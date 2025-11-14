Linux 6.19 přinese vylepšený ReBAR i rychlé nabíjení notebooků Lenovo

Vylepšení pro ReBAR
Jelikož je jádro Linux 6.18 již na spadnutí, naplno už běží i proces nabírání novinek do vývojové větve jádra, ze které vzejde následné vydání Linux 6.19. Jednou z oblastí – kromě myriády další, o kterých se budeme průběžně dozvídat v nadcházejících týdnech – je podpora funkcionality známé jaké ReBAR, tedy PCI Express Resizable BAR.
Předem doplňme, že Resizable BAR je jednou z novějších (ač už také letitých) vylepšení funkcionality PCI Express rozhraní, skrze které si mohou zařízení se systémem vyjednat větší velikost BAR (Base Adress Register), což typicky vede ke zvýšení výkonu zejména u grafických karet. Standardní velikost BAR byla historicky 256 MB, což je dnes žalostně málo a kupříkladu GPU Intel jsou na podpoře ReBAR v systému velmi, opravdu velmi výkonově závislá. Nepřekvapí tak, že na vylepšeních ReBAR pracují mimo jiné vývojáři Intelu.
Nyní je to konkrétně Ilpo Järvinen z Intelu, který do (přes)příští verze jádra posílá patche upr avující parametry ReBAR a celkově přístup k němu na Linuxu. Dodává, že tradičně v Linuxu všechny kolem PCI, které nespadají pod jiné části kódu, jsou prostě v
pci.c, a tak tam kdysi spadla i podpora ReBAR. Ilpo ji nyní vyčlenil do samostatného
rebar.c a z původního umístění tak mizí příslušná volání. Dále v sadě patchů implementuje nové API funkce, které propojují celek s ovladači grafických procesorů, které musí tuto změnu reflektovat.
Dále Ilpo mění velikosti BAR bitmask na u64, což učiní kód použitelnějším pro budoucí potřeby (limit je nově na hranici 128 TB). Spolu s dalšími modifikacemi a optimalizacemi nastavení lze očekávat zlepšení běhu systémů ReBAR využívajících, a to se zmíněným jádrem Linux 6.19 zhruba v únoru příštího roku.
Intel Adaptive Sharpness v Linuxu 6.19
S procesory Lunar Lake Intel představil i podporu technologie adaptivního doostřování obrazu, kterou lze výhledově použít obecně kdekoli. Vázána byla právě na mobilní procesoru Lunar Lake a jejich integrované GPU a podpora pro toto se dostává do budoucího Linuxu 6.19.
Výsledkem delšího vývoje ale je obecná vlastnosti DRM sharpness property (tedy pro direct rendering), kterou už implementuje KDE Plasma v rámci svého kompozitoru KWin a je připraven návrh na začlenění podpory do GNOME Mutteru (uvidíme, zdali stihne GNOME 50 a tudíž třeba Ubuntu 26.04 LTS). Konkrétně pak pro Intel vývoj pokračuje a Linux 6.19 přinese novou vlastnosti, tzv. Intel Content Adaptive Sharpness Filter. Kód už je ve vývojové větvi DRM-Next ve formě pull requestu.
Z dalších novinek dále do DRM-Next míří vylepšení podpory Variable Rate Refresh (VRR), aktivace podpory další generace (i)GPU Intel Xe3P LT PHY, aktivace podpory komprese frame-bufferu pro for Xe3P_LPD a když už to zaznělo dvakrát, tak dodejme: obecně spousta věcí pro třetí generaci Intel Xe GPU, včetně varianty Xe3P ve spotřebitelských procesorech Nova Lake a datacentrových GPU Crescent Island.
Pro Crescent Island se pak chystají další prvky podpory jako teplotní throttlování či nastavování výkonnostních limitů. Bude toho více, Intel na tuto generaci dost sází, ostatně jde o produkty, u kterých se počítá až se 160 GB paměti na GPU pro AI výpočty.
Podpora dalších GPU ARM Mali a Vivante
K větvi DRM-Next dále doplňme, že v příštím linuxovém jádru přinese podporu dalších nových verzí GPU rodin ARM Mali a také Vivante. U rodiny Mali jde o čipy MediaTek MT8196 SoC, u Vivante pak o ovladač Etnaviv obohacený o jádro Vivante GC8000 Nano Ultra VIP r6205.
Na straně akcelerátorů čekejme vylepšení ovladače Intel IVPU, AMD pro změnu pracuje na zlepšení podpory Ryzen AI NPU, ovladač AMDXDNA pak dostává nová
ioctl rozhraní pro zdroje a telemetrii. Podporovány budou některé další typy displejů, jako například Samsung S6E3FC2X01 z telefonu OnePlus 6T.
Očekávejme spoustu dalších novinek v budoucnosti proudících do DRM subsystému, ostatně zatím nebyla řeč o AMDGPU, tradičně jednoho z největších zdrojů změn v nových verzích linuxového jádra.
Ovladač pro Rapid Charge Mode notebooků Lenovo IdeaPad
V části jádra
platform-drivers-x86 pro příští vydání Linuxu 6.19 už sedí kód řešící podporu rychlejších režimů nabíjení notebooků Lenovo IdeaPad a ThinkBook. Tzv. „Rapid Charge Mode“ je režim, který Lenovo podporuje při nabíjení s USB-C, vedle režimu označovaného jako „Conservation Mode“.
Uživatel si na Windows může vybrat, že buď chce nabíjet rychle za cenu nižší životnosti akumulátoru, nebo naopak pozvolna, byť si počká. Nový ovladač zavádí podporu téhož i na Linuxu, přičemž nový kód důsledně hlídá, aby běžel buď jeden, nebo druhý režim. Otestován byl na stroji Lenovo ThinkBook 14 G7+ ASP a měl by fungovat i na dalších noteboocích Lenovo ThinkBook/IdeaPad.