Linux na konzoli PS5, 86-DOS a PC-DOS jako open source

Filip Zatloukal
Dnes
Na herní konzoli PlayStation 5 se podařilo spustit Ubuntu a dokonce i Steam. Společnost Microsoft zveřejnila zdrojové kódy k 86-DOS a PC-DOS jako open source. Vyšel AerynOS 2026.05 s jádrem Linux 7.0 a novým logem.

Linux na PlayStation 5

Na herní konzoli PlayStation 5 se podařilo spustit Ubuntu a dokonce i Steam, ovšem pouze na konzolích se starším firmwarem. Za projektem stojí bezpečnostní inženýr Andy Nguyen, který zveřejnil nástroj ps5-linux-boot. Ten umožňuje proměnit starší modely PS5 (firmware 3.xx a 4.xx) v plnohodnotné linuxové herní zařízení. Využívá přitom již opravenou zranitelnost hypervizoru, která umožní Linuxu přímý přístup k hardwaru konzole.

Projekt podporuje více distribucí (např. Ubuntu, Arch či Alpine) a umožňuje vytvořit bootovací USB obraz. Po spuštění se systém chová jako běžný x86–64 počítač – fungují USB porty a lze upravovat výkon CPU i GPU. Omezení ale zůstávají: výstup je zatím omezen na 60 Hz, nefunguje integrované Bluetooth a celý proces vyžaduje opakované spuštění exploitu po každém restartu.

Hlavním lákadlem je možnost hrát PC hry přes Steam, jak ukazuje i demo s GTA V běžícím plynule při 60 FPS. Projekt je však stále experimentální a rozhodně nejde o jednoduché řešení „na jedno kliknutí“.

GTA přes Ubuntu na PS5

Kód 86-DOS a PC-DOS zveřejněn jako open source 

Společnost Microsoft pokračuje ve svém úsilí o zveřejňování raných verzí systému DOS jako open source. Nedávno představil některé nově dostupné materiály se zdrojovým kódem, které poskytují pohled na vývoj PC-DOS 1.00, první verze systému DOS pro IBM PC. Specializovaný tým historiků a konzervátorů vedený Yufengem Gaem a Rich Cini pracoval na vyhledání, naskenování a přepisu hromady výpisů zdrojového kódu z éry DOS od Tima Patersona, autora systému DOS.

Seznamy obsahují zdrojové kódy jádra 86-DOS 1.00, několik vývojových snímků jádra PC-DOS 1.00 a některé známé nástroje, jako je CHKDSK. Tato práce nabízí vzácný vhled do toho, jak vznikl MS-DOS/PC-DOS a jak se v té době prováděl vývoj operačních systémů, nikoli jak byl později rekonstruován. Zdrojový kód musel být přepsán z papíru, včetně poznámek a změn.

DOS na počítačích IBM PC na počátku 80. let

AerynOS 2026.05 s Linux 7.0 a novým logem

AerynOS 2026.05 vyšel jako nejnovější snapshot této nezávislé linuxové distribuce, dříve známé jako Serpent OS. Hlavní novinkou je nasazení linuxového jádra 7.0, které přináší lepší výkon, podporu hardwaru a další vylepšení. Nově jsou k dispozici také dvě varianty jádra: „linux-stable“ (aktuální stabilní verze) a „linux-gaming“ s optimalizacemi pro hraní a vyšší výkon.

Výchozím prostředím zůstává GNOME ve verzi 50.1, zatímco alternativa s KDE Plasma přináší Plasma 6.6.4 spolu s aktuálními KDE Frameworks a KDE Gear. Mezi další změny patří vylepšení vyhledávacího nástroje moss, rychlejší operace, nové logo a tapety. Systém zároveň obsahuje aktualizované komponenty jako Mesa, PipeWire, QEMU, Wine, Firefox či Python. AerynOS 2026.05 je k dispozici ke stažení jako ISO obraz, projekt je však zatím ve fázi alfa, takže není vhodný pro produkční nasazení.

AerynOS 2026.05

Ubuntu MATE vynechá vydání 26.04

Zatímco společnost Canonical vydala svůj vlajkový operační systém Ubuntu a brzy na to následovaly i jeho komunitní edice, jedna oblíbená komunitní varianta chyběla: Ubuntu MATE. Poté, co se objevily zprávy, že projekt Ubuntu MATE hledá nové vedení, se zdá, že se tato distribuce rozhodla vynechat cyklus vydání verze 26.04.

Martin Wimpress, který založil projekt Ubuntu MATE před dvanácti lety totiž vzhledem k tomu, že se mu zkracuje volný čas a lákají ho jiné projekty, plánuje odstoupit z role vedoucího projektu.

Ubuntu MATE 25.10

Nově vydáno

Projekt Redcore vydal novou verzi své distribuce Redcore Linux 2601 založené na Gentoo. Tony George oznámil vydání Asmi Linux 26.04, aktualizované verze distribuce založené na Ubuntu, která obsahuje přizpůsobené pracovní prostředí Xfce a vlastní aplikaci s názvem „Asmi Settings“. Vyšel Voyager Live 26.04, nové vydání distribuce založené na Ubuntu určené pro francouzsky mluvící uživatele, která obsahuje nástroje pro práci s velkými jazykovými modely. Projekt Fedora oznámil vydání Fedory 44 se změnami v instalačním programu a prostředími GNOME 50 a Plasma 6.6.

Asmi Linux 26.04

