Ksnip: multiplatformní snímač obrazovek s pokročilými funkcemi

Pokročilejší nástroje umí snímat konkrétní okno aplikace a umožní vám pomocí integrovaných nástrojů přidávat do snímku popisky nebo šipky, případně snímky ořezávat nebo jinak upravovat.

Proč a jak snímat obrazovky

Jak již bylo řečeno, pokud vytváříte jakýkoliv výukový materiál, který popisuje uživatelské rozhraní vaší aplikace, je nejlepší uživateli rovnou ukázat, jak prostředí či konkrétní okno aplikace vypadá a popsat mu třeba jednotlivé dostupné volby v podobě instrukce „klikněte na tlačítko Přidat“. Vytvářet každé okno v grafickém editoru by bylo velmi pracné (i když ne nemožné), ale proč nepoužít aplikaci, která vytvoří obrázek z toho, co vidíte na monitoru nebo displeji?

Prakticky každý operační systém má nějaký takový nástroj pro snímání obrazovek integrovaný. Například v Microsoft Windows je to aplikace Výstřižek a skica, pod macOS je to Snímek obrazovky, v Linuxu záleží na použitém prostředí – v KDE Plasma je to Spectacle, v GNOME je GNOME Screenshot, v XFCE je to XFCE screenshooter atd.





Někdy se omezí jen na to, že snímek obrazovky po stisku přiřazené klávesy uloží do schránky a vy musíte následně použít nějaký editor obrázků, jindy zase obsahují nějaký vestavěný editor, kde můžete následně nějaké úpravy provést. Ale jak už to tak bývá, každý „univerzální“ nástroj je obvykle funkčně limitován. Proto zcela logicky vznikají nástroje, které toho umí více a snaží se pokrývat specifickou poptávku. Produkt, o kterém budu dnes psát, se jmenuje ksnip.

Poznámka: Víte o tom, že známý grafický editor GIMP má také svůj vlastní snímač obrazovek? Najdete je v nabídce Soubor – Vytvořit – Snímek obrazovky… a po sejmutí obrazovek (pokud používáte více monitorů, sejmou se všechny plochy) je přímo v editoru otevřen snímek k dalším úpravám. Pokud upravujete snímky obrazovek v GIMPu, nepotřebujete žádnou jinou zvláštní aplikaci.





Nástroj ksnip několik let používám a vždy jsem si myslel, že je to jen linuxový nástroj. V mé linuxové distribuci (Manjaro) je ksnip dostupný v repozitářích a proto moc nestuduji domovskou stránku. Když jsem to ale udělal, zjistil jsem, že s verzí 1.5.0 vydanou v březnu 2019 se program stal multiplatformním. Vězte tedy, že ksnip je v tuto chvíli multiplatformní aplikace (Linux, macOS a MS Windows) postavená na knihovně Qt. Je to aplikace, která umí snímat obrazovky, a s využitím interního editoru můžete do snímků přidávat různé další objekty, jako jsou šipky, texty nebo smajlíky. V zásadě jde o to, že po stisku přiřazené klávesy (třeba Print Screen alias PrtScr) se uloží obrazovka a vy s ní můžete dále pracovat v editoru.

V květnu 2023 je poslední verze označená číslem 1.10.1 a je z března 2023. Pokud balíček repozitáře vaší linuxové distribuce neobsahují, můžete si je stáhnout přímo z domovské stránky a to jako RPM, DEB, APT a samozřejmě v podobě univerzálních balíčků Snap, Flatpak nebo Appimage. V Linuxu byste proto neměli mít problém, můžete využít i kompilaci ze zdrojových kódů. V Microsoft Windows je k dispozici balíček msi a spustitelný EXE soubor. Kromě obligátního balíčku DMG existuje pro macOS možnost použití Homebrew. Aplikace splňuje všechny předpoklady pro to, aby běžela prakticky ve všech běžných uživatelských operačních systémech. Ale stálo to všechno úsilí za to? Osobně si myslím, že ano.

Poznámka: Nejpoužívanější webové prohlížeče už dnes poměrně běžně integrují nástroj pro sejmutí internetové stránky. Najdete je třeba v prohlížeči Chrome, Firefox, Vivaldi nebo MS Edge.

Popis základních funkcí

Aplikace toho v poslední verzi 1.10.1 nabízí překvapivě mnoho, včetně českého překladu rozhraní. Po spuštění se usadí na nástrojové liště. Můžete ji aktivovat stisknutím přiřazené klávesové zkratky nebo výběrem funkce z nabídky. Dle toho, jakou zvolíte, můžete sejmout:

jen část obrazovky, kterou si vyberete pomocí myši,

plochu/obrazovku na které se právě nachází kurzor myši,

všechny plochy/obrazovky,

okno, které má zaměření (focus)

nebo okno pod kurzorem myši.

Poznámka: Dle použitého systému a prostředí v něm jsou některé funkce snímání dostupné nebo ne. Podívejte se do přehledné tabulky na domovské stránce.

Při snímání ještě můžete vynechat sejmutí kurzoru myši nebo rovnou sejmout kurzor jako poznámku, a pak jej můžete na obrazovce přesunout jinam. Velmi praktická je možnost zpoždění – k sejmutí dané části uživatelského rozhraní dojde až po definovaném počtu sekund. Budete tak mít čas si rozhraní naaranžovat do podoby, jakou chcete sejmout pro vaše účely. Pokud potřebujete sejmout více snímků téhož, nabízí se možnost opakování akce sejmutí dle posledních parametrů.

Poznámka: Při snímání oken ještě pozor na okna standardní a modální. Funkce pro snímání aktivních oken funguje jen s těmi standardními. Modální okna (speciální okno, které obvykle zůstává nad všemi prvky uživatelského rozhraní) nemá obvykle definovanou velikost a i když použijete funkci sejmutí okna, ve skutečnosti se objeví celá plocha a tu musíte oříznout, aby obsahovala jen to okno modální. Tohle je vlastnost uživatelského rozhraní a dané aplikace, nikoliv chyba ksnip.

Pokud nechcete snímek upravovat, nemusíte a můžete jej rovnou „někam“ uložit. Na výběr máte uložení na server imgur.com v anonymním nebo v módu přihlášeného uživatele a také uložení na FTP server a opět jako anonymní uživatel či přístup přes přihlášení. Lokální disk samozřejmě také nechybí, včetně vložení do schránky. Lze vytvořit i PDF/PS soubor. Při ukládání také můžete ovlivnit, jak bude vypadat jméno souboru, který vznikne. Může obsahovat datumovou značku a počítadlo. Pojmenování je pak řízeno automaticky. Výstupem z programu mohou být obrázky typu JPG, PNG a BMP.

Interní editor

Proč by měl nástroj tohoto typu obsahovat něco jako interní editor? Máme přece mnohem pokročilejší aplikace typu GIMP či Krita. Interní editor nabízí v porovnání s grafickými editory jen málo funkcí, zato jsou koncentrovanější a snadněji dostupné. Navíc je to kombinace nástrojů vektorových a rastrového obrázku.

Naprosto základním nástrojem je nástroj pro ořezávání obrázků. Klidně sejměte celou obrazovku a pomocí toho nástroje v ní ponechejte jen to, co je pro danou chvíli důležité. Velmi pohotové a snadno použitelné jsou ale další nástroje. Do obrázku můžete „kreslit“ nástrojem Pero či Zvýrazňovač nebo vložit různé tvary jako obdélník či elipsa. Navíc můžete vložit speciální objekt s textem či další objekty jako šipky, čáry nebo emoji. Samozřejmostí je nastavování barev těchto objektů, takže „svítivě“ oranžovou šipku v obrázku nikdo nepřehlédne.

Jedním z mých oblíbených nástrojů je Počítadlo. Do obrázku se vloží speciální objekt s číslem (a počítadlem) a při umístění dalšího objektu stejného typu se číslo navýší. Chcete-li uživateli přesně popsat postup klikání na tlačítka či do políček formuláře, naklikáte si je takto velmi snadno a odkážete jej na to, že má klikat v naznačeném pořadí.

Pokud chcete uživateli ukázat celé uživatelské rozhraní, ale které obsahuje citlivá data (např. rozličné sestavy dat, seznamy e-mailů nebo třeba čísla objednávek ve vašem informačním systému), existuje zde nástroj pro skrytí těchto dat. Prostě je „rozmažete“ a v obrázku pak nejsou vidět.

K dispozici máte i zkrášlovací nástroje, jako je například nástroj pro vytvoření stínu (obrázek pak vypadá, že je pod ním stín), převod na stupnici šedých barev nebo negativ. Aby bylo jasno, že jste snímky vytvořili právě vy, můžete vkládat i vodoznak. Máte pak jistotu, že vám obrázky nikdo „nevykrade“ z vaší dokumentace. Není to nástroj všespásný, ale může leckoho odradit.

Je důležité zmínit, že interní editor nefunguje jen na právě sejmuté obrazovky. Můžete importovat obrázky ze schránky nebo uložené na lokálním disku. Pak použít všechny nástroje editoru. Navíc nejste limitováni jen jedním obrázkem, ty se v editoru otevírají do záložek. Takže můžete začít tím, že postupně snímáte všechny obrazovky, které budete potřebovat, a pak je následně můžete popsat či upravit. Rozšiřování funkčnosti aplikace se také děje skrz externí moduly, zatím je k dispozici jen jediný a to modul pro OCR.

Vyzkoušejte ho

Pokud chcete využívat pokročilý nástroj pro snímání obrazovek, zkuste ksnip. Nejste s ním vázaní jen na jednu platformu. K dispozici je řada šikovných nástrojů, které vám tvorbu snímků obrazovek nějaké aplikace dost zjednoduší.

Aplikace je k dispozici zdarma. Ovládání není složité a výsledky určitě splní vaše očekávání. Ostatně, jakou aplikaci jsem použil pro obrázky, které ilustrují tento článek?

(Autorem obrázků je Svatopluk Vít.)