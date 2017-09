 »   »  Librem 5: nešmírující a svobodný mobil s Linuxem žádá o podporu

Za celým projektem stojí malá kalifornská firmička Purism, zabývající se výrobou počítačů se zaměřením na svobodný software, bezpečnost a ochranu soukromí. Purism byla založena teprve v roce 2014, a to v souvislosti s crowdfundingovou kampaní na laptop Librem 15, která vybrala více než 200 % požadované částky. Následná kampaň na menší notebook Librem 13 byla též úspěšná a Purism tedy nyní zaměřuje svoji pozornost na ultramobilní segment.

Librem 5 se představuje

Nepochybnou výhodou Librem 5 je to, že nejde o další kousek v nekonečné záplavě telefonů s Androidem. Má obsahovat pouze otevřený/svobodný software, což znamená použití GNU/Linuxu a dalších navazujících projektů. Momentálně staví na Debianu, resp. vlastním systému pojmenovaném PureOS, to ale neznamená, že teoreticky nebude možné použít i nějakou jinou distribuci, byť pochopitelně upravenou pro potřeby daného hardwaru – zdrojové kódy jsou k dispozici. Možná by v tomto kontextu bylo vedle Ubuntu Edge vhodné zmínit i Openmoko / Neo FreeRunner či také Nokii N900.

Současně má být Librem 5 světově prvním mobilním přístrojem s nativní podporou IP a šifrované a decentralizované end-to-end komunikace. Jeho cílem není ani sběr dat o uživatelích, populární to skrytý doplněk zejména mnoha čínských levných Android telefonů více či méně obskurních značek.

Hardware a software

Z hlediska hardwaru je Librem 5 chytrým telefonem s 5" displejem (rozlišení ani technologie displeje neupřesněna). Jako CPU, resp. SoC zde slouží aktuálně i.MX6, což je ARM od Freescale Semiconductor (dnes NXP) používající 32bit jádra Cortex-A9. Výhledově bude patrně nahrazen čipem rodiny i.MX8, což je 64bit Cortex-A53 + Cortex-A72. Purism tak zatím logicky neupřesňuje, které konkrétní konfigurace jader SoC budou použity.

GPU část obstará jádro Vivante (svobodný ovladač Etnaviv). Dále telefon ponese 3 GB LPDDR3 RAM, interní 32GB eMMC úložiště (škoda, že ne UFS) + microSD slot, blíže nespecifikovanou kamerku (zadní i přední) s bleskem, 3,5mm jack, tlačítka pro zapnutí a hlasitost, SIM slot, Wi-Fi, Bluetooth 4, interní debuggovací rozhraní, USB konektor typu C a obvyklou baterii snímačů (GPS, akcelerometr, gyroskop, kompas, přiblížení, intenzity světla).

Z hlediska bezpečnosti vedle absence OS schopných šmírování uživatele (Android, iOS) je zmiňováno oddělení mobilní části SoC od CPU a zejména hardwarové přepínače umožňující fyzické vypnutí kamery, mikrofonu, Wi-Fi/Bluetooth a mobilního připojení (Baseband).

PureOS, který je plánován jako primární operační systém, s nímž bude Librem 5 dodáván, je založen na GNU a Linuxu. Zpočátku v době distribuce prvních telefonů k zákazníkům bude poskytovat základní funkcionalitu (telefon, email, zprávy, hlas, kamera, web), postupem doby se tato bude rozšiřovat díky spolupráci a vývoji dalších svobodných aplikací. Počítá se samozřejmě i s podporou WebRTC či obecně během HTML5 aplikací (vzpomínáte na Firefox OS?), které bude telefon schopen izolovat od OS.

Vedle PureOS je uvedena podpora distribucí Debian GNU/Linux, Ubuntu, Fedora, Suse, Arch Linux a SubgraphOS.

Plán pro příští měsíce

Plán je takový, že pokud se podaří zajistit financování, tvůrci připraví design hardwaru, nechají vyrobit vývojářské kity, které se pak dostanou do rukou všem vývojářům a podporovatelům a začne se také (ve větší míře) pracovat na softwaru. Po určité době, kdy se podaří doladit a ověřit potřebné záležitosti, bude vytvořena aktualizovaná verze návrhu hardwarové části a zahájena výroba. Jak už zaznělo výše, zpočátku půjde telefon na trh, tedy k podporovatelům, se základní softwarovou výbavou, která se bude následně rozšiřovat (v první fázi jsou zmiňovány programy typu kalendář, poznámky či prohlížeč PDF).



Autor: Purism Librem 5 – plán vývoje

Toto platí, pokud se vybere alespoň 1,5 miliónu dolarů. Pokud by to byly 4 milióny, dojde na VoIP telefonní číslo, podporu call-in / call-out. V případě 6 miliónů dolarů bude za pomoci reverzního inženýrství naprogramován rychlejší firmware pro Wi-Fi / BT. Za 8 miliónů navíc bezplatná služba pro šifrovaný VPN tunel na dobu 1 roku pro všechny podporovatele. Za 10 miliónů si můžeme přidat ještě běh Android aplikací izolovaných od systému. No a pak už tvůrci přidávají jen dva žertovné cíle. Při výběru 20 miliónů dolarů bude s telefonem k dispozici bezplatně klon Candy Crush, hranice 32 miliónů je jen uctivou vzpomínkou právě na Ubuntu Edge.

Tvůrci také chtějí mít unikátní zvuk pro příchozí hovory, takže kdo přijde s nejlepším návrhem, bude mít Librem 5 zadarmo. Totéž platí pro zvuk při zapnutí, SMS, video hovoru a upozornění na e-mail.

Z hlediska rizik ve výrobě tvůrci dodávají: projekt má lidi po celém světě, takže je předjednána jak výroba jednotlivých komponent v Číně a export skrze Hong-Kong, tak montování telefonů v San Franciscu v USA, distribuce v Evropě i síť vývojářů po celém svět.



Autor: Purism Librem 5 rozšířený na desktop PC

Přispět lze třeba jen 20 dolary. Nejlevnější příspěvek garantující telefon je ve výši 599 dolarů, za 1399 dolarů získáte kit s 24palcovým monitorem, klávesnicí a myší (ano, Librem 5 může sloužit i jako plnohodnotný počítač), o 300 dolarů výše je varianta s 30palcovým monitorem, výše pak již enterprise bundly více telefonů.

Distribuce finálních telefonů podporovatelům je zatím plánována na přelom let 2018 a 2019.

Co lze očekávat

Z hlediska hardwaru si dovolím okomentovat několik věcí. Vše se odvíjí od ceny, která je tedy pro podporovatele stanovena na 599 dolarů, což je v čistém přepočtu dle aktuálního kurzu lehce přes 13 tisíc Kč. Pokud si k tomu představíme nějaké ty přirážky typu CLO / DPH, můžeme se bavit o řekněme 15+ tisících Kč. Když odmyslíme to, že porovnávat uzavřený, fakticky jednou firmou řízený svět Androidu, s otevřeným světem GNU, Linuxu a dalších projektů, není úplně košer, tak lze říci, že v této cenové relaci se dají koupit hodně slušné, až skoro hi-endové telefony s Androidem, které hardwarově to, co nabídne Librem 5, zcela předčí.

Píši to takto záměrně proto, že Librem 5 a jeho tvůrci zatím neupřesňují řadu důležitých prvků jako kapacitu akumulátoru, parametry foťáčků (ani to, zdali zde bude podpora 4k videa, RAWu apod.), parametry displeje atd. Co víme, je přibližná rodina ARM SoC, která bude použita, ale opět je zde poměrně chaoticky uvedena 32bit i novější 64bit ARM generace. Velikost operační paměti 3 GB je i pro Android dostatečná, Linuxu by snad měla stačit také na plynulý běh. Velkou škodou je použití pomalého eMMC úložiště, nicméně při vzpomínce na to, že UFS čipů není na světovém trhu dostatek ani třeba pro Huawei, je bohužel asi logické, že malá firmička nemá šanci zajistit si UFS čipy v potřebném množství za určitou cenu.

Librem 5 má při pohledu na papírové parametry řadu pár vynikajících vlastností, z nichž bych vypíchl zejména fyzické vypínače některých částí výbavy. Nezbývá než popřát hodně štěstí s kampaní, aby se alespoň 1,5 miliónu dolarů vybralo.