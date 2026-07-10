Linux 7.3 přinese barevné formáty pro AMDGPU i konec souborového systému, který v 21. století nejspíš nikdo nepoužil

Jádro Linux 7.3 už bez ovladače pro IBM pSeries eHEA 10Gb
10Gbitový Ethernet eHEA (Ethernet Host Ethernet Adapter) spadá pod platformu IBM POWER, ale hodně staré generace. Jde o jeden z prvních 10Gbit/s kusů ethernetového železa na trhu a jak už to tak bývá, dnes už se prakticky nepoužívá a není důvod držet jeho podporu v linuxovém jádru zvláště v době, kdy už se vývoji v podstatě nikdo nevěnuje.
Z hlediska hardwarového se tyto ethernetové karty objevily jen v serverech IBM pSeries a BladeCenter JS/PS platformy POWER. Ovladač je už zhruba dva roky opuštěný, bez správce, poslední relevantní hardware pro něj byla generace POWER7, která je už 6 let sama bez podpory. Do vývojové větve jádra tak zamířil patch od inženýra z IBM, který jeho zhruba sedm tisíc řádků kódu odstraňuje. Lze předpokládat začlenění patche v rámci Linuxu 7.3.
Mixážní pult Pioneer DJM-S11 v jádru Linux 7.3
Pioneer DJM-S11 je dalším produktem pro profesionální hudebníky (stojí necelých 2300 USD), který bude v Linuxu přímo podporován. Stane se tak díky začlenění vylepšeného ovladače, který dostal potřebných 87 řádků zdrojového kódu. Ty aktivují jeho rozpoznání Linuxem jakožto zvukového zařízení, následují patche aktivující veškerou jeho zvukovou funkcionalitu.
Není to úplně triviální, neb tento mixážní pult potřebuje specifické úpravy nastavení (USB class descriptory a vlastní úpravy mixeru). Jedna věc ale bude nadále drhnout, a to je nefunkčnost jeho dotykového displeje. Kód už sedí v Gitu jádra a lze předpokládat jeho začlenění do Linuxu 7.3.
Souborový systém EFS končí, 20 let ho nikdo neudržuje
Synonymem pro CD-ROM disky byl typicky souborový systém dle ISO 9660. Na pracovních stanicích SGI IRIX ale byl používán EFS, předtím, než IRIX 6.0 zavedl XFS. Pro EFS je v Linuxu dosud podpora, v podobě ovladače pro read-only přístup. Podpora více než 20 nikým neudržovaná. V rámci čistek, kterými jádro nyní v době verzí 7.2 a 7.3 prochází, tak zmizí i EFS.
Neobjevil se totiž žádný zájemce o udržování podpory EFS, vyjma jednoho vývojáře, který přispěl jen základní údržbou a opravami chyb pro kompilaci tohoto ovladače. Sám poté připustil, že osobně EFS nepoužívá.
Christian Brauner tak do jádra poslal úpravu, která EFS odstraňuje, pročež se tak jistě stane ve verzi 7.3. Dodává vedle skutečnosti, že víc než 20 let se o ovladač nikdo nestará, že na samotných IRIXech má už 30 let náhradu a beztak existují userspace nástroj pro čtení EFS.
Další omezení AF_ALG v Linuxu 7.3
Subsystém pro AF_ALG jsme blíže rozebírali v souvislosti s jeho omezeními v jádru Linux 7.2 začátkem června. Nyní se rýsují další omezení, která přijdou s jádrem Linux 7.3. Do systému přibude nové sysctl „nastavovátko“
af_alg_restrict.
AF_ALG je od jádra Linux 7.2 nastaveno jako deprecated, ale přes sysctl bude možné si omezení upravovat, pokud funkčnost dané věci na AF_ALG závisí. Stejně tak bude možné naopak s jeho pomocí AF_ALG kompletně vypnout. K dispozici tak budou tři dílčí nastavení s danými parametry:
- 0: unrestricted
- 1: limited functionality
- 2: completely disabled
Výchozím nastavením proteď bude hodnota 1, která umožní realizovat allowlist pro neprivilegované procesy a delší allowlist pro privilegované procesy. Do budoucna nelze vyloučit, že přísnost parametrů jednotlivých hodnot tohoto nastavovátka se může změnit. S jistotou asi můžeme tvrdit, že novinka utahující parametry bezpečnostní díry jménem AF_ALG bude začleněna v rámci jádra 7.3 bez problémů.
Vlastnost DRM „Color Format“ v AMDGPU
Poslední z věcí mířících do jádra Linux 7.3, kterou si dnes představíme, je implementace vlastnosti „barevný formát“ v rámci DRM v Linuxu 7.3, a to pro Radeony a jejich ovladač AMDGPU. Tato nová vlastnosti v rámci Direct Rendering Manager přinese možnost, aby z user-space bylo požádání směrem k ovladači zobrazení o konkrétní barevný formát, tedy například počátečně podporované „AUTO“, RGB, YUV 4:4:4, YUV 4:2:2 a YUV 4:2:0.
Jde o poměrně významné vylepšení pro Radeony, které před definitivním vložením do budoucího jádra verze 7.3 prodělalo celkem 15 revizí kódu. Práce na podpoře běžely celých 5 let, podpora je pak tuto chvíli jich připravena pro „referenční“ Wayland kompozitor Weston.
Phoronix dále dodává, že na cestě do jádra jsou i patche zprovozňující podporu této vlastnosti i pro GPU v procesorech Intel a Rockchip, takže je klidně možné, že Linux 7.3 přinese podporu velmi širokou.