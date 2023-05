Kopie datových bloků na ZX Spectru: přenášení bajt po bajtu

Obsah

1. Kopie datových bloků na ZX Spectru (1)

V pořadí již jedenácté části seriálu o vývoji programů pro legendární osmibitový domácí mikropočítač ZX Spectrum se začneme zabývat zdánlivě triviální problematikou. Jedná se o implementaci podprogramu (subrutiny) zajišťující kopii datových bloků, tj. přenesení určitého množství bajtů z jedné adresy na adresu jinou.

Tato operace je na ZX Spectru velmi často používána, už jen z toho důvodu, že grafický subsystém ZX Spectra nepodporuje ani hardwarově vykreslované sprity ani hardwarový scrolling nebo double buffering (ten lze realizovat až na ZX Spectru 128+). To mj. znamená, že všechny pohybující se objekty ve hrách jsou vlastně bloky dat, které se musí přenášet (což je navíc poněkud komplikováno strukturou video paměti), popř. pohybující se pozadí je taktéž řešeno přes blokové přenosy.

Obrázek 1: Každý pohybující se objekt ve slavné hře Jet Pac se na obrazovku dostává nějakou formou blokového přesunu dat.

Dnes se zaměříme především na techniky, které bloky přenáší bajt po bajtu. Ovšem existují taktéž techniky pro přenos po dvojici bajtů, což může být (při správném naprogramování) pochopitelně rychlejší, a to i na osmibitovém mikroprocesoru s osmibitovou datovou sběrnicí.

Obrázek 2: Prostředí známé hry R-type, v němž můžeme vidět rozdělení obrazovky na dvoubarevné bloky 8×8 pixelů. Při kolizích střel či rakety s okolními předměty docházelo ke vzniku barevných chyb, ostatně jako v mnoha dalších hrách. Scrolling i pohyby předmětů ve hře – vše je nutné realizovat blokovými přenosy.

2. Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu

Dnešní první demonstrační příklad bude sloužit jako základ pro příklady vysvětlené v navazujících kapitolách. V tomto příkladu je realizován již známý postup pro vykreslení ASCII tabulky do první třetiny obrazové paměti. Výsledek by měl vypadat následovně:

Obrázek 3: ASCII tabulka vykreslená do první třetiny obrazovky.

Všechny subrutiny použité v příkladu jsme si již v tomto seriálu vysvětlili, takže si pro úplnost pouze uvedeme jeho programový kód:

SCREEN_ADR equ $4000 CHAR_ADR equ $3c00 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT ; Vstupní bod celého programu start: call fill_in_screen ; vyplnění obrazovky ASCII tabulkami finito: jr finito ; ukončit program nekonečnou smyčkou fill_in_screen: ; Vyplnění obrazovky snadno rozpoznatelným vzorkem - ASCII tabulkami ; ; vstupy: ; žádné ld de, SCREEN_ADR ; adresa pro vykreslení prvního bloku znaků call draw_ascii_table ; vykreslení 96 znaků ret ; návrat z podprogramu draw_ascii_table: ; Vytištění ASCII tabulky ; ; vstupy: ; DE - adresa v obrazové paměti pro vykreslení znaku ld a, ' ' ; kód vykreslovaného znaku next_char: push af ; uschovat akumulátor na zásobník call draw_char ; zavolat subrutinu pro vykreslení znaku ld a, ' ' ; vykreslit za znakem mezeru call draw_char ; zavolat subrutinu pro vykreslení znaku pop af ; obnovit akumulátor ze zásobníku inc a ; ASCII kód dalšího znaku cp ' ' + 96 ; jsme již na konci ASCII tabulky? jr nz, next_char ; ne? potom pokračujeme ret ; návrat z podprogramu draw_char: ; Vytištění jednoho znaku na obrazovku ; ; vstupy: ; A - kód znaku pro vykreslení ; DE - adresa v obrazové paměti pro vykreslení znaku ; ; výstupy: ; DE - adresa v obrazové paměti pro vykreslení dalšího znaku ; ; změněné registry: ; všechny ld bc, CHAR_ADR ; adresa, od níž začínají masky znaků ld h, c ; C je nulové, protože CHAR_ADR=0x3c00 ld l, a ; kód znaku je nyní ve dvojici HL add hl, hl ; 2x add hl, hl ; 4x add hl, hl ; 8x add hl, bc ; přičíst bázovou adresu masek znaků ld b, 8 ; počitadlo zapsaných bajtů ld c, d loop: ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc l ; posun na další bajt masky (nemusíme řešit přetečení do vyššího bajtu) inc d ; posun na definici dalšího obrazového řádku djnz loop ; vnitřní smyčka: blok s osmi zápisy inc e ret z ; D+=8,E=E+1=0 ld d, c ret ; D=D,E=E+1 end ENTRY_POINT

Způsob překladu z assembleru do strojového kódu vypadá následovně:

SCREEN_ADR EQU 4000 CHAR_ADR EQU 3C00 ENTRY_POINT EQU 8000 ORG 8000 8000: label start 8000:CD0580 CALL 8005 8003: label finito 8003:18FE JR 8003 8005: label fill_in_screen 8005:110040 LD DE, 4000 8008:CD0C80 CALL 800C 800B:C9 RET 800C: label draw_ascii_table 800C:3E20 LD A, 20 800E: label next_char 800E:F5 PUSH AF 800F:CD1E80 CALL 801E 8012:3E20 LD A, 20 8014:CD1E80 CALL 801E 8017:F1 POP AF 8018:3C INC A 8019:FE80 CP 80 801B:20F1 JR NZ, 800E 801D:C9 RET 801E: label draw_char 801E:01003C LD BC, 3C00 8021:61 LD H, C 8022:6F LD L, A 8023:29 ADD HL, HL 8024:29 ADD HL, HL 8025:29 ADD HL, HL 8026:09 ADD HL, BC 8027:0608 LD B, 08 8029:4A LD C, D 802A: label loop 802A:7E LD A, (HL) 802B:12 LD (DE), A 802C:2C INC L 802D:14 INC D 802E:10FA DJNZ 802A 8030:1C INC E 8031:C8 RET Z 8032:51 LD D, C 8033:C9 RET 8034: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 8033

Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu najdete na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/84-print-ascii-table.asm

3. Blokový přenos realizovaný naivně naprogramovanou smyčkou

Nyní se podívejme na některé způsoby, které lze použít pro přenos bloku obsahující první třetinu obrazových dat (32×64=2048 bajtů) do druhé třetiny obrazovky. Připravíme si vlastní podprogram (subrutinu) pro kopii dat, přičemž v registrovém páru BC bude uložena zdrojová adresa, v registrovém páru DE cílová adresa a konečně v registrovém páru HL velikost bloku, tj. délka kopírovaných dat:

ld bc, SCREEN_ADR ld de, SECOND_SCREEN_BLOCK ld hl, SCREEN_BLOCK_SIZE call mem_copy

Poznámka: volba registrových párů není náhodná, jak uvidíme v navazujících kapitolách.

Poněkud naivní podoba subrutiny pro blokový přenos dat může vypadat následovně:

mem_copy: ld A, (BC) ; načtení bajtu ze zdrojového bloku ld (DE), A ; uložení bajtu do cílového bloku inc BC ; zvýšení ukazatele do zdrojového bloku inc DE ; zvýšení ukazatele do cílového bloku dec HL ; snížení hodnoty počitadla ld A, H ; test, zda počitadlo dosáhlo nuly or L jp NZ, mem_copy ; opakovat, pokud se nedosáhlo nuly ret ; návrat z podprogramu

Vidíme, že se nejdříve ve dvou instrukcích provede přenos jednoho bajtu a zbytek smyčky realizuje zvýšení ukazatelů, snížení hodnoty počitadla a kontrolu, zda již počitadlo dosáhlo nuly.

Výsledek by měl vypadat následovně:

Obrázek 4: Druhá ASCII tabulka vznikla blokovou kopií tabulky první.

4. Rychlost blokové kopie dat explicitně zapsanou programovou smyčkou

Programová smyčka ukázaná v předchozí kapitole je sice pro bloky nenulové délky funkční, ale jak je rychlá? To si můžeme celkem snadno spočítat:

ld A, (BC) 7 ld (DE), A 7 inc BC 6 inc DE 6 dec HL 6 ld A, H 4 or L 4 jp NZ, mem_copy 10 ------------------------ 50

Celkem je tedy jediný bajt přenesen v padesáti cyklech a celý blok 2048 bajtů ve více než sto tisících cyklech! A to je již poměrně velká hodnota, kterou stojí za to optimalizovat.

5. Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu s naivně implementovanou subrutinou pro kopii paměťového bloku vypadá následovně:

SCREEN_ADR equ $4000 SCREEN_BLOCK_SIZE equ 32*64 SECOND_SCREEN_BLOCK equ SCREEN_ADR+SCREEN_BLOCK_SIZE CHAR_ADR equ $3c00 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT ; Vstupní bod celého programu start: call fill_in_screen ; vyplnění obrazovky ASCII tabulkami ld bc, SCREEN_ADR ld de, SECOND_SCREEN_BLOCK ld hl, SCREEN_BLOCK_SIZE call mem_copy finito: jr finito ; ukončit program nekonečnou smyčkou fill_in_screen: ; Vyplnění obrazovky snadno rozpoznatelným vzorkem - ASCII tabulkami ; ; vstupy: ; žádné ld de, SCREEN_ADR ; adresa pro vykreslení prvního bloku znaků call draw_ascii_table ; vykreslení 96 znaků ret ; návrat z podprogramu mem_copy: ld A, (BC) ; načtení bajtu ze zdrojového bloku ld (DE), A ; uložení bajtu do cílového bloku inc BC ; zvýšení ukazatele do zdrojového bloku inc DE ; zvýšení ukazatele do cílového bloku dec HL ; snížení hodnoty počitadla ld A, H ; test, zda počitadlo dosáhlo nuly or L jp NZ, mem_copy ; opakovat ret ; návrat z podprogramu draw_ascii_table: ; Vytištění ASCII tabulky ; ; vstupy: ; DE - adresa v obrazové paměti pro vykreslení znaku ld a, ' ' ; kód vykreslovaného znaku next_char: push af ; uschovat akumulátor na zásobník call draw_char ; zavolat subrutinu pro vykreslení znaku ld a, ' ' ; vykreslit za znakem mezeru call draw_char ; zavolat subrutinu pro vykreslení znaku pop af ; obnovit akumulátor ze zásobníku inc a ; ASCII kód dalšího znaku cp ' ' + 96 ; jsme již na konci ASCII tabulky? jr nz, next_char ; ne? potom pokračujeme ret ; návrat z podprogramu draw_char: ; Vytištění jednoho znaku na obrazovku ; ; vstupy: ; A - kód znaku pro vykreslení ; DE - adresa v obrazové paměti pro vykreslení znaku ; ; výstupy: ; DE - adresa v obrazové paměti pro vykreslení dalšího znaku ; ; změněné registry: ; všechny ld bc, CHAR_ADR ; adresa, od níž začínají masky znaků ld h, c ; C je nulové, protože CHAR_ADR=0x3c00 ld l, a ; kód znaku je nyní ve dvojici HL add hl, hl ; 2x add hl, hl ; 4x add hl, hl ; 8x add hl, bc ; přičíst bázovou adresu masek znaků ld b, 8 ; počitadlo zapsaných bajtů ld c, d loop: ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc l ; posun na další bajt masky (nemusíme řešit přetečení do vyššího bajtu) inc d ; posun na definici dalšího obrazového řádku djnz loop ; vnitřní smyčka: blok s osmi zápisy inc e ret z ; D+=8,E=E+1=0 ld d, c ret ; D=D,E=E+1 end ENTRY_POINT

Uveďme si u způsob překladu z assembleru do strojového kódu:

SCREEN_ADR EQU 4000 SCREEN_BLOCK_SIZE EQU 0800 SECOND_SCREEN_BLOCK EQU 4800 CHAR_ADR EQU 3C00 ENTRY_POINT EQU 8000 ORG 8000 8000: label start 8000:CD1180 CALL 8011 8003:010040 LD BC, 4000 8006:110048 LD DE, 4800 8009:210008 LD HL, 0800 800C:CD1880 CALL 8018 800F: label finito 800F:18FE JR 800F 8011: label fill_in_screen 8011:110040 LD DE, 4000 8014:CD2380 CALL 8023 8017:C9 RET 8018: label mem_copy 8018:0A LD A, (BC) 8019:12 LD (DE), A 801A:03 INC BC 801B:13 INC DE 801C:2B DEC HL 801D:7C LD A, H 801E:B5 OR L 801F:C21880 JP NZ, 8018 8022:C9 RET 8023: label draw_ascii_table 8023:3E20 LD A, 20 8025: label next_char 8025:F5 PUSH AF 8026:CD3580 CALL 8035 8029:3E20 LD A, 20 802B:CD3580 CALL 8035 802E:F1 POP AF 802F:3C INC A 8030:FE80 CP 80 8032:20F1 JR NZ, 8025 8034:C9 RET 8035: label draw_char 8035:01003C LD BC, 3C00 8038:61 LD H, C 8039:6F LD L, A 803A:29 ADD HL, HL 803B:29 ADD HL, HL 803C:29 ADD HL, HL 803D:09 ADD HL, BC 803E:0608 LD B, 08 8040:4A LD C, D 8041: label loop 8041:7E LD A, (HL) 8042:12 LD (DE), A 8043:2C INC L 8044:14 INC D 8045:10FA DJNZ 8041 8047:1C INC E 8048:C8 RET Z 8049:51 LD D, C 804A:C9 RET 804B: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 804A

Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu najdete na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/85-copy-ascii-table.asm

6. Kopie paměťového bloku s využitím instrukce LDIR

Programová smyčka pro kopii bloku dat nebyla příliš rychlá, protože pro kopii každého bajtu (až na bajt poslední) vyžadovala 50 strojových cyklů. Mnohem kratší a taktéž rychlejší je použití specializované instrukce LDIR, která tento přenos (včetně opakování) provádí. Tato instrukce vyžaduje totožné vstupy, jako naše první subrutina, ovšem zapsané v jiných registrech: v registrovém páru HL bude uložena zdrojová adresa, v registrovém páru DE cílová adresa a konečně v registrovém páru BC velikost bloku, tj. délka kopírovaných dat (registr B či dvojice BC je pro tyto účely používána poměrně konzistentně).

Prováděnou operaci můžeme popsat tímto pseudokódem:

do { (DE) ← (HL) DE ← DE+1 HL ←- HL+1 BC ←- BC-1 } while (BC != 0)

Namísto volání subrutiny pro kopii bloku tedy můžeme jednoduše psát:

ld hl, SCREEN_ADR ; adresa zdrojového bloku ld de, SECOND_SCREEN_BLOCK ; adresa cílového bloku ld bc, SCREEN_BLOCK_SIZE ; velikost přenášených dat ldir ; provést blokový přenos

S totožným výsledkem, jaký jsme dosáhli explicitně zapsanou programovou smyčkou:

Obrázek 5: Druhá ASCII tabulka vznikla blokovou kopií tabulky první.

7. Rychlost blokové kopie dat explicitně zapsanou programovou smyčkou

Interně je instrukce LDIR implementována poněkud neefektivně, neboť pro každý přenášený bajt znovu a znovu načítá instrukční kód (2 bajty), provádí ho a poté posunuje obsah registru PC zpět. Z tohoto důvodu, i když ostatní operace mohou být částečně překryty, je délka trvání přenosu jednoho bajtu rovna 21 strojovým cyklům:

fetch instrukce 4 fetch instrukce 4 čtení bajtu 3 zápis bajtu 5 opakování 5 ------------------- 21

Poslední běh je poněkud rychlejší, neboť již neobsahuje opakování (de facto zpětný skok), takže se ušetří pět cyklů:

fetch instrukce 4 fetch instrukce 4 čtení bajtu 3 zápis bajtu 5 ------------------- 16

Poznámka: s využitím instrukce LDIR lze tedy dosáhnout podstatného urychlení kopie bloků dat a mohlo by se zdát, že se jedná o nejefektivnější řešení – ostatně právě proto tvůrci mikroprocesoru Z80 instrukci LDIR implementovali, že? Ovšem ve skutečnosti tomu tak není, jak uvidíme v dalším textu.

8. Úplný zdrojový kód dnešního třetího demonstračního příkladu

Třetí demonstrační příklad, v němž je realizována kopie bloku s využitím instrukce LDIR, vypadá takto:

; Example #86: ; Print ASCII table on screen + copy it to second part of screen using LDIR instruction. SCREEN_ADR equ $4000 SCREEN_BLOCK_SIZE equ 32*64 SECOND_SCREEN_BLOCK equ SCREEN_ADR+SCREEN_BLOCK_SIZE CHAR_ADR equ $3c00 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT ; Vstupní bod celého programu start: call fill_in_screen ; vyplnění obrazovky ASCII tabulkami ld hl, SCREEN_ADR ; adresa zdrojového bloku ld de, SECOND_SCREEN_BLOCK ; adresa cílového bloku ld bc, SCREEN_BLOCK_SIZE ; velikost přenášených dat ldir ; provést blokový přenos finito: jr finito ; ukončit program nekonečnou smyčkou fill_in_screen: ; Vyplnění obrazovky snadno rozpoznatelným vzorkem - ASCII tabulkami ; ; vstupy: ; žádné ld de, SCREEN_ADR ; adresa pro vykreslení prvního bloku znaků call draw_ascii_table ; vykreslení 96 znaků ret ; návrat z podprogramu draw_ascii_table: ; Vytištění ASCII tabulky ; ; vstupy: ; DE - adresa v obrazové paměti pro vykreslení znaku ld a, ' ' ; kód vykreslovaného znaku next_char: push af ; uschovat akumulátor na zásobník call draw_char ; zavolat subrutinu pro vykreslení znaku ld a, ' ' ; vykreslit za znakem mezeru call draw_char ; zavolat subrutinu pro vykreslení znaku pop af ; obnovit akumulátor ze zásobníku inc a ; ASCII kód dalšího znaku cp ' ' + 96 ; jsme již na konci ASCII tabulky? jr nz, next_char ; ne? potom pokračujeme ret ; návrat z podprogramu draw_char: ; Vytištění jednoho znaku na obrazovku ; ; vstupy: ; A - kód znaku pro vykreslení ; DE - adresa v obrazové paměti pro vykreslení znaku ; ; výstupy: ; DE - adresa v obrazové paměti pro vykreslení dalšího znaku ; ; změněné registry: ; všechny ld bc, CHAR_ADR ; adresa, od níž začínají masky znaků ld h, c ; C je nulové, protože CHAR_ADR=0x3c00 ld l, a ; kód znaku je nyní ve dvojici HL add hl, hl ; 2x add hl, hl ; 4x add hl, hl ; 8x add hl, bc ; přičíst bázovou adresu masek znaků ld b, 8 ; počitadlo zapsaných bajtů ld c, d loop: ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc l ; posun na další bajt masky (nemusíme řešit přetečení do vyššího bajtu) inc d ; posun na definici dalšího obrazového řádku djnz loop ; vnitřní smyčka: blok s osmi zápisy inc e ret z ; D+=8,E=E+1=0 ld d, c ret ; D=D,E=E+1 end ENTRY_POINT

Překlad tohoto demonstračního příkladu do strojového kódu bude vypadat následovně:

SCREEN_ADR EQU 4000 SCREEN_BLOCK_SIZE EQU 0800 SECOND_SCREEN_BLOCK EQU 4800 CHAR_ADR EQU 3C00 ENTRY_POINT EQU 8000 ORG 8000 8000: label start 8000:CD1080 CALL 8010 8003:210040 LD HL, 4000 8006:110048 LD DE, 4800 8009:010008 LD BC, 0800 800C:EDB0 LDIR 800E: label finito 800E:18FE JR 800E 8010: label fill_in_screen 8010:110040 LD DE, 4000 8013:CD1780 CALL 8017 8016:C9 RET 8017: label draw_ascii_table 8017:3E20 LD A, 20 8019: label next_char 8019:F5 PUSH AF 801A:CD2980 CALL 8029 801D:3E20 LD A, 20 801F:CD2980 CALL 8029 8022:F1 POP AF 8023:3C INC A 8024:FE80 CP 80 8026:20F1 JR NZ, 8019 8028:C9 RET 8029: label draw_char 8029:01003C LD BC, 3C00 802C:61 LD H, C 802D:6F LD L, A 802E:29 ADD HL, HL 802F:29 ADD HL, HL 8030:29 ADD HL, HL 8031:09 ADD HL, BC 8032:0608 LD B, 08 8034:4A LD C, D 8035: label loop 8035:7E LD A, (HL) 8036:12 LD (DE), A 8037:2C INC L 8038:14 INC D 8039:10FA DJNZ 8035 803B:1C INC E 803C:C8 RET Z 803D:51 LD D, C 803E:C9 RET 803F: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 803E

Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu najdete na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/86-copy-ascii-table-B.asm

9. Instrukce LDI

Připomeňme si, že při použití instrukce LDIR se interně použije celých pět strojových cyklů na vrácení hodnoty registru PC zpět o dva bajty, aby se stejná instrukce mohla načíst znovu. To je poněkud neefektivní a současně je to jediná vlastnost LDIRu, kterou můžeme eliminovat. Namísto LDIR totiž můžeme použít instrukci LDI (bez R na konci), která provádí „pouze“ tuto operaci:

(DE) ← (HL) DE ← DE+1 HL ←- HL+1 BC ←- BC-1

Oproti LDIR zde tedy chybí test hodnoty BC a zpětný skok (opakování smyčky). A právě z tohoto důvodu je dobra trvání této instrukce rovna 16 strojovým cyklům (což již není špatná hodnota).

Této vlastnosti můžeme využít, protože nám to umožňuje použít instrukci LDI několikrát za sebou a test konce smyčky nedělat pokaždé (samozřejmě za předpokladu, že dopředu víme, že velikost bloku je například dělitelná šestnácti atd.). Jedná se tedy o klasickou optimalizaci nazývanou rozbalení smyčky neboli loop unrolling.

10. Programová smyčka založená na instrukci LDI

Prozatím ovšem rozbalení smyčky nebudeme provádět a ukážeme si pouze, jak by vypadalo (opět poněkud naivní) použití instrukce LDI v programové smyčce, v níž se test na nulovost BC provádí v každé iteraci, tj. po přesunu jediného bajtu:

ld hl, SCREEN_ADR ; adresa zdrojového bloku ld de, SECOND_SCREEN_BLOCK ; adresa cílového bloku ld bc, SCREEN_BLOCK_SIZE ; velikost přenášených dat repeat: ldi ; provést přenos jednoho bajtu jp pe, repeat ; ukončit blokový přenos při BC==0

Povšimněte si, že se v instrukci podmíněného skoku testuje příznak P, protože právě tento příznak je instrukcí LDI nastavován, i když logicky by se mělo jednat o příznak Z.

Doba jedné iterace je 16 cyklů pro LDI a 10 cyklů pro JP, což je více, než při použití LDIR. Z toho plyne, že tento způsob využití LDIR není v žádném případě vhodný a je nutné provést rozbalení smyčky, jak uvidíme v dalším textu.

11. Úplný zdrojový kód dnešního čtvrtého demonstračního příkladu

Dnešní čtvrtý demonstrační příklad, v němž je kopie bloku realizována programovou smyčkou s instrukcí LDI, vypadá následovně:

; Example #87: ; Print ASCII table on screen + copy it to second part of screen using LDI+JP instructions. SCREEN_ADR equ $4000 SCREEN_BLOCK_SIZE equ 32*64 SECOND_SCREEN_BLOCK equ SCREEN_ADR+SCREEN_BLOCK_SIZE CHAR_ADR equ $3c00 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT ; Vstupní bod celého programu start: call fill_in_screen ; vyplnění obrazovky ASCII tabulkami ld hl, SCREEN_ADR ; adresa zdrojového bloku ld de, SECOND_SCREEN_BLOCK ; adresa cílového bloku ld bc, SCREEN_BLOCK_SIZE ; velikost přenášených dat repeat: ldi ; provést přenos jednoho bajtu jp pe, repeat ; ukončit blokový přenos při BC==0 finito: jr finito ; ukončit program nekonečnou smyčkou fill_in_screen: ; Vyplnění obrazovky snadno rozpoznatelným vzorkem - ASCII tabulkami ; ; vstupy: ; žádné ld de, SCREEN_ADR ; adresa pro vykreslení prvního bloku znaků call draw_ascii_table ; vykreslení 96 znaků ret ; návrat z podprogramu draw_ascii_table: ; Vytištění ASCII tabulky ; ; vstupy: ; DE - adresa v obrazové paměti pro vykreslení znaku ld a, ' ' ; kód vykreslovaného znaku next_char: push af ; uschovat akumulátor na zásobník call draw_char ; zavolat subrutinu pro vykreslení znaku ld a, ' ' ; vykreslit za znakem mezeru call draw_char ; zavolat subrutinu pro vykreslení znaku pop af ; obnovit akumulátor ze zásobníku inc a ; ASCII kód dalšího znaku cp ' ' + 96 ; jsme již na konci ASCII tabulky? jr nz, next_char ; ne? potom pokračujeme ret ; návrat z podprogramu draw_char: ; Vytištění jednoho znaku na obrazovku ; ; vstupy: ; A - kód znaku pro vykreslení ; DE - adresa v obrazové paměti pro vykreslení znaku ; ; výstupy: ; DE - adresa v obrazové paměti pro vykreslení dalšího znaku ; ; změněné registry: ; všechny ld bc, CHAR_ADR ; adresa, od níž začínají masky znaků ld h, c ; C je nulové, protože CHAR_ADR=0x3c00 ld l, a ; kód znaku je nyní ve dvojici HL add hl, hl ; 2x add hl, hl ; 4x add hl, hl ; 8x add hl, bc ; přičíst bázovou adresu masek znaků ld b, 8 ; počitadlo zapsaných bajtů ld c, d loop: ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc l ; posun na další bajt masky (nemusíme řešit přetečení do vyššího bajtu) inc d ; posun na definici dalšího obrazového řádku djnz loop ; vnitřní smyčka: blok s osmi zápisy inc e ret z ; D+=8,E=E+1=0 ld d, c ret ; D=D,E=E+1 end ENTRY_POINT

Opět si uvedeme, jak se tento demonstrační příklad přeloží do strojového kódu:

SCREEN_ADR EQU 4000 SCREEN_BLOCK_SIZE EQU 0800 SECOND_SCREEN_BLOCK EQU 4800 CHAR_ADR EQU 3C00 ENTRY_POINT EQU 8000 ORG 8000 8000: label start 8000:CD1380 CALL 8013 8003:210040 LD HL, 4000 8006:110048 LD DE, 4800 8009:010008 LD BC, 0800 800C: label repeat 800C:EDA0 LDI 800E:EA0C80 JP PE, 800C 8011: label finito 8011:18FE JR 8011 8013: label fill_in_screen 8013:110040 LD DE, 4000 8016:CD1A80 CALL 801A 8019:C9 RET 801A: label draw_ascii_table 801A:3E20 LD A, 20 801C: label next_char 801C:F5 PUSH AF 801D:CD2C80 CALL 802C 8020:3E20 LD A, 20 8022:CD2C80 CALL 802C 8025:F1 POP AF 8026:3C INC A 8027:FE80 CP 80 8029:20F1 JR NZ, 801C 802B:C9 RET 802C: label draw_char 802C:01003C LD BC, 3C00 802F:61 LD H, C 8030:6F LD L, A 8031:29 ADD HL, HL 8032:29 ADD HL, HL 8033:29 ADD HL, HL 8034:09 ADD HL, BC 8035:0608 LD B, 08 8037:4A LD C, D 8038: label loop 8038:7E LD A, (HL) 8039:12 LD (DE), A 803A:2C INC L 803B:14 INC D 803C:10FA DJNZ 8038 803E:1C INC E 803F:C8 RET Z 8040:51 LD D, C 8041:C9 RET 8042: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 8041

Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu najdete na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/87-copy-ascii-table-C.asm

12. Instrukce LDI v rozbalené smyčce

Blok, který přenášíme, má velikost 2048 bajtů a jeho délka v bajtech je tedy dělitelná šestnácti. To znamená, že test na nulovost registrového páru BC můžeme provést vždy až po přenosu šestnácti bajtů a přitom nenastane situace, kdybychom konec smyčky „minuli“. Již výše zmíněný loop unrolling může vypadat následovně:

ld hl, SCREEN_ADR ; adresa zdrojového bloku ld de, SECOND_SCREEN_BLOCK ; adresa cílového bloku ld bc, SCREEN_BLOCK_SIZE ; velikost přenášených dat repeat: ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu jp pe, repeat ; ukončit blokový přenos při BC==0

Vidíme, že test na nulovost BC je skutečně proveden až po přenosu 16 bajtů a proto je tento kód vhodný pouze pro bloky, které mají velikost celočíselného násobku 16.

13. Doba přenosu jednoho bajtu při použití rozbalené smyčky

Za kolik strojových cyklů se tedy celý blok přenese? Zkusme počítat:

Provede se 2048 instrukcí "DI : 2048×16=32768 cyklů

: 2048×16=32768 cyklů Provede se 2048/16=128 skoků: 128×10=1280 (u JP nezáleží na tom, zda je skok proveden či nikoli)

Celkem je tedy vyžadováno 32768+1280=34048 cyklů. Pro přenos jediného bajtu tedy potřebujeme 34048/2048=16.62 cyklů, což je opět znatelné urychlení oproti 50 cyklům resp. 21 cyklům (přesněji řečeno necelým 21 cyklům, protože poslední běh instrukce LDIR by byl zkrácen o pět cyklů – to je však u takto velkého bloku zanedbatelné).

14. Úplný zdrojový kód dnešního pátého demonstračního příkladu

V pátém demonstračním příkladu je realizována kopie bloku s využitím sekvence instrukcí LDI. Jeho úplný zdrojový kód vypadá následovně:

; Example #88: ; Print ASCII table on screen + copy it to second part of screen using unrolled loop. SCREEN_ADR equ $4000 SCREEN_BLOCK_SIZE equ 32*64 SECOND_SCREEN_BLOCK equ SCREEN_ADR+SCREEN_BLOCK_SIZE CHAR_ADR equ $3c00 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT ; Vstupní bod celého programu start: call fill_in_screen ; vyplnění obrazovky ASCII tabulkami ld hl, SCREEN_ADR ; adresa zdrojového bloku ld de, SECOND_SCREEN_BLOCK ; adresa cílového bloku ld bc, SCREEN_BLOCK_SIZE ; velikost přenášených dat repeat: ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu jp pe, repeat ; ukončit blokový přenos při BC==0 finito: jr finito ; ukončit program nekonečnou smyčkou fill_in_screen: ; Vyplnění obrazovky snadno rozpoznatelným vzorkem - ASCII tabulkami ; ; vstupy: ; žádné ld de, SCREEN_ADR ; adresa pro vykreslení prvního bloku znaků call draw_ascii_table ; vykreslení 96 znaků ret ; návrat z podprogramu draw_ascii_table: ; Vytištění ASCII tabulky ; ; vstupy: ; DE - adresa v obrazové paměti pro vykreslení znaku ld a, ' ' ; kód vykreslovaného znaku next_char: push af ; uschovat akumulátor na zásobník call draw_char ; zavolat subrutinu pro vykreslení znaku ld a, ' ' ; vykreslit za znakem mezeru call draw_char ; zavolat subrutinu pro vykreslení znaku pop af ; obnovit akumulátor ze zásobníku inc a ; ASCII kód dalšího znaku cp ' ' + 96 ; jsme již na konci ASCII tabulky? jr nz, next_char ; ne? potom pokračujeme ret ; návrat z podprogramu draw_char: ; Vytištění jednoho znaku na obrazovku ; ; vstupy: ; A - kód znaku pro vykreslení ; DE - adresa v obrazové paměti pro vykreslení znaku ; ; výstupy: ; DE - adresa v obrazové paměti pro vykreslení dalšího znaku ; ; změněné registry: ; všechny ld bc, CHAR_ADR ; adresa, od níž začínají masky znaků ld h, c ; C je nulové, protože CHAR_ADR=0x3c00 ld l, a ; kód znaku je nyní ve dvojici HL add hl, hl ; 2x add hl, hl ; 4x add hl, hl ; 8x add hl, bc ; přičíst bázovou adresu masek znaků ld b, 8 ; počitadlo zapsaných bajtů ld c, d loop: ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc l ; posun na další bajt masky (nemusíme řešit přetečení do vyššího bajtu) inc d ; posun na definici dalšího obrazového řádku djnz loop ; vnitřní smyčka: blok s osmi zápisy inc e ret z ; D+=8,E=E+1=0 ld d, c ret ; D=D,E=E+1 end ENTRY_POINT

A takto je demonstrační příklad přeložen z assembleru do strojového kódu:

SCREEN_ADR EQU 4000 SCREEN_BLOCK_SIZE EQU 0800 SECOND_SCREEN_BLOCK EQU 4800 CHAR_ADR EQU 3C00 ENTRY_POINT EQU 8000 ORG 8000 8000: label start 8000:CD3180 CALL 8031 8003:210040 LD HL, 4000 8006:110048 LD DE, 4800 8009:010008 LD BC, 0800 800C: label repeat 800C:EDA0 LDI 800E:EDA0 LDI 8010:EDA0 LDI 8012:EDA0 LDI 8014:EDA0 LDI 8016:EDA0 LDI 8018:EDA0 LDI 801A:EDA0 LDI 801C:EDA0 LDI 801E:EDA0 LDI 8020:EDA0 LDI 8022:EDA0 LDI 8024:EDA0 LDI 8026:EDA0 LDI 8028:EDA0 LDI 802A:EDA0 LDI 802C:EA0C80 JP PE, 800C 802F: label finito 802F:18FE JR 802F 8031: label fill_in_screen 8031:110040 LD DE, 4000 8034:CD3880 CALL 8038 8037:C9 RET 8038: label draw_ascii_table 8038:3E20 LD A, 20 803A: label next_char 803A:F5 PUSH AF 803B:CD4A80 CALL 804A 803E:3E20 LD A, 20 8040:CD4A80 CALL 804A 8043:F1 POP AF 8044:3C INC A 8045:FE80 CP 80 8047:20F1 JR NZ, 803A 8049:C9 RET 804A: label draw_char 804A:01003C LD BC, 3C00 804D:61 LD H, C 804E:6F LD L, A 804F:29 ADD HL, HL 8050:29 ADD HL, HL 8051:29 ADD HL, HL 8052:09 ADD HL, BC 8053:0608 LD B, 08 8055:4A LD C, D 8056: label loop 8056:7E LD A, (HL) 8057:12 LD (DE), A 8058:2C INC L 8059:14 INC D 805A:10FA DJNZ 8056 805C:1C INC E 805D:C8 RET Z 805E:51 LD D, C 805F:C9 RET 8060: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 805F

Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu najdete na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/88-copy-ascii-table-D.asm

15. Korektní forma rozbalené smyčky pro všechny velikosti bloků

Rozbalení smyčky s instrukcí LDI se zdá být správná cesta pro to, aby se dosáhlo rychlého přenosu bloků dat. Ovšem ideální by bylo, aby se jednalo o univerzální smyčku vhodnou pro bloky o libovolné délce. I toho je možné dosáhnout a jeden z použitých triků je založen na samomodifikujícím se kódu. To znamená, že program na základě nějakého výpočtu mění sám sebe. Podívejme se tedy na to, jak daný trik vypadá v tomto konkrétním případě.

Podprogram pro kopii bloku dat je nyní rozdělen na tři části. V první části se testuje, zda není blok prázdný a navíc se zde počítá relativní adresa 0 až 30 konkrétní instrukce LDI v rozbalené smyčce. Tato relativní adresa je počítána z velikosti přenášeného bloku dat:

mem_copy: ld a, b ; kontrola BC na nulu or c ret z ; při prázdném bloku podprogram ukončíme ld a, 16 ; na základě hodnoty v C vypočteme, kolik sub c ; insturkcí LDI se má na začátku přenosu přeskočit and 15 ; maximálně se přeskočí 15 instrukcí ze 16 add a, a ; vynásobit dvěma protože LDI je dvoubajtová instrukce

Pro bloky o velikosti dělitelné 16 je relativní adresa rovna nule, pro bloky, jejichž velikost je o bajt větší se vypočte adresa 30 atd.

Nyní nastal čas pro použití samomodifikujícího se kódu: vypočtenou relativní adresu uložíme za operační kód instrukce JR (relativní skok), protože víme, že tato instrukce má délku dvou bajtů: operační kód+relativní adresa. To se v assembleru Pasmo provede takto (a trik bude funkční i v dalších assemblerech, které rozeznávají symbol $ jako aktuální adresu zpracovávané instrukce):

ld (jump_address), a ; uložíme offset do tohoto paměťového místa jr $ ; relativní skok přečte offset z ^ jump_address equ $-1 ; trik jak zasáhnout do operandu instrukce JR

Nyní je již situace jednoduchá, protože JR provede skok doprostřed rozbalené smyčky. Pro bloky dělitelné 16 skočí na začátek smyčky, pro ostatní bloky na jednu ze zbývajících 15 instrukcí LDI. Další iterace pak budou provedeny pro všech 16 instrukcí LDI:

repeat: ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu jp pe, repeat ; ukončit blokový přenos při BC==0 ret ; návrat z podprogramu

16. Úplný zdrojový kód dnešního šestého demonstračního příkladu

Na závěr si ukažme, jak vypadá úplný kód demonstračního příkladu realizujícího kopii paměťových bloků založeného na sekvenci instrukcí LDI:

; Example #88: ; Print ASCII table on screen + copy it to second part of screen using unrolled loop. SCREEN_ADR equ $4000 SCREEN_BLOCK_SIZE equ 32*64 SECOND_SCREEN_BLOCK equ SCREEN_ADR+SCREEN_BLOCK_SIZE CHAR_ADR equ $3c00 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT ; Vstupní bod celého programu start: call fill_in_screen ; vyplnění obrazovky ASCII tabulkami ld hl, SCREEN_ADR ; adresa zdrojového bloku ld de, SECOND_SCREEN_BLOCK ; adresa cílového bloku ld bc, SCREEN_BLOCK_SIZE ; velikost přenášených dat call mem_copy finito: jr finito ; ukončit program nekonečnou smyčkou mem_copy: ld a, b ; kontrola BC na nulu or c ret z ; při prázdném bloku podprogram ukončíme ld a, 16 ; na základě hodnoty v C vypočteme, kolik sub c ; insturkcí LDI se má na začátku přenosu přeskočit and 15 ; maximálně se přeskočí 15 instrukcí ze 16 add a, a ; vynásobit dvěma protože LDI je dvoubajtová instrukce ld (jump_address), a ; uložíme offset do tohoto paměťového místa jr $ ; relativní skok přečte offset z ^ jump_address equ $-1 ; trik jak zasáhnout do operandu instrukce JR repeat: ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu ldi ; provést přenos jednoho bajtu jp pe, repeat ; ukončit blokový přenos při BC==0 ret ; návrat z podprogramu fill_in_screen: ; Vyplnění obrazovky snadno rozpoznatelným vzorkem - ASCII tabulkami ; ; vstupy: ; žádné ld de, SCREEN_ADR ; adresa pro vykreslení prvního bloku znaků call draw_ascii_table ; vykreslení 96 znaků ret ; návrat z podprogramu draw_ascii_table: ; Vytištění ASCII tabulky ; ; vstupy: ; DE - adresa v obrazové paměti pro vykreslení znaku ld a, ' ' ; kód vykreslovaného znaku next_char: push af ; uschovat akumulátor na zásobník call draw_char ; zavolat subrutinu pro vykreslení znaku ld a, ' ' ; vykreslit za znakem mezeru call draw_char ; zavolat subrutinu pro vykreslení znaku pop af ; obnovit akumulátor ze zásobníku inc a ; ASCII kód dalšího znaku cp ' ' + 96 ; jsme již na konci ASCII tabulky? jr nz, next_char ; ne? potom pokračujeme ret ; návrat z podprogramu draw_char: ; Vytištění jednoho znaku na obrazovku ; ; vstupy: ; A - kód znaku pro vykreslení ; DE - adresa v obrazové paměti pro vykreslení znaku ; ; výstupy: ; DE - adresa v obrazové paměti pro vykreslení dalšího znaku ; ; změněné registry: ; všechny ld bc, CHAR_ADR ; adresa, od níž začínají masky znaků ld h, c ; C je nulové, protože CHAR_ADR=0x3c00 ld l, a ; kód znaku je nyní ve dvojici HL add hl, hl ; 2x add hl, hl ; 4x add hl, hl ; 8x add hl, bc ; přičíst bázovou adresu masek znaků ld b, 8 ; počitadlo zapsaných bajtů ld c, d loop: ld a,(hl) ; načtení jednoho bajtu z masky ld (de),a ; zápis hodnoty na adresu (DE) inc l ; posun na další bajt masky (nemusíme řešit přetečení do vyššího bajtu) inc d ; posun na definici dalšího obrazového řádku djnz loop ; vnitřní smyčka: blok s osmi zápisy inc e ret z ; D+=8,E=E+1=0 ld d, c ret ; D=D,E=E+1 end ENTRY_POINT

Překlad do strojového kódu:

SCREEN_ADR EQU 4000

SCREEN_BLOCK_SIZE EQU 0800

SECOND_SCREEN_BLOCK EQU 4800

CHAR_ADR EQU 3C00

ENTRY_POINT EQU 8000

ORG 8000

8000: label start

8000:CD4380 CALL 8043

8003:210040 LD HL, 4000

8006:110048 LD DE, 4800

8009:010008 LD BC, 0800

800C:CD1180 CALL 8011

800F: label finito

800F:18FE JR 800F

8011: label mem_copy

8011:78 LD A, B

8012:B1 OR C

8013:C8 RET Z

8014:3E10 LD A, 10

8016:91 SUB C

8017:E60F AND 0F

8019:87 ADD A, A

801A:321E80 LD (801E), A

801D:18FE JR 801D

jump_address EQU 801E

801F: label repeat

801F:EDA0 LDI

8021:EDA0 LDI

8023:EDA0 LDI

8025:EDA0 LDI

8027:EDA0 LDI

8029:EDA0 LDI

802B:EDA0 LDI

802D:EDA0 LDI

802F:EDA0 LDI

8031:EDA0 LDI

8033:EDA0 LDI

8035:EDA0 LDI

8037:EDA0 LDI

8039:EDA0 LDI

803B:EDA0 LDI

803D:EDA0 LDI

803F:EA1F80 JP PE, 801F

8042:C9 RET

8043: label fill_in_screen

8043:110040 LD DE, 4000

8046:CD4A80 CALL 804A

8049:C9 RET

804A: label draw_ascii_table

804A:3E20 LD A, 20

804C: label next_char

804C:F5 PUSH AF

804D:CD5C80 CALL 805C

8050:3E20 LD A, 20

8052:CD5C80 CALL 805C

8055:F1 POP AF

8056:3C INC A

8057:FE80 CP 80

8059:20F1 JR NZ, 804C

805B:C9 RET

805C: label draw_char

805C:01003C LD BC, 3C00

805F:61 LD H, C

8060:6F LD L, A

8061:29 ADD HL, HL

8062:29 ADD HL, HL

8063:29 ADD HL, HL

8064:09 ADD HL, BC

8065:0608 LD B, 08

8067:4A LD C, D

8068: label loop

8068:7E LD A, (HL)

8069:12 LD (DE), A

806A:2C INC L

806B:14 INC D

806C:10FA DJNZ 8068

806E:1C INC E

806F:C8 RET Z

8070:51 LD D, C

8071:C9 RET

8072: END 8000

Emiting TAP basic loader

Emiting TAP from 8000 to 8071



Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu najdete na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/89-copy-ascii-table-E.asm

17. Obsah navazujícího článku

Mohlo by se zdát, že trik s rozbalenou programovou smyčkou založenou na instrukci LDI je to nejlepší, čeho můžeme na mikroprocesoru Z80 dosáhnout. Ve skutečnosti tomu tak není, protože byl objeven i další trik, který využívá instrukce pro ukládání a obnovování obsahu registrových párů (dvou bajtů!) na zásobníku. Příště si ukážeme, jak byl tento trik využíván. Jen pro ukázku – přenos šestnácti bajtů může být realizován i takto, přičemž doba trvání přenosu jednoho bajtu klesne na přibližně 13 cyklů:

ld sp, SCREEN_ADR+32*9 pop af pop bc pop de pop hl exx ex af, af' pop af pop bc pop de pop hl ld sp, SECOND_SCREEN_BLOCK+16 push hl push de push bc push af exx ex af, af' push hl push de push bc push af

18. Příloha: upravený soubor Makefile pro překlad demonstračních příkladů

Výše uvedené demonstrační příklady i příklady, které již byly popsány v předchozích deseti článcích [1] [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], je možné přeložit s využitím souboru Makefile, jehož aktuální verze vypadá následovně (pro překlad a slinkování je použit assembler Pasmo):

ASSEMBLER := pasmo all: 01.tap 02.tap 03.tap 04.tap 05.tap 06.tap 07.tap 08.tap 09.tap 10.tap \ 11.tap 12.tap 13.tap 14.tap 15.tap 16.tap 17.tap 18.tap 19.tap 20.tap \ 21.tap 22.tap 23.tap 24.tap 25.tap 26.tap 27.tap 28.tap 29.tap 30.tap \ 31.tap 32.tap 33.tap 34.tap 35.tap 36.tap 37.tap 38.tap 39.tap 40.tap \ 41.tap 42.tap 43.tap 44.tap 45.tap 46.tap 47.tap 48.tap 49.tap 50.tap \ 51.tap 52.tap 53.tap 54.tap 55.tap 56.tap 57.tap 58.tap 59.tap 60.tap \ 61.tap 62.tap 63.tap 64.tap 65.tap 66.tap 67.tap 68.tap 69.tap 70.tap \ 71.tap 72.tap 73.tap 74.tap 75.tap 76.tap 77.tap 78.tap 79.tap 80.tap \ 81.tap 82.tap 83.tap 84.tap 85.tap 86.tap 87.tap 88.tap 80.tap 90.tap clean: rm -f *.tap .PHONY: all clean 01.tap: 01-color-attribute.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 01-color-attribute.lst 02.tap: 02-blinking-attribute.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 02-blinking-attribute.lst 03.tap: 03-symbolic-names.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 03-symbolic-names.lst 04.tap: 04-operators.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 04-operators.lst 05.tap: 05-better-symbols.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 05-better-symbols.lst 06.tap: 06-tapbas-v1.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 06-tapbas-v1.lst 07.tap: 07-tapbas-v2.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 07-tapbas-v2.lst 08.tap: 08-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 08-loop.lst 09.tap: 09-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 09-loop.lst 10.tap: 10-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 10-loop.lst 11.tap: 11-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 11-loop.lst 12.tap: 12-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 12-loop.lst 13.tap: 13-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 13-loop.lst 14.tap: 14-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 14-loop.lst 15.tap: 15-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 15-loop.lst 16.tap: 16-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 16-loop.lst 17.tap: 17-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 17-loop.lst 18.tap: 18-cls.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 18-cls.lst 19.tap: 19-print-char-call.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 19-print-char-call.lst 20.tap: 20-print-char-rst.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 20-print-char-rst.lst 21.tap: 21-print-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 21-print-char.lst 22.tap: 22-print-all-chars.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 22-print-all-chars.lst 23.tap: 23-print-all-chars.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 23-print-all-chars.lst 24.tap: 24-change-color.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 24-change-color.lst 25.tap: 25-change-flash.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 25-change-flash.lst 26.tap: 26-print-at.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 26-print-at.lst 27.tap: 27-print-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 27-print-string.lst 28.tap: 28-print-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 28-print-string.lst 29.tap: 29-print-colorized-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 29-print-colorized-string.lst 30.tap: 30-print-string-ROM.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 30-print-string-ROM.lst 31.tap: 31-attributes.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 31-attributes.lst 32.tap: 32-fill-in-vram.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 32-fill-in-vram.lst 33.tap: 33-fill-in-vram-no-ret.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 33-fill-in-vram-no-ret.lst 34.tap: 34-fill-in-vram-pattern.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 34-fill-in-vram-pattern.lst 35.tap: 35-slow-fill-in-vram.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 35-slow-fill-in-vram.lst 36.tap: 36-slow-fill-in-vram-no-ret.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 36-slow-fill-in-vram-no-ret.lst 37.tap: 37-fill-block.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 37-fill-block.lst 38.tap: 38-fill-block-with-pattern.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 38-fill-block-with-pattern.lst 39.tap: 39-fill-block-optimized.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 39-fill-block-optimized.lst 40.tap: 40-draw-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 40-draw-char.lst 41.tap: 41-draw-any-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 41-draw-any-char.lst 42.tap: 42-block-anywhere.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 42-block-anywhere.lst 43.tap: 43-block-anywhere-rrca.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 43-block-anywhere-rrca.lst 44.tap: 44-better-draw-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 44-better-draw-char.lst 45.tap: 45-even-better-draw-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 45-even-better-draw-char.lst 46.tap: 46-draw-char-at.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 46-draw-char-at.lst 47.tap: 47-draw-char-at-unrolled.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 47-draw-char-at-unrolled.lst 48.tap: 48-incorrect-print-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 48-incorrect-print-string.lst 49.tap: 49-correct-print-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 49-correct-print-string.lst 50.tap: 50-ascii-table.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 50-ascii-table.lst 51.tap: 51-plot-block.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 51-plot-block.lst 52.tap: 52-plot-pixel.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 52-plot-pixel.lst 53.tap: 53-plot-pixel.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 53-plot-pixel.lst 54.tap: 54-plot-pixel-on-background.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 54-plot-pixel-on-background.lst 55.tap: 55-plot-pixel-on-background.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 55-plot-pixel-on-background.lst 56.tap: 56-inverse-ascii-table.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 56-inverse-ascii-table.lst 57.tap: 57-plot-pixel-on-inverse-background.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 57-plot-pixel-on-inverse-background.lst 58.tap: 58-plot-inverse-pixel-on-inverse-background.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 58-plot-inverse-pixel-on-inverse-background.lst 59.tap: 59-configurable-ascii-table.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 59-configurable-ascii-table.lst 60.tap: 60-plot-over.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 60-plot-over.lst 61.tap: 61-print-number-A.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 61-print-number-A.lst 62.tap: 62-print-number-B.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 62-print-number-B.lst 63.tap: 63-print-number-C.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 63-print-number-C.lst 64.tap: 64-print-number-D.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 64-print-number-D.lst 65.tap: 65-more-numbers-A.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 65-more-numbers-A.lst 66.tap: 66-more-numbers-B.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 66-more-numbers-B.lst 67.tap: 67-print-flags-1.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 67-print-flags-1.lst 68.tap: 68-print-flags-2.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 68-print-flags-2.lst 69.tap: 69-print-flags-3.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 69-print-flags-3.lst 70.tap: 70-print-flags-4.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 70-print-flags-4.lst 71.tap: 71-print-flags-5.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 71-print-flags-5.lst 72.tap: 72-print-flags-6.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 72-print-flags-6.lst 73.tap: 73-print-flags-7.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 73-print-flags-7.lst 74.tap: 74-print-hex-number.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 74-print-hex-number.lst 75.tap: 75-print-hex-number.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 75-print-hex-number.lst 76.tap: 76-print-hex-numbers.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 76-print-hex-numbers.lst 77.tap: 77-add-hex-numbers.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 77-add-hex-numbers.lst 78.tap: 78-add-bcd-numbers.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 78-add-bcd-numbers.lst 79.tap: 79-print-hex-digit-jmp.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 79-print-hex-digit-jmp.lst 80.tap: 80-print-hex-digit-overflow.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 80-print-hex-digit-overflow.lst 81.tap: 81-print-hex-digit-daa.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 81-print-hex-digit-daa.lst 82.tap: 82-print-hex-numbers-daa.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 82-print-hex-numbers-daa.lst 83.tap: 83-print-fp-numbers.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 83-print-fp-numbers.lst 84.tap: 84-print-ascii-table.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 84-print-ascii-table.lst 85.tap: 85-copy-ascii-table.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 85-copy-ascii-table.lst 86.tap: 86-copy-ascii-table-B.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 86-copy-ascii-table-B.lst 87.tap: 87-copy-ascii-table-C.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 87-copy-ascii-table-C.lst 88.tap: 88-copy-ascii-table-D.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 88-copy-ascii-table-D.lst 89.tap: 89-copy-ascii-table-E.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 89-copy-ascii-table-E.lst 90.tap: 90-copy-ascii-table-F.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 90-copy-ascii-table-F.lst x.tap: x.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > x.lst

19. Repositář s demonstračními příklady

V tabulce zobrazené pod tímto odstavcem jsou uvedeny odkazy na všechny prozatím popsané demonstrační příklady určené pro překlad a spuštění na osmibitovém domácím mikropočítači ZX Spectrum (libovolný model či jeho klon), které jsou psány v assembleru mikroprocesoru Zilog Z80. Pro překlad těchto demonstračních příkladů je možné použít například assembler Pasmo (viz též úvodní článek):

# Soubor Stručný popis Adresa 1 01-color-attribute.asm modifikace jednoho barvového atributu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/01-color-attribute.asm 2 02-blinking-attribute.asm barvový atribut s nastavením bitů pro blikání a vyšší intenzitu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/02-blinking-attribute.asm 3 03-symbolic-names.asm symbolická jména v assembleru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/03-symbolic-names.asm 4 04-operators.asm operátory a operace se symbolickými hodnotami https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/04-operators.asm 5 05-better-symbols.asm tradičnější symbolická jména https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/05-better-symbols.asm 6 06-tapbas-v1.asm vygenerování BASICovského loaderu (neúplný příklad) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/06-tapbas-v1.asm 7 07-tapbas-v2.asm vygenerování BASICovského loaderu (úplný příklad) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/07-tapbas-v2.asm 8 08-loop.asm jednoduchá počítaná programová smyčka: naivní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/08-loop.asm 9 09-loop.asm programová smyčka: zkrácení kódu pro vynulování použitých pracovních registrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/09-loop.asm 10 10-loop.asm programová smyčka: optimalizace skoku na konci smyčky (instrukce DJNZ) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/10-loop.asm 11 11-loop.asm programová smyčka: optimalizace využití pracovních registrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/11-loop.asm 12 12-loop.asm programová smyčka: použití pracovního registru IX https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/12-loop.asm 13 13-loop.asm programová smyčka: použití pracovního registru IY https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/13-loop.asm 14 14-loop.asm programová smyčka se šestnáctibitovým počitadlem, základní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/14-loop.asm 15 15-loop.asm programová smyčka se šestnáctibitovým počitadlem, vylepšená varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/15-loop.asm 16 16-loop.asm použití relativního skoku a nikoli skoku absolutního https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/16-loop.asm 17 17-loop.asm programová smyčka: inc l namísto inc hl https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/17-loop.asm 18 18-cls.asm smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) přes funkci v ROM https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/18-cls.asm 19 19-print-char-call.asm smazání obrazovky a výpis jednoho znaku na obrazovku přes funkci v ROM (použití instrukce CALL) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/19-print-char-call.asm 20 20-print-char-rst.asm smazání obrazovky a výpis jednoho znaku na obrazovku přes funkci v ROM (použití instrukce RST) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/20-print-char-rst.asm 21 21-print-char.asm pouze výpis jednoho znaku na obrazovku bez jejího smazání https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/21-print-char.asm 22 22-print-all-chars.asm výpis znakové sady znak po znaku (nekorektní verze příkladu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/22-print-all-chars.asm 23 23-print-all-chars.asm výpis znakové sady znak po znaku (korektní verze příkladu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/23-print-all-chars.asm 24 24-change-color.asm změna barvových atributů (popředí a pozadí) vypisovaných znaků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/24-change-color.asm 25 25-change-flash.asm povolení či zákaz blikání vypisovaných znaků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/25-change-flash.asm 26 26-print-at.asm výpis znaku či znaků na určené místo na obrazovce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/26-print-at.asm 27 27-print-string.asm výpis celého řetězce explicitně zapsanou programovou smyčkou (základní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/27-print-string.asm 28 28-print-string.asm výpis celého řetězce explicitně zapsanou programovou smyčkou (vylepšená varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/28-print-string.asm 29 29-print-colorized-string.asm výpis řetězce, který obsahuje i řídicí znaky pro změnu barvy atd. https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/29-print-colorized-string.asm 30 30-print-string-ROM.asm výpis řetězce s využitím služby/subrutiny uložené v ROM ZX Spectra https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/30-print-string-ROM.asm 31 31-attributes.asm modifikace atributů pro tisk řetězce subrutinou uloženou v ROM https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/31-attributes.asm 32 32-fill-in-vram.asm vyplnění celé bitmapy barvou popředí, návrat do systému https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/32-fill-in-vram.asm 33 33-fill-in-vram-no-ret.asm vyplnění celé bitmapy barvou popředí, bez návratu do systému https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/33-fill-in-vram-no-ret.asm 34 34-fill-in-vram-pattern.asm vyplnění celé bitmapy zvoleným vzorkem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/34-fill-in-vram-pattern.asm 35 35-slow-fill-in-vram.asm pomalé vyplnění celé bitmapy, vizualizace struktury bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/35-slow-fill-in-vram.asm 36 36-slow-fill-in-vram-no-ret.asm pomalé vyplnění celé bitmapy, vizualizace struktury bitmapy, bez návratu do systému https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/36-slow-fill-in-vram-no-ret.asm 37 37-fill-block.asm vykreslení bloku 8×8 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/37-fill-block.asm 38 38-fill-block-with-pattern.asm vykreslení bloku 8×8 pixelů zvoleným vzorkem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/38-fill-block-with-pattern.asm 39 39-fill-block-optimized.asm optimalizace předchozího příkladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/39-fill-block-optimized.asm 40 40-draw-char.asm vykreslení znaku do levého horního rohu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/40-draw-char.asm 41 41-draw-any-char.asm podprogram pro vykreslení libovolně zvoleného znaku do levého horního rohu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/41-draw-any-char.asm 42 42-block-anywhere.asm podprogramy pro vykreslení bloku 8×8 pixelů kamkoli na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/42-block-anywhere.asm 43 43-block-anywhere-rrca.asm podprogramy pro vykreslení bloku 8×8 pixelů kamkoli na obrazovku, vylepšená varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/43-block-anywhere-rrca.asm 44 44-better-draw-char.asm vykreslení znaku v masce 8×8 pixelů, vylepšená varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/44-better-draw-char.asm 45 45-even-better-draw-char.asm posun offsetu pro vykreslení dalšího znaku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/45-even-better-draw-char.asm 46 46-draw-char-at.asm vykreslení znaku v masce 8×8 pixelů kamkoli na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/46-draw-char-at.asm 47 47-draw-char-at-unrolled.asm vykreslení znaku v masce 8×8 pixelů kamkoli na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/47-draw-char-at-unrolled.asm 48 48-incorrect-print-string.asm tisk řetězce, nekorektní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/48-incorrect-print-string.asm 49 49-correct-print-string.asm tisk řetězce, korektní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/49-correct-print-string.asm 50 50-ascii-table.asm tisk několika bloků ASCII tabulky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/50-ascii-table.asm 51 51-plot-block.asm vykreslení pixelu verze 1: zápis celého bajtu na pozici pixelu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/51-plot-block.asm 52 52-plot-pixel.asm vykreslení pixelu verze 2: korektní vykreslení jednoho pixelu, ovšem překreslení celého bajtu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/52-plot-pixel.asm 53 53-plot-pixel.asm vykreslení pixelu verze 3: vylepšená verze předchozího demonstračního příkladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/53-plot-pixel.asm 54 54-plot-pixel-on-background.asm vykreslení pixelu vůči pozadí (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/54-plot-pixel-on-background.asm 55 55-plot-pixel-on-background.asm vykreslení pixelu vůči pozadí (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/55-plot-pixel-on-background.asm 56 56-inverse-ascii-table.asm vykreslení ASCII tabulky inverzní barvou (inkoust vs. papír) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/56-inverse-ascii-table.asm 57 57-plot-pixel-on-inverse-background.asm vykreslení pixelů barvou papíru proti inverzní ASCII tabulce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/57-plot-pixel-on-inverse-background.asm 58 58-plot-inverse-pixel-on-inverse-background.asm vykreslení pixelů inverzní barvou proti inverzní ASCII tabulce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm58-plot-inverse-pixel-on-inverse-background.asm/ 59 59-configurable-ascii-table.asm vykreslení ASCII tabulky buď přímo inkoustem nebo inverzně https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/59-configurable-ascii-table.asm 60 60-plot-over.asm přibližná implementace příkazu PLOT OVER https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/60-plot-over.asm 61 61-print-number-A.asm ukázka použití podprogramu pro tisk celého čísla https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/61-print-number-A.asm 62 62-print-number-B.asm pokus o vytištění záporných čísel https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/62-print-number-B.asm 63 63-print-number-C.asm tisk maximální podporované hodnoty 9999 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/63-print-number-C.asm 64 64-print-number-D.asm tisk vyšší než podporované hodnoty 10000 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/64-print-number-D.asm 65 65-more-numbers-A.asm vytištění číselné řady https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/65-more-numbers-A.asm 66 66-more-numbers-B.asm kombinace tisku celočíselných hodnot s dalšími subrutinami https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/66-more-numbers-B.asm 67 67-print-flags-1.asm příznakové bity po provedení celočíselné operace 1+2 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/67-print-flags-1.asm 68 68-print-flags-2.asm příznakové bity po provedení celočíselné operace 0+0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/68-print-flags-2.asm 69 69-print-flags-3.asm příznakové bity po provedení operace 255+1 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/69-print-flags-3.asm 70 70-print-flags-4.asm příznakové bity po provedení operace 254+1 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/70-print-flags-4.asm 71 71-print-flags-5.asm příznakové bity po provedení operace 255+255 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/71-print-flags-5.asm 72 72-print-flags-6.asm výsledek operace 100+100, nastavení příznakových bitů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/72-print-flags-6.asm 73 73-print-flags-7.asm výsledek operace 128+128, nastavení příznakových bitů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/73-print-flags-7.asm 74 74-print-hex-number.asm tisk hexadecimálního čísla v rozsahu 0×00 až 0×ff (neoptimalizovaná varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/74-print-hex-number.asm 75 75-print-hex-number.asm tisk hexadecimálního čísla v rozsahu 0×00 až 0×ff (optimalizovaná varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/75-print-hex-number.asm 76 76-print-hex-numbers.asm tisk několika hexadecimálních hodnot https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/76-print-hex-numbers.asm 77 77-add-hex-numbers.asm součet dvou osmibitových hexadecimálních hodnot s tiskem všech výsledků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/77-add-hex-numbers.asm 78 78-add-bcd-numbers.asm součet dvou osmibitových BCD hodnot s tiskem všech výsledků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/78-add-bcd-numbers.asm 79 79-print-hex-digit-jmp.asm tisk jedné hexadecimální cifry s využitím podmíněného skoku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/79-print-hex-digit-jmp.asm 80 80-print-hex-digit-overflow.asm otestování, jaký znak je vytištěn pro hodnoty větší než 15 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/80-print-hex-digit-overflow.asm 81 81-print-hex-digit-daa.asm tisk jedné hexadecimální cifry s využitím instrukce DAA https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/81-print-hex-digit-daa.asm 82 82-print-hex-numbers-daa.asm tisk série hexadecimálních hodnot s využitím instrukce DAA https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/82-print-hex-numbers-daa.asm 83 83-print-fp-numbers.asm tisk numerických hodnot reprezentovaných v systému plovoucí řádové tečky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/83-print-fp-numbers.asm 84 84-print-ascii-table.asm tisk jednoho bloku s ASCII tabulkou https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/84-print-ascii-table.asm 85 85-copy-ascii-table.asm kopie bloku bajt po bajtu založená na naivní programové smyčce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/85-copy-ascii-table.asm 86 86-copy-ascii-table-B.asm kopie bloku s využitím instrukce LDIR https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/86-copy-ascii-table-B.asm 87 87-copy-ascii-table-C.asm kopie bloku bajt po bajtu založená na programové smyčce a instrukci LDI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/87-copy-ascii-table-C.asm 88 88-copy-ascii-table-D.asm rozbalení programové smyčky s instrukcí LDI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/88-copy-ascii-table-D.asm 89 89-copy-ascii-table-E.asm korektní smyčka pro všechny možné velikosti bloků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/89-copy-ascii-table-E.asm 90 90-copy-ascii-table-F.asm kostra programu, který pro kopii bloků využívá zásobník https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/90-copy-ascii-table-F.asm 91 Makefile Makefile pro překlad a slinkování všech demonstračních příkladů do podoby obrazu magnetické pásky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/Makefile

20. Odkazy na Internetu