnotu 10:

10

Pokud ovšem budeme chtít použít výsledek (návratovou hodnotu) céčkovské funkce abs v jazyce Go, je výhodnější provést explicitní převod vrácené hodnoty na typ int. To lze provést například takto:

var y int = int(C.abs(C.int(x)))

Poznámka: připomeňme si, že programovací jazyk Go nikdy neprovádí automatické konverze mezi různými datovými typy, a to ani v případě, kdy se jedná o triviální operaci.

Upravený zdrojový kód demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main // #include <stdlib.h> import "C" import "fmt" func main() { x := -10 var y int = int(C.abs(C.int(x))) fmt.Printf("%v

", y) }

I tento demonstrační příklad po svém překladu a spuštění správně vypíše hodnotu 10:

10

7. Přilinkování další nativní knihovny

Nyní již víme, jakým způsobem je možné volat funkce ze základní knihovny programovacího jazyka C (stdlib, stdio, string atd.). Vyzkoušejme si tedy poněkud odlišný příklad, konkrétně volání funkce sinf() z knihovny math (viz též man 3 sinf). Tato funkce akceptuje parametr typu float, který snadno získáme konverzní funkcí C.float(). Výsledek budeme konvertovat zpět standardní konverzní funkcí float32:

y := float32(C.sinf(C.float(x)))

První verze příkladu by tedy mohla vypadat následovně:

package main // #include <math.h> import "C" import "fmt" func main() { x := 3.1415927 / 6.0 y := float32(C.sinf(C.float(x))) fmt.Printf("%v

", y) }

Pokud se předchozí příklad pokusíme přeložit, vypíše se chybové hlášení informující o tom, že funkce sinf nebyla nalezena, a to konkrétně linkerem (to tedy znamená, že překladač neměl s voláním této funkce problémy, ovšem linker neví, kde se tato funkce nachází):

# command-line-arguments /tmp/ramdisk/go-build217505370/b001/_x002.o: In function `_cgo_15d71de7baa2_Cfunc_sinf': /tmp/go-build/cgo-gcc-prolog:45: undefined reference to `sinf' collect2: error: ld returned 1 exit status

Podobné chybové hlášení by se vypsalo i při pokusu o překlad a slinkování běžného programu psaného v jazyce C, který by funkci sinf() volal. Důvod je jednoduchý – linkeru musíme oznámit, že má při sestavování výsledného binárního souboru použít i knihovnu m, která je na disku uložena v souboru libm.verze.so. V případě programovacího jazyka C je to jednoduché, protože máme přístup k příkazovému řádku, z něhož voláme cpp, cc a ld (popř. gcc), ovšem pokud budeme chtít knihovnu m použít i z Go, musíme parametry předávané linkeru přímo vložit do poznámky před import pseudobalíčku „C“:

// #cgo LDFLAGS: -lm

Upravený zdrojový kód bude vypadat následovně:

package main // #include <math.h> // #cgo LDFLAGS: -lm import "C" import "fmt" func main() { x := 3.1415927 / 6.0 y := float32(C.sinf(C.float(x))) fmt.Printf("%v

", y) }

Nyní je již možné program přeložit i spustit:

0.5

8. Manuální uvolňování paměti

Dalším problémem, který je nutné vyřešit, je manuální uvolňování paměti. Týká se to především céčkových řetězců popř. céčkových polí vzniklých konverzí z řetězců/polí napsaných v programovacím jazyku Go.

Podívejme se na následující příklad, v němž se v nekonečné smyčce vypisuje zpráva na standardní výstup. Zpráva je získána konverzí původního řetězce v Go do nulou ukončeného céčkového řetězce. Tento řetězec není z paměti uvolněn, a to ani automaticky (leží mimo dosah GC) ani manuálně:

package main // #include <stdio.h> import "C" func main() { for { cs := C.CString("Hello world!") C.puts(cs) } }

Příklad je vhodné spustit tak, aby se zprávy zahazovaly (je to rychlejší, než jejích zobrazení na terminálu):

$ go run 10_oom.go < /dev/null

S využitím nástroje top se lze snadno přesvědčit, že paměť alokovaná novým procesem bude neustále růst; na konci většinou proces ukončí OOM killer (podle nastavení systému).

Pokud ovšem program upravíme takovým způsobem, že se řetězec bude uvolňovat, bude paměť alokovaná procesem prakticky stále konstantní:

package main // #include <stdio.h> // #include <stdlib.h> import "C" import "unsafe" func main() { for { cs := C.CString("Hello world!") C.puts(cs) C.free(unsafe.Pointer(cs)) } }

top. Poznámka: opět je vhodné se o výše uvedeném tvrzení přesvědčit, typicky s využitím nástroje

9. Upravený příklad pro tisk řetězce na standardní výstup

Demonstrační příklad, který jsme si uvedli v páté kapitole, je tedy vhodné upravit takovým způsobem, aby se céčkový řetězec po použití funkcí puts() explicitně uvolnil z paměti:

package main // #include <stdio.h> // #include <stdlib.h> import "C" import "unsafe" func main() { cs := C.CString("Hello world!") C.puts(cs) C.free(unsafe.Pointer(cs)) }

Výsledek bude shodný s předchozím příkladem:

Hello world!

Poznámka: ve skutečnosti se zrovna v tomto případě nestane nic vážného pokud nebude řetězec explicitně z paměti uvolněn, protože se dealokace provede při ukončování procesu. Ovšem obecně je dobré na tuto problematiku nezapomínat – jedná se o jedno z mála oblastí, v nichž se Go používá a v nichž je nutné správu paměti provádět ručně.

10. Použití deklarace defer při uvolňování paměti

Jednou z velmi dobrých vlastností programovacího jazyka Go je deklarace defer, která nám umožňuje specifikovat programový kód, který se provede při návratu z aktuálně prováděné funkce. Nic nám samozřejmě nebrání použít defer i pro uvolnění céčkového řetězce (či jiné céčkové paměťové struktury) z operační paměti. Navíc bude zaručeno, že se funkce free() zavolá ve všech větvích funkce (pokud má funkce více výstupních bodů) a navíc že se nezavolá vícekrát (například omylem):

package main // #include <stdio.h> // #include <stdlib.h> import "C" import "unsafe" func main() { cs := C.CString("Hello world!") defer C.free(unsafe.Pointer(cs)) C.puts(cs) }

Výsledek běhu tohoto příkladu bude shodný s příkladem předchozím:

Hello world!

11. Uvolnění paměti před jejím použitím

Kvůli tomu, že se o paměť používanou na straně céčka musíme explicitně starat, může nastat situace, kdy se do kódu zanesou poměrně typické „céčkovské“ chyby, například dealokace paměti ještě předtím, než je obsah této paměti použit. Výsledek je v tomto případě nedefinovaný – program může zhavarovat, může zdánlivě běžet bez chyby nebo bude obsah paměti změněn (což je u Go pravděpodobnější, než v čistém céčku):

package main // #include <stdio.h> // #include <stdlib.h> import "C" import "unsafe" func main() { cs := C.CString("Hello world!") C.free(unsafe.Pointer(cs)) C.puts(cs) }

Může se stát, že tento program zhavaruje, ovšem pravděpodobněji na standardní výstup vypíše náhodný řetězec (a záleží jen na náhodě, jak bude dlouhý, tj. kdy se narazí na první nulový bajt):

@#@

12. Dvojí zavolání funkce C.free()

Druhou poměrně typickou chybou je dvojí volání funkce free(), přičemž první volání provede korektní dealokaci, ale druhé volání se pokusí dealokovat stejný blok paměti. Ani tento problém nedokáže překladač jazyka Go detekovat:

package main // #include <stdio.h> // #include <stdlib.h> import "C" import "unsafe" func main() { cs := C.CString("Hello world!") C.puts(cs) C.free(unsafe.Pointer(cs)) C.free(unsafe.Pointer(cs)) }

V tomto případě většinou dojde k okamžitému pádu aplikace:

SIGABRT: abort PC=0x7f4cc7251c37 m=0 sigcode=18446744073709551610 goroutine 0 [idle]: runtime: unknown pc 0x7f4cc7251c37 stack: frame={sp:0x7ffe1f450d08, fp:0x0} stack=[0x7ffe1ec52188,0x7ffe1f4511b0) 00007ffe1f450db8: 0000000000000000 0000000000000000 00007ffe1f450dc8: 000000770000006e 0000000000000000 00007ffe1f450dd8: 00007ffe1f450dff 000000000043bc5f <runtime.findfunc+47> 00007ffe1f450de8: 000000000044ab31 <runtime.goexit+1> 000000000000007c 00007ffe1f450df8: 00007ffe1f451100 00000000004405e8 <runtime.gentraceback+6184> goroutine 1 [syscall]: runtime.cgocall(0x451a20, 0xc000038730, 0xc000de3040) /opt/go/src/runtime/cgocall.go:128 +0x5e fp=0xc000038700 sp=0xc0000386c8 pc=0x403c3e main._Cfunc_free(0xde31a0) _cgo_gotypes.go:59 +0x41 fp=0xc000038730 sp=0xc000038700 pc=0x4516d1 main.main.func2(0xde31a0) /home/tester/temp/go-root/article_36/18_double_free.go:12 +0x56 fp=0xc000038768 sp=0xc000038730 pc=0x451966 main.main() /home/tester/temp/go-root/article_36/18_double_free.go:12 +0x65 fp=0xc000038798 sp=0xc000038768 pc=0x451885 runtime.main() /opt/go/src/runtime/proc.go:201 +0x207 fp=0xc0000387e0 sp=0xc000038798 pc=0x425727 runtime.goexit() /opt/go/src/runtime/asm_amd64.s:1333 +0x1 fp=0xc0000387e8 sp=0xc0000387e0 pc=0x44ab31

Poznámka: možná si říkáte, že takto nápadná chyba se ve zdrojovém kódu snadno objeví a opraví. Ovšem aplikace bývají složité a pokud se ukazatele na pole/struktury/řetězce předávají do jiných funkcí a není zřejmé, kdo je „vlastník“ dané paměti, může relativně snadno i k této chybě dojít.

13. Nepřímé čtení proměnné errno

Další velmi užitečnou funkcí pseudobalíčku „C“ je práce s proměnnou errno (viz též man 3 errno). Tato proměnná, kterou céčkoví programátoři dobře znají, obsahuje kód poslední chyby, přičemž pro každý celočíselný kód chyby existuje i příslušná symbolická konstanta: EACCES, ECANCELED, ENOENT atd.

Kód poslední chyby můžeme přečíst i idiomatickým kódem v Go – získáním většího množství návratových kódů funkce. Ukažme si konkrétní příklad, a to volání matematické funkce pro výpočet druhé odmocniny. Tato céčková funkce vrací vypočtený výsledek a současně může nastavit proměnnou errno v případě, kdy se snažíme o výpočet druhé odmocniny ze záporného čísla (s komplexními čísly se zde nepracuje). V Go ovšem můžeme z této funkce získat dvě hodnoty – jak vypočtenou druhou odmocninu, tak i objekt představující chybu (popř. nil pokud k chybě nedošlo):

y, err := C.sqrt(C.double(nějaké číslo))

Z následujícího úryvku kódu je zřejmé, že se jedná o kratší a lépe čitelný kód, než explicitní přístup k proměnné errno:

package main // #include <math.h> // #cgo LDFLAGS: -lm import "C" import "fmt" func main() { y, err := C.sqrt(C.double(100.0)) fmt.Printf("result=%v err=%v

", y, err) y, err = C.sqrt(C.double(-1.0)) fmt.Printf("result=%v err=%v

", y, err) y, err = C.sqrt(C.double(100.0)) fmt.Printf("result=%v err=%v

", y, err) }

Výsledek běhu tohoto demonstračního příkladu:

result=10 err=<nil.h> result=NaN err=numerical argument out of domain result=10 err=<nil.h>

Poznámka: povšimněte si, že se ve druhém případě skutečně správně detekovala a vyhodnotila chyba při výpočtu.

14. Deklarace céčkovské funkce v komentáři

Podívejme se ještě na jednu možnost, kterou nám jazyk Go (a nástroj cgo) nabízí. V komentáři uvedeném před importem pseudobalíčku „C“ je možné deklarovat jak céčkovské datové typy pomocí typedef, tak i celé funkce. Tyto funkce jsou ihned volatelné z dalšího programového kódu. Můžeme se o tom velmi snadno přesvědčit:

package main // int add(int a, int b) { // return a+b; // } import "C" import "fmt" func main() { x := C.add(C.int(1), C.int(2)) fmt.Printf("result=%x

", x) }

15. Práce s řetězci alokovanými funkcemi jazyka C

Ukažme si na závěr, jak vlastně můžeme (explicitně) pracovat s řetězci alokovanými funkcemi programovacího jazyka C. Pro alokaci řetězce můžeme použít buď funkci malloc nebo calloc. V případě, že se má jednat o řetězec s maximálně devatenácti znaky a ukončující nulou, použijeme volání:

s := C.calloc(20, 1)

sizeof(char), ovšem dnes je Go podporováno na architekturách, kde je tato velikost rovna jedné. Poznámka: ideální a korektnější by bylo nahradit hodnotu 1 za, ovšem dnes je Go podporováno na architekturách, kde je tato velikost rovna jedné.

Takový řetězec je možné předat například funkci fgets, ovšem po správném přetypování:

char_ptr := (*C.char)(s) C.fgets(char_ptr, 20, C.stdin)

unsafe.Pointer (což odpovídá void *) a ukazatelem na první znak řetězce, což je datový typ vyžadovaný funkcí fgets. Poznámka: přetypování je zde vyžadováno, protože v Go je rozdíl mezi typem(což odpovídá) a ukazatelem na první znak řetězce, což je datový typ vyžadovaný funkcí

Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na uvolnění řetězce z paměti (zde nám ovšem void * naopak vyhovuje):

C.free(s)

Úplný zdrojový kód, který přečte řetězec ze standardního vstupu a následně vypíše jeho obsah, může vypadat takto:

package main // #include <stdio.h> // #include <stdlib.h> import "C" import "fmt" func main() { fmt.Print("? ") s := C.calloc(20, 1) char_ptr := (*C.char)(s) C.fgets(char_ptr, 20, C.stdin) fmt.Printf("result=%v

", C.GoString(char_ptr)) C.free(s) }

16. Prohlédnutí kódu generovaného překladačem jazyka Go

V některých případech může být zajímavé si prohlédnout céčkový kód generovaný překladačem jazyka Go před jeho předáním do céčkového překladače. Pro tento účel můžeme zavolat nástroj cgo přímo, a to následujícím způsobem (namísto go build):

$ go tool cgo filename.go

Po spuštění tohoto nástroje by se měl vytvořit podadresář _obj, do něhož jsou uloženy zdrojové kódy generované překladačem jazyka C. Skutečně se jedná o zdrojové kódy, které mohou být předány překladači céčka:

$ ls -1 _obj 16_c_function.cgo1.go 16_c_function.cgo2.c _cgo_export.c _cgo_export.h _cgo_flags _cgo_gotypes.go _cgo_main.c _cgo_.o

17. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně tři megabajty), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

18. Odkazy na Internetu