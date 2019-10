 »   »  Kterak Blizzard zasel vítr a sklidil bouři

Hongkong, Čína a salámová metoda

Ve stručnosti připomeňme, že Hongkong byl dle dřívější dohody roku 1997 předán Velkou Británií zpět Číně (strukčné historické shrnutí) pod podmínkou, že zde bude po příštích 50 let zachován stávající demokratický systém a Čína nebude v Hongkongu zavádět svůj systém.

Od té doby uběhlo zatím 22 let, během kterých výrazně akcelerovala technologická evoluce. Pokud by Britové v 80. letech tušili, že bude ještě za jejich života možné v reálném čase sledovat populaci dané aglomerace, vyhodnocovat její chování a přidělovat jí sociální skóre, pak by možná nejen trvali na delším než 50letém horizontu. Ale toto již nelze vzít zpět.

Každopádně Čína nechce čekat na uplynutí lhůty, tedy do roku 2047, a tak mimo jiné zavádí postupné kroky utahující opasek svobody. Tento opasek je (podobně jako před 30 lety ve Východím bloku Evropy) již dávno příliš těsný zejména mladé generaci, a tak v Hongkongu probíhají s určitou četností masivní protesty. V podstatě celý tento rok je jedním velkým hongkongským protestem proti pokračující salámové metodě ze strany Číny a tudíž není divu, že si jeden hráč online sběratelské karetní hry Hearthstone od Blizzardu už nemohl pomoci.

Blitzchungův výkřik

Během zápasu GrandMasters Season 2 v této hře konaném 6. října 2019, kde si skvěle vedl následně po zápasu hráč Chung Ng Wai (známý též jako Blitzchung) vyjádřil svůj politický názor jak tím, že si nasadil lyžařské brýle a respirační masku (což je symbol protestujících v Hongkongu), tak použil slogan „Liberate Hong Kong, revolution of our time“. Tím porušil pravidla Blizzardu, které hráčům zakazují urážet jiné či poškozovat pověst společnosti.

Výsledkem bylo, že Blizzard potrestal Blitzchunga odnětím výhry v turnaji a ročním banem na účast v turnajích Heartstone. Opět bychom zde mohli vzpomenout paralelu s rukavicemi černých panterů na rukou sprinterů Smithe a Carlose na stupních vítězů po běhu na 200 metrů.

Proti Blizzardu se okamžitě zvedla vlna nevole kritizující drakoničnost trestu a komentující ve smyslu, že firma dělá vše proto, aby si neznepřátelila Čínu. Ostatně doteď Blitzchung nebyl jediný, kdo obdržel ban. Mnozí hráči však na protest i smazali svůj účet na Battle.netu. Firmu kritizoval i bývalí zaměstnanaci včetně například Marka Kerna, který svého času vedl World of Warcraft a který se postavil jasně za Hongkongské protestanty, i když tím riskuje nemožnost jít s novou MMO hrou na čínský trh. Také dodal, že hra nevyjde exkluziuvně na nové platformě Epicu, neb za touto firmou aktuálně stojí čínští vlastnící z Tencentu (která drží i podíl v Blizzardu). Kritizují i američtí zákonodárci, například senátor za Oregon Ron Wyden či známý floridský senátor Marco Rubio. Nakonec z toho vzešel oficiální dopis několika zákonodárců adresovaný Blizzardu.

Blizzard k věci pozuději vydal tiskové prohlášení. V něm šéf společnosti J. Allen Brack konstatuje, že konkrétní postoje vyjádřené Blitzchungem nehrály v rozhodnutí roli a explicitně že vztahy Blizzardu v Číně neměly na rozhodnutí žádný vliv. Dodal však, že se s výší trestu unáhlili, Blitzchung vyhrál v turnaji poctivě a bez porušení pravidel a tak mu bude výhra vyplacena a ban na turnaje se zkracuje na půl roku.

Závěr těžko podložit fakty

Míchá se nám zde do sebe několik věcí. Tou první je podřízenost západních společností komunistickému režimu Číny, pokud chtějí v (zatím ještě) nejlidnatějším státu světa podnikat. Ať již domnělá / nepodložená či naopak skutečná, Blizzardu se toto vysvětluje těžko, zejména s ohledem na čínského spoluvlastníka společnosti a jak poznamenávají oba zákonodárci výše: těžko vyvracet obvinění ze snahy vydělat v Číně velké peníze a těžko vyvrátit, že právě toto nakupování západních společností je způsobem, jak Čína prosazuje omezování svobody slova (i kdyby formou autocenzury) v západním světě, který se svobodou slova ohání.

Tou druhou optikou je současná éra politické korektnosti, řekl bych až hyperkorektnosti, kdy v USA není dobré projevovat politický názor na půdě, který požívá uměle vytvořené ochrany před názorem na nějakou politiku. Pro srovnání si můžeme odskočit například do Kanady, jejího uzákonění 31 pohlavních (pardon: genderových) identit a velice ostrý nesouhlas a ignorování této věci ze strany světoznámého profesora Jordana Petersona.