Linuxové jádro 7.1: nejen Nvidia Nova a nový ovladač pro Intel GMA500 Poulsbo

Minimální verze Rustu nejspíš povýší na 1.85
Rust se nám v linuxovém jádru zabydlel a pro verzi 7.1 se chytá jedna očekávaná novinka: minimální verzí pro sestavení jádra bude vyšší Rust 1.85 a stejně tak navyšuje minimální verze nástroje pro generování Rust FFI bindings pro C-čkový kód, bindgen.
Verze jazyka Rust 1.85 pochází z loňského roku a je třeba tou výchozí v Debianu 13 Trixie. Právě zde se za poslední měsíce Rust 1.85 osvědčil. Pro jádro tak půjde o navýšení z Rust 1.78 na Rust 1.85, resp. Bindgen 0.65.1 na 0.71.1. Takový je plán a uvidíme, zdali změna stihne začlenění do blížícího se jádra Linux 7.1, nebo si bude muset počkat na Linux 7.2, konstatuje Phoronix.
Pokračující přípravné práce pro ovladač Nvidia Nova
Když už jsme u podpory jazyka Rust, sluší se neopomenout vývoj v Rustu psaného otevřeného ovladače Nova pro grafické procesory Nvidia (ale také ARM Mali Tyr, kde je novinek podstatně méně). Leccos už dlí ve vývojové větvi
DRM-Next a čeká tak na otevření začleňovacího okna pro Linux 7.1. Jde například o více abstrakcí pro programovací jazyk a další infrastrukturu pro Rust umožňující další rozšiřování funkcionality ovladače Nova.
Dále Phoronix z příslušného balíku vypichuje přepracované DMA coherent API, GPU buddy allocator abstractions (v Rustu), DRM shared memory GEM helper abstraction (též v Rustu), vylepšení infrastruktury kolem I/O a pracovních front.
Specificky pro procesory Nvidia v ovladači Nova bude v Linuxu 7.1 podpora generace GPU Turing (tedy např. GeForce RTX 2080, ale také nižší modely jako GeForce GTX 1650; obecně nejstarší karty, po které je stále vyvíjen uzavřený ovladač Nvidia; GTX 1080 Ti a starší jsou již Legacy). Oprav a silnějšího zabezpečení se dostává frontě příkazů pro GPU System Processor (GSP), je zde podpora pro větší RPC, refactoring pro Falcon firmware, DebugFS pro GSM-RM log buffery a další drobnosti. Nova stále není ve fázi, kdy by bylo možné ovladač nasadit pro běžné užívání, ale jsme zase o kus dál.
Další vylepšení pro Xe3 ze strany Intelu
Nejnovější generace GPU Intel, nacházející se například v procesorech Panther Lake, je tématem balíku novinek, které vývojáři společnosti zaslali do vývojové větve
DRM-Nex t, konkrétně do
drm-xe-next. Dostává se zde podpory Xe3 architektuře ve variantě Xe3-LPG v podobě kódu pro inicializaci grafického jádra, správu napájení a další nízkoúrovňové funkce. Přibyly nové identifikátory (PCI IDs), a to jak pro Panther Lake, tak pro Wildcat Lake – zde Intel tedy buduje základní kamny pro podporu nových variant (i)GPU.
Podpora jader v procesorech Lunar Lake, resp. Battlemage, tedy Xe2, dostává různé další optimalizace, a to oblasti správy paměti či plánovače úloh. Dále pokročily práce na podpoře SR-IOV (Single Root I/O Virtualization) pro grafická jádra Intel, a nakonec tu máme obligátní várku oprav, refaktorizace kódu, které ovladač připraví pro budoucí potřeby a jednodušší údržbu.
Intel GMA500 Poulsbo dostává aktualizovaný ovladač
Skoro 20 let stará platforma Intel „Poulsbo“ (pochází z oku 2008), jejímž základem byly tehdy relativně nové Atomy s integrovaným grafickým jádrem PowerVR SGX535 od Imagination Technologies, zde zvaným Intel GMA500, nikdy neměla na Linuxu dobrou pověst. Neexistoval slušný ovladač, rozhodně ne otevřený pro 3D engine, takže mít Poulsbo byla na Linuxu tragédie. Kdo by ale čekal, že tahle hořká pilulka byla dávno spolknuta, strávena a zapomenuta, mýlil by se.
Thomas Zimmermann ze SUSE nyní připravil sadu patchů pro linuxové jádro, které už sedí ve větvi
drm-misc-next, tedy čekají na začlenění do Linuxu 7.1. Zde vylepšuje podporu pro Poulsbo, a to v oblasti modernizace správy framebufferu (vše předělal na standardní linuxová rozhraní, což umožňuje lepší integraci s fbdev apod. včetně možnost o vyčištění kódu o ony pro Poulsbo napsané nestandardní části). 3D akcelerace se ani nyní nekoná, to už opravdu nečekejme, ale možnost ještě i dnes provozovat zařízení na Poulsbo postavená, se může některým linuxovým historikům hodit.
Připomeňme, že tato generace GPU podporovala Shader Model 3.0, tedy architektonicky maximálně DirectX 9.0c. Z akcelerace video formátů byl maximem H.264 / MPEG-4 AVC.
Aktualizace úsporných režimů pro Intel Panther Lake
Že to Intel oproti AMD ani s novými procesorovými generacemi postavenými na nových výrobních procesech (ať již jde o 3nm TSMC, nebo jeho vlastní proces Intel 18A) nevyhraje co do spotřeby CPU v zátěži, víme, nicméně kde si stále drží lepší reputaci, je schopnost dobře řídit energetickou efektivitu v režimech s nižší či vysloven nízkou zátěží. Generaci nejnovější, Panther Lake, v jádru Linux chybí ještě pár střípků a jeden z nich nyní vývojáři doplňují: podpora pro úsporné C-stavy.
Do jádra, přesněji řečeno ovladače
intel_idle, který má na starosti právě chod CPU Intel v nečinnosti je nově přidána staticky definovaná tabulka C-stavů, specifická právě pro architekturu Panther Lake a její modely CPU. Zavádí se zde podpora stavů C1, C1E, C6S a C10, tedy od stavu „Halt“, ze kterého se CPU probudí v nanosekundách, přes Deep Sleep, až po C10, nejhlubší spánek, využitelný pro všechny současné OS a jejich podporu uspávání, v kterémžto režimu CPU nespotřebovává téměř žádnou energii (v závislosti na typu jde zhruba o µW), ale probuzení trvá déle, zhruba stovky µs.
Díky podpoře se dá předpokládat, že Linux od verze 7.1 (začlenění by se mělo stihnout) bude schopen agresivněji posílat CPU do hlubších režimů. Natvrdo napsaná tabulka bude v ovladači proto, že Panther Lake má hodnoty po C-stavy konzistentní skrze všechny modely, přičemž implementace hodnot ve firmwaru konkrétního stroje nemusí být optimální. Intel zde tedy bude přepisovat hodnoty výrobců svými, které z povahy věci jsou ty správnější.