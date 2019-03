 »   »  Linuxový desktop není v krizi, jen klesá význam desktopu

Vlaková stanice je místo, kde zastavuje vlak. Autobusová stanice je místo, kde zastavuje autobus. Na svém stole mám pracovní stanici.

To je starý vtip z doby, kdy středobodem pracovního dne byl pro mnoho lidí klasický velký počítač zabírající celý pracovní stůl. Řešila se linuxová desktopová prostředí, ladil se vzhled, všichni se chlubili tím, co na počítači mají a jak to vypadá. Tak vypadal svět před dvaceti lety, současná realita je ale úplně jiná.

Ta doba je pryč, linuxový desktop už tolik netáhne. Nemluví se o něm a zdálo by se, že to je věc, která prostě zapadla a už nikoho nezajímá. Problém ovšem není v linuxovém desktopu, ale v pojetí desktopu jako celku. Ten nás už dnes přestal tolik zajímat.



Autor: Statista.com Prodeje počítačů 2010 – 2022

Prodeje počítačů hovoří jasně, klesá počet prodaných stolních počítačů, notebooků a nakonec i tabletů. Internetových uživatelů ale neustále přibývá, takže tu musí zákonitě docházet k nějaké změně. Můžeme ji pojmenovat jako odklon od tradičního desktopu.

Nenechte se mýlit, linuxový desktop stále existuje, rozvíjí se a za posledních dvacet let ušel neuvěřitelně zajímavou cestu. Jenže uživatelé ji ušli také a vydali se postupně o dost jiným směrem.

Internetizace

Prvním velkým faktorem v této změně je internet. Komunikace je to, co lidi na počítačích dnes zajímá. Pro většinového uživatele dnes platí, že když nefunguje internet, nefunguje počítač. Počítač bez internetu je jen mrtvé železo, na kterém si můžete leda tak zahrát karty. To vás ale rychle omrzí a buď seženete Wi-Fi nebo sáhnete po mobilu.

Důvod je jednoduchý: většina uživatelů používá počítač jako terminál k internetu. Nepotřebují programovat, používat CAD nebo stříhat video. Potřebují komunikovat a konzumovat obsah. To vede k mnoha změnám v oblasti zjednodušování hardware, ale i zjednodušování softwarové výbavy.

Není už nutné mít nainstalované desítky programů jako před lety: poštovní klient, software pro hledání dopravních spojení, kancelářský balík, encyklopedie, slovníky, kurz autoškoly, domácí účetnictví, kuchařka a spousta dalších podobných. Nikoho by dnes nenapadlo si podobný software instalovat, přesto jsme ho v dávných dobách používali.

Všechny tyto a mnohé další funkce se přemístily na web jako na univerzální komunikační médium. Uživatel tedy dnes potřebuje v mnoha případech jen webový prohlížeč, a to je také to první a jediné, co na počítači spouští. Pomocí něj si pustí film, přečte poštu, prohlédne fotografie a přečte noviny. Desktop v takovém případě postrádá smysl, protože v něm už uživatel nežije. Žije v prohlížeči.

