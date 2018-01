 »   »  LibreOffice 6.0 přináší vylepšené rozhraní a elektronický podpis

Uživatelské rozhraní LibreOffice je možné upravovat již nějakou dobu. LibreOffice 6.0 jde v tomto o kousek dále (k dispozici je též detailní přehled novinek).

Nyní byl dialog pro přizpůsobení uživatelského rozhraní přepracován tak, aby práce s ním byla jednodušší a intuitivnější. Další změny potkaly dialog po vkládání speciálních znaků, který nově podporuje vyhledávání a zobrazuje nedávno použité znaky (ty lze přidávat i z rychlé nabídky přímo pod ikonou Omega v hlavní liště.

Nechybí také nová sada ikon pro LibreOffice, nazvaná Elementary. Vylepšena je nápověda, mimo jiné se s ní lépe pracuje na mobilních zařízeních. Ve výchozí instalaci je zahrnuta rodina písem Noto (zejména pro jejich široké pokrytí Unicode znaků). A nově také lze dokumenty rodiny ODF podepisovat a šifrovat OpenPGP klíčem na všech desktopových platformách. Pro export obrázků z dokumentů je nyní možné volit mezi původní verzí beze změn a exportem v podobě, jakou má obrázek v dokumentu.

Z hlediska nabídek je zde nová varianta Notebookbar s prvky ve skupinách (experimentální) a pro Writer speciální verze Tabbed Compact Notebookbar (též experimentální).

Writer

Textový editor Writer dostal nové styly tabulek, které jsou dle slov tvůrců hezčí a umožní poutavěji prezentovat data. K tabulkám přímo ve Writeru pak dodejme, že lze nyní používat rozdělené sekce.

U hromadné korespondence lze použít tabulky jako datový podklad. Pro zadávání formulářů pak přibyla do lišty nová rozbalovací nabídka. Vložené obrázky lze otočit o libovolný úhel, nikoli jen o násobky 90°. Vylepšeny jsou uživatelské slovníky. Dále přibyl export do formátu ePUB, naopak import QuarkXPress 3 a 4 a jako asi s každou novou verzí je zas o něco lepší podpora formátů Microsoft OOXML (například podpora SmartArt, import/export ActiveX prvků z/do DOCX, export PPTX s makry, export polí MailMerge do DOC/DOCX, ….

Z dalších formátů je zde lepší import z Microsoft Visio a Publisher, Adobe Freehand a PageMaker, Abiword, Apple Keynote a Pages a Numbers či Quattro Pro.

naopak vylepšený export do XHTML

Calc

V tabulkovém procesoru Calc přibyly nové funkce pro výběr nezamknutých buněk v zamknutých či nezamknutých listech (zamčenost listu je indikována v dolní liště seznamu listů).

Výběr buněk lze exportovat též do PNG či JPEG, dále pak přibyly tři nové funkce pro vyhledávání a nahrazování textu pomocí byte pozic (součástí specifikace standardu ODF 1.2).

Impress

Pro tvorbu prezentací je k dispozici 10 nových šablon. Výchozím poměrem stran je nyní 16:9.

LibreOffice Online

Cloudová varianta kancelářského balíku doznala mnoha vylepšení uživatelského rozhraní. Přibyly například uživatelské avatary, automatické rozpoznávání odkazů v komentářích, dále byly vylepšeny či přidány dialogy pro vkládání speciálních znaků, Najít+Nahradit atd.

Kontrola pravopisu je zde k dispozici jak pro Writer, tak i Calc a Impress (stavový řádek nyní zobrazuje také jazyk upravovaného textu). Writer konečně dostal horizontální (vodorovné) pravítko a Calc má základní poporu úpravy grafů (ale zázraky nečekejme).

… a pro uživatele Windows se sluší dodat, že LibreOffice 6.0 už nepracuje na Windows XP a Vista (nejnižší podporovanou verzí jsou Windows 7 SP1).