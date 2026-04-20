Linux Mint prodlužuje vývojový cyklus, APT zavádí funkci vrácení změn

Filip Zatloukal
Dnes
Autor: Linux Mint
Linux Mint přejde na delší vývojový cyklus

Projekt Linux Mint oznámil, že od verze 23 přejde na delší vývojový cyklus, aby se mohl více zaměřit na opravy chyb a vylepšení desktopu. Vydání Linux Mint 23 se očekává v prosinci 2026, bude založeno na Ubuntu 26.04 LTS a poběží na jádře Linux 7.0.

Novinkou bude také instalátor převzatý z LMDE, který nahradí dosavadní Ubiquity a nabídne širší podporu instalací (OEM, BIOS/EFI, Secure Boot či LVM/LUKS). Vývojáři zároveň zvažují podobu vydávacího modelu a plánují vedle betaverze i alfa verzi. Práce na ní už začaly a zahrnují například prostředí Cinnamon 6.7-unstable s novým spořičem obrazovky pro Wayland.

Kódové označení Linux Mint 23 zatím nebylo stanoveno, ale vývojáři už potvrzují, že delší vývojový cyklus přináší výhody, zejména větší důraz na desktop, nástroje a aplikace.

linux-mint-22-2-zara-largeLinux Mint 22.2 „Zara“

APT v Debianu zavádí funkci vrácení změn

Projekt Debian (a jeho odvozené distribuce) využívá ke správě klasických balíčků Deb správce balíčků APT. Nástroj APT prošel významnou aktualizací a verze 3.2 nyní zahrnuje funkce vrácení zpět, zrušení a opakování. APT 3.2 je nyní nejnovější stabilní verzí správce balíčků Debianu.

Hlavním vylepšením je rozšířená funkce historie, která zavádí několik nových příkazů:

  • apt history-rollback – vrátí změny balíčku zpět k dřívější transakci
  • apt history-list – zobrazí seznam předchozích transakcí s balíčky
  • apt history-info – zobrazí podrobné informace o konkrétní transakci
  • apt history-undo – zruší konkrétní transakci
  • apt history-redo – zopakuje dříve zrušenou transakci

Kompletní seznam nedávných změn ve správci balíčků APT najdete v changelogu tohoto nástroje.

debian-13-3-largeDebian 13.3

AlmaLinux Kitten 10 přidává podporu i686 userspace

AlmaLinux Kitten 10 přináší podporu i686 userspace v podobě 32bitových repozitářů a kontejnerových obrazů pro linux/386, avšak bez plné 32bitové instalace. Novinka cílí hlavně na vývojáře a firmy využívající starší software či specifické CI a kontejnerové scénáře. Pro většinu uživatelů standardního 64bitového AlmaLinuxu má tato změna minimální dopad.

Pro vývojáře, dodavatele a podnikové prostředí závislé na starším 32bitovém softwaru však představuje podporované řešení bez nutnosti návratu k plnému 32bitovému systému. Stejný model se chystá i pro stabilní AlmaLinux 10, který má být podporován až do roku 2035.

Školení Kubernetes

almalinux-kitten-10-largeAlmaLinux Kitten 10

FreeBSD spouští testování notebooků

Projekt FreeBSD spouští iniciativu Laptop Integration Testing, která má zlepšit podporu notebooků pomocí systematického testování v reálných scénářích. Do testování se může zapojit i komunita. Nástroj automaticky zjistí funkčnost hardwaru a odešle anonymizované výsledky do veřejné databáze kompatibility. Cílem je vytvořit přehlednou matici podporovaných zařízení a dlouhodobě zlepšovat fungování FreeBSD na různých noteboocích. Na základě tohoto projektu už vznikla stránka FreeBSD Laptop Compatibility.

freebsd-notebook-large FreeBSD

Nově vydáno

Rubén Rodríguez oznámil vydání Trisquel GNU/Linux 12.0, významné aktualizace svobodné distribuce určené pro domácí uživatele, malé podniky a vzdělávací instituce. HAOS, nezávisle vyvinutý operační systém založený na Linuxu, který je optimalizován pro provoz aplikace Home Assistant, vyšel ve verzi 17.2. Projekt Deepin, který vyvíjí distribuci založenou na Debianu s vlastním grafickým prostředím Deepin Desktop Environment, oznámil vydání verze deepin 25.1.0. MODOS, minimalistická linuxová distribuce s pracovním prostředím Cinnamon, která vychází ze stabilní větve Debianu je k dispozici ve verzi s číslem 13.

trisquel-gnu-linux-12-0-largeTrisquel GNU/Linux 12.0
Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

