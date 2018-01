 »   »  Linux poběží lépe ve VirtualBoxu, přídavky pro hosta budou součástí jádra

Přídavky pro hosta

VirtualBox je nástroj, který je velmi často využíván pro testování linuxových distribucí nebo pro provoz více různých systému najednou. S novými úpravami v linuxovém jádře to bude ještě jednodušší, protože už nebude potřeba doinstalovávat takzvané přídavky pro hosta (guest addons). Ty se totiž brzy stanou přímou součástí linuxového jádra.

Po čisté instalaci distribuce do virtuálního prostředí uživatel rychle narazí na to, že chybí integrace mezi hostitelským a hostovaným systémem. Není možné například sdílet schránku, používat bezešvý režim oken, sdílet kurzor myši, měnit snadno rozlišení virtuální obrazovky nebo snadno mezi systémy přenášet soubory. V neposlední řadě je také snížen výkon virtualizovaného systému, protože veškerý hardware je nutné emulovat a nefunguje například 3D akcelerace.

Abyste integraci dosáhli, musíte do hostovaného systému nainstalovat zmíněné doplňky. Ty jsou součástí VirtualBoxu a je možné je do systému dostat v podobě virtuálního média, které obsahuje ovladače, utility a jaderné moduly. Instalace je ale nepříjemný krok navíc, který zdržuje od toho, co chcete ve skutečnosti udělat – vyzkoušet si třeba novou linuxovou distribuci.

Do linuxového jádra

Vývojáři se to rozhodli změnit a začali tuto funkčnost integrovat přímo do linuxového jádra. První výsledky jejich práce by se měly objevit v jádře 4.16. Kód už je součástí stromu a je k dispozici pod licencí GNU GPL. Po čisté instalaci Linuxu do VirtualBoxu už tak nebude potřeba nic dalšího dělat, instalovat binární bloby nebo jakékoliv další doplňky. Vše bude fungovat na první dobrou.

Znamená to, že už nebudete muset instalovat, restartovat ani nic konfigurovat. Základní integrační funkce jako bezešvý režim nebo sdílená schránka budou rovnou fungovat, vývojáři také plánují nabídnout sdílený adresář mezi systémy.

Jde zatím o první krok, další vylepšování by mělo následovat. Zřejmě se nedočkáme všech funkcí, které VirtualBox svým hostům nabízí, ale těch základních bychom měli: automatická změna rozlišení, sdílená schránka, bezešvý mód a vyššího výkonu. Výrazně to zjednoduší nasazování nových virtuálů a usnadní to život třeba vývojářům, kteří už nebudou muset čistou instalaci konfigurovat a přidávat k ní další doplňky.

Tvůrci některých linuxových distribucí se nehodlali spokojit s předchozím stavem a integrovali sadu rozšíření přímo do instalačního média. Týká se to například distribucí Linux Mint a Ubuntu. Jde ale o vlastní řešení, které některým uživatelům způsobuje potíže a nemá se příliš v lásce s originálními doplňky od VirtualBoxu (podělte se v diskusi, pokud máte zkušenosti). Standardizované řešení přímo v linuxovém jádře bude jistě lepší alternativou.

Pokud se vám zdá divné, že by Oracle sám aktivně vyvíjel něco podobně užitečného, nenechte se mýlit. Integrace do linuxového jádra je prací lidí z Red Hatu, pod souvisejícími úpravami je podepsán především Hans de Goede. Díky!