 »   »  Linuxové distribuce bez systemd: pořád ještě je z čeho vybírat

Funtoo , jak již název napovídá, vychází z Gentoo. Tento fork byl založen zakladatelem projektu Gentoo a používá též OpenRC. Ostatně i samotné Gentoo používá ve výchozím stavu OpenRC, přestože je do něj možné přidat i systemd.

Opomenout nemůžeme ani GNU Guix, distribuci od samotného GNU, neb ta jako init systém používá neobvyklý GNU Daemon Shepherd. Další distribuce založená na Debianu, je relativně známý lehký systém antiX. Poměrně populární svého času byl PCLinuxOS vycházející z Mandrake/Mandrivy – ten nyní používá sysvinit.

Stále máme možnost volby

Linuxových distribucí vyhýbajících se systemd je stále ještě poměrně hodně. Některé zakládají na jiných projektech či jsou jejich forkem, jiné stavějí na vlastních základech, nechybí ani speciality typu Linux From Scratch či Chromium OS. V neposlední řadě by v tomto připomínkovém výčtu mohly leckomu chybět systémy, které nespadají do kategorie linuxových, čímž je myšlen zejména BSD svět.

Módní systemd sice pronikl do většiny linuxových distribucí, ne všem ale vyhovuje. Naštěstí se pohybujeme v otevřeném světě linuxových distribucí, kde si může každý připravit svůj vlastní koktejl. Některé byly namíchány natruc systemd, jiné tu jsou s námi čtvrt století.