Linuxové jádro 7.3 přinese vypínání CPU jader Intel a zefektivnění běhu AMD APU

Podpora pro AMD Ryzen AI Halo Box RGB LED
O krok blíže k začlenění do linuxového jádra je ovladač RGB LED stroje AMD Ryzen AI Halo Box, který sama AMD prodává. Jde o nový stroj na bázi aktuální platformy Ryzen AI Max+ „Strix Halo“. Obecně jde o skvěle podporovanou generaci, ať již jde o CPU či GPU část, nicméně tělo stroje obsahuje LED pás, na který zatím chybí ovladač.
Na něm pak lidé v AMD pracují zhruba od dubna tohoto roku, nejde přitom jen o nějaké prosté zapnutí/vypnutí, ale ovládání RGB hodnot použitých LED. V tuto chvíli má ovladač po osmi code review a je blízko zahrnutí do vývojové věve
-next, tedy pro příští linuxové jádro verze 7.3.
Sekundární grafická pipe pro moderní APU od AMD
Jako v posledních letech vždy, i v případě jádra Linux 7.3 půjde významná část novinek na bedra AMD a jejích ovladačů AMDGPU a AMDKFD. Do vývojové větve DRM-Next míří další novinky, dostatečně včas před začleňovacím oknem pro toto budoucí vydání.
Novinkou posledních dní je podpora tzv. „pipe1“ pro APU obsahující integrovaný grafický procesor generace GFX11 (což zahrnuje mj. RDNA3 a RDNA3.5, ale musí používat F32 mikrokontrolér, nikoli RS64) S ní se dostává těmto APU podpory sekundární pipe pro GPU. S jejím užitím se těmto APU dostane hardwarově podporovaného řízení priorit úloh a více grafických front, pro celkovou lepší stabilitu běhu a grafický výkon.
Vedle toho do ovladačů AMD míří klasické aktualizace verzí jednotlivých komponent (PSP 15.0.9 a SMU 15.0.9 IP apod.).
Úpravy kódu systémových volání zjednoduší život vývojářům Linuxu
Věc, kterou běžný uživatel prakticky neocení, ale vývojářům linuxového jádra zpříjemní budoucí práce. Do jádra verze 7.3 míří velké čištění a přepracování architektury toho, jak Linux zpracovává vstupní systémová volání (system call entry code). Takových volání dělá typický běžící systém myriády každou minutu (třeba když si webový prohlížeč „něco vyžádá“) a jakékoli zlepšení efektivity tohoto klíčového prvku jádra je vítáno.
Cílem nových změn je velké zpřehlednění nízkoúrovňového kódu, který vše implementuje. To povede ke zjednodušení jeho údržby, spolu s pracemi na vyšší efektivitě a přehlednosti kódu pak logicky mizí i různé „staré sedimenty“, které se v průběhu let nashromáždily a které padnou za oběť právě oné optimalizaci. Vývojáři zde mimo jiné části napsané komplikované v assembleru předělávají do C, což umožní sjednotit kód pro různé CPU architektury. Ve výsledku by to se pak celé mělo pozitivně projevit v rychlosti řešení v případě nějakých budoucích Spectrů či Meltdownů.
V celém subsystému se nevrtá nikdo menší než linuxový veterán Thomas Gleixner, který na Linuxu pracuje více než čtvrt století a mimo jiné mu vděčíme za realtime architekturu Linuxu, jejíž vývoj až do finálního začlenění v jádru Linu 6.12 trval neuvěřitelných 20 let.
Cílené vypinání přehřátých CPU jader pro současné procesory Intel
Nové generace procesorů Intel podporují vypínání jednotlivých CPU jader na základě teplotních událostí a informace, kterou „pošle“ operační systém. Až dosud je běžně používána jediná univerzální technika, kdy v případě dané události je informace o vypnutí zaslána všem jádrům, což vede mimo jiné ke zbytečnému probouzení spících CPU jader. Intel má podporu v železe a nyní přichází na řadu aktualizace logiky v jádru Linux, která se objeví ve vydání verze 7.3.
Celá věc se jmenuje Directed Package-Level Thermal Interrupts a jejím cílem je efektivnější zpracování přerušení, kdy se dosud v rámci package-level thermal interrupts neřešilo, které CPU jádro vlastně informaci potřebuje. Nově bude možné pozastavovat jednotlivá CPU jádra, což povede k vyššímu celkovému výkonu CPU a současně i úspoře energie, která se nespotřebuje na „probouzení spících jader, aby zpracovala informaci o přerušení činnosti, která se jich netýká“.
Celkově se tak i sníží režie tohoto subsystému a případná kolize zdrojů. Nová technika bude využívána pouze u současných procesorů, které ji podporují, starší modely zůstanou u plošného zasílání informací všem jádrům. Stejně tak se plošné rozeslání informace všem CPU jádrům použije v situaci, kdy některé ze zacílených jader nepošle potvrzení o přijetí informace.
Další základní desky Asus s podporu čtení dat ze senzorů
Díky neutuchající práci open-source komunity se opět rozšiřuje seznam základních desek značky Asus, ať již pro Intel Core či AMD Ryzen, u kterých je Linux schopen číst data ze senzorů. Nově přidané modely v ovladači ASUS EC Sensors v rámci HWMON zahrnují ProArt Z690-CREATOR WIFI, ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI7 R2, ROG CROSSHAIR X870E HERO a ROG Maximus Z790 Hero.
Jde o desky, u kterých potvrzení o funkčnosti ovladače s těmito modely vzešlo od uživatelů takové desky provozujících. Asus zde logicky většinou používá stejné čipy pro zisk dat ze senzorů, pročež jde vlastně jen o formální přidání podpory, nevyžadující složité psaní nového kódu. Ze stejného důvodu se předpokládá bezproblémové začlenění podpory v rámci jádra Linux 7.3. Phoronix pro úplnost shrnuje seznam všech podporovaných desek, který už je úctyhodný.
- MAXIMUS VI HERO, PRIME X470-PRO, PRIME X570-PRO, PRIME X670E-PRO WIFI, PRIME Z270-A
- Pro WS TRX50-SAGE WIFI (A), Pro WS TRX50-SAGE WIFI A, Pro WS X570-ACE, Pro WS WRX90E-SAGE SE
- ProArt X570-CREATOR WIFI, ProArt X670E-CREATOR WIFI, ProArt X870E-CREATOR WIFI, ProArt B550-CREATOR, ProArt Z690-CREATOR WIFI
- ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO / VIII HERO (WI-FI) / VIII FORMULA / VIII HERO / VIII IMPACT
- ROG CROSSHAIR X670E EXTREME / X670E HERO / X670E GENE / X870E HERO
- ROG MAXIMUS X HERO / XI HERO / XI HERO (WI-FI) / Z690 FORMULA / Z790 EXTREME / Z790 HERO
- ROG STRIX B550-E GAMING / B550-I GAMING / B650E-E GAMING WIFI / B650E-I GAMING WIFI / B850-E GAMING WIFI / B850-I GAMING WIFI
- ROG STRIX X470-F GAMING / X470-I GAMING / X570-E GAMING / X570-E GAMING WIFI II / X570-F GAMING / X570-I GAMING
- ROG STRIX X670E-E(I) GAMING WIFI / X870-F(I) GAMING WIFI / X870E-E GAMING WIFI (+ R2) / X870E-H GAMING WIFI7
- ROG STRIX Z390-F GAMING / Z490-F GAMING / Z690-A(E) GAMING WIFI D4 / Z790-E(H/I) GAMING WIFI
- ROG ZENITH II EXTREME / ALPHA / TUF GAMING X670E PLUS / TUF GAMING X670E PLUS WIFI
Některé další modely Asus jsou pak podporovány dalšími HWMON ovladači. Možná určitý signál směrem k linuxovým uživatelům, které desky zařadit do výběru pro nový / další stroj.