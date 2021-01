Linux 5.10 LTS možná skončí 2022, Intel bude vyrábět 3nm procesem u TSMC

Podpora Linux 5.10 LTS skončí v roce 2022, pokud se nepřidají další firmy

Před pár lety bylo ohlášeno, že podpora LTS jader se prodlouží ze 2 na 6 let. Linux 4.4 vydrží do února 2022, Linux 4.9 až do roku 2023, Linux 4.14 bude podporován až do začátku roku 2024, Linux 4.19 až do konce roku 2024 a Linux 5.4 až do konce 2025. Nejnovějším LTS jádrem je Linux 5.10, nicméně se nyní vede diskuse, že jeho podpora (zase) bude o něco kratší a skončí již v roce 2022. Linux 5.10 LTS možná přijde o 4 roky ze své dlouhé podpory prostě proto, že není dost společností či organizací, které by se o jeho prodlouženou podporu stály.

Greg Kroah-Hartman k tomu dodává, že chce vidět, jak společnosti toto jádro opravdu používají a aktualizují svá zařízení, aby bylo jasné, že vůbec má smysl podporu po dobu 6 let udržovat. A chce také vědět, jak mu tyto společnosti pomohou s testováním a udržováním této verze jádra, testováním rc verzí, backportováním specifických patchů z budoucích vyšších vydání atd..

Diskusi rozpoutal jeden z vývojářů Broadcomu, který komentoval, že podpora 2 roky je prostě příliš krátká. To Grega zjevně trochu nadzvedlo (nic výjimečného v kontextu nových LTS jader) a konstatoval, že by bylo fajn, kdyby s tím ti, kdo mají o delší podporu zájem, pomohli a ne jen čekali, že jim podporu zajistí někdo jiný a oni jen budou takové jádro využívat.

Phoronix k tématu údržby jader dodává, že hlavní údržbář Greg K-H nyní pracuje pod křídly Linux Foundation, kde dostává „roční plat“ ve výši ~322 tisíc USD, plus dostal dalších 45 tisíc USD jako dodatečné kompenzace. Pomiňme přízemní debatu, zdali se má „jako vepř v žitě“, či jestli je to odpovídající odměna za to, že dotyčný je takřka nenahraditelným spolutvůrcem obrovského sw projektu, bez kterého by lidstvo již prakticky nemohlo fungovat. Natož mnohé korporace.

Podstatné v tomto kontextu je spíše to, že Linux 5.10 LTS je předurčen jako výchozí jádro pro Debian 11, který zase bude základem budoucích vydání Google Android (a nejen toho). Megakorporace by se tak mohly „chytit za nos“ a nečekat, že Greg a spol jim budou udržovat LTS jádro 5.10 jen z dobroty srdce. Tato debata není nová, něco podobného se odehrává prakticky s každým novým LTS jádrem.

Clonezilla live 2.7.1–22

Nová verze klonovací distribuce Clonezilla live 2.7.1–22 zakládá na repozitáři Debianu Sid z 27. ledna 2021 a přináší tak novější verzi jádra Linux 5.10.9–1 zahrnující použití exfatprogs (namísto dosavadních exfat-utils ) či řady dalších balíčků ( glances , ipv6calc , atop , usbtop , bashtop , python3-psutil , vnstat či iperf3 ). Přináší také lepší mechanismus pro nalezení Live médií. Podrobnosti na webu projektu.

Spuštěn globální dokumentární kanál Documentary+

Na různých typech zařízení či přímo na domovském webu docplus.com lze nově sledovat celosvětově dostupný kanál Documentary+ zaměřený na dokumentární tvorbu. Množství a zajímavost aktuálně nabízeného obsahu posuďte sami (najdeme zde ale i zvučná jména jako Spike Jonze, Kathryn Bigelow či Terrence Malick), šéf a spoluzakladatel projektu Bryn Mooser k tomu dodává mimo jiných věcí to, že dávají filmařům další možnost volby z hlediska distribuce svých dokumentů.

Právě COVID prý vše urychlil a autoři projektů by rádi vystavěli klíčový základní kámen pro budoucnost tohoto oboru filmařiny. V tuto chvíli se neví, zdali projekt bude ryze bezplatný, nebo se časem objeví reklama (prozatím jsem zahlédl pouze tu na službu samotnou) či možnost/nutnost předplatného. Některá videa jsou chráněna, v Chromiu ani Firefoxu na Linuxu se nemusejí spustit.

GNOME Shell už má podporu pracovních ploch ve vodorovném uspořádání

V rámci finišujících prací na přelomovém GNOME 40 se do projektu GNOME Shell dostává podpora vodorovného uspořádání/zobrazení pracovních ploch (podrobněji GitLab). S tím jde ruku v ruce podpora pro vodorovné uspořádání ikon aplikací atd. Očekávat můžeme další vylepšování tohoto aspektu, vše samozřejmě míří k ostrému vydání GNOME 40 v březnu.



Autor: GNOME GNOME 40 vodorovné uspořádání

Novinky pro KDE Plasma 5.12 na konci ledna

Pomalu také finišují práce na příští verzi desktopu KDE lasma 5.12, která je v plánu na polovinu února. Tvůrci ladili spoustu dílčích věcí, jejich kompletní přehled opět shrnul Nate Graham na svém blogu. Vypíchnout můžeme například opravu pro start se systemd týkající se procesu kwin_wayland (v beta verzi to nefungovalo správně). Je zde také oprava pro GTK4 aplikace, které konečně nemají zobrazen stín okna, když je okno maximalizované. Plasma už také nevytuhne, když uživatel upravuje .desktop běžícího programu. Baloo podporuje indexování skrytých složek, vylepšeno je nové Kickoff menu atd.

NomadBSD 1.4 RC1 ukazuje lepší instalátor či detekci ovladačů

Uživatelsky přívětivá odnož FreeBSD zvaná NomadBSD přináší ve své nové verzi vylepšený instalátor systému. Základem systému je aktuálně novější větev FreeBSD 12.2-p2, v instalátoru pak najdeme vylepšenou podporu UEFI či lepší detekci grafických karet pro použití správných ovladačů, vylepšenou podporu touchpadu atd. Je zde také nová desktopová utilita pro nastavení linuxových buildů prohlížečů Google Chrome a Brave (včetně funkční podpory služeb Netflix, Amazon Prime či Spotify). Dále došlo na jednodušší přepínání správců oken a desktopových prostředí a spoustu dalších drobností. NomadBSD 1.4 je v tuto chvíli v RC1 stádiu, podrobnosti k tomuto vydání jsou k dispozici na domovském webu.

Linux 5.12 nabídne podporu VRR/Adaptive-Sync na Intel Tiger Lake a grafikách Intel Xe/Gen12

Podpora proměnné snímkové frekvence není jen věc pro hráče, ale hodí se třeba i na noteboocích jako další střípek vedoucí k nižší energetické spotřebě. Intel podporuje VESA Adaptive Sync (a jeho mutace) na svých GPU, takže nijak nepřekvapí, že do chystaného vydání Linuxu 5.12 stihne dodat podporu této techniky pro své procesory a grafická jádra posledních generací. Vedle Tiger Lake a grafického jádra Xe/Gen12 se kód týká i budoucích produktů řad Alder Lake (CPU platforma LGA1700 chystaná na podzim/zimu) či procesorů Rocket Lake, jejichž uvedení je doslova na spadnutí.

Podpora se aktuálně omezuje na rozhraní DisplayPort, resp. jeho embedded verzi eDP, přes kterou se často připojují LCD v noteboocích. Ostatně Adaptive Sync primárně pochází z VESA, jako DisplayPort. HDMI dostalo ekvivalentní podporu adaptivní snímkové frekvence zvanou VRR později a navíc u HDMI není toto součástí otevřené specifikace. Kód je již nyní součástí větve drm-intel-next , vedle toho Intel také přidává podporu ochrany High Definition Content Protection (HDCP) verzí 2.2 a 1.4, a to pro rozhraní DisplayPort Multi-Stream Transport (DP MST) na GPU Gen12/Xe. Také se pracovalo na podpoře chystané grafické karty DG1.

Samsung Exynos s AMD Radeonem RDNA drtí konkurenci

O spolupráci AMD se Samsungem víme již měsíce. Samsung se přestal zabývat úvahami nad vlastními GPU jádry na bázi ARM GPU architektur a místo toho si tehdy licencoval to nejlepší z x86 světa, tedy RDNA architekturu Radeonů od AMD. Podrobnosti byly nyní představeny v souvislosti s uvedením ještě běžného SoC Exynos 2100 z telefonů Galaxy S21, které ještě nese GPU jádra ARM Mali. Příští SoC s Radeonem RDNA nabídne daleko vyšší výkon. První srovnání GPU části SoC s Apple A14 ukazuje o 25 až 100 % vyšší výkon (dle testu). Kdy přijde na trh, se nechme překvapit. Jistě ale lze předpokládat, že v podobné době se i Apple posune výše a rozdíl nebude ve velkých desítkách procent.

Intel se údajně vyjednal velké výrobní kapacity na 3nm TSMC procesu

Ještě z éry Boba Swana (Pat Gelsinger nastoupí až za dvy týdny) pochází dojednaná spolupráce Intelu s TSMC na poli výroby čipů. Intel si údajně vyjednal velké (opravdu velké) výrobní kapacity TSMC týkající se 3nm procesu. Po Applu by se měl stát druhým největším zákazníkem TSMC a pokud se toto vše potvrdí, možná to pro AMD bude oříšek, protože už nyní je u TSMC enormně těsno.

Spolupráce má být předjednána už i pro 2nm výrobní proces. Zatím není jasné, jaké čipy bude TSMC pro Intel vyrábět, osobně bych si vsadil minimálně na GPU (resp. tomu odpovídající výpočetní/AI/machine-learning produkty), ale dojít samozřejmě může na CPU. TSMC by sériovou 3nm výrobu pro Intel měla spustit ve druhém čtvrtletí příštího roku. Kdo ví, možná prostě AMD přeplatil, ale nestihl si u TSMC alokovat 5nm linky (o 7nm se samozřejmě nemá smysl vůbec bavit).