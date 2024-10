Korekce Meltdown Lite pro Zen 5, Intel Xe3 v Mesa 24.3

Týden v KDE: opravy, kam se podíváš

Klíčovou částí současného cyklu vývoje desktopového prostředí KDE Plasma jsou pokračující opravy hlášených chyb od vydání verze 6.2. Tvůrci současně pracují na řadě novinek pro verzi 6.3, z nichž mnohé jsme si přiblížili už v minulých týdnech. Některé změny se tak odehrávají v pozadí systému, jiné jsou na vzhledu prostředí hned vidět, hlásí Nate Graham v tradičním přehledu.

KDE má nové chování při přetahování věcí mimo okno, které není navrchu: okno s přetahovaným obsahem zůstává během přetahování na svém pořadí, namísto aby ihned vyskočilo do popředí. Menu jako Kickoff a Kicker nově nabízí kategorii Help, kde se nyní objeví aplikace Help Center, namísto top-level kategorií. Přibylo na dotykové ovládaní cílené UI pro widget schránky (objeví se jen v dotykovém režimu).

Opraven je případ, kdy některé systémové komponenty chtěly všechny používat klávesovou zkratku Meta+0 a vzájemně si tak rušily chod. Nyní je zde úprava:





“Zoom to Actual Size” má nadále Meta+0

ruční vyvolání akce na aktuální schránce a aktivace položky 10 správce úloh nově nemají výchozí klávesovou zkratku.

VPN WireGuard jsou ve widgetu sítí považovány za VPN a označeny tomu odpovídajícím způsobem. Více-instanční / více-procesové Flatpaky jsou v Monitoru systému seskupeny do jedné položky, jako jedna aplikace. Témata SDDM, která jsou ve skutečnosti jen symlinky na jiná témata, se na příslušné stránce v systémových zobrazeních už neobjevují. Byl nastaven strop maximální šířky dialogového okna o chybě přenosu dat přes Bluetooth (umělo být veeeeelmi dlouhé). Mezi ikonami Breeze přibyla ta pro soubory typu Typst a opraveny jsou mnohé symbolické Breeze ikony.

Opraveny jsou mnohé chyby, například mrznutí KWin při běhu s Valve Index VR, padání Plasmy s určitým způsobem připojenými zařízeními, zvláštní chyba týkající se neuchování pozice čerstvě přejmenovaného souboru, na níž se vážou další chyby (budou řešeny příští týden). Dále třeba občasné padání Spectacle při ukládání MP4 záznamů, naopak nově přibývá možnost dělání screencastů s libovolnou obdélníkovou oblastí libovolné obrazovky, ne jen té nejvíc vlevo. Noční světlo nově posouvá barevný odstín kolometricky korektní cestou i bez přítomnosti ICC profilu. Spraveno je i možné padání Plasmy a dalších KDE aplikací při vysouvání optické mechaniky. Celkově bylo vyřešeno 129 chybových hlášení a počet chyb s vysokou prioritou opravy stoupl na 5.

Počáteční podpora Intel Xe3 OpenGL a Vulkan v Mesa 24.3

Že Linux 6.13 přinese počáteční podporu grafických jader Intel budoucí generace Xe3 v rámci příslušného ovladače, už víme. Mesa ve verzi 24.3 ještě v tomto čtvrtletí k tomu přidá ovladače své, a to pro API OpenGL a Vulkan. Intel tak pilně pracuje na podpoře GPU části budoucích procesorů Panther Lake, následníka čerstvě uvedených procesorů Arrow Lake.

Do Mesa tak míří kód pro ovladače ANV (Vulkan) a Iris Gallium3D/OpenGL, plus chybět nebudou příslušná PCI ID pro Panther Lake (PTL). Zpočátku bude aktivace podpory, jako vždy, schována pod přepínač force_probe . ID, o kterých je v tuto chvíli řeč, jsou 0×b080, 0×b081, 0×b082, 0×b083, 0×b08f, 0×b090 a 0×b0a0, tedy celkem sedm dílčích typů. V tuto chvíli kód víceméně jen aktivuje jejich podporu a využívá cesty v kódu připravené pro existující generaci Xe2. Ostatně je hodně brzy, Panther Lake nečekáme na trhu dřív než za 1 rok.

Oprava pro notebooky Asus míří do Linuxu 6.12

Lunar Lake šel na trh s nevyladěnou podporou na Linuxu, což jej na Phoronixu stálo dosti výkonu. Patche Intelu , které spravily nastavování profilu spotřeby, pozdvihly výkon skoro o čtvrtinu. Do toho se ale zjistilo, že podobnou funkcionalitu pro notebooky Asus Vivobook řeší patche připravované pro Linux 6.12, kde aktuální verze rc5 nese opravy pro odpovídající inicializaci teplotního profilu notebooků. Více v budoucím testu ověřujícím míru nárůstu výkonu i pro Asus Zenbook S 14 a další stroje, slibuje Phoronix.

Korekce „Meltdown Lite“ pro Zen 5

Sám Linus Torvalds se chopil napsání opravy, která koriguje chování na přeci jen architektonicky specifických procesorech AMD Zen 5 co se týče techniky „Meltdown Lite“ pro korekci legendární třídy CPU chyb. AMD u Zenů 5 provedla specifickou úpravu, se kterou záplaty na Meltdown nepočítají a tak technicky vzato by bez drobné korekce byly nové Ryzeny či EPYCy na Meltdown náchylné. Linusova korekce už visí ve vývojové větvi jádra Linux 6.12-rc5 a lze více než předpokládat, že bude rychle backportována do verzí starších, zvlášť když poslední LTS jádro je Linux 6.6.

Intel Core Ultra 5 245K na úrovni Ryzenu 7900

První testy Phoronixu říkají, že v průměru si nový nejnižší procesor od Intelu, 14jádrové Core Ultra 5 245K (8900 Kč) vede o malinko hůře než 12jádrový / 24vláknový Ryzen 7 7900X (8900 Kč), resp. o malinko lépe než 6jádrový / 12vláknový Ryzen 5 9600X (6700Kč). Test bohužel stále neobsahuje měření spotřeby, přesto však stojí za pozornost.