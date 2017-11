 »   »  Linuxový desktop se zázračně nerozšířil, za vyšší čísla může chyba

V posledních měsících se vyrojila řada článků, která poukazuje na neuvěřitelný nárůst popularity linuxového desktopu. Ten během léta vyrostl ze svého 1,5% zastoupení postupně na 3 % a teď se blíží dokonce 5 %. Zprávy se přitom opíraly o statistiky velké měřící služby NetMarketShare, která ukazuje nárůst z červencových 2,5 % až na zářijových 5 %.

Bohužel je skutečnost jiná a k žádnému zázračnému nárůstu nedošlo. Nejprve se poukazovalo na to, že by statistikami mohl zahýbat operační systém Chrome OS, který je postaven na Linuxu – ví se, že Google ho staví z Gentoo. Ovšem ani tohle není správné vysvětlení růstu statistik.

Je to pravděpodobně daleko banálnější. Vince Vizzaccaro z NetMarketShare potvrzuje, že data jsou chybná. Podíl linuxového desktopu není zobrazován správně.Víme o tom a pracujeme na tom. Že jsou data pochybná ukazuje i statistika konkurenčního StatCounteru, který ukazuje 0,75 % mezi všemi operačními systémy, po odečtení mobilních platforem se číslo dostane na 1,83 %.

Rozdíl je totiž v metodice obou služeb. Není to tak snadné, že by počítaly operační systémy jednotlivých uživatelé, které jejich měřicí kódy zahlédnou. NetMarketShare má vlastní rozsáhlou síť webů, na kterých se nachází měřicí skripty. Je jich 40 000 po celém světě a každý uživatel se započítává zvlášť a na každém navštíveném webu se mu započítá jen jedna návštěva denně.

Firma poté váží statistiky podle velikosti jednotlivých států. Důležitou roli tu hraje datový tok, který podle tabulek CIA Internet Traffic různé země generují. Změní se tím celá statistika, ale nevíme, jaký přesně to má vliv na statistiku počtu návštěv na jednotlivých webech.

StatCounter to dělá úplně jinak. Má měřicí kód na dvou milionech různých webů po celém světě. Zahrnují nejrůznější druhy obsahů, různé cílové skupiny i různou geografickou polohu. Každý měsíc dodají informace o miliardách návštěv a ze všech se získávají podrobné údaje jako je operační systém, prohlížeč, rozlišení obrazovky, typ zařízení a podobně. Z nich pak vznikají globální statistiky.

StatCounter přímo na svém webu říká, že jeho čísla jsou spolehlivá, protože nepoužívá žádné vážení a do jeho statistik nevstupují další informační zdroje. Co naměří, to se počítá a to je také ve výsledné statistice. Jak ale přesně svá data sčítají, jaké parametry přesně používají a jak přesně například seskupují operační systémy? Také nevíme.

Protože metodiky nejsou známé ani u jedné z těchto služeb, musíme výsledky brát hodně s rezervou. Vždycky se totiž při jejich vaření může objevit víc omáčky než je zdrávo a výsledky mohou být všelijaké. Jak ukazují prudké změny ve statistikách NetMarketShare.

Vlastní statistiky vydává také americký program DAP , který měří aktivitu uživatelů na čtyřech stovkách vládních domén, na kterých běží asi 5000 různých webů. Kód i metodika DAP jsou zveřejněny jako open source, takže je kdokoliv může překontrolovat. Data jsou dostupná komukoliv a mají vlastní webové rozhraní.

Statistiky jsou z toho zajímavé, zjistíte například, kolik lidí přistupuje na tyto služby z mobilních zařízení (38,8 %) a že většina uživatelů používá Chrome (44,4 %). Nás ale zajímají operační systémy a tady vedou Windows s 45,7 %, následuje iOS s 25,5 % a macOS s 8,7 %. Linux se ukrývá pod položkou „ostatní“, která zahrnuje 0,7 % návštěv. Číslo je velmi podobné tomu, co ukazuje StatCounter.

Zdá se, že už tolikrát předpovídaný rok linuxového desktopu se zase nekoná. To jen jedna velká měřicí služba udělala někde chybu ve výpočtech. Vypadá to, že se linuxový desktop už deset let drží na stejných číslech. Nevěšte ale hlavu, sem na Roota chodí 19,5 % lidí z linuxového desktopu, což je náhodou úplně stejně jako z Androidu. My prostě ten Linux používáme, ať si americké statistiky říkají cokoliv.