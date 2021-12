Linux v roce 2021: končí CentOS 8, linuxový desktop na cestě k Waylandu

Jak šel rok 2021 s Linuxem

V první části shrnutí tohoto roku se podívejme optikou našich textů na to, jaký tento rok byl. Nejprve ale připomenutí vybraných textů shrnujících rok 2020 a nahlížejících do roku právě končícího.

V lednu zamířil do projektu KDE kompletně přepsaný kompozitor KWin – ovoce toho dnes KDE sklízí a letos se definitivně přiblížila doba, kdy bude běh standardního desktop OS přes X.Org i u KDE jen vzpomínkou. Firefox pak konečně zapnul dekodér AVIF i ve standardním vydání. Začal proces reverzního lámání procesorů Apple M1. V lednu jsme se též oficiálně dozvěděli, že na pozici CEO v Intelu nastoupí někdejší CTO a tehdejší CEO VMWare, Pat Gelsinger. Pat do toho hned ze začátku šlápl jako slon do porcelánu, nešťastných vyjádření za celý letošek nabral vícero, nedávno si rýpl i do TSMC, pročež pak musel letět na Tchaj-wan vše vyžehlit, přesto však TSMC později zpřísnila požadavky na Intel ohledně jeho smluvní výroby 3nm procesem u TSMC. Také zemřel Flash a Wikipedia oslavila 20 let.

Objevily se fotky prvního minipočítače BeagleVna bázi architektury RISC-V. Nadace Raspberry představila dosud nejmenší Raspberry Pi Pico.

V únoru jsem vydal krátké zamyšlení na téma technické kvality zdroje versus AI možností v jeho vylepšování – tento fenomén nás bude provázet víc a víc. Prohlížeč Brave hlásil 25 miliónů uživatelů. Ukázali jsme si, jak bude vypadat Firefox po přechodu na vzhled Proton, což se stalo s verzí 89. Začalo se mluvit o tom, že Ubuntu přejde na Wayland. Útok CacheFlow u Chrome se přidal na stále rostoucí seznam bezpečnostních chyb. U Let's Encrypt řešili potřebu rychlého překlopení sovek miliónů certifikátů. Google se rozhodl vyžadovat podporu AV1, Ubuntu dále rozpracovalo svůj budoucí instalátor. Fanoušci jazyka BASIC slavili. Na Marsu začal létat vrtulník poháněný Linuxem. VLC oslavilo 20 let.

Vyšla Mageia 8 a Google představil audio formát Lyra – o Mageie více v březnové recenzi. Oslavili jsme 40 let IBM PC. Soudní dvůr EU rozhodl, že vkládání videa do stránek může porušovat autorský zákon. Podpoře Legacy IDE začal zvonit umíráček, tedy v linuxovém jádru, Fedora dostala nové logo. Vyšlo GNOME 40, revoluční verze desktopu doprovázená GTK4. Začalo být jasné, že nedávný Intel Rocket Lake je poslední bídný produkt Intelu a podzimní Alder Lake bude konkurenceschopný k AMD (pozn.: je, testy to potvrzují a až vyjdou levnější procesorové řady této generace, bude to ještě víc vidět). RMS se měl vráti do FSF, Google vydal Fuchsii (oficiálně venku byla v květu). Objevila se první trojková verze Audacity.

Užili jsme si Apríla, pletli pomlázku a kroutili hlavou nad Adobe. Povrtali jsme se více v procesu sčítání lidu 2021 (výsledky zatím nejsou k dispozici). Připomněli jsme si, že SIM swap je stále problémem, podívali se na statistiky používání pevných disků u Backblaze. Novou sledovací techniku FLoC od Google odmítli jak Vivaldi a Brave, tak DuckDuckGo. Canonical vydal Ubuntu 21.04, poprvé s GNOME běžícím na Waylandu. Objevily se další 0-day zranitelnosti, Pavel Tišnovský si „zablbnul“ s legendárními čipy Yamaha OPL-2/OPL-3, ostatním hráčům se nelíbila povinná podpora AV1 na YouTube. V Minnesotě záměrně zanášeli chyby do Linuxu, takže jim Greg Kroah-Hartman zařízl přístup a neoblomila jej ani omluva studentů.

Nastal Máj, lásky čas, vyšla Fedora 34, Signal si to rozházel u Zuckerberga, Backblaze začala tvrdit, že SSD jsou spolehlivější než HDD, útoky FragAttacks pošramotily Wi-Fi, povídali jsme si o PipeWire, Pavel Stěhule představil blíže PostgreSQL 14, skončila IRC síť FreeNode, jak jsme ji znali, z Linuxu zmizely kontroverzní patche od výzkumníků Minnesotské univerzity. Jak rychle začal, i skončil fork GIMPu, projekt Glimpse. QUIC se stal RFC 9000.

Začátkem června se objevilo openSUSE Leap 15.3 sbližující komunitní a podnikovou distribuci, ukázali jsme si, jak vypnout vzhled Proton ve Firefoxu, prosáklo, že Valve pracuje na přenosné konzoli (dnes víme, že její uvedení se odkládá kvůli bídnému stavu trhu s komponentami). Oslavili jsme 10 let od spuštění IPv6 a povzdechli si, že v ČR je to bída. Podívali jsme se blíže na otevřený grafický formát JPEG-XL, který možná pošle AVIF do důchodu dřív, než se rozjel. Linus radil nechat se naočkovat. V České republice byla odstraněna poslední telefonní budka. Microsoft vydal Windows 11 a dosáhl hodnoty 2 biliónů dolarů (v červenci apk představil i cloudová Windows 365). V Česku byl spuštěn 70. nejvýkonnější superpočítač světa, Karolina s výkonem 6 PFLOPS. Zemřel John McAfee.

O letních prázdninách jsme oslavili 50 let disket. Jirka Eischmann se rozepsal o elektronickém podpisu na Linuxu, podívali jsme se, jaké technologické novinky na příští léta chystá Intel (a TSMC či Samsung). Objevil se první rip 8k TV vysílání, zahajovací ceremoniál tokijské olympiády. Ještě jednou jsme oslavili 40 let IBM PC a také podumali nad tím, jak lze manipulovat testy výkonu CPU. Vyšel Thunderbid 91 i Debian 11. Pavel Tišnovský se začal chystat na období po třetí světové válce, objevil se kancelářský balík LibreOffice 7.2. Internet Archive stále válčil s knižními vydavatelstvími, Firefox s pokračujícím poklesem počtu uživatelů. Oslavili jsme 25 let od vydání technologicky přelomové hry Quake.

Začal nový školní rok. Vyzpovídali jsme David Bečvaříka z Red Hatu, rozebrali zranitelnosti infuzních pump B. Braun, Apple začal shánět experty na RISC-V, podívali jsme se na Maker Faire Prague 2021, blíže na zoubek linuxového notebooku Tuxedo Stellaris 15. V Red Hatu začali řešit HDR na Linuxu, Evropská komise projevila snahu sjednotit nabíječky kolem USB-C konektoru s PD. Zemřel Sir Clive Sinclair.

Začátkem října se objevilo GNOME 41 s profily napájení. Evropský parlament zamítl plošné sledování pomocí AI, Project Trident oznámil konec a vyšlo Audacity 3.1, Samsung představil HDR10+ Gaming. KDE oslavilo 25 let, Facebook se přejmenoval na Meta.

V listopadu byla vydána verze 1.0 desktopového prostředí LXQt. Objevil se popis 25 nových chyb v procesorech Intel. Připomněli jsme, co lze ělat s blížícím se koncem CentOS 8. Část Německa se začala vracet k Linuxu. Spousta subjektů si u EK stěžovala na Microsoft a jeho integraci OneDrive do Windows.

V prosinci přišel Nate Graham z projektu KDE s nápadem, jak KDE upravit více po vzoru GNOME. Vydán byl jak Cent OS 9 Stream, tak Blender 3.0. Správce fotek digiKam oslavil 20 let. Jan Gruntorád byl uveden do Internetové síně slávy. Dozvěděli jsme se, že 2G sítě s námi budou ještě minimálně 7 let, pražské metro dokončilo pokrytí 2G / 4G / 5G ale AM rozhlas (střední a dlouhé vlny) opravdu definitivně končí (dneškem). Objevil se záznam první Linusovy přednášky z roku 1994. Na konci roku ještě stihla vyjít Krita 5.0.

Nejčtenější články a zprávičky

Pokud náš redakční systém nepočítá špatně, vydali jsme letos více než 550 článků. V průměru tedy 1,5 článku denně. Dík za to patří z velké části řadě našich spolupracovníků, letitých autorů i nárazových pomocníčků se srdečními tématy. Kdo měl nejlepší ruku na téma, které zaujalo nejvíc čtenářů?

Pár poznámek: článek s největší čteností od Svatopluka Víta je ze září, pročež měl podstatně méně času na nabrání hodnoty než třeba můj dubnový o SIM swap. I spolu s dalším Svatoplukovým textem v TOP 10 to ukazuje, že tohle téma vás zajímá. Vlastně bych si dovolil říci, že i tento výběr deseti nejčtenějších dobře ukazuje na to, jací jste čtenáři, skladba témat je od veskrze linuxových, přes praktické aplikace až po ty zajímavosti, které typicky každý ajťák také sleduje. Do TOP 10 se vešlo téma Ingenuity, ale tyto odbočky mimo hlavní proud zaměření serveru jsou ve vyšších čtenostech k vidění pravidelně.

Mezi zprávičkami to se suverénním odskokem od ostatních vyhrála hned začátkem roku jedna na první pohled nepříliš zvláštní. Ale druhá v pořadí za ní má čtenost méně než poloviční, třetí v pořadí zhruba třetinovou atd.

Můj soukromý postřeh je ten, že u zpráviček se ukazuje, že štěstí na téma (aby se objevilo v den, kdy dotyčný „zprávičkuje“) je důležitější, než cokoli jiného. Honza má navíc slušný cit volit více témata, která vám čtenářům sednou. Čistě pro zajímavost: moje nejčtenější zprávička za celý rok sedí na 51. místě a četlo ji zhruba 12× méně lidí než tuto rekordmanku.

Co čekat od roku 2022

Letos vynechme hraní si na prognostický ústav a zkusme to v pár heslech. Předně můžeme čekat spousty nových verzí jednotlivých linuxových distribucí, programů, dílčích nástrojů a všeho podobného. Bude zrychlovat jádro, budou se rozšiřovat schopnosti systemd, bude probíhat penetrace linuxového světa projektem PipeWire. Poroste podíl distribucí, které poběží na Waylandu jakožto výchozím (zejména zlom nastane u těch s KDE).

V dubnu vyjde nové Ubuntu 22.04 LTS, které bude první LTS verzí s GNOME 40.x a Waylandem. Jestli vyjde Mageia 9, neví nikdo v tomto vesmíru (ani přilehlých). Jestli vyjde Slackware 15? Téměř jistě ano. Jak to bude s CentOS a jeho novými nástupci? Nechme se překvapit, ale bycl bych zde méně skeptický než u Devuanu (který zatím díru do světa neudělal, spíše se ukazuje, že systemd nevadí významnému množství vývojářů a uživatelů).

Měla by se konečně objevit přenosná konzole Steam Deck. Držme si všichni vzájemně palce, aby se součástková a materiálová krize alespoň zmírnila. Její vyřešení v roce 2022 rozhodně nepřijde.

Budou konečně dostupné grafické karty za normální ceny? Záleží na těžařích a kurzech kryptoměn, což lze doprovodit řečnickou otázkou: prolomí kurz BTC v roce 2022 hranici 100 tisíc USD?

Podaří se projektu AV1 videa konečně prorazit, nebo se dříve stihne rozjet H.266, resp. nějaká jeho svobodná implementace typu x266? Ještě loni bych věřil v to první, pro rok 2002 se spíše obávám toho druhého.

Podaří se Intelu jeho stíhačka konkurenčního AMD? To je asi největší otázka IT světa, na kterou však nikdo nedokáže dát uspokojivou odpověď. Bohužel pro nás všechny trpí procesory Alder Lake od svého uvedení jednou zatím nevyřešenou komplikací: nedostupností DDR5 modulů.

Poslední dva roky je více otázek, než odpovědí. A platí to i pro IT svět. Je více proměnných, než konstant v IT světě, a tak predikovat cokoli znamená zahrávat si s poměrně vysokou nejistotou takového odhadu. Nechme to na budoucích 12 měsících. Vše nejlepší do Nového roku přeji vám všem za celou redakci.