Linux Mint spojí síly s Mozillou, Ubuntu slibuje vyšší výkon na Raspberry Pi

Linux Mint spojí síly s Mozillou

Nedávno vyšla nová stabilní verze distribuce Linux Mint 20.3 postavená na Ubuntu 20.04.3 LTS a jádře Linux 5.4 LTS. Kromě aktualizací a nového vzhledu přichází i se změnami na poli aplikací. Přibyla aplikace pro správu dokumentů Thingy, IPTV přehrávač Hypnotix vylepšil vyhledávání kanálů a poznámková aplikace Sticky Notes vylepšila formátování textu. Další změnou je spolupráce s vývojáři z Mozilly, kteří se snaží zjednodušit nastavování prohlížeče Firefox napříč distribucemi. Změny by měly být viditelné už v příští verzi Firefoxu s číslem 96.

Linux Mint 20.3

Ubuntu slibuje vyšší výkon na Raspberry Pi

Canonical to s Ubuntu na Raspberry Pi nevzdává a slibuje výrazné zvýšení výkonu s nadcházející verzí Ubuntu 22.04 LTS. Ubuntu se na Raspberry Pi oficiálně dostalo s verzí Ubuntu 20.10 (Groovy Gorilla) a bylo doporučeno pouze pro modely Raspberry Pi 4 s minimálně 4 GB RAM, Raspberry Pi 400 a Raspberry Pi CM4. Díky tomu, že na nové verzi Ubuntu bude zprovozněn zswap a z3fold by neměl být problém spustit tuto distribuci i na modelech s 2 GB RAM. Na modelech, na kterých už Ubuntu běží by pak mělo dojít ke znatelnému zvýšení rychlosti.

Ubuntu 22.04

Anaconda převléká kůži

Anaconda je instalátor operačního systému požívaný v linuxových distribucích Fedora, RHEL a CentOS. Tým, který ho vyvíjí se rozhodl modernizovat jeho uživatelské rozhraní. Nedávno proto oznámil, že nové rozhraní Anacondy bude webové, což výrazně ulehčí vzdálenou instalaci. Počítá se s využitím technologií z projektu Cockpit, který s týmem Anacondy čile spolupracuje.

Anaconda

openSUSE Leap 15.2 na konci životnosti

Projekt openSUSE oznámil konec životního cyklu openSUSE Leap 15.2 vydaného 2. července 2020. Toto vydání bylo postaveno na SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack a poháněno linuxovým jádrem verze 5.3. Doba podpory byla 18 měsíců, což znamená, že od 4. ledna tohoto roku už nebude openSUSE Leap 15.2 dostávat žádné aktualizace.

Uživatelům se proto doporučuje přejít na openSUSE Leap 15.3, které je založené na SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 3 a přichází s prostředím Xfce 4.16, podporou pro Raspberry Pi 4 a Raspberry Pi 400 SBCs a spoustou dalších novinek.

openSUSE Leap 15.2

Nově vydáno

Uživatelsky přívětivá distribuce PCLinuxOS vyšla ve verzi 2022.01.10. Linuxová distribuce KaOS s prostředím KDE a kancelářským balíkem Calligra oznámila vydání verze 2022.01. Lehká linuxová distribuce antiX vydala novou verzi s číslem 17.5. Experimentální distribuce EasyOS se dočkala verze 3.2.