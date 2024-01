Krátký pohled na KDE Plasma 6: skvělá inspirace pro Windows 12

Blížící se šestková Plasma

Dnes se krátce zastavme u blížícího se vydání přelomové i nepřelomové Plasmy 6.0 spojené s technologickým přechodem celého desktopu KDE na programátorský framework Qt6 a zobrazovací server Wayland. Plasmu 6.0 jsem v minulých měsících tu a tam testoval a nikdy nebyla dostatečně stabilní na to, aby to vydalo na článek, ale nyní s prvním kandidátem na ostrou verzi konečně dozrála. Rád jsem se tedy na nějakou dobu vrátil od GNOME ke KDE, abych se podíval na změny, o kterých pravidelně píši v nedělních shrnutích založených na blogpostech Nate Grahama.

Plasma 6.0 v distribuci KDE Neon na starém čtyřjádru Intel Autor: David Ježek

Plasmu 6.0 je nyní možné testovat ve všech distribucích, kteří testovací větev nabízejí, mezi nimiž nechybí vlastní distribuce KDE Neon, který v Unstable větvi šestkovou Plasmu obsahuje. Tuto cestu jsem využil i já, a to na už téměř 12 let starém desktopu Intel Ivy Bridge postaveném na procesoru Intel Core i7–3770 s 12GB RAM, integrovaným grafickým jádrem a stařičkým 128GB SSD, vše připojeno přes DisplayPort k monitoru s rozlišením 1680×1050.

Co je nového

Pro čtenáře nedělních shrnutí netřeba blíže rozebírat. Pro ostatní lze konstatovat stručně, že se změnilo vše a současně se nezměnilo téměř nic.





Vývojáři projektu KDE totiž doslova totálně překopali celé podhoubí desktopu. Všechny prvky, nástroje i aplikace jsou buď plně přepsány, nebo dopřepisovány z Qt5 na Qt6 – změna pro vývojáře podstatná, ale uživatel ji nijak nezaznamená. Plasma také ve výchozím nastavení běží na Waylandu – opět to uživatel nijak nepozná.

Výchozí vzhled prostředí

Nové je tedy opravdu vše, ale navenek téměř nic. Snad jen výchozí vzhled desktopu Breeze byl poněkud refreshnut – v případě práce v nemaximalizovaném okně má hlavní liště kolem sebe pár-pixelovou mezeru a zaoblené rohy, při maximalizaci okna se také zvětší od levého k pravému okraji. Je to nové, ale rychle se na to zvyká. Podobné platí i pro zaoblení horních hran oken.





Výchozí vzhled prostředí Breeze s mnoha plochami a okny Autor: David Ježek

Zde je také jediný vizuální defekt, který jsem za celou dobu potkal: při této maximalizaci okna a zvětšení hlavní lišty se v ní vpravo nachází černý obdélníček, kde nic není, ale jde o součást panelu (platí to ve chvíli psaní tohoto odstavce, tedy 11.1.2024 v 17:35).

Většina nastavení a prvků se příliš neliší od pětkové řady, takže zorientovat se v Plasmě 6.0 není pro uživatele Plasmy 5.27 nijakým problémem.

Aktuální stav, chyby, jejich hlášení

Osobně jsem jen v jednu chvíli zaznamenal upozornění od systému, že implementace Waylandu pro iGPU Ivy Bridge (připomínám: stáří téměř 12 let) není plně hotova, ale za ty hodiny užívání Plasmy 6 na Ivy Bridge jsem nezaznamenal problémy.

Svižnost prostředí

Stroj po zapnutí začne spouštět systém postavený na Ubuntu po obvyklé POST prodlevě a o 11 sekund později už běží Plasma 6.0. Dalších 15 sekund čekám na objevení se hlavní lišty – proč toto tak dlouho trvá, jsem blíže nezkoumal, i s ohledem na stáří testovacího stroje to neshledávám podstatným – připomínám v tomto kontextu zejména skutečnost, že ve stroji provozuji stařičké a patřičně pomalé 3,0Gbit/s SATA SSD z roku 2010. Plasma 6.0 na KDE Neon se obecně příliš neliší od jiných distribucí a desktopů, které jsem na tomto stroji kdy provozoval.

Dále už celá Plasma 6.0 běží obdobně svižně jako Plasma 5.x před ní. Některé efekty se zdají být svižnější, ale nic, co bych dokázal změřit a kvantifikovat do tabulky. Za mě tedy ani zásadní zlepšení, ale rozhodně ne zhoršení. Spotřeba paměti je srovnatelná s Plasmou 5.x

Vytížení CPU 12 let starého Intel Core i7–3770 s iGPU Autor: David Ježek

Problémy s Plasmou či Waylandem

Inu žádné. Pouze jeden dílčí pád Plasma Shellu (který nic neovlivnil), ale ten se stal ještě s Live obrazem v procesu po instalaci. Možná divně renderované zobrazení přehledu balíčků při aktualizaci po instalaci, nicméně po této aktualizaci se už nic takového neobjevuje.

Vlastní dojmy

Subjektivně se mi prostředí líbí, včetně přehledové grafiky při najetí myší do levého horního rohu – zobrazí přehled oken aplikací a ploch. I k Plasmě 6.0 mám ale stále stejnou výhradu jako k pětkové řadě: rozházení oken dané plochy je v tomto přehledu divné a o hodně horší, než jak je srovnává GNOME. Ryze subjektivně bych také řekl, že zatímco u Plasmy 5.x jsem nezaznamenával zásadní rozdíl mezi světlým a tmavých schématem, přijde mi, že šestkové Plasmě výrazně více svědčí téma světlé.

Plasma 6.0 na mě už v RC1 fázi dělá dojem skvělého, dobře vymyšleného prostředí. Maje dnes už pomalu letité návyky z GNOME, nemám s Plasmou vůbec žádný problém a svalová paměť navyklá na GNOME jde používat i u Plasmy. Nate Graham o tom před dvěma lety psal, že by si Plasma mohla vzít z GNOME jistou inspiraci a nyní to dle mého soudu pozorujeme. Samozřejmě s tou výhodou KDE, že díky jeho bohaté konfigurovatelnosti si uživatel může cokoli přidat / ubrat / změnit.

Zkrátka a dobře to vypadá velmi nadějně. Plasma 6.0 se opravdu povedla. Takhle nějak měly vypadat Windows 11. Ony vlastně vypadají velmi podobně, do toho jsou ale protkány i staršími generacemi dialogů, sahajícími až někam do éry Windows Vista a tudíž „jedenáctky“ působí značně nekonzistentně a v mnoha věcech se v nich pracuje blbě (což ostatně potvrzují i představitelé Microsoftu). To Plasma 6.0 je vymyšlena lépe, precizněji a s Waylandem běží tak, že mě ani jedinkrát nenapadlo přemýšlet, že by něco mohlo nefungovat. Minimálně potřeby typického běžného uživatele tak Plasma 6.0 bude naplňovat na jedničku a nechme se překvapit, co budou tvůrci vymýšlet za novinky po jejím vydání na konci února.