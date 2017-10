 »   »  Lenovo uvedlo výroční Thinkpad 25

Lenovo uvedlo speciální Thinkpad k 25. výročí značky

Někdy též nazývaný „Retro Thinkpad“ je nový model notebooku od Lenova, kterým chce čínský výrobce dát vzpomenout na počátky éry této řady, kdy Thinkpady vyráběla IBM a volně řečeno byly tak dobré, že „bylo možné se za nimi skrýt v případě jaderného výbuchu“. Postupem let po převzetí příslušné divize firmou Lenovo začaly Thinkpady vypadat jinak, býti vyráběné z jiných materiálů a ztrácely na modulárnosti. Dnešní víceméně jednodílná těla nemají s původními Thinkpady nic společného a Lenovo tuto kritiku slýchá celé roky. I proto je zde výroční model.

ThinkPad 25 z hlediska hardwarového staví na dvoujádrovém (4×HT) procesoru Core i7–7500u (generace „Kaby Lake“, uveden na trh zhruba před 1 rokem), 16 GB DDR4, přídavné GeForce 940MX s 2GB GDDR5 pamětí, 512GB PCI Express SSD, 14" FullHD displejem, další obvyklou současnou výbavou a zejména klávesnicí relativně klasického IBM vzhledu. A samozřejmě Microsoft Windows 10 Pro.

Kdo se v nabídce současných běžných Thinkpadů vyzná, všimne si nápadité podobnosti s Thinkpady řady T470s. Podobně jako novodobá Nokia 3310 je jen faceliftem výrazně levnější Nokie 222, je i nový Thinkpad 25 vlastně jen faceliftem jiného běžného modelu.

V tomto případě je facelift postaven na procesoru uvedeném na trh. Dovolte mi tento notebook zkritizovat za volbu osazeného hardwaru, neboť jsem toho názoru, že vydat výroční edici k jubileu významné značky by mělo vypadat zcela jinak. Core i7–7500u je dvoujádrový 2,7GHz procesor s TDP 15 W a grafikou HD Graphics 620. Místo něj mohlo Lenovo zvolit něco daleko vhodnějšího, například Core i7–7560U (Výkonnější Iris Plus Graphics 640 při stejném TDP), případně Core i7–8650U (čtyřjádro, UHD Graphics 620 při stejném TDP) – ceny těchto CPU se liší jen o stovky Kč.

Za zcela zbytečné bez ohledu na CPU (tedy i při zachování Core i7–7500u)"považuji osazení GeForce 940MX – tato mobilní grafika je na trhu též zhruba 1 rok a sama je faceliftem předchozí generace, který přidal jen podporu GDDR5. Zbytečně v Thinkpadu 25 zabírá místo, zvyšuje cenu a spotřebovává energii, jejích 384 CUDA jader je low-end, oproti němuž jsou výkonnější iGPU Intelu lepší. Ale obojí plyne z toho, že Thinkpad 25 je postaven na starší běžné platformě. ThinkPad T470s v uvedené konfiguraci a poloviční 8GB pamětí lze koupit kolem 41 tisíc Kč.

Vyšlo FreeBSD 10.4

Nejnovější udržovací vydání starší řady FreeBSD přináší podporu eMMC úložišť (vč. diskových oddílů, TRIMu a rychlostních režimů sběrnice až po HS400) a rozšiřuje wake-on-lan (WOL) i na síťové karty/čipy Intel. Desktopové prostředí GNOME v této verzi povýšilo na 3.18, X.Org na 1.18.4, OpenSSH na 7.3p1 atd. Tvůrci upozorňují, že kupříkladu s eMMC na produktech rodiny Intel „apollo Lake“ ale může být problém – záleží sice na konrétní implementaci, nicméně čipset je zatížen mnoha hardwarovými chybami, které mohou, ale zatím nemusí být ošetřeny v příslušných ovladačích a nástrojích (sdhci(4), fsck_ffs(8), …). Ovladač AES-NI již nesdílí obsah jednoho FPU skrze více sezení / vláken. Dále přibyla podpora Intel „Kaby Lake“ / ethernetu Intel I219. Z hlediska instalace dodejme, že aktualizovaný instalátor korektně zarovnává nově vytvářené diskové oddíly po 4096B a výchozí velikost EFI oddílu se zvyšuje z 800 kB na 200 MB. K dispozici je kompletní přehled novinek a errata.

Hewlett-Packard končí s Windows 10 mobily řady Elite X3

I dnes lze stále zakoupit chytrý telefon HP Elite x3 s dokovací stanicí, který za cenu kolem 20 tisíc Kč nabízí přístroj s plnohodnotnými Windows 10 v podobě chytrého telefonu, který lze přeměnit na desktopový počítač pomocí dokovací stanice (+ ještě alespoň klávesnice, myši a monitoru). Microsoft sám tento poslední pokus o operační systém běžící na všem od mylých chytrých telefonů po výkonné desktopy, zvaný Windows 10 „Continuum“ už hodil přes palubu a tento trh de facto opustil (v souvislosti s ním skončily také telefony Microsoft Lumia a spolupráce s Nokií), ze společnosti byly propuštěny tisíce lidí a Microsft odepsal prakticky všechny miliardy dolarů nalité v průběhu let do Nokie jako ztrátu.



Autor: Hewlett-Packard HP Elite x3 s Windows 10 v dokovací stanici

Poměrně logicky tak i jeho partner Hewlett-Packard mění své plány. Původně chtěl řadu Elite X3 podporovat až do poloviny roku 2019, ale nynějším rozhodnutím ji ukončuje daleko dříve. Věc potvrdil Nick Lazaridis z HP EMEA a odůvodnil právě tím, že platformu opustil Microsoft a tudíž nadále <a>nemá smysl s ní pokračovat. Microsoft sám aktuálně HP Elite X3 bundle s dokovací stanicí doprodává za 599 dolarů (sleva 200 dolarů). Hardwarově jde o stále zajímavý přístroj (Qualcomm Snapdragon 820, 4GB LPDDR4, 64GB úložiště, byť eMMC 5.1, 5,96" AMOLED 1440×2560 atd.).

Krátce

Po prvním případu nafouknutého akumulátoru s iPhonu 8 Plus se objevují další a další případy. Historicky druhý reportovaný se nafoukl při běžném používání, nikoli během nabíjení a objevila se už i řada lidí, kterým dorazil rozbitý nafouknutý iPhone 8 /Plus už rovnou z obchodu. Prozatím to tedy vypadá na velký problém s akumulátory, nicméně na rozdíl od Samsung Galaxy Note 7 podle všeho nedochází k explozím či hoření akumulátorů.

Lennart Poettering vydal systemd 235. Zahazuje podporu Automake ve prospěch Meson, přináší agresivnější cachování klientských metadat (systemd-journald), různá síťová vylepšení, asynchronní příkazy pro systemctl poweroff/reboot/halt a další opravy a vylepšení. Podrobnosti na GitHubu.

Naslouchající velký bratr se může i hodit: Google Home nově pomůže s nalezením vašeho chytrého telefonu, pokud jej požádáte (za pomoci povelů typu „ring my phone“ / „where’s my phone“).

Vědci v americkém NIST (Národní institut standardů a technologie) zase o další kus zpřesnili konstrukci atomových hodin, a to použitím 3D uspořádání atomů namísto obvyklého 1D. Sami tak překonávají vlastní rekord v přesnosti hodin.

2. října zemřel během spánku bývalý šéf Intelu Paul Otellini. V Intelu pracoval od roku 1974, v roce 2005 pak vystřídal Craiga Barretta na pozici CEO, kde setrval až do roku 2013 (to jej vystřídal současný šéf firmy Brian Krzanich). Pod jeho vedením vznikal první procesor Pentium, ale stejně tak nepříliš povedené Pentium 4. Také však za jeho vedení získal Intel klíčovou zakázku (přechod Apple z PowerPC na x86), nicméně také nepodchytil nástup čipů ARM a vzestup ultramobilního segmentu po zrodu prvního iPhonu a OS Android. Paul Otellini zemřel 10 dnů před 67. narozeninami.