 »   »  Lenovo hodlá plně podporovat Linux, nabídne Red Hat i Ubuntu

Zde lze pouze připomenout nekonečnou telenovelu nasazování Linuxu v Mnichově, kde proces mnohde narážel právě na odpor řadových uživatelů / zaměstnanců města. Čistě teoreticky, kdyby tehdy mohli v Mnichově zvolit nikoli cestu vývoje vlastního distra, ale nakoupení nových strojů od Lenova, možná by zabili několik much jednou ranou a věci proběhly hladčeji. To ale před lety samozřejmě nebylo možné, Lenovo bylo krutě zaháčkováno ve světě Microsoftu (připomeňme Kamila Párala a jeho elegii s vracením licence na Windows Vista – ale pozor, tohle je dnes možná už trochu neférové vytahování 12 let staré historie).

Lenovo celkem logicky argumentuje též tím, že toto vše zjednoduší život IT oddělením ve firmách jejích zákazníků. Ta budou schopna lépe řešit problémy uživatelů díky dostupné podpoře, vše bude jednodušší i pro uživatele ve firmách, kteří zatím na Linux nejsou zvyklí. Základem bude podpora od Lenova, Red Hatu i Canonicalu.

Zpráva nejprve hovoří o tom, že z více než čtvrt mililardy počítačů, co se ročně prodají, jich dle NetMarketShare dobrých 2,87 % obsahuje Linux. To je zhruba 7,2 miliónů uživatelů. A tato základna zejména datových odborníků, vývojářů, aplikačních inženýrů či vědců stále roste.

Malý krůček pro člověka …

Už po léta si vedu takový malý neoficiální soupis „důkazů“, že Linux už není exkluzivkou pro partu nadšenců, ale stává se více a více mainstreamovou technologií. Na tomto seznamu jsou samozřejmě mnohé velké pecky (například Android), ale z posledních let zejména vývoj v tradičních Wintel korporacích, tedy třeba dostupnost notebooků s Ubuntu u Dellu, zamilování se do Linuxu ze strany Microsoftu, Windows Subsystem for Linux, otevření formátu exFAT a tak dále.

Lenovo je společnost, v níž obchodníci uvažují pragmaticky. Cestu před nimi oťukali jiní, doba i elementálové jsou nakloněni, s Red Hatem i Canonicalem se dá spolupracovat neméně tak dobře jako s Microsoftem a tak proč ne. Lenovo nečiní samaritánský krok vstřícný vůči komunitě geeků. Lenovo reaguje na rostoucí poptávku a vývoj IT trhu. Jen víceméně jen průvodním jevem, že z tohoto kroku bude benefitovat každý linuxák toužící si koupit Thinkpad a nemuset řešit vrácení licence na Windows či brutální omezenost výběru modelů „bez OS“. Lenovo jede nyní z hlediska Linuxu „all-in“ a je to skvělé. Pokud se touto cestou vydají i další výrobci, bude to ještě skvělejší.