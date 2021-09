Obsah

1. Křivky v přírodě i v počítačové grafice – svět spirál (dokončení)

2. Mandelbrotova množina

3. Konvergence či divergence posloupnosti z n

4. Algoritmus vykreslení Mandelbrotovy množiny

5. Vykreslení Mandelbrotovy množiny knihovnou Matplotlib

6. Použití knihovny PIL/Pillow pro zobrazení Mandelbrotovy množiny

7. Vykreslení spirál v Mandelbrotově množině

8. Spirály v Mandelbrotově množině

9. Klotoidy

10. Fresnelovy integrály

11. Vzájemná souvislost mezi funkcemi S(x) a C(x)

12. Vykreslení klotoidy s využitím funkcí S(x) a C(x)

13. Obrazec s opakujícími se spirálami odvozený od Fresnelových integrálů

14. Evolventy

15. Evolventa vzniklá odvalováním polopřímky po kružnici

16. Zakomponování kružnice, okolo níž se polopřímka odvaluje

17. Přidání koeficientu a do rovnice evolventy

18. Evolventa vznikající odvalováním polopřímky po cykloidě

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Křivky v přírodě i v počítačové grafice – svět spirál (dokončení)

V dnešní části seriálu o křivkách, které nalezneme v přírodě, architektuře, technice i v počítačové grafice dokončíme popis různých typů spirál, což je téma, kterému jsme se začali věnovat minule. Článek je rozdělen na dvě části. V první části si ukážeme, jak se vykresluje Mandelbrotova množina zmíněná minule a taktéž si na demonstračním příkladu ukážeme, kde v ní lze nalézt spirály (přitom s určitou dávkou zobecnění budeme Mandelbrotovu množinu považovat za implicitní popis křivky – zde konkrétně nekonečné křivky s topologickou dimenzí jedna a s fraktální dimenzí rovnou dvěma).

Obrázek 1: Logaritmická spirála je jednou z nejdůležitějších spirál vůbec.

Ve druhé části dnešního článku si popíšeme dvojici spirál, které v současnosti nacházejí velké praktické uplatnění. Jedná se v první řadě o klotoidu využívanou při návrzích tvarů silničních zatáček a železničních oblouků (přesněji řečeno při návrhu přechodnic mezi rovným úsekem a kruhovým obloukem popř. přechodnic mezi dvojicí oblouků s různým poloměrem (popř. směrem ohybu). A druhou důležitou křivkou (která má v některých specifických případech tvar spirály) je evolventa, podle jejíhož tvaru se konstruují zuby ozubených kol.

Obrázek 2: Hyperbolická spirála s jedním ramenem.

2. Mandelbrotova množina

„[I have] had the privilege to enrich Fatou-Julia's theory by adding a new part, by suggesting what Douady and Hubbard (1982) have called "Mandelbrot set or M-set“ … I have proceeded in a way loathed by theoreticians… I have wandered, contemplated, dissected, with the astonishing equivalent of a microscope that the computer is… Unforgettable images, even with the primitive tools of 1980… I did this work in 1979–1980…"

Benoit B. Mandelbrot

Mandelbrotova množina byla, podobně jako Juliovy množiny, objevena při analýze některých zdánlivě jednoduchých dynamických systémů se zpětnou vazbou. Analýza dynamických systémů se zabývá otázkou budoucího stavu systému, pokud iterativně provádíme výpočet s tou samou funkcí (resp. se skupinou funkcí). Některé výsledky z analytického i numerického výzkumu těchto systémů byly publikovány již počátkem minulého století (samozřejmě, že se bez pomoci počítačů jednalo o poměrně nezáživné matematické stati). Těmito dynamickými systémy se zabývali především matematici Gaston Julia (1893–1978) a Pierre Fatou (1878–1929). Na jejich práci, které souvisely především s Juliovými množinami (tak však byly nazvány až o více než půlstoletí později) navázal v sedmdesátých letech minulého století matematik Benoit B. Mandelbrot.

Jako součást své výzkumné práce využil Benoit Mandelbrot možností tehdy dostupné počítačové grafiky – to ovšem bylo na matematika dosti nezvyklé. V tomto období byly v pracovní skupině Mandelbrota a prakticky ve stejném čase i dvojicí Brookse a Matelskiho vytvořeny první obrazy fraktálu dnes nazývaného Mandelbrotova množina. První rastrové obrázky byly, vzhledem k dané době a omezeným možnostem použité výpočetní techniky, pouze černobílé, vzbudily však velký zájem jak mezi odbornou, tak i laickou veřejností. Z matematického pohledu jsou samozřejmě korektní pouze černobílé (resp. monochromatické) obrázky, protože se rozlišují pouze dvě možnosti: divergence či konvergence posloupnosti hodnot z n . V počítačové grafice se posléze došlo k barevnému „vylepšování “ obrázků, při kterém jsou barvy pixelům přiřazovány například podle počtu iterací, vzdálenosti čísla z n od počátku atd.

Mandelbrotova množina je vytvořena pomocí jednoduchého dynamického systému, který je založený na iteraci funkce komplexní paraboly:

z n+1 =z n 2+c

kde proměnné z a c leží v komplexní rovině.

V průběhu výpočtu se hodnota z postupně mění, zatímco hodnota c zůstává konstantní – tato se mění pouze při přesunu výpočtu na nový bod. Celý iterační proces začíná s určitou startovní hodnotou z 0 , takže systém postupně generuje sekvenci hodnot z k , které nazýváme orbit. Postup si ukážeme na prvních čtyřech iteracích:

z 1 =(z 0 )2+c

z 2 =((z 0 )2+c)2+c

z 3 =(((z 0 )2+c)2+c)2+c

z 4 =((((z 0 )2+c)2+c)2+c)2+c



3. Konvergence či divergence posloupnosti z n

Při práci se systémem popsaným v předchozím textu nás zajímá, zda pro danou startovní hodnotu z 0 a konstantu c posloupnost z n konverguje či diverguje. Ukazuje se, že pro některé počáteční hodnoty nastává také oscilace – hodnoty z n se opakují s určitou periodou, to znamená, že platí rovnost z n =z n +i, kde i je perioda oscilace. Bližším studiem vlivu počátečních podmínek na budoucí stav systému se zabýval právě Benoit B. Mandelbrot a před ním i Fatou.

Mandelbrot se omezit na případ, kdy počáteční hodnota z 0 je nulová a pro každý počítaný bod se mění pouze konstanta c. Iterativním výpočtem vzniknou pouze takzvané orbity nuly. Orbity nuly lze podle jejich vlastností rozdělit do dvou kategorií:

Pro některé hodnoty c je orbit konečný, tzn. všechny hodnoty z n jsou konečné. Do této kategorie spadají také hodnoty, které oscilují. Pro další hodnoty c je orbit nekonečný, tzn. po určité době rostou hodnoty z n nade všechny meze.

Mandelbrotova množina je v tomto případě definována jako množina všech komplexních čísel c, které produkují konečný orbit nuly.

Abychom mohli úspěšně vykreslit hrubý obrázek Mandelbrotovy množiny, musíme zjistit, které body do této množiny zcela jistě nepatří. Jak již víme z předchozího textu, jedná se o ty body, jejichž orbit míří na Riemanově sféře (což je, zjednodušeně řečeno, komplexní rovina pouze s jedním nekonečnem) k nekonečnu. Je však možné jednoduše zjistit, že nějaký orbit míří k nekonečnu v konečném čase, resp. v konečném počtu kroků? Ukazuje se, že pro některé body je možné vytvořit jednoduchý test, jehož princip je ukázán na následujících řádcích.

Při testu na nekonečnost orbitu použijeme důkazu, že pro |c|<=|z| a |z|>2 posloupnost diverguje. Využije se přitom trojúhelníkové nerovnosti pro komplexní čísla:

|a+b| >= |a|-|b|,

kde za obecnou hodnotu a dosadíme z×z a za obecnou hodnotu b komplexní konstantu c:

|z×z+c| >= |z×z|-|c| = (|z|)2-|c|

Je nutné najít minimální hodnotu |z|, při jejímž překročení je |z×z+c|>|z|. Nazvěme tuto hodnotu r. Potom r×r-|c|=r resp. r×r-r-|c|=0 a dále z řešení kvadratické rovnice vyplývá:

r=(1+(1+4|c|)1/2)/2.

Známe tedy hodnotu r. Jestliže je velikost |z| větší než r, systém diverguje. Pokud iterace začíná s hodnotou z=0, je po první iteraci z=c. V předchozích vzorcích můžeme r nahradit |c| a dostaneme vztah:

|c|×|c|-2|c| = 0 tedy |c|=2 resp. |z|=2 protože z=c

Posloupnost tedy pro |z|>2 skutečně diverguje. V průběhu iteračního výpočtu tedy stačí testovat, zda je velikost |z k |>2. Podmínka pro divergenci posloupnosti mimo jiné také znamená, že všechny body Mandelbrotovy množiny leží v komplexní rovině uvnitř kružnice o poloměru 2. Je to dáno tím, že pro |c|>2 je po první iteraci také |z|>2 a z podmínek uvedených výše vyplývá, že posloupnost diverguje.

Z předchozího textu vyplývá, že všechny body Mandelbrotovy množiny mají absolutní hodnotu menší než 2. Také víme, že jestliže v průběhu iteračního procesu absolutní hodnota z překročí 2, posloupnost diverguje a počítaný bod tudíž neleží v Mandelbrotově množině. Opačný test, tj. test na konvergenci posloupnosti nelze přímo provést. Používá se proto metoda, při které se zvolí dostatečně velký počet iterací, přičemž v každém kroku je testováno, zda absolutní hodnota z nepřekročí 2. Pokud tato možnost nastane, bod uvnitř Mandelbrotovy množiny zcela jistě neleží. Pokud proběhne výpočet všech iterací aniž by absolutní hodnota z překročila 2, je počítaný bod prohlášen za prvek Mandelbrotovy množiny. Tato metoda je sice nepřesná, ale lze ji v podstatě libovolně zpřesňovat zvyšováním maximálního počtu iterací. Hodnota 2 použitá v testu se v literatuře nazývá bailout.

4. Algoritmus vykreslení Mandelbrotovy množiny

Postup při výpočtu bodů ležících v Mandelbrotově množině lze zapsat pomocí jednoduchého algoritmu. Vstupem algoritmu je komplexní číslo c a konstanta určující maximální počet iterací MaxIter:

nastav iter:=0 nastav z:=0 pokud iter<MaxIter prováděj smyčku: nastav z:=z2+c jestliže |z|>2 bod neleží v Mandelbrotově množině; konec nastav iter:=iter+1 konec smyčky bod leží uvnitř Mandelbrotovy množiny; konec

Tento algoritmus lze velmi jednoduše implementovat s tím, že proměnné z a c jsou komplexní čísla, tj. nabývají komplexních hodnot. Protože ve většině programovacích jazyků nejsou komplexní čísla zavedena jako základní datové typy, pomůžeme si tím, že každé komplexní číslo reprezentujeme jeho reálnou a imaginární složkou (v Pythonu to ovšem není nutné). Proto například původní komplexní proměnná z bude reprezentována dvojicí reálných proměnných zx a zy a komplexní proměnná c bude reprezentována dvojicí cx a cy.

Absolutní hodnotu |z| lze rozepsat jako sqrt(zx*zx+zy*zy), kde sqrt() je matematická funkce provádějící druhou odmocninu. V reálných programech není použit přímo výpočet absolutní hodnoty, protože vyčíslení odmocniny je časově velmi náročné. Poměrně složitou podmínku ve tvaru sqrt(zx*zx+zy*zy)>2 lze na obou stranách umocnit (obě strany jsou vždy kladné) a použít novou podmínku, kde není zapotřebí provádět časově náročný výpočet odmocnin. Výsledný tvar podmínky má tvar: zx*zx+zy*zy>4. Výraz z:=z2+c, jež je zapsán pomocí dvou komplexních proměnných z a c, lze rozepsat na jeho reálnou a imaginární část:

zx'=zx*zx-zy*zy+cx

zy'=2*zx*zy+cy

Kde zx, zy, cx, cy, zx' a zy' jsou proměnné nabývající reálných hodnot. Aby nebylo nutné používat dvou nových proměnných zx' a zy', použijí se již předpočítané mocniny reálné a imaginární složky z. Také je vhodné prohodit oba výrazy, aby nebylo nutné zavádět nové pomocné proměnné:

zx2=zx*zx

zy2=zy*zy

zy=2*zx*zy+cy

zx=zx2-zy2+cx

Hodnoty v proměnných zx2 a zy2 budou použity při testu zx2+zy2>4. Nyní již můžeme celý algoritmus pro výpočet bodů Mandelbrotovy množiny přepsat do konkrétního programovacího jazyka. Jako příklad je uveden zápis v programovacím jazyce C (praktické příklady ovšem budou používat Python, v němž je zápis jednodušší):

/* * Parametrem této funkce je komplexní číslo C, pro které * probíhá test. */ int MandelbrotTest(double cx, double cy) { double zx,zy,zx2,zy2,cx,cy; // komplexní proměnná Z int iter; // počet iterací zx=0; // vynulovat komplexní proměnnou C zy=0; iter=0; // nastavit počitadlo iterací do { // iterační smyčka zx2=zx*zx; // zx^2 zy2=zy*zy; // zy^2 zy=2.0*zx*zy+cy; zx=zx2-zy2+cx; // z:=z^2+c iter++; // zvýšit hodnotu počitadla iterací } while (iter<maxiter && (zx2+zy2)<4.0);// test na počet iterací a bailout if (iter==maxiter) // bod leží uvnitř Mandelbrotovy množiny return LEZI_UVNITR; else // bod leží vně Mandelbrotovy množiny return LEZI_VNE; }

Výše uvedený algoritmus lze přímo použít pro vykreslení Mandelbrotovy množiny. Bílé pixely reprezentují body v komplexní rovině, jež neleží v Mandelbrotově množině, černé pixely naopak reprezentují body v Mandelbrotově množině ležící. Symetrie Mandelbrotovy množiny okolo reálné osy je způsobena tím, že změna znaménka cy způsobí pouze změnu znaménka proměnné zy nikoliv zx. Na výpočet absolutní hodnoty |z| nemají znaménka reálné a imaginární složky žádný vliv. Funkce MandelbrotTest() je volaná pro každý počítaný (resp. zobrazovaný) pixel. Při větších velikostech pixelů může dojít ke znatelnému prodloužení výpočtu z důvodu častého volání této funkce. Proto je výhodnější vložit tělo funkce MandelbrotTest() přímo do hlavní výpočetní smyčky programu, kde se provádí nastavení jednotlivých pixelů.

5. Vykreslení Mandelbrotovy množiny knihovnou Matplotlib

Mandelbrotovu množinu je možné výše popsaným algoritmem vykreslit různými způsoby, a to v prakticky jakémkoli programovacím jazyce (ostatně se jedná o pravděpodobně jeden z nejvíce reimplementovaných algoritmů). Nejprve si ukažme způsob založený na použití knihovny Matplotlib. Nejedná se sice o ideální řešení, protože je výsledný rastrový obrázek přeškálován, ovšem zdrojový kód by měl být dobře pochopitelný:

"""Vykreslení klasické Mandelbrotovy množiny.""" import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import palette_greens # velikost bitmapy s nakresleným fraktálem WIDTH = 256 HEIGHT = 256 def mandelbrot(cx, cy, maxiter): """Výpočet, kolik iterací je nutné pro opuštění jednotkového kruhu.""" c = complex(cx, cy) z = 0 for i in range(0, maxiter): if abs(z) > 2: return i z = z * z + c return 0 def recalc_fractal(image, palette, xmin, ymin, xmax, ymax, maxiter=1000): """Přepočet celého fraktálu.""" stepx = (xmax - xmin)/WIDTH stepy = (ymax - ymin)/HEIGHT y1 = ymin for y in range(0, HEIGHT): x1 = xmin for x in range(0, WIDTH): i = mandelbrot(x1, y1, maxiter) i = 3*i % 256 for index in range(0, 3): image[y][x][index] = palette[i][index] image[y][x][index] = palette[i][index] image[y][x][index] = palette[i][index] x1 += stepx y1 += stepy # vytvoření prázdné bitmapy image = np.zeros(shape=(HEIGHT, WIDTH, 3), dtype=np.uint8) recalc_fractal(image, palette_greens.palette, -2.0, -1.5, 1.0, 1.5, 1000) # vykreslení bitmapy do grafu plt.figure(1, figsize=(8, 6), dpi=100) plt.imshow(image) # uložení grafu do rastrového obrázku plt.savefig("test.png") # zobrazení grafu s bitmapou plt.show()

Obrázek 3: Mandelbrotova množina vykreslená předchozím demonstračním příkladem založeným na použití knihovny Matplotlib.

6. Použití knihovny PIL/Pillow pro zobrazení Mandelbrotovy množiny

V tomto konkrétním případě, v němž obarvujeme jednotlivé pixely rastrového obrázku, je vhodnější namísto knihovny Matplotlib použít knihovnu PIL resp. Pillow, která je určena přímo pro manipulaci s rastrovými obrázky a umožňuje i jejich ukládání do souborů. Upravený tvar demonstračního příkladu, ovšem založený na stejném algoritmu výpočtu bodů v Mandelbrotově množině, bude vypadat takto:

#!/usr/bin/env python """Vykreslení klasické Mandelbrotovy množiny.""" from PIL import Image import palette_greens # textura by měla být čtvercová a její šířka i výška by měla být # mocninou čísla 2 IMAGE_WIDTH = 256 IMAGE_HEIGHT = 256 def mandelbrot(cx, cy, maxiter): """Výpočet, kolik iterací je nutné pro opuštění jednotkového kruhu.""" c = complex(cx, cy) z = 0 for i in range(0, maxiter): if abs(z) > 2: return i z = z * z + c return 0 def recalc_fractal(image, palette, xmin, ymin, xmax, ymax, maxiter=1000): """Přepočet celého fraktálu.""" width, height = image.size # rozměry obrázku stepx = (xmax - xmin)/width stepy = (ymax - ymin)/height y1 = ymin for y in range(0, height): x1 = xmin for x in range(0, width): i = mandelbrot(x1, y1, maxiter) i = 3*i % 256 color = (palette[i][0], palette[i][1], palette[i][2]) image.putpixel((x, y), color) x1 += stepx y1 += stepy image = Image.new("RGB", (IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT)) recalc_fractal(image, palette_greens.palette, -2.0, -1.5, 1.0, 1.5, 1000) image.save("mandelbrot.png")

Obrázek 4: Mandelbrotova množina vykreslená předchozím demonstračním příkladem založeným na knihovně PIL popř. Pillow.

7. Vykreslení spirál v Mandelbrotově množině

Nyní již zbývá udělat poslední krok – nepatrně upravit předchozí skript do takové podoby, aby vykreslil ty části Mandelbrotovy množiny, v nichž nalezneme spirály. Tento skript obsahuje souřadnice známých oblastí Mandelbrotovy množiny, o nichž jsme se ostatně zmínili minule:

#!/usr/bin/env python """Vykreslení spirál v Mandelbrotově množině.""" from PIL import Image import palette_mandmap IMAGE_WIDTH = 800 IMAGE_HEIGHT = 600 def mandelbrot(cx, cy, maxiter): """Výpočet, kolik iterací je nutné pro opuštění jednotkového kruhu.""" c = complex(cx, cy) z = 0 for i in range(0, maxiter): if abs(z) > 2: return i z = z * z + c return 0 def recalc_fractal(image, palette, xmin, ymin, xmax, ymax, maxiter=1000): """Přepočet celého fraktálu.""" width, height = image.size # rozměry obrázku stepx = (xmax - xmin)/width stepy = (ymax - ymin)/height y1 = ymin for y in range(0, height): x1 = xmin for x in range(0, width): i = mandelbrot(x1, y1, maxiter) i = 3*i % 256 color = (palette[i][0], palette[i][1], palette[i][2]) image.putpixel((x, y), color) x1 += stepx y1 += stepy image = Image.new("RGB", (IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT)) recalc_fractal(image, palette_mandmap.palette, -0.769824999999999998320, -0.109270000000000000000, -0.766247499999999998426, -0.106570000000000000000, 1000) image.save("spiral_1.png") recalc_fractal(image, palette_mandmap.palette, -0.171119200000000013445, 0.657309400000000000000, -0.169318975000000013445, 0.658660750000000000000, 1000) image.save("spiral_2.png") recalc_fractal(image, palette_mandmap.palette, -0.207190825000000012496, 0.676656624999999999983, -0.206107925000000012496, 0.677468799999999999983, 1000) image.save("spiral_3.png") recalc_fractal(image, palette_mandmap.palette, -0.540623850000000003876, 0.523798050000000000019, -0.532306600000000003876, 0.530031950000000000019, 1000) image.save("spiral_4.png")

8. Spirály v Mandelbrotově množině

Předchozí demonstrační příklad vykreslil tyto spirály:

Obrázek 5: Spirála se dvěma rameny.

Obrázek 6: Spirála se třemi rameny.

Obrázek 7: Opět spirála se třemi rameny.

Obrázek 8: Spirála se čtyřmi rameny.

9. Klotoidy

Ve druhé části dnešního článku si popíšeme dvojici spirál, které mají velké uplatnění v praxi. První z těchto spirál se nazývá klotoida, ovšem existují i její alternativní pojmenování – Cornuova spirála popř. Eulerova spirála. Klotoida má jednu velmi důležitou vlastnost – její křivost se spojitě (tedy bez skoků) mění s proběhnutou dráhou; její zakřivení tedy plynule roste, přičemž v počátku (což ovšem v tomto případě není pól spirály) je zakřivení nulové (křivka je zde přímá). Klotoida ze svého počátku pokračuje oběma směry, přičemž zakřivení v jednom směru je shodné, jako zakřivení ve směru opačném – pouze se mění znaménko zakřivení (křivost je převrácená hodnota poloměru oskulační kružnice v daném místě křivky).

Poznámka: v demonstračních příkladech budeme vykreslovat pouze jednu polovinu křivky, ovšem všechny výpočty lze jednoduše zobecnit tak, aby se vykreslila celá klotoida.

Právě výše zmíněná vlastnost klotoidy, tedy změna křivosti s proběhnutou dráhou, se ukázala jako velmi důležitá při návrhu přechodnic, což jsou úseky silnic popř. železničních kolejí mezi rovným úsekem a kruhovým obloukem, popř. úseky mezi dvěma kruhovými oblouky. Pokud by totiž byl (na silnici) rovný úsek přímo navázán na kruhový oblouk, vyžadovalo by to skokovou změnu natočení volantu. Naproti tomu pokud bude mezi přímým úsekem a kruhovým obloukem přechodnice, bude změna natočení volantu plynulá, od nulové polohy až do polohy, která odpovídá poloměru oblouku.

Poznámka: na železnici se dříve pro návrh přechodnic používala kubická parabola, dnes je to ovšem i zde klotoida.

10. Fresnelovy integrály

Před ukázáním příkladu, který nakreslí skutečnou klotoidu, se ještě musíme seznámit s jedním termínem – Fresnelův integrál. Ten popisuje dvojici funkcí, přičemž každá má jediný nezávislý parametr x:

Při snaze o vykreslení průběhu těchto funkcí nahradíme výpočet integrálu za výpočet sumy s dostatečně malým krokem dt. Následující demonstrační příklad vykreslí průběh funkce S(x):

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import math # počet hodnot na x-ové ose points = 300 # integrační krok step = 0.001 # hodnoty na x-ové ose x = np.linspace(0, 5, points) # výpočet Fresnelova integrálu S(x) def fresnel_s(x): result = 0 for t in np.arange(0, x, step): result += math.sin(t**2) return result*step # vektorizace předchozí funkce fresnel_s_v = np.vectorize(fresnel_s) # aplikace vektorizované funkce na všechny x-ové hodnoty y = fresnel_s_v(x) # rozměry grafu při uložení: 640x480 pixelů fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(6.4, 4.8)) # titulek grafu fig.suptitle('Fresnelův integrál S(x)', fontsize=15) # vrcholy na křivce pospojované úsečkami ax.plot(x, y, 'g-') # uložení grafu do rastrového obrázku plt.savefig("fresnel_s.png") # zobrazení grafu plt.show()

S tímto výsledkem:

Obrázek 10: Výsledek postupného výpočtu Fresnelova integrálu S(x).

Prakticky totožným programovým kódem, jen s nepatrnou změnou ve výpočtu, můžeme vykreslit průběh funkce C(x), což je ukázáno na dalším demonstračním příkladu:

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import math # počet hodnot na x-ové ose points = 300 # integrační krok step = 0.001 # hodnoty na x-ové ose x = np.linspace(0, 5, points) # výpočet Fresnelova integrálu C(x) def fresnel_c(x): result = 0 for t in np.arange(0, x, step): result += math.cos(t**2) return result*step # vektorizace předchozí funkce fresnel_c_v = np.vectorize(fresnel_c) # aplikace vektorizované funkce na všechny x-ové hodnoty y = fresnel_c_v(x) # rozměry grafu při uložení: 640x480 pixelů fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(6.4, 4.8)) # titulek grafu fig.suptitle('Fresnelův integrál C(x)', fontsize=15) # vrcholy na křivce pospojované úsečkami ax.plot(x, y, 'g-') # uložení grafu do rastrového obrázku plt.savefig("fresnel_c.png") # zobrazení grafu plt.show()

Obrázek 11: Výsledek postupného výpočtu Fresnelova integrálu C(x).

11. Vzájemná souvislost mezi funkcemi S(x) a C(x)

Označení funkcí S(x) a C(x) nám naznačuje, že se jedná o (zobecněné) obdoby funkcí sinus a kosinus. Jen pro úplnost se podívejme, jak vlastně vypadá průběh těchto dvou základních goniometrických funkcí při jejich vykreslení s postupnou změnou parametru x:

Obrázek 11: Průběh funkcí sin a cos.

Poznámka: vidíme, že obě funkce mají shodný průběh, pouze jsou vzájemně posunuty.

Prakticky stejným způsobem můžeme vykreslit průběh funkcí S(x) a C(x) do stejného grafu, a to s následujícím výsledkem:

Obrázek 12: Porovnání průběhů funkcí S(x) a C(x).

Poznámka: opět vidíme, že obě funkce jsou vzájemně posunuty, ovšem jejich průběh není (až na posun) stejný – tvar funkcí se nepatrně odlišuje.

Předchozí dva obrázky byly vykresleny touto dvojicí skriptů:

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import math # počet hodnot na x-ové ose points = 300 # hodnoty na x-ové ose x = np.linspace(0, 5, points) # vektorizace předchozích funkcí y_s = np.sin(x) y_c = np.cos(x) # rozměry grafu při uložení: 640x480 pixelů fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(6.4, 4.8)) # titulek grafu fig.suptitle('sin(x) a cos(x)', fontsize=15) # vrcholy na křivce pospojované úsečkami ax.plot(x, y_s, 'r-') # vrcholy na křivce pospojované úsečkami ax.plot(x, y_c, 'b-') # uložení grafu do rastrového obrázku plt.savefig("sin_cos.png") # zobrazení grafu plt.show()

a:

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import math # počet hodnot na x-ové ose points = 300 # integrační krok step = 0.001 # hodnoty na x-ové ose x = np.linspace(0, 5, points) # výpočet Fresnelova integrálu S(x) def fresnel_s(x): result = 0 for t in np.arange(0, x, step): result += math.sin(t**2) return result*step # výpočet Fresnelova integrálu C(x) def fresnel_c(x): result = 0 for t in np.arange(0, x, step): result += math.cos(t**2) return result*step # vektorizace předchozích funkcí fresnel_s_v = np.vectorize(fresnel_s) fresnel_c_v = np.vectorize(fresnel_c) # aplikace vektorizovaných funkcí na všechny x-ové hodnoty y_s = fresnel_s_v(x) y_c = fresnel_c_v(x) # rozměry grafu při uložení: 640x480 pixelů fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(6.4, 4.8)) # titulek grafu fig.suptitle('Fresnelův integrál S(x) a C(x)', fontsize=15) # vrcholy na křivce pospojované úsečkami ax.plot(x, y_s, 'r-') # vrcholy na křivce pospojované úsečkami ax.plot(x, y_c, 'b-') # uložení grafu do rastrového obrázku plt.savefig("fresnel_c_s.png") # zobrazení grafu plt.show()

12. Vykreslení klotoidy s využitím funkcí S(x) a C(x)

Připomeňme si, že klasickou kružnici lze popsat parametrickou křivkou ve tvaru:

x=cos(t)

y=sin(t)

Vykreslení takto definované křivky je s využitím kombinace Python+Numpy+Matplotlib triviální.

Jaká křivka se ovšem nakreslí, pokud namísto cos a sin použijeme funkce C a S, tedy Fresnelovy integrály?:

x=C(t)

y=S(t)

Odpověď již zajisté znáte – vznikne právě klotoida:

Obrázek 13: Klotoida.

Poznámka: zatímco u kružnice má smysl omezit rozsah parametru t na hodnoty mezi nulou a 2π, je tomu u klotoidy jinak, protože u této spirály má každý závit odlišný tvar (kdežto u kružnice jakožto triviální spirály se všechny závity přesně překrývají).

Předchozí křivka byla vykreslena tímto demonstračním příkladem:

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import math # počet hodnot na x-ové ose points = 300 # integrační krok step = 0.001 # hodnoty na x-ové ose x = np.linspace(0, 5, points) # výpočet Fresnelova integrálu S(x) def fresnel_s(x): result = 0 for t in np.arange(0, x, step): result += math.sin(t**2) return result*step # výpočet Fresnelova integrálu C(x) def fresnel_c(x): result = 0 for t in np.arange(0, x, step): result += math.cos(t**2) return result*step # vektorizace předchozích funkcí fresnel_s_v = np.vectorize(fresnel_s) fresnel_c_v = np.vectorize(fresnel_c) # aplikace vektorizovaných funkcí na všechny x-ové hodnoty y_s = fresnel_s_v(x) y_c = fresnel_c_v(x) # rozměry grafu při uložení: 640x480 pixelů fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(6.4, 4.8)) # titulek grafu fig.suptitle('Fresnelův integrál S(x) a C(x)', fontsize=15) # určení rozsahů na obou souřadných osách ax.set_xlim(0, 1.2) ax.set_ylim(0, 0.9) # vrcholy na spirále ax.plot(y_c, y_s, 'g-') # uložení grafu do rastrového obrázku plt.savefig("fresnel_spiral.png") # zobrazení grafu plt.show()

13. Obrazec s opakujícími se spirálami odvozený od Fresnelových integrálů

Na tomto místě uděláme malou odbočku od klasických spirál. Ukážeme si totiž skript, který vykreslí křivku (a to jedinou po částech spojitou křivku), která je obecně nekonečná a obsahuje opakující se spirály odvozené od Fresnelových integrálů. Výpočet je založen na následující iterační smyčce, v níž můžeme vidět, že se skutečně postupně numericky počítají hodnoty Fresnelových integrálů, ovšem přitom si zapamatujeme (a vykreslíme) i všechny mezivýsledky:

x = 0.0 y = 0.0 t = 0.0 for i in range(n): t += 0.05 x += cos(t * t) y += sin(t * t)

V případě, že pro dostatečně velké n do grafu vykreslíme sekvenci bodů [x i , y i ] (popř. tyto body spojíme úsečkou), získáme tento zvláštní obrazec:

Obrázek 14: Obrazec s opakujícími se spirálami odvozený od Fresnelových integrálů.

Poznámka: s rostoucí hodnotou n se do obrazce na „náhodnou“ pozici přidají další spirály. Můžete se taktéž pokusit o změnu kroku (v tomto konkrétním příkladu je nastaven na hodnotu 0.05).

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

"""Fresnel fractal generator.""" import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np from math import sin, cos # Celkový počet vypočtených bodů n = 10000 # Prozatím prázdná pole připravená pro uložení výsledků výpočtu. xa = np.zeros((n,)) ya = np.zeros((n,)) x = 0.0 y = 0.0 t = 0.0 for i in range(n): t += 0.05 x += cos(t * t) y += sin(t * t) xa[i] = x ya[i] = y # vrcholy na křivce pospojované úsečkami plt.plot(xa, ya, 'b') # uložení grafu do rastrového obrázku plt.savefig("fresnel.png") # zobrazení grafu plt.show()

14. Evolventy

Další skupinou křivek, s níž se v tomto seriálu setkáme, jsou evolventy (v angličtině se setkáme i s pojmenováním involute). Tyto křivky vznikají odvalováním polopřímky okolo nějakého tvaru, což je (pro kružnici jako základní tvar) naznačeno na této animaci. Koncový bod polopřímky při jejím postupném odvalování kreslí příslušnou evolventu. Typů evolvent pochopitelně existuje značné množství, protože jejich tvar je určen základním tvarem, okolo něhož se polopřímka odvaluje.

Mezi různými tvary evolvent je z praktického hlediska nejdůležitější evolventa, která vznikne odvalováním polopřímky po kružnici. Tvar této evolventy je určen pouze poloměrem kružnice. Evolventa začíná přímo na kružnici a odvalováním vzniká spirála (pól spirály je určen středem kružnice). Část této spirály je použita v evolventním ozubení, což je v současnosti naprosto nejpoužívanější typ ozubení v praxi. Díky takto upravenému tvaru zubů je přenášený točivý moment konstantní, čímž se zabraňuje vibracím a velkému hluku. Přenos síly v případě, že mají zuby (resp. jejich činná část) tvar evolventy, je ukázán na této animaci.

Poznámka na okraj (netýká se přímo evolvent): ještě lepších výsledků, tedy menšího hluku a vyšší účinnosti, lze dosáhnout současným použitím takzvaného šikmobokého ozubení (při pohledu shora na ozubené kolo vidíme zešikmení, činná část zubů je však stále evolventa). Ostatně každý si může hlučnost ozubených kol s přímobokým (klasickým) a šikmobokým ozubením ověřit sám – převodovka auta pro rychlosti dopředu používá šikmoboké ozubení (a není tedy prakticky slyšet), při couvání je však použito ozubení přímoboké. A každý zcela jistě zná specifický zvuk převodovky při couvání – ono známé „kňučení“.

15. Evolventa vzniklá odvalováním polopřímky po kružnici

Vraťme se však k evolventám z pohledu jejich vykreslování. Začneme tou nejpoužívanější evolventou vzniklou odvalováním polopřímky po kružnici. Trajektorii bodu tvořícího evolventu je možné v kartézské souřadné soustavě (nikoli tedy v soustavě polární, kterou jsme doposud používali) popsat těmito dvěma rovnicemi:

x = r*(cos(t) + t*sin(t))

y = r*(sin(t) – t*cos(t))

Poznámka: jedná se tedy o parametricky definovanou křivku, kde jediným nezávislým parametrem je t.

Evolventa pro kružnici je vypočtena a vykreslena následujícím skriptem:

"""Evolventa.""" import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # nezávislý parametr t t = np.linspace(0.00, 3*np.pi, 100) # koeficient evolventy r = 10 # funkce evolventy x = r*(np.cos(t) + t*np.sin(t)) y = r*(np.sin(t) - t*np.cos(t)) # rozměry grafu při uložení: 640x480 pixelů fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(6.4, 4.8)) # titulek grafu fig.suptitle('Evolventa', fontsize=15) # určení rozsahů na obou souřadných osách ax.set_xlim(-100, 140) ax.set_ylim(-80, 100) # vrcholy na křivce pospojované úsečkami ax.plot(x, y, 'g-') # uložení grafu do rastrového obrázku plt.savefig("involute1.png") # zobrazení grafu plt.show()

Výsledný obrázek s evolventou vykreslený tímto demonstračním příkladem vypadá následovně:

Obrázek 15: Evolventa vzniklá odvalováním polopřímky po kružnici.

16. Zakomponování kružnice, okolo níž se polopřímka odvaluje

Do obrázku je ovšem vhodné zakomponovat i kružnici, z níž je odvozen tvar evolventy. Předchozí zdrojový kód tedy nepatrně upravíme, a to tak, že do grafu vykreslíme dva průběhy souřadnic [x,y], přičemž jeden z průběhů představuje kružnici:

"""Evolventa.""" import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # nezávislý parametr t t = np.linspace(0.00, 3*np.pi, 100) # koeficient evolventy r = 10 # funkce kružnice xc = r*np.cos(t) yc = r*np.sin(t) # funkce evolventy xe = r*(np.cos(t) + t*np.sin(t)) ye = r*(np.sin(t) - t*np.cos(t)) # rozměry grafu při uložení: 640x480 pixelů fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(6.4, 4.8)) # titulek grafu fig.suptitle('Evolventa', fontsize=15) # určení rozsahů na obou souřadných osách ax.set_xlim(-100, 140) ax.set_ylim(-80, 100) # vrcholy na kružnici ax.plot(xc, yc, 'r-') # vrcholy na křivce pospojované úsečkami ax.plot(xe, ye, 'g-') # uložení grafu do rastrového obrázku plt.savefig("involute2.png") # zobrazení grafu plt.show()

Výsledek nyní bude vypadat takto:

Obrázek 16: Evolventa i s kružnicí, která určuje její počátek i tvar.

Poznámka: ve skutečnosti je kružnice nakreslena několikrát, a to kvůli zvolenému rozsahu hodnot parametru t

17. Přidání koeficientu a do rovnice evolventy

(aby se ukázalo několik závitů evolventy). Případnou úpravu – tedy pravděpodobně použití dvou parametrůponechám na laskavém čtenáři.

Jak jsme se již řekli v předchozím textu, je tvar evolventy určen jediným koeficientem, a tím je poloměr kružnice r, po níž se odvaluje polopřímka. Ovšem začátek evolventy je taktéž modifikovatelný, a to po nepatrném zobecnění předchozích rovnic do podoby:

x = r*(cos(t) + (t-a)*sin(t))

y = r*(sin(t) – (t-a)*cos(t))

Následující skript vznikl zobecněním skriptu předchozího. Umožňuje volbu koeficientu a, jímž je specifikován počátek evolventy (na kružnici) a tím pádem i její natočení:

"""Evolventa.""" import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # nezávislý parametr t t = np.linspace(0.00, 3*np.pi, 100) # koeficient evolventy r = 10 # funkce kružnice xc = r*np.cos(t) yc = r*np.sin(t) def draw_evolvent(ax, a, style): # funkce evolventy xe = r*(np.cos(t) + (t-a)*np.sin(t)) ye = r*(np.sin(t) - (t-a)*np.cos(t)) # vrcholy na křivce pospojované úsečkami ax.plot(xe, ye, style) # rozměry grafu při uložení: 640x480 pixelů fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(6.4, 4.8)) # titulek grafu fig.suptitle('Evolventa', fontsize=15) # určení rozsahů na obou souřadných osách ax.set_xlim(-100, 140) ax.set_ylim(-80, 100) # vrcholy na kružnici ax.plot(xc, yc, 'r-') # vykreslení několika evolvent, pokaždé s jiným koeficientem a draw_evolvent(ax, -0.5, 'g-') draw_evolvent(ax, 0, 'm-') draw_evolvent(ax, 0.5, 'c-') # uložení grafu do rastrového obrázku plt.savefig("involute3.png") # zobrazení grafu plt.show()

Výsledný obrázek s několika evolventami vykreslený tímto demonstračním příkladem bude vypadat následovně:

Obrázek 17: Vliv koeficientu a na tvar a otočení evolventy.

18. Evolventa vznikající odvalováním polopřímky po cykloidě

Víme již, že evolventa může vzniknout odvalováním po (prakticky) libovolném tvaru. Nemusí se tedy v žádném případě jednat pouze o kružnici. Podívejme se tedy nyní, jak budou vypadat rovnice popisující evolventu vzniknou odvalováním polopřímky po cykloidě (přičemž samotná cykloida vzniká odvalováním kružnice po přímce):

x = t + sin(t)

y = 3 + cos(t)

Pochopitelně si můžeme tuto evolventu nechat nakreslit, a to včetně cykloidy, která určuje její tvar:

"""Evolventa cykloidy.""" import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # nezávislý parametr t t = np.linspace(0.00, 2*np.pi, 100) # funkce cykloidy xc = t-np.sin(t) yc = 1-np.cos(t) # funkce evolventy xe = t + np.sin(t) ye = 3 + np.cos(t) # rozměry grafu při uložení: 640x480 pixelů fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(6.4, 4.8)) # titulek grafu fig.suptitle('Evolventa cykloidy', fontsize=15) # vrcholy na cykloidě ax.plot(xc, yc, 'r-') # vrcholy na křivce pospojované úsečkami ax.plot(xe, ye, 'g-') # uložení grafu do rastrového obrázku plt.savefig("involute4.png") # zobrazení grafu plt.show()

Z obrázku, který je vykreslen tímto demonstračním příkladem, je patrný jak výchozí bod evolventy, tak i to, že odvalování může probíhat v obou směrech:

Obrázek 18: Evolventa, která vznikla odvalováním polopřímky po cykloidě.

Poznámka: asi není nutné zmiňovat, že tato evolventa již není spirálou.

19. Repositář s demonstračními příklady

Všechny dříve i dnes popisované demonstrační příklady určené pro Python 3 a knihovnu Matplotlib byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/pre­sentations. Příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý (dnes již poměrně rozsáhlý) repositář:

20. Odkazy na Internetu