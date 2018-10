 »   »  Linuxu chybí jednotný desktop, říká Linus Torvalds

O kus níže používám v nadpisu slovo problém. Linus Torvalds to samozřejmě řekl trochu jinak. Pro Linux je desktop jen jen oblast působnosti, a to vedle mobilního světa, IoT světa, serverového, cloudového či HPC nasazení (a to jsem jistě nevyjmenoval vše podstatné). Vlastně by mohl Linux úspěšně dál žít bez desktopů, resp. bez významného podílu na desktopech. Ale když oni se na to ti novináři pořád ptají.

Je to vůbec téma k diskusi?

Ano i ne. Debatovat se samozřejmě dá nad čímkoli, ale často s nulovou možností danou věc ovlivnit. Vzestup Linuxu na desktopech nenastane pro to, že si to zcela zanedbatelná skupina lidí na této planetě ze srdce přeje. Nenastane ani když do toho investuje mnoho a mnoho miliónů dolarů jeden samaritán. Nastane pouze v případě, že by někdo na desktopech zreplikoval postup, kterým uspěl Android na mobilech. A to není možné (což vzápětí vysvětlím).

Android přicházel na nový, do té doby neexistující trh. Před příchodem iPhonů a Androidu jsme tu měli omezený trh různých PDA/MDA na bázi Windows, měli jsme tu různé přístroje se Symbianem – oboje tak napůl cesty k novému typu multidotykových zařízení a zcela odlišného konceptu práce s nimi. Můžeme si ostatně zavzpomínat na všechny tyhle ve své době vedoucí firmy: Symbian už není (a klasická Nokia jako lídr trhu také ne), Windows CE i všem pozdějším Windows už také patří jen vitríny v muzeích, BlackBerry už také de facto v mobilech neexistuje (BB OS rozhodně ne), o Palmu se nedávno rozepsal logout (a já mu dávám téměř nulovou šanci na větší úspěch). Trh v mobilech je zkrátka sjednocen na jediné platformě, čemuž zdatně sekunduje Apple (optikou prodaných kusů, viděno optikou zisků, je Apple naprostým králem trhu).

Jak to ten Android dokázal? Inu, na počátku stál Google, který už tou dobou byl neporazitelným vládcem trhu vyhledávání a rychle rozšiřoval portfolio služeb. V momentě, kdy propojil uživatele Gmailu s jeho účtem na YouTube, Dokumentech, Mapách, Disku atd., měl vyhráno. Takový uživatel samozřejmě mohl sáhnout po iPhonu, ale s příchodem Androidu 4.x měl k dispozici srovnatelně kvalitní mobilní OS, dostupný však na myriádě rozličných zařízení, které se mu spíše měly šanci trefit do vkusu.

Situace, kdy by existoval na trhu subjekt, který vládne produktům, které běžný smrtelník spontánně chce používat každý den, se už asi opakovat nebude. O Googlu si daleko více než o Facebooku dovolím tvrdit, že je neporazitelný (jedině snad politickými regulacemi). Nikdo takový nemůže přijít a naskočit do rozjíždějícího se vlaku principiálně nového typu komunikačního zařízení, jakými jsou chytré telefony. I Microsoft do tohoto vlaku naskočil pozdě a už se nechytil, navzdory proinvestovaným miliardám dolarů.

Totéž platí pro desktopy. Jejich trh je už tak zakonzervovaný a svázaný desítkami let historické zkušenosti s Windows a macOS, že není v silách Linuxu toto prorazit. Ani kdyby nakrásně zítra existovala jediná linuxová distribuce s jediným desktopem a jediným systémem pro provoz aplikací. Microsoft vždy bude mít náskok díky DirectX a provázání s vývojáři her a multimediálních aplikací (což znamená i s držiteli práv k dílům, kteří chtějí rozlišené DRM systémy).

Linux technicky vzato může zvítězit na desktopech tak, že bude sloužit jen jako základna pro věci běžící nad ním. Může uspět jedině tak, že Microsoft Windows budou jednoho dne stavět na Linuxu. Otázkou ani tak není, kdy to nastane, ale zdali vůbec bude mít smysl (pro Microsoft) se tímto směrem vydávat. Zdali již nebude trh někde jinde, tam, kde 99 % aplikací běží na prohlížečových technologiích a hry, ty se o sebe vždy postarají samy – ostatně s Universal Windows Platform (UWP) se Microsoft nesnaží o nic jiného než o sjednocení způsobu vydělávání s jinými platformami, kde to sype víc.

Prohlížeče činí problém ještě zanedbatelnějším

Vkrádající se vláda prohlížečů je vidět například na Facebooku. Tuto sociální síť využívají zhruba 2 miliardy lidí na planetě, což je řekněme polovina těch, kteří k něčemu takovému mají přístup a zejména mohou si dovolit trávit na ní ne nevýznamné množství času (neb mají doma tekoucí vodu / teplo / elektřinu atd.). Obvykle kdo v bohatším světě náhodou sedí u webového prohlížeče s běžícím Facebookem, v situaci, kdy stránka „pípne“, buď se podívá hned v prohlížeči, nebo je pro něj snadnější sáhnout po telefonu, který leží hned vedle klávesnice a „pípnul“ ve stejný moment jako počítač.

Povšimněte si oné terminologie: nepíšu, že uživatel brouzdá na webové stránce www.facebook.com, hovořím o tom, že „je na Facebooku“. Není v tuto chvíli podstatné, zdali tomu ještě budeme říkat Web 2.0, nebo už Web 3.0 či jakkoli jinak.

Webové prohlížeče došly do fáze, kdy uživatel prakticky nemusí řešit, jaké dílčí prvky ten či onen prohlížeč podporuje versus ta či ona webová stránka používá. Všude funguje prakticky totéž přibližně stejně dobře a rychle. Je to dáno obrovským úspěchem Google Chrome, což mimo jiné znamená, že většina webů počítá s jádrem Webkit / Blink a většina prohlížečů toto jádro používá. Stejně tak vývojáři počítají s Firefoxem a jeho jádrem (z nemalé části proto, že Firefox milují). Z mé vlastní zkušenosti čas od času narážím na stránky, které v Microsoft Edge fungují chybně či přímo nepoužitelně a nejméně bolestivým řešením je rychlé přepnutí do Chrome/Firefoxu či jeho instalace. Ostatně to tak dělají i vývojáři Microsoftu.