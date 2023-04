Linux 6.4 a další novinky včetně spektrálního kuřete a nového správce FireWire

Novinky pro ARMy

Na poli architektur rodiny ARM přinese Linux 6.4 řadu změn k lepšímu. Zaplesat mohou například majitelé strojů Apple s firemními SoC generace M2, která bude ve verzi 6.4 podporována díky implementaci příslušných souborů DeviceTree. Podpora M2 by se měla zlepšit přibližně na úroveň generace M1, výjimkou budou jisté prvky jako chybějící podpora grafických výstupů M2 Mac Mini či klávesnice a trackpadu na M2 Macboocích (ale nechme se ještě překvapit, jak rychle toto autoři doženou, i kdyby ne v rámci Linuxu 6.4).

Podrobnosti k jednotlivým architektonických částem rodin M1 a M2 z hlediska stavu jejich podpory v Linuxu, shrnuje přehledová tabulka na GitHubu projektu. Vývoj samozřejmě i nadále probíhá pod křídly Asahi Linuxu.

Obecně pro ARM dále čekejme vylepšení na poli Assemblerovských rutin, možnost deaktivovat SVE nezávisle na SME a jiná architektonická vylepšení. Nově podporovanou variantu jader Cortex-A7 se stane Allwinner T113-s, od stejného výrobce na chvíli odbočme_ mezi podporovanými bude mít šest-čtyřka jeho RISC-V řešení Allwinner D1 a stejně tak bude nové jádro podporovat i StarFive JH7110, RISC-V produkt postavený na SiFive U74, ale vylepšený o další CPU a GPU jádra oproti předchozímu StarFive JH7100.





Linux 6.4 nabídne podporu WiFi 7 řešení Qualcomm IPQ5332 a IPQ9574, a také SoC používaného v automotive, Qualcomm sa8775p. P5ibude i podpora pro destiučky Allwinner f1c200s boards, dvě různé Banana Pi s Amlogic G12B, dvě robotické postavené na Qualcomm QRB či tři telefony Xiaomi se Snapdragony. Průmyslový počítač AM625 BeaglePlay bude taktéž podporován.

Obecně rodina Qualcomm Snapdragon dostane ovladač pro Inline Crypto Engine a ovladače již existující přidají podporu pro další SoC od tohoto výrobce. Příznivci MediaTeku naleznou mezi podporovanými čipy první kousek někdejší hi-end řady, čip Helio X10.





Spektrální kuře pro AMD Zen 2 žije dál

Kdysi dávno (v jedné předaleké galaxii) v éře Zenu 1 a krátce po něm ještě AMD slézala hrobníkovi z lopaty a měla málo vývojářů, natož Linuxových. Stalo se tak, že v rámci prací na spekulativním vykonávání kódu musel jednu drobnost týkající se Zen2 CPU od AMD opatchovat Peter Zijlstra z Intelu, nezávisle na AMD, od které neměl ani pořádné informace, proč se Zeny2 ve spekulativním vykonávání zrovna chovají tak a ne onak.

Kód ošetřující danou věc příznakem tedy musel nějak pojmenovat a nemaje čeho se chytit, prostě jej označil za „Spectral Chicken“, v hlavičkovém souboru tedy jako ZEN2_SPECTRAL_CHICKEN . Doprovodil to komentářem, že „Na Zenu 2 je nabízeno kuřecí na oltář Spekulací“. Příslušný bit jen vyhazoval Zen2 jádra ze standardního mechanismu pro jádra třídy AMD F17h.

Nyní o řadu let později přišel Borislav Petkov (tehdy z AMD, dnes opět z AMD) s patchem, který u této věci nemění funkcionalitu, jen jí dává lépe vypovídající jméno ZEN2_DE_CFG2 / ZEN2_DE_CFG2_SUPPRESS_NOBR_PRED a čistí kód o v tuto chvíli již zbytečné komentáře o oltářích. Peter Zijlstra ale patch neschvaluje s tím, že tohle prostě bude „spektrální kuře“ navěky a příště by si AMD měla věci lépe spravovat a komunikovat.

Borislav v mailing listu v reakci Peterovi napsal, že o to se už nikdy v budoucnu nemusí obávat, na což reagoval Thomas Gleixner, že to je z jeho strany ryze spekulativní předpoklad. Borislav konstatoval, že nikoli, což Andrew Cooper okomentoval, že pouze do jeho [Borislavova] odchodu do důchodu. Jeden by řekl, klasická bouře ve sklenici vody, druhý by možná dodal, že konkurenční boj mezi AMD a Intelem se nám přenáší do LKML, ale nechme to plavat. Aspoň je po nějaké době opět v LKML relativně vtipné vlákno, ač je to vlastně z mé strany jen ryzí spekulace.

Rozhraní IEEE-1394 má nového správce

Do roku 2029 má kdysi v digitálních kamerách hojně využívané rozhraní IEEE-1394 (známé též jako FireWire) zajištěno přežití v linuxovém jádru. Správy této větve se od Linuxu 6.4 ujímá Takashi Sakamoto, který říká, že technologie to sice je zastaralá, ale [oni] stále mají uživatele. Jeho lán je jasný: bude nadále udržovat a vylepšovat podporu IEEE-1394 v Linuxu s tím, že v roce 2026 začne informovat uživatele, že by měli přejít na nějaké novější rozhraní.

V roce 2029 chce udržování IEEE-1394 ukončit a lze předpokládat, že tímto momentem se nad IEEE-1394 zavře historie. Doplňme, že jistě ještě řadu let vše poběží, neb poslední LTS Linux s podporou IEEE-1394 vydrží ještě řadu let poté.

Na IEEE-1394 začal jeho hlavní propagátor, společnost Apple, pracovat ještě v 80. letech minulého století. Postupně byl standard vylepšován, nicméně sám Apple jej o mnoho let později opustil a dnes soustředí svoji pozornost zejména na USB, resp. Thuderbolt (nezávisle na tom, po jakém konkrétním kabelu či konektoru mu TB běhá).

Rychlejší F2FS i Btrfs

Vedle optimalizací, které potkají již tradičně s novou verzí jádra matadora mezi souborovými systém, Ext4, dojde i na vylepšení Flash-Friendly File-System (F2FS) a „máslového“ systému Btrfs.

Btrfs dostává patche vylepšující výkon logování adresářů: 4× svižnější fsync díky logování záznamů adresáře během jediné transakce, stejně tak se zvyšuje propustnost a též snižuje latence díky omezení zamykání u sub-volume tree zejména u souběžných přístupů k daným sub-volume. Autoři také dále čistí kód I/O cest, vylepšují nakládání s chybami atd. Celkově by měl běh Btrfs být o zhruba 10% svižnější.

Linus už má ve frontě ke zpracování také patche pro F2FS, které přinášejí podporu velikostí zón u zónových zařízení, kdy zóny už nemusí být zarovnány na mocniny dvou, dále zde najdeme refactoring kódu garbage collectoru, podporu I/O poll a různé opravy chyb – včetně chyby, kdy systém mohl spadnout v některých situacích s nedostatkem volného místa.