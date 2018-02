 »   »  Librem Purism přidává podporu TPM, Samsung chystá 7nm čipy

Nová továrna Samsung přinese EUV litografii

Samsung Electronics zahajuje výstavu továrny pro výrobu čipů příštích generací. Výkopové práce byly zahájeny v lokalitě města Hwasong v Jižní Koreji, nová továrna má být dokončena ve druhé polovině příštího roku. Bude první nově postavenou továrnou, ve které Samsung spustí výrobu čipů 7nm procesem LPP (Low Power Plus) za použití EUV litografie.

Sériová výroba v ní bude spuštěna v průběhu roku 2020. Počáteční investice do továrny se předpokládá ve výši 6 miliard dolarů do roku 2020, plus případné další výdaje dle vývoje trhu.

Oznámení přichází ve stejné době, kdy Samsung ohlašuje pokračující spolupráci s americkým Qualcommem právě na vývoji výrobních technologií pro čipy příštích generací. Připomeňme, že kromě očekávaného pokračujícího vládnutí na trhu ARM SoC hodlá Qualcomm udržet svoji vůdčí pozici i na poli modemů generace 5G.

Intel formuje další spolupráci s Číňany na poli 5G

V tomto kontextu se sluší doplnit, že Intel pokračuje v další spolupráci s Unigroup Spreadtrum & RDA na poli technologií pro cyhtré telefony 5G generace. Cílí primárně na čínský trh, který patří mezi největší na světě a současně je více zaslíben mobilnímu připojení k internetu než třeba kabely protkané kontinenty Evropa a Severní Amerika. Firmy chtějí nabídnout první 5G platformu ve druhé polovině příštího roku.

Pentax K-1 II: nevídaná, ač minimální inovace

Velmi nadstandardní otevřený přístup k zákazníkům předvedl v těchto dnech Ricoh (Pentax). V extrémně kostnatém světě digitálních zrcadlovek je obvyklé, že i když se nový model prakticky nijak neliší od předchůdce, žádný upgrade nění možný a často i softwarové změny nejsou přineseny formou aktualizace firmwaru do staršího modelu čistě proto, aby se podpořily prodeje nové řady. Pak musí nastupovat hacknuté firmwary (s čímž svého času bojoval Panasonic u video-bezzrcadlovek řady Lumix GH, případně alternativní OS (typu Magic Lantern pro zrcadlovky či kompaky Canon).



Autor: Pentax Pentax K-1 II

Pentax už dávno nehraje ani druhé housle, firma se po léta spíše trápí, přesto však uvádí na trh skvělé produkty a předloni mezi ně přidala v mnoha ohledech unikátní, svoji vůbec první full-frame zrcadlovku K-1. Nyní míří na trh její nástupce. Model K-1 II se přitom liší jen minimálně, takže Pentax nabízí majitelům původní verze nevídanou věc: za poplatek 500 eur jim u jejich stroje vymění obvodovou desku, čímž původní model povýší na „Mark II“ – zbytek hardwaru zrcadlovky je totiž shodný. To, co teoreticky mohl Nikon kdysi udělat pro majitele modelu D800/D800E po příchodu nástupce D810, ale neudělal, Pentax nyní umožní. Tento upgrade přitom vyjde na zhruba 12 tisíc Kč, což je zhruba pětina aktuální ceny zrcadlovky K-1. Za tyto peníze zákazník získá aktualizovaný procesor s lepším zpracováním signálu ze snímače při vysokých citlivostech, vylepšený autofocus a také aktualizované Pixel-Shift algoritmy.

Krátce

Nová strategie MediaTeku, kdy je upuštěno od souboje s Qualcommmem v hi-end segmentu ARM čipů a firma se soustředí primárně na středně výkonné modely, nese první ovoce. Sic jen čínské, jelikož 12nm FinFET čip MediaTek P40 najde uplatnění v chytrých telefonech Oppo a Vivo, ale rozhodně jde o pro trh dobrou zprávu indikující, že rapidní ústup MediaTeku z pozice jednoho z největších hráčů na trhu (v dobách čipů 20nm Helio X20 a 10nm Helio X30) se daří mírnit.

Star Wars: Poslední z Jediů je prvním filmem Disney, který na UltraHD Blu-ray disku přichází s Dolby Vision (a tedy „dynamickým HDR“) a zvukem v Dolby Atmos. V prodeji se objeví 27. března, 14 dnů po uvedení na streamovacích službách (tématu jsme se podrobněji věnovali před pár dny).