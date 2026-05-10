Linux si už nemyslí, že Intel Bartlett Lake běží na 7 GHz, Mozilla podrobněji o roli AI v opravách chyb

Týden v KDE: podezřele klidných 7 dní, které přinesly ICC i pro HDR
Žádné překvapení se nekoná, vývojáři projektu desktopového prostředí KDE Plasma nadále pracují na verzi 6.7, jen těch novinek je tento týden poněkud méně. Tou nejviditelnější pak nejspíš je, že v HDR módu lze konečně využívat ICC profily.
Na strojích notebookového typu s procesory AMD je nově podporována možnost vypnutí či řízení parametrů pro “adaptive backlight modulation”, která umožňuje upravování barev obrazu při režimech s nízkou úrovní jasu, aby zůstala zachována čitelnost. Kdo tuto novinku nechce, ji samozřejmě může vypnout.
KInfoCenter při vypisování teplot ze snímačů reflektuje systémově nastavenou jednotku místo toho, aby vypisovala pouze stupně Celsia. Z menu KickOff lze vyhodit oblíbené položky prostým tažením mimo. Widget tiskáren u každé vypisuje počet běžících či zafrontovaných úloh.
Opravené chyby zahrnují sedm věcí mířících ještě do aktualizační verze Plasma 6.6.5, řešeno je například tuhnutí systému s více samostatnými grafickými kartami. Plasma 6.7 pak dostává jednu opravu týkající se ne-výchozích globálních klávesových zkratek a jejich restování během aktualizací na některých distribucích.
Do Plasmy 6.7 pak míří vylepšení výkonu a energetické efektivity pro software využívající CPU rendering, tedy například pro aplikace postavené na QtWidgets. Vylepšena je též heuristika KWin pro to, kdy použije “direct scan-out” při běhu celoobrazovkových aplikací.
Týden v GNOME #248 a systémový parametrický ekvalizér
To v GNOME je klid, který už není ani podezřelý, jako spíše očekávaný, viz 24á. přehled novinek. Již zavedená nová knihovna pro grafické formáty, Glycin, dostává tento týden v rámci projektu GNOME automatické testování na GitLabu projektu. Nic zásadního pro koncového uživatele. A to je vše, cokoli dalšího jsou projekty třetích stran apod.
Přehled zmiňuje novou verzi nástroje Gitte 0.2.0, hudební přehrávač Nocturne 1.0.0 podporující knihovny jako OpenSubsonic, Jellyfin a samozřejmě lokální, případně systémový parametrický mini ekvalizér pro PipeWire, zvaný Mini EQ, jenž rozhodně stojí za pozornost.
Linux si už nemyslí, že Intel Bartlett Lake běží na 7 GHz
V podobě procesorů Bartlett Lake, byť nemířících na běžné desktopy, se splnily sny mnoha odpůrců hybridních architektur Intelu. V podobě procesoru Core 9 273PQE tu ale nemám 7,0–7,3GHz kousek, ale procesor mající jako maximální Turbo frekvenci hodnotu 5,7 GHz.
Chyba se nacházela v ovladači Intel P-State, kde to prostě Inteláci nepodchytili, a tak se o korekci podpory pro Bartlett Lake postara vývojář Henry Tseng ze společnosti QNAP. Děkujeme.
CUDA-Oxide 0.1, experimentální Rust kompilátor pro CUDA
Psaní aplikací v Nvidia CUDA možná dozná výhledově jedné revoluční inovace. Nvidia představila experimentální verzi CUDA-Oxide, umožňující psaní CUDA kódu v jazyku Rust, čistém bez jakýchkoli dalších věcí.
Vývojáři jsou jedním dechem upozorněni, že jde o alfa verzi a mají očekávat chyby, rozbitá API apod. Ale jde o první krok na cestě, která dovede platformu CUDA zase o kus dál do budoucnosti. Projekt je v rámci NVLabs hostován a GitHubu.
Mozilla podrobněji k opravování chyb nahlášených díky AI
Claude Mythos pomáhá nalézat a vychytávat obrovská množství chyb, hlásí Mozilla v podrobnějším popisu nejnovějších událostí.
Když se člověk podívá na rok 2025, kdy v průměru bylo v rámci Firefoxu řešeno kolem 20 chyb a najednou hodnota v dubnu 2026 vystoupá na více než 400, je jasné jediné: člověk začíná hrát druhé housle, i v tomto je prostě natrénovaný jazykový model lepší než banda vývojářů.
Kam nás toto dovede, uvidíme, já osobně to tipuji na tisíce opravovaných chyb ve Firefoxu každý měsíc, kdy většinu té práce odvedou AI systémy a lidé budou více a více jen kontrolovat. Jedinou otázkou, kterou si však je potřeba klást: kolik takových chyb a v kolika klíčových sw projektech, je aktuálně známo a zneužíváno subjekty či jedinci, o jejichž existenci ani zatím nevíme. Ať žiji konspirační teorie.