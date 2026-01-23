Linuxové jádro 7.0 přinese USB 3.0 pro Apple či 340MHz HDMI na Radeonech

Aktualizace firmwarů GPU Intel i na ne-x86 platformách
Do (přes)příští verze linuxového jádra dále míří patche, které aktivují podporu aktualizací firmwarů u grafických karet s GPU Intel i na platformách, které nejsou typu x86. Intel na této věci dlouhodobě pracuje a nyní tedy míří do jádra. Ostatně jak dodává Phoronix v oznámení, je to právě novodobý ovladač Intel Xe, který oproti i915 obsahuje méně a méně „x86-ismů“, řeč z hlediska firmwarů je tedy o Xe a kartách, které jej používají.
Grafické karty Intel Arc tak bude možné aktualizovat na nové verze firmwarů i na platformách ARM a RISC-V, kde mohou s ovladačem Xe fungovat. Patche jsou již ve vývojové větvi
char-misc-next, kterou udržuje sám Greg Kroah-Hartman. Dodejme nejen explicitně pro GPU Intel, ale i Nvidia a zejména AMD, že novinek v začleňovacím oknu pro Linux 7.0 bude jistě velká hromada, jako vždy.
Linux se zbaví podpory historického standardu HIPPI
První skoro gigabitové síťové rozhraní se jmenovalo High Performance Parallel Interface, zkráceně HIPPI. V Linuxu je jeho podpora po dlouhá léta, ale dávno mu odzvonilo, ostatně žijeme v době, kdy Nvidia prezentuje vývoj rozhraní s rychlostí 1,6 Tbit/s, tedy více než tisíckrát rychlejšího. Nastal tak čas, aby si linuxové jádro ulehčilo život a HIPPI se zařazuje po bok technologií, které nebudou do budoucna podporovány.
HIPPI jako standard z konce 80. let minulého století nabízelo rychlosti až 800Mbit/s na vzdálenost až 25 metrů. V Linuxu 7.0 zamíří do důchodu. V síťovém subsystému jádra, resp. jeho vývojové větvi
net-next už je commit, který podporu odstraňuje. Z jádra tak mizí zhruba tři tisíce řádků zdrojového kódu, který už je dle očekávání delší dobu neudržován.
Komentář vývojáře v commitu konstatuje, že HIPPI už dobrých 20 let není relevantní, bylo velice rychle nahrazeno například pomocí Fibre Channel. Za celou dobu, co se vývoj jádra přesunul do Gitu, byly změny v kódu spíše kosmetické, obecné a od klávesnice, nikoli že by podporu někdo reálně využíval ve velkém a stál o její další udržování.
Aktualizace podpory USB-C pro Apple Silicon
Podpora portů typu USB-C na strojích s procesory Apple Silicon dozná i v jádru Linux 7.0 vylepšení. Do příslušné vývojové větve jádra už zamířily některé patche, které přináší aktualizaci Apple SoC DT pro jádro 6.20/7.0. Hlavně ale konečně do jádra míří potřebné prvky pro podporu USB 3.0 na těchto portech.
Z dalších věcí popis zmiňuje RTC subnodes pro System Management Controller, hodnoty chassis-type pro všechny stroje s Apple M1 a M2, některé menší opravy kolem řízení spotřeby a řešení podpory pro podsvícení u iPadů Pro na bázi A9X. Celkově tak vše pro podporu USB 2.0 a 3.0 přišlo do jádra v posledních verzích: tipd v rámci jádra Linux 6.18, dwc3-apple v jádru Linux 6.19-rc1 (nyní máme verzi rc6, vydání 6.19 je na spadnutí a proto jsme velmi blízko otevření začleňovacího okna pro 6.20 alias 7.0, kam právě míří podpora Apple Type-C PHY).
Jinak každý USB-C port na strojích s Apple Silicony je spravován vlastní kolekcí hardwarových bloků, což konkrétně znamená: 1. Apple Type-C PHY (kombo PHY pro USB 2.0, USB 3.x, USB4/Thunderbolt a DisplayPort), 2. USB řadič Synopsys Designware dwc3, 3. dvě instance DART iommu pro dwc3 a za 4. USB Power Delivery řadič CD321× (podobný s Texas Instruments TPS6598×).
Dodejme, že vývoj se primárně týká Apple M1 a M2, nikoli generací M3 až M5, neb většina vývojářů podpory si koupila některou z prvních generací.
Intel Speed Select v Linuxu 7.0 i bez superuživatele
Nástroj společnosti Intel pro ovládání Speed Select Technology (SST), tedy správu taktovacích frekvencí a přeneseně výkonu CPU, konečně dostane očekávanou podporu omezeného použití bez nutnosti oprávnění roota. Příslušný pull request už zamířil do jádra a očekává se začlenění v rámci sedmičky.
Úprava spočívá v tom, že zatímco dosud si nástroj prostě vyžadoval oprávnění roota, nově bude kontrolovat, zdali má uživatel práva k otevírání zařízení
/dev/isst_interface. A pokud takové právo na alespoň otevření má, nástroj se spustí a umožní běh read-only nástrojů. Z logky plyne, že běžnému uživateli s uvedeným přístupem tak bude dostupné omezení množství možností, pro plné možnost bude i nadále potřeba být přihlášen jako root.
Další aktualizace pro AMDGPU a AMDKFD
Nekonečná telenovela jménem Novinky pro AMDGPU (a AMDKFD) pokračuje, tentokrát patchi pro budoucí jádro 7.0. Ty už zamířily do větve DRM-Next. Hned na úvod se zbavme toho, co je vždy: přijde podpora řady nových IP, nových GPU, APU, nových variant čipů a karet. Nic překvapivého.
V tomto cyklu se dočkáme dalších GPU spadajících architektonicky do rodiny RDNA 3.5 a dalšího kódu připravujícího podporu varianty GFX12.1 u RDNA4 železa. AMD dále aktualizuje podporu SMU 15 (system management code), plus opravuje některé věci v SMU 14.x IP, najdeme zde opravy pro SR-IOV, uživatelské fronty „UserQ“, přepracované nakládání se SMU mailboxem, opravy micro-engine scheduleru (MES) a další.
Zajímavostí, která potěší, je podpora frekvence 340 MHz pro HDMI výstup všude, kde to lze. Tento konkrétní patch by tak měl vylepšit podporu v AMDGPU pro všemožné DP-HDMI adaptéry, kde kód až dosud natvrdo počítal jen se 165MHz taktem a tudíž nijak v tomto ohledu nepracoval se specifikací HDMI 1.3 a vyšší. Majitelé novějších adaptérů by tak měli s příslušně hardwarově schopnými Radeony vidět nové / vyšší kombinace rozlišení a obnovovacích frekvencí.
Na straně AMDKFD, výpočetního ovladače, najdeme v nejnovějším kódu například opravy pro některé memory leaky, opravy pro systémy s ne-4k velikostmi kernel page, což by speciálně mělo pomoci při běhu na různých serverech s ARM64 a 64k page size při použití karet Instinct, či i běžných Radeonů.
Předpokládejme opět, že co do počtu řádků bude AMDGPU velice významnou částí nové verze linuxového jádra.