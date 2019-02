 »   »  Linux 5.0 je pomalejší než řada 4.x, vyšel digiKam 6.0

Chyba v apt přináší Ubuntu 16.04.6 LTS

Ač už žádné aktualizované obrazy téměř 3 roky starého Ubuntu 16.04 LTS nebyly v plánu, objevila se nová verze 16.04.6. Mirrory jsou plněny v těchto hodinách, důvodem vydání aktualizovaných obrazů je objevená bezpečnostní slabina v balíčkovači apt, která teoreticky vede k možnosti útoku typu man-in-the-middle a tak musely podporované verze Debianu i Ubuntu reagovat, což samozřejmě znamená nové instalační obrazy, jelikož aktualizovat systém náchylný k napadení skrze apt jen a pouze skrze apt by bylo chucpe.

Výkon Linuxu 5.0 sklouzává směrem dolů

Server Phoronix v rámci připravovaného příchodu Linuxu 5.0 (aktuálně se nacházejícího v rc7 verzi) přeměřil připravované jádro oproti jeho předchůdcům. Všiml si totiž, že výkon je často viditelně nižší, a to bez ohledu na hardwarovou platformu. K dispozici je několikastránkový test, který sahá až k jádru 4.12, tedy do éry před chybami typu Spectre/Meltdown.

Qt vydalo roadmapu pro rok 2019

Z roadmapy, kterou Qt Company pro letošní rok nyní vydala vyplývá, že to bude zase rok zajímavý a desktopy od „KDE“ po LXQt se mají na co těšit. Ač jde převážně o mírný pokrok v mezích zákona, čeká nás dotaženější Qt WebAssembly (Qt přístup v prohlížečích je aktuální novinkou), lepší podpora Pythonu (následuje vydání Pythonu s Qt 5.12 LTS koncem minulého roku).

Objeví se i nové widgety jako třeba kruhový progress bar, a to patrně už s Qt 5.14. Autoři a programátoři si přijdou na obligátní množství vylepšení v programech Qt Creator, Qt Design Studio či Qt 3D Studio. Qt Company dále pokročí s Qt pro automobily či jiné infotainment systemy a další podobné oblasti.

Podrobnosti shrnuje domovský web, Phoronix dále dodává, že co možná není v roadmapě zmíněno, jsou možné práce na nástupci, Qt 6. Zde ale počítejme spíše se závěrem roku 2020, nicméně bez konkrétních podložených zpráv.

Librem 5 dostane lepší hardware, odsouvá se však na podzim

V minulosti padlo již více termínu předpokládaného uvedení telefonu Librem 5 na trh, ten poslední hovořil o lednu 2019. Librem 5 se ale opět odkládá, a to na třetí čtvrtletí tohoto roku. Teprve nedávno (mimo jiné) byl finalizován hlavní čip od NXP (použito bude výkonnější čtyřjádro iMX8M), nicméně odklad budou kompenzovat vylepšené hardwarové parametry.

Hlavním problémem vyšší verze SoC byla spotřeba a teplotní vyzařování, obojí ale vyřešily softwarové úpravy, takže nakonec na iMX8M dojde (nikoli pomalejší MX8M Mini). K tomu si přidejme např. 32GB eMMC + µSD, 4G modem od Gemalto či ~5,5–5,7" displej a další obvyklou výbavu.

Nadále platí, že Librem 5 nebude schopen (bez ohledu na jeho horší poměr cena/parametry ve srovnání se záplavou čínských droidů) konkurovat platformě Android. Vždyť v těchto dnech Samsung představil řadu S10, kde nejvyšší model Galaxy S10+ nabídne až 12 GB RAM a 1TB flash úložiště v kombinaci s nejmodernějšími ARM SoC na 7nm, resp. 8nm FinFET procesech a trojitým hlavním foťákem. Ale koho ze zájemců o svobodný otevřený systém to zajímá.

AMD nabírá další vývojáře pro open-source

Přibližně deset dalších lidí hledá AMD do týmu open-source / linuxového ovladače. Ti se budou zabývat jak přispíváním do linuxového jádra, tak OpenGL ovaldače i multimediální části projektu Mesa, základu kompilátorů LLVM či řešit věci kolem linuxvých kontejnerů. Jde nepochybně zčásti i o důsledek úspěšných CPU a GPU architektur posledních let, které do AMD konečně po mnoha hubených letech přinesly nemalé peníze a firma tak může více investovat do potřebných sil. Držme palce, ať si nevychová lidi, které jí za pár let přetáhne Intel.

Vyšel digiKam 6.0

Po měsících vývoje je na světě nová hlavní verze nástroje pro práci s fotografiemi spojená s desktopem KDE. digiKam 6.0 přináší řadu významných novinek, které jsme si shrnuli v samostatném článku loni v létě u příležitosti beta verze 6.0.