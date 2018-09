 »   »  Letní nebo středoevropský čas? Většina Čechů chce standardní

Evropská komise připravuje návrh, který by měl ukončit střídání letního a standardního času. Pokud se vše podaří a návrh projde Evropským parlamentem, mohli bychom se posledního posunu dočkat už v březnu příštího roku. Lidé to chtějí, my to uděláme, řekl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Úprava je výsledkem takzvané veřejné konzultace, ve které svůj názor vyjádřilo 4,6 milionu Evropanů a 84 % z nich se vyjádřilo pro zrušení střídání. Na řadě je ovšem další otázka: když přestaneme střídat, zůstaneme u letního nebo standardního středoevropského času?

Rekordní zájem o vyjádření k této otázce je klasickou ukázkou zákona triviality, kterému se také přezdívá efekt přístřešku pro kola. Lapidárně řečeno: k problému, kterému rozumí každý, se také chce každý vyjádřit. Když budete spolurozhodovat o stavbě jaderné elektrárny, většinu času strávíte v diskusi nad triviálním přístřeškem pro kola zaměstnanců. Je to triviální problém, takže se dá diskutovat donekonečna. Proto tolik názorů, hlasů a emocí.

Letní, standardní a zimní

Letní čas je systémová úprava času v letních měsících, kdy hodiny neukazují správný pásmový čas, ale posunou se zpravidla o hodinu kupředu. Na konci období se letní čas zruší a hodiny se vrací k pásmovému času.

Letní čas byl poprvé zaveden v roce 1916, poté byl na různých místech zase zrušen a několikrát obnoven. V českých zemích se začal natrvalo používat v roce 1979. Pravidlo zní, že se letní čas přidává poslední víkend v březnu a ruší se poslední víkend v říjnu (do roku 1996 to bylo září).

V debatě o změnách času se často chybně operuje s pojmem zimní čas. Ten byl u nás použit jen jednou, v zimě na přelomu let 1946 a 1947. Tehdy se ručička posunula o hodinu dozadu, měli jsme tedy stejný čas jako Londýn (tehdy ještě GMT+0). Od té doby se u nás zimní čas nikdy nezavedl.

Bohužel tuto terminologickou chybu dělá většina médií a v názvu zmíněné veřejné konzultace ji udělala i sama Evropská komise. Vychází se mylně z předpokladu, že opakem (antonymem) k času letnímu je čas zimní. V tomto případě to ovšem neplatí, ostatně jako v mnoha jiných. Deník také není opakem nočníku.

Konec koordinovaného střídání

Evropská unie zavedla svou směrnici o střídání času v roce 1980. Její snahou byla koordinace zavádění letního času napříč evropskými zeměmi, které do té doby jednaly samostatně. Blížíme se do fáze, kdy opět koordinovaně změníme pravidla hry.

Připravovaná úprava směrnice počítá s tím, že by všechny evropské státy naposledy koordinovaně přešly na letní čas v březnu 2019. Poté by bylo na jednotlivých zemích, aby podle své vlastní legislativy volitelně přešly v říjnu ještě jednou zpět na standardní pásmový čas. Tím se střídání nadobro zastaví.

Odpovědi respondentů byly zveřejněny v dokumentu s výsledky [PDF]. Negativní zkušenosti s posunem času vyjádřilo 76 % respondentů, proti tomu jen 19 % má zkušenost dobrou. Češi byli se svými odpověďmi velmi blízko evropskému průměru.