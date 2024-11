LibreQuake vytváří nový klon Quake, Descent 3 znovu v Piccu Engine

LibreQuake: zcela svobodná alternativa hry Quake

Projekt LibreQuake si klade za cíl vytvořit kompletní střílečku z pohledu první osoby se svobodným obsahem inspirovanou herní legendou Quake z roku 1996. Snaží se být kompatibilní s módy, které uživatelé vytvořili za poslední více než dvě dekády. Je možné jej spárovat s některým z open source herním enginů jako je Quakespasm, Quakespasm-Spiked nebo vkQuake.

Jeho vývojářům nejde jen o to, abyste si mohli volně zahrát modifikace a konverze Quake, ale i vyjít vstříc tvůrcům samotných módů. Mohou na něm založit své mody namísto proprietárního obsahu z Quake. Tím pádem nebudou mít problémy s licencemi a v budoucnu jim tak nehrozí, že by byli donuceni své mody stáhnout.

LibreQuake

Descent 3: Piccu Engine

Díky tomu, že Descent 3 je oficiálně open source, mohl vzniknou Descent 3: Piccu Engine, fork enginu hry Descent 3. Podle vyjádření vývojářů obsahuje téměř všechny změny z patche InjectD3 a mnoho dalšího. To zahrnuje vylepšení, jako například režim vycentrovaného okna, škálování v okně a celoobrazovkovém režimu, fullscreen, který nemění nastavení plochy, nastavitelný FOV s automatickým rozšířením pro širokoúhlé obrazovky.





Kokpit na rozdíl od InjectD3 skutečně funguje na šířku. Kromě toho bylo opraveno mnoho chyb a uživatelské rozhraní je plynulejší, zvukový systém bez praskání a s podporou dozvuku prostředí. V současné době je však podle vývojáře tato verze kódu sestavena pouze pro Windows, ale vývojář doufá, že se to brzy změní. K jejímu spuštění potřebujete kopii hry.

Descent 3

Emulátor Nintenda Switch Ryujinx byl odstaven

Po tom, co se stalo s yuzu, se to stalo to, co asi všichni očekávali. Nintendo vypnulo emulátor Ryujinx pro Nintendo Switch. Stránka GitHubu dříve zmizela s chybou 404 not found, což mezi přispěvateli vyvolalo zmatek. Nyní však bylo na oficiálním Discordu a na sociálních sítích potvrzeno, že se nejedná o chybu. Jak je uvedeno v příspěvku, původního tvůrce kontaktovalo Nintendo a nabídlo mu dohodu, pokud na něm přestane pracovat a odstraní vše, co s Ryujinxem souvisí.

V souvisejících zprávách Nintendo nedávno podalo žalobu na výrobce Palworldu Pocketpair. Kromě toho Nintendo pokračuje v zásahu proti videím na YouTube, která ukazují emulaci jeho her, a to i přesto, že se jednalo o konzoli Wii U, kterou již Nintendo nepodporuje.

Oznámení o ukončení projektu Ryujinx

Minetest se přejmenoval na Luanti

Minetest je voxelový herní engine vytvořený jako klon Minecraftu. Jelikož tento engine funguje jako platforma pro různé hry, rozhodli se jeho tvůrci vybudovat si vlastní identitu a přejmenovali tento projekt na „Luanti“. Nový název je hříčkou finského slova luonti („tvorba“) a programovacího jazyka používaného pro hry a mody, Lua.

V kombinaci dohromady to znamená Luanti. Stále probíhá proces přejmenování všech komponent, takže to může chvíli trvat. Nedávno byl ze stejných pohnutek také změněn název MineClone2, hry běžící na eginu Minetest / Luanti, na VoxeLibre.

VoxeLibre

Stručně

CorsixTH 0.68.0, open-source herní engine k simulaci Theme Hospital je venku. Svobodná strategická střílečka Unvanquished přichází s verzí 0.55 s řadou vylepšení. Svobodný herní a simulační engine Open 3D Engine (O3DE) byl vydán v nové verzi 24.09.0. Unified Linux Wine Game Launcher (UMU) vyšel ve verzi 1.1.1 jako první oficiální verze, která pomáhá vylepšit hraní na linuxovém desktopu a Steam Decku.