1. Llama Stack: framework pro tvorbu aplikací s generativní AI (2. část)
2. Základní konfigurace Llama Stacku
3. Spuštění Llama Stacku v režimu serveru
4. Komunikace s LLM přes Llama Stack
5. Nové rozhraní pro komunikaci s LLM
6. Složitější konfigurace Llama Stacku
9. Výpis všech dostupných poskytovatelů
10. Přidání závislostí do projektového souboru a úprava konfiguračního souboru Llama Stacku
11. Pomocné tabulky vytvářené a používané při běhu Llama Stacku
12. Příklad: úložiště používané poskytovatelem meta-reference
13. Složitější příklad klienta pro Llama Stack: získávání informací v zadaných dokumentech
15. Provedení dotazu se získáním informací z dokumentu
16. Úplný zdrojový kód klienta, který bude odpovídat na základě dokumentů určených k prohledávání
17. Výsledky dotazů s doplněním informací získaných z předaného dokumentu
18. Vrácení části zdrojového kódu na základě položeného dotazu
19. Repositář s demonstračními příklady
1. Llama Stack: framework pro tvorbu aplikací s generativní AI (2. část)
Na úvodní článek o frameworku Llama Stack dnes navážeme. Ukážeme si některé další možnosti jeho použití, a to (opět) v oblasti velkých jazykových modelů. Všechny demonstrační příklady uvedené v navazujících kapitolách, které volají Llama Stack běžící ve vlastním procesu (viz další text) jsou naprogramovány v Pythonu a využívají projektový soubor pyproject.toml, jenž obsahuje pouze jedinou závislost, a to konkrétně závislost na balíčku llama-stack-client verze 0.2.20 až 0.2.23 (i když první z těchto příkladů poběží i s tak starou verzí, jako je 0.2.8:
[project] name = "llama-stack-demo" version = "0.1.0" description = "Simple Llama Stack demo" authors = [ {name = "Pavel Tisnovsky", email = "ptisnovs@redhat.com"}, ] readme = "README.md" requires-python = ">=3.12" dependencies = [ "llama-stack-client>=0.2.20", ]
Pokud má být Llama Stack spuštěn v režimu knihovny, bude konfigurace projektu nepatrně složitější, protože budeme muset přidat další přímé závislosti. Pro jednoduchého klienta, který pouze zavolá vybraný LLM (například gpt-4-turbo) budou postačovat následující závislosti:
[project] name = "llama-stack-demo" version = "0.1.0" description = "Simple Llama Stack demo" authors = [ {name = "Pavel Tisnovsky", email = "ptisnovs@redhat.com"}, ] dependencies = [ "llama-stack==0.2.23", "fastapi>=0.115.12", "opentelemetry-sdk>=1.34.0", "opentelemetry-exporter-otlp>=1.34.0", "opentelemetry-instrumentation>=0.55b0", "aiosqlite>=0.21.0", "litellm>=1.72.1", "uvicorn>=0.34.3", "blobfile>=3.0.0" ] requires-python = "==3.12.*" readme = "README.md" license = {text = "MIT"} [tool.pdm] distribution = false
2. Základní konfigurace Llama Stacku
V úvodním článku jsme si kromě dalších informací uvedli i minimální (ale stále plně funkční) konfiguraci Llama Stacku. Tato konfigurace by měla být uložena v souboru s názvem run.yaml vypadá následovně:
version: '2' image_name: simplest-llama-stack-configuration container_image: null distribution_spec: local: services: - inference - telemetry apis: - inference - telemetry providers: inference: - provider_id: openai provider_type: remote::openai config: api_key: ${env.OPENAI_API_KEY} telemetry: - provider_id: meta-reference provider_type: inline::meta-reference config: sinks: ['console'] models: - model_id: gpt-4-turbo provider_id: openai model_type: llm provider_model_id: gpt-4-turbo server: port: 8321
Důležité je, že je nakonfigurován LLM server, který se má volat (v tomto kontextu se setkáme s pojmem poskytovatel a v tomto případě se jedná o společnosti OpenAI). Tuto konfiguraci nalezneme v sekci providers, protože LLM servery jsou z pohledu Llama Stacku skutečně považovány za jeden (z mnoha typů) poskytovatelů:
providers: inference: - provider_id: openai provider_type: remote::openai config: api_key: ${env.OPENAI_API_KEY}
Druhým nakonfigurovaným poskytovatelem je poskytovatel telemetrie. Současná verze Llama Stacku vyžaduje, aby byl nakonfigurován, i když telemetrii nepoužijete.
To však není postačující, protože kromě LLM serveru je nutné nakonfigurovat i model, který bude volán. Poskytovatel OpenAI nabízí relativně velké množství LLM modelů, mezi než patří i gpt-4-turbo. Konfigurace tohoto modelu je uvedena v samostatné sekci models a vypadá následovně:
models: - model_id: gpt-4-turbo provider_id: openai model_type: llm provider_model_id: gpt-4-turbo
Tato konfigurace předpokládá, že ještě před vlastním spuštěním serveru dojde k nastavení klíče pro OpenAI do proměnné prostředí nazvané OPENAI_API_KEY. Toto nastavení bude vypadat následovně:
$ export OPENAI_API_KEY="sk-xyzzy1234567890xyzzy1234567890xyzzy1234567890..."
3. Spuštění Llama Stacku v režimu serveru
V adresáři, ve kterém je uložen projektový soubor pyproject.toml i konfigurační soubor run.yaml zmíněný v předchozí kapitole, spustíme Llama Stack v režimu serveru. Pro tento účel je možné použít například nástroj PDM nebo uv (oba tyto nástroje provádí shodnou činnost, ovšem uv je značně rychlejší). Při použití PDM vypadá spuštění Llama Stacku následovně:
$ pdm run llama stack run run.yaml
Naopak při použití nástroje uv se změní použitý příkaz (ovšem jeho parametry zůstanou stejné):
$ uv run llama stack run run.yaml
Llama Stack by měl po svém spuštění vypsat aktuální konfiguraci načtenou ze souboru run.yaml, a na konci taktéž port, na které běží:
INFO 2025-09-27 16:28:11,355 llama_stack.cli.stack.run:125 server: Using run configuration: run.yaml INFO 2025-09-27 16:28:11,362 llama_stack.cli.stack.run:146 server: No image type or image name provided. Assuming environment packages. INFO 2025-09-27 16:28:11,924 llama_stack.distribution.server.server:422 server: Using config file: run.yaml INFO 2025-09-27 16:28:11,925 llama_stack.distribution.server.server:424 server: Run configuration: INFO 2025-09-27 16:28:11,928 llama_stack.distribution.server.server:426 server: apis: - inference - telemetry benchmarks: [] container_image: null datasets: [] external_providers_dir: null image_name: simplest-llama-stack-configuration inference_store: null logging: null metadata_store: null models: - metadata: {} model_id: gpt-4-turbo model_type: !!python/object/apply:llama_stack.apis.models.models.ModelType - llm provider_id: openai provider_model_id: gpt-4-turbo providers: inference: - config: api_key: '********' provider_id: openai provider_type: remote::openai telemetry: - config: sinks: - console provider_id: meta-reference provider_type: inline::meta-reference scoring_fns: [] server: auth: null host: null port: 8321 quota: null tls_cafile: null tls_certfile: null tls_keyfile: null shields: [] tool_groups: [] vector_dbs: [] version: '2' INFO 2025-09-27 16:28:13,560 llama_stack.distribution.server.server:564 server: Listening on ['::', '0.0.0.0']:8321 INFO 2025-09-27 16:28:13,568 llama_stack.distribution.server.server:156 server: Starting up
Pro jistotu si přímo z příkazové řádky (pochopitelně z jiného terminálu) ověříme, že Llama Stack skutečně běží na portu 8321 a současně má nakonfigurován LLM model gpt-4-turbo nabízený OpenAI (provider_id):
$ curl localhost:8321/v1/models | jq . { "data": [ { "identifier": "gpt-4-turbo", "provider_resource_id": "gpt-4-turbo", "provider_id": "openai", "type": "model", "metadata": {}, "model_type": "llm" } ] }
Novější verze Llama Stacku vrátí všechny nabízené modely, nikoli pouze model nakonfigurovaný (pozor – podobných nekompatibilit nalezneme celou řadu!):
{ "data": [ { "identifier": "gpt-4-turbo", "provider_resource_id": "gpt-4-turbo", "provider_id": "openai", "type": "model", "metadata": {}, "model_type": "llm" }, { "identifier": "openai/gpt-4-turbo", "provider_resource_id": "gpt-4-turbo", "provider_id": "openai", "type": "model", "metadata": {}, "model_type": "llm" }, { "identifier": "openai/gpt-3.5-turbo-0125", "provider_resource_id": "gpt-3.5-turbo-0125", "provider_id": "openai", "type": "model", "metadata": {}, "model_type": "llm" }, { "identifier": "openai/gpt-3.5-turbo", "provider_resource_id": "gpt-3.5-turbo", "provider_id": "openai", "type": "model", "metadata": {}, "model_type": "llm" }, { "identifier": "openai/gpt-3.5-turbo-instruct", "provider_resource_id": "gpt-3.5-turbo-instruct", "provider_id": "openai", "type": "model", "metadata": {}, "model_type": "llm" }, { "identifier": "openai/gpt-4", "provider_resource_id": "gpt-4", "provider_id": "openai", "type": "model", "metadata": {}, "model_type": "llm" }, { "identifier": "openai/gpt-4o", "provider_resource_id": "gpt-4o", "provider_id": "openai", "type": "model", "metadata": {}, "model_type": "llm" }, { "identifier": "openai/gpt-4o-2024-08-06", "provider_resource_id": "gpt-4o-2024-08-06", "provider_id": "openai", "type": "model", "metadata": {}, "model_type": "llm" }, { "identifier": "openai/gpt-4o-mini", "provider_resource_id": "gpt-4o-mini", "provider_id": "openai", "type": "model", "metadata": {}, "model_type": "llm" }, { "identifier": "openai/gpt-4o-audio-preview", "provider_resource_id": "gpt-4o-audio-preview", "provider_id": "openai", "type": "model", "metadata": {}, "model_type": "llm" }, { "identifier": "openai/chatgpt-4o-latest", "provider_resource_id": "chatgpt-4o-latest", "provider_id": "openai", "type": "model", "metadata": {}, "model_type": "llm" },
4. Komunikace s LLM přes Llama Stack
Připomeňme si ještě, jak vypadá program (skript) naprogramovaný v Pythonu, který přes Llama Stack zavolá LLM (nakonfigurovaný v souboru run.yaml), předá zvolenému jazykovému modelu otázku a nakonec zobrazí jeho odpověď:
from llama_stack_client import LlamaStackClient PROMPT = "Say Hello in Czech" client = LlamaStackClient(base_url="http://localhost:8321") print(f"Using Llama Stack version {client._version}") response = client.inference.chat_completion( messages=[{"role": "user", "content": PROMPT}], model_id=client.models.list()[0].identifier, ) text = response.completion_message.content print(f"LLM response: {text}")
Spuštění tohoto skriptu se opět provede přes nástroje PDM nebo uv:
$ pdm run client1.py
Alternativně:
$ uv run client1.py
Po spuštění skriptu se zobrazí informace o verzi Llama Stacku, dále informace o tom, které koncové body Llama Stacku se volají, následuje varování o použití staršího API (viz další kapitolu) a posléze se již zobrazí odpověď získaná z LLM:
Using Llama Stack version 0.2.23 INFO:httpx:HTTP Request: GET http://localhost:8321/v1/models "HTTP/1.1 200 OK" /tmp/ramdisk/yyyy/client1.py:9: DeprecationWarning: /v1/inference/chat-completion is deprecated. Please use /v1/openai/v1/chat/completions. response = client.inference.chat_completion( INFO:httpx:HTTP Request: POST http://localhost:8321/v1/inference/chat-completion "HTTP/1.1 200 OK" LLM response: Hello in Czech is "Ahoj" for informal situations or "Dobrý den" for more formal occasions.
5. Nové rozhraní pro komunikaci s LLM
Skript uvedený z předchozí kapitole je sice funkční, ovšem vypisuje varování o tom, že se volá nepodporovaný REST API endpoint (sice nepřímo, ale je tomu tak). Llama Stack se totiž poměrně rychle vyvíjí a proto je nutné v aplikacích, které ho využívají, provádět mnohdy i poměrně razantní změny (což je na tak mladý projekt dosti nepříjemné).
Úprava skriptu tak, aby používal novější (snad již stabilní) REST API endpoint, by mohla vypadat následovně:
from llama_stack_client import LlamaStackClient client = LlamaStackClient(base_url="http://localhost:8321") print(f"Using Llama Stack version {client._version}") models = client.models.list() model_id = models[0].identifier print(f"Using model {model_id}") response = client.chat.completions.create( model=model_id, messages=[{"role": "user", "content": "What is the capital of France?"}] ) print(response.to_json())
Aby bylo zřejmé, že odpověď LLM serveru obsahuje i mnohé další (meta)informace, necháme si celou odpověď zobrazit ve formátu JSON. Samotná informace o hlavním městě Francie je zvýrazněna:
{ "id": "chatcmpl-CJPFSGyinwPahGe7s2y2FWtI9fqAZ", "choices": [ { "finish_reason": "stop", "index": 0, "message": { "role": "assistant", "content": "The capital of France is Paris.", "tool_calls": null, "refusal": null, "annotations": [], "audio": null, "function_call": null }, "logprobs": null } ], "created": 1758741322, "model": "gpt-4-turbo-2024-04-09", "object": "chat.completion", "service_tier": "default", "system_fingerprint": "fp_de235176ee", "usage": { "completion_tokens": 7, "prompt_tokens": 14, "total_tokens": 21, "completion_tokens_details": { "accepted_prediction_tokens": 0, "audio_tokens": 0, "reasoning_tokens": 0, "rejected_prediction_tokens": 0 }, "prompt_tokens_details": { "audio_tokens": 0, "cached_tokens": 0 } }, "metrics": [ { "trace_id": "494b4862ce1339456957d19b46224579", "span_id": "664de9d2c854e534", "timestamp": "2025-09-24T19:15:23.602894Z", "attributes": { "model_id": "openai/gpt-4-turbo", "provider_id": "openai" }, "type": "metric", "metric": "prompt_tokens", "value": 14, "unit": "tokens" }, { "trace_id": "494b4862ce1339456957d19b46224579", "span_id": "664de9d2c854e534", "timestamp": "2025-09-24T19:15:23.602943Z", "attributes": { "model_id": "openai/gpt-4-turbo", "provider_id": "openai" }, "type": "metric", "metric": "completion_tokens", "value": 7, "unit": "tokens" }, { "trace_id": "494b4862ce1339456957d19b46224579", "span_id": "664de9d2c854e534", "timestamp": "2025-09-24T19:15:23.602961Z", "attributes": { "model_id": "openai/gpt-4-turbo", "provider_id": "openai" }, "type": "metric", "metric": "total_tokens", "value": 21, "unit": "tokens" } ] }
6. Složitější konfigurace Llama Stacku
Samotná konfigurace Llama Stacku, která byla ukázána ve druhé kapitole, je pochopitelně modifikovatelná a rozšiřitelná. Změna či rozšíření konfigurace se týká dvou hlavních oblastí: API (lze povolit či zakázat jednotlivé skupiny API Llama Stacku) a takzvaných poskytovatelů (providers). V následujících kapitolách si alespoň ve stručnosti ukážeme, jak může taková konfigurace vypadat.
7. Výpis všech dostupných API
Ve druhé kapitole jsme povolili pouze dvě skupiny API:
apis: - inference - telemetry
Ve skutečnosti je možné pracovat s více skupinami API. O které skupiny se jedná, lze zjistit na příkazové řádce zadáním příkazu:
$ uv run llama stack list-apis
nebo:
$ pdm run llama stack list-apis
Výsledný seznam dostupných API bude v Llama Stacku verze 0.2.22 vypadat následovně:
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ API ┃ ┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩ │ providers │ ├───────────────────┤ │ inference │ ├───────────────────┤ │ safety │ ├───────────────────┤ │ agents │ ├───────────────────┤ │ batches │ ├───────────────────┤ │ vector_io │ ├───────────────────┤ │ datasetio │ ├───────────────────┤ │ scoring │ ├───────────────────┤ │ eval │ ├───────────────────┤ │ post_training │ ├───────────────────┤ │ tool_runtime │ ├───────────────────┤ │ telemetry │ ├───────────────────┤ │ models │ ├───────────────────┤ │ shields │ ├───────────────────┤ │ vector_dbs │ ├───────────────────┤ │ datasets │ ├───────────────────┤ │ scoring_functions │ ├───────────────────┤ │ benchmarks │ ├───────────────────┤ │ tool_groups │ ├───────────────────┤ │ files │ ├───────────────────┤ │ prompts │ ├───────────────────┤ │ inspect │ └───────────────────┘
8. Poskytovatelé (providers)
V praxi je mnohdy nutné kromě LLM serveru přímo či nepřímo používat i další poskytovatele (providers). Těch existuje celá řada a dělí se do několika skupin:
|Označení
|Stručný popis
|Agents
|interakce se systémem agentů (samotní agenti mohou provádět různé operace)
|Inference
|rozhraní k LLM modelům i k embedding modelům
|VectorIO
|původně rozhraní k vektorovým databázím (hledání podobných vektorů), nyní i fulltext hledání
|Safety
|detekce dotazů s nevhodným či nepovoleným obsahem apod.
|Telemetry
|telemetrie (OpenTelemetry ale i další)
|Eval
|vyhodnocení odpovědí LLM modelů atd. (způsoby použití se různí)
|DatasetIO
|čtení a zápisy datových sad z/do zvoleného systému (může být i lokální souborový systém)
9. Výpis všech dostupných poskytovatelů
Podobně jako dokáže Llama Stack vypsat seznam dostupných API, může vypsat i dostupné poskytovatele. Postačuje použít příkaz:
$ uv run llama stack list-providers
nebo:
$ pdm run llama stack list-providers
Opět by se měla zobrazit tabulka, ve které je u každého poskytovatele vypsána jak jeho skupina (například VectorIO), tak i vyžadované závislosti:
┏━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ API Type ┃ Provider Type ┃ PIP Package Dependencies ┃ ┡━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩ │ batches │ inline::reference │ openai │ ├───────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ datasetio │ inline::localfs │ pandas │ ├───────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ datasetio │ remote::huggingface │ datasets │ ├───────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ datasetio │ remote::nvidia │ datasets │ ├───────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ eval │ inline::meta-reference │ tree_sitter,pythainlp,langdetect,emoji,nltk │ ├───────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ eval │ remote::nvidia │ requests │ ├───────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ files │ inline::localfs │ sqlalchemy,aiosqlite,asyncpg │ ├───────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ files │ remote::s3 │ boto3,sqlalchemy,aiosqlite,asyncpg │ ├───────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ inference │ inline::meta-reference │ accelerate,fairscale,torch,torchvision,transformers,z… │ ├───────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ inference │ remote::anthropic │ litellm │ ├───────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ inference │ remote::bedrock │ boto3 │ ├───────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
10. Přidání závislostí do projektového souboru a úprava konfiguračního souboru Llama Stacku
Abychom mohli do Llama Stacku zaregistrovat další poskytovatele, je nutné do projektového souboru používaného pro spuštění Llama Stacku přidat všechny potřebné závislosti. Ty se přidávají buď ručně nebo příkazem uv add balíček popř. pdm add balíček. Pro ukázku přidáme následující závislosti:
blobfile>=3.0.0 datasets>=3.6.0 sqlalchemy>=2.0.41 faiss-cpu>=1.11.0 mcp>=1.9.4 autoevals>=0.0.129 psutil>=7.0.0 torch>=2.7.1 peft>=0.15.2 trl>=0.18.2
Výsledný obsah projektového souboru pyproject.toml může vypadat následovně:
[project] name = "llama-stack-demo" version = "0.1.0" description = "Default template for PDM package" authors = [ {name = "Pavel Tisnovsky", email = "ptisnovs@redhat.com"}, ] dependencies = [ "llama-stack==0.2.14", "fastapi>=0.115.12", "opentelemetry-sdk>=1.34.0", "opentelemetry-exporter-otlp>=1.34.0", "opentelemetry-instrumentation>=0.55b0", "aiosqlite>=0.21.0", "litellm>=1.72.1", "uvicorn>=0.34.3", "blobfile>=3.0.0", "datasets>=3.6.0", "sqlalchemy>=2.0.41", "faiss-cpu>=1.11.0", "mcp>=1.9.4", "autoevals>=0.0.129", "psutil>=7.0.0", "torch>=2.7.1", "peft>=0.15.2", "trl>=0.18.2"] requires-python = "==3.12.*" readme = "README.md" license = {text = "MIT"} [tool.pdm] distribution = false
Nyní již můžeme rozšířit i konfiguraci Llama Stacku, a to konkrétně do této podoby:
version: '2' image_name: minimal-viable-llama-stack-configuration apis: - agents - datasetio - eval - inference - post_training - safety - scoring - telemetry - tool_runtime - vector_io benchmarks: [] container_image: null datasets: [] external_providers_dir: null inference_store: db_path: .llama/distributions/ollama/inference_store.db type: sqlite logging: null metadata_store: db_path: .llama/distributions/ollama/registry.db namespace: null type: sqlite providers: agents: - config: persistence_store: db_path: .llama/distributions/ollama/agents_store.db namespace: null type: sqlite responses_store: db_path: .llama/distributions/ollama/responses_store.db type: sqlite provider_id: meta-reference provider_type: inline::meta-reference datasetio: - config: kvstore: db_path: .llama/distributions/ollama/huggingface_datasetio.db namespace: null type: sqlite provider_id: huggingface provider_type: remote::huggingface - config: kvstore: db_path: .llama/distributions/ollama/localfs_datasetio.db namespace: null type: sqlite provider_id: localfs provider_type: inline::localfs eval: - config: kvstore: db_path: .llama/distributions/ollama/meta_reference_eval.db namespace: null type: sqlite provider_id: meta-reference provider_type: inline::meta-reference inference: - provider_id: openai provider_type: remote::openai config: api_key: ${env.OPENAI_API_KEY} post_training: - config: checkpoint_format: huggingface device: cpu distributed_backend: null provider_id: huggingface provider_type: inline::huggingface safety: - config: excluded_categories: [] provider_id: llama-guard provider_type: inline::llama-guard scoring: - config: {} provider_id: basic provider_type: inline::basic - config: {} provider_id: llm-as-judge provider_type: inline::llm-as-judge - config: openai_api_key: '********' provider_id: braintrust provider_type: inline::braintrust telemetry: - config: service_name: '' sinks: sqlite sqlite_db_path: .llama/distributions/ollama/trace_store.db provider_id: meta-reference provider_type: inline::meta-reference tool_runtime: - provider_id: model-context-protocol provider_type: remote::model-context-protocol config: {} vector_io: - config: kvstore: db_path: .llama/distributions/ollama/faiss_store.db namespace: null type: sqlite provider_id: faiss provider_type: inline::faiss scoring_fns: [] server: auth: null host: null port: 8321 quota: null tls_cafile: null tls_certfile: null tls_keyfile: null shields: [] vector_dbs: [] models: - model_id: gpt-4-turbo provider_id: openai model_type: llm provider_model_id: gpt-4-turbo
Jednotlivé části tohoto konfiguračního souboru mají následující význam:
|Sekce
|Stručný popis
|apis
|povolená API Llama Stacku, která lze volat z klientů
|inference_store
|databáze dotazů a odpovědí LLM serverů
|metadata_store
|různé informace o modelech atd.
|providers
|konfigurace jednotlivých poskytovatelů podle skupin (my jich zde máme celou řadu)
|server
|již jsme používali – nastavení samotného Llama Stack serveru (port, TLS atd.)
|shields
|popíšeme si příště
|vector_dbs
|popíšeme si později
|models
|konfigurace jednotlivých modelů (typicky LLM modelů atd.)
11. Pomocné tabulky vytvářené a používané při běhu Llama Stacku
V konfiguračním souboru run.yaml vypsaného v desáté kapitole je hned u několika poskytovatelů nastavena cesta k souborům databáze SQLite. Příkladem je následující část konfigurace:
- config: service_name: '' sinks: sqlite sqlite_db_path: .llama/distributions/ollama/trace_store.db provider_id: meta-reference provider_type: inline::meta-reference
V praxi lze mnohdy použít i jiné databáze a pochopitelně i cesta může být odlišná (v článku jsme se snažil zachovat cesty tak, aby to odpovídalo dokumentaci Llama Stacku, i když pojmenování ollama může být zavádějící).
Nicméně se vraťme k naší konfiguraci. Po spuštění Llama Stacku a provedení dotazu klienta na LLM server by se na uvedené cestě .llama/distributions/ollama měly objevit následující soubory:
agents_store.db faiss_store.db files_metadata.db huggingface_datasetio.db inference_store.db localfs_datasetio.db meta_reference_eval.db registry.db responses_store.db trace_store.db
Tyto soubory jsou spravovány samotným Llama Stackem a jeho poskytovateli, takže s nimi (většinou) není zapotřebí nijak manipulovat.
12. Příklad: úložiště používané poskytovatelem meta-reference
V případě poskytovatele meta-reference lze zvolit i další typy úložišť. Kromě zde zmíněného SQLite lze nakonfigurovat uložení informací do Redisu, PostgreSQL či do MongoDB. Podobné volby jsou většinou dostupné i pro konfiguraci úložišť dalších poskytovatelů. Nicméně my jsme jako úložiště nakonfigurovali SQLite, takže se pokusme prozkoumat, jaké informace jsou zde vlastně uloženy.
Připojíme se k databázi agents_store.db:
$ sqlite3 agents_store.db SQLite version 3.45.1 2024-01-30 16:01:20 Enter ".help" for usage hints.
Zjistíme, jaké tabulky jsou zde uloženy a jakou mají strukturu:
sqlite> .tables kvstore sqlite> PRAGMA table_info(kvstore); 0|key|TEXT|0||1 1|value|TEXT|0||0 2|expiration|TIMESTAMP|0||0
Kolik záznamů je zde uloženo? (platí pro konverzaci s LLM se dvěma otázkami a dvěma odpověďmi):
sqlite> select key from kvstore; agent:18dc140f-bc78-496a-8cd2-d37a518ee56f num_infer_iters_in_turn:18dc140f-bc78-496a-8cd2-d37a518ee56f:0171d680-8dcf-4c80-b612-2a0ee40e1a33:e6c3bccc-3174-4ea1-ad9e-227944bfed87 num_infer_iters_in_turn:18dc140f-bc78-496a-8cd2-d37a518ee56f:0171d680-8dcf-4c80-b612-2a0ee40e1a33:f7342a56-bc63-47d3-bf2b-f4946ad34285 session:18dc140f-bc78-496a-8cd2-d37a518ee56f:0171d680-8dcf-4c80-b612-2a0ee40e1a33 session:18dc140f-bc78-496a-8cd2-d37a518ee56f:0171d680-8dcf-4c80-b612-2a0ee40e1a33:e6c3bccc-3174-4ea1-ad9e-227944bfed87 session:18dc140f-bc78-496a-8cd2-d37a518ee56f:0171d680-8dcf-4c80-b612-2a0ee40e1a33:f7342a56-bc63-47d3-bf2b-f4946ad34285
Jak vypadají uložená data?
sqlite> select value from kvstore where key='session:18dc140f-bc78-496a-8cd2-d37a518ee56f:0171d680-8dcf-4c80-b612-2a0ee40e1a33'; {"session_id":"0171d680-8dcf-4c80-b612-2a0ee40e1a33","session_name":"830e5c42-9422-4fa3-b0d8-f072e88eb5cb","turns":[],"started_at":"2025-09-30T15:34:59.808900Z","vector_db_id":null,"owner":null,"identifier":"830e5c42-9422-4fa3-b0d8-f072e88eb5cb","type":"session"} sqlite> select value from kvstore where key='session:18dc140f-bc78-496a-8cd2-d37a518ee56f:0171d680-8dcf-4c80-b612-2a0ee40e1a33:e6c3bccc-3174-4ea1-ad9e-227944bfed87'; {"turn_id":"e6c3bccc-3174-4ea1-ad9e-227944bfed87","session_id":"0171d680-8dcf-4c80-b612-2a0ee40e1a33","input_messages":[{"role":"user","content":"Say Hello in Czech","context":null}],"steps":[{"turn_id":"e6c3bccc-3174-4ea1-ad9e-227944bfed87","step_id":"c2534750-4cea-4f98-a1db-69ce7aa22e2b","started_at":"2025-09-30T15:34:59.867311Z","completed_at":"2025-09-30T15:35:02.306269Z","step_type":"inference","model_response":{"role":"assistant","content":"Hello in Czech is \"Ahoj\" (informal) or \"Dobrý den\" (formal).","stop_reason":"end_of_turn","tool_calls":[]}}],"output_message":{"role":"assistant","content":"Hello in Czech is \"Ahoj\" (informal) or \"Dobrý den\" (formal).","stop_reason":"end_of_turn","tool_calls":[]},"output_attachments":[],"started_at":"2025-09-30T15:34:59.861412Z","completed_at":"2025-09-30T15:35:02.307082Z"}
Po naformátování přes filtr jq dostaneme čitelnou část konverzace i se všemi metadaty:
{ "turn_id": "e6c3bccc-3174-4ea1-ad9e-227944bfed87", "session_id": "0171d680-8dcf-4c80-b612-2a0ee40e1a33", "input_messages": [ { "role": "user", "content": "Say Hello in Czech", "context": null } ], "steps": [ { "turn_id": "e6c3bccc-3174-4ea1-ad9e-227944bfed87", "step_id": "c2534750-4cea-4f98-a1db-69ce7aa22e2b", "started_at": "2025-09-30T15:34:59.867311Z", "completed_at": "2025-09-30T15:35:02.306269Z", "step_type": "inference", "model_response": { "role": "assistant", "content": "Hello in Czech is \"Ahoj\" (informal) or \"Dobrý den\" (formal).", "stop_reason": "end_of_turn", "tool_calls": [] } } ], "output_message": { "role": "assistant", "content": "Hello in Czech is \"Ahoj\" (informal) or \"Dobrý den\" (formal).", "stop_reason": "end_of_turn", "tool_calls": [] }, "output_attachments": [], "started_at": "2025-09-30T15:34:59.861412Z", "completed_at": "2025-09-30T15:35:02.307082Z" }
13. Složitější příklad klienta pro Llama Stack: získávání informací v zadaných dokumentech
Llama Stack je možné využít i pro složitější operace, než je pouhé volání LLM se zpracováním odpovědí, které model vrací. Jedním z velmi častých požadavků je vyhledávání informací v dokumentech, které jsou systému předány a většinou i nějakým způsobem předzpracovány. Odpověď LLM bude v takovém případě postavena na informacích přečtených z těchto dokumentů – LLM tedy bude realizovat „porozumění otázce“ a vygenerování čitelné odpovědi, ovšem skutečným zdrojem informací budou předané dokumenty. V rámci navazujících kapitol se pokusíme podobný systém vytvořit.
Vzhledem k tomu, že budeme muset dokumenty „vektorizovat“ do vhodné formy, je nutná i úprava konfiguračního souboru run.yaml používaného Llama Stackem:
- Povolí se API files
- Nastaví se provider sentence-transformers
- Nastaví se skupina nástrojů rag-runtime
- Přidá se model ibm-granite/granite-embedding-125m-english typu embedding (ten jsme používali v jiných článcích)
Nový konfigurační soubor vypadá následovně:
version: '2' image_name: minimal-viable-llama-stack-configuration apis: - agents - datasetio - eval - files - inference - post_training - safety - scoring - telemetry - tool_runtime - vector_io benchmarks: [] container_image: null datasets: [] external_providers_dir: null inference_store: db_path: .llama/distributions/ollama/inference_store.db type: sqlite logging: null metadata_store: db_path: .llama/distributions/ollama/registry.db namespace: null type: sqlite providers: agents: - config: persistence_store: db_path: .llama/distributions/ollama/agents_store.db namespace: null type: sqlite responses_store: db_path: .llama/distributions/ollama/responses_store.db type: sqlite provider_id: meta-reference provider_type: inline::meta-reference datasetio: - config: kvstore: db_path: .llama/distributions/ollama/huggingface_datasetio.db namespace: null type: sqlite provider_id: huggingface provider_type: remote::huggingface - config: kvstore: db_path: .llama/distributions/ollama/localfs_datasetio.db namespace: null type: sqlite provider_id: localfs provider_type: inline::localfs eval: - config: kvstore: db_path: .llama/distributions/ollama/meta_reference_eval.db namespace: null type: sqlite provider_id: meta-reference provider_type: inline::meta-reference inference: - provider_id: openai provider_type: remote::openai config: api_key: ${env.OPENAI_API_KEY} - provider_id: sentence-transformers provider_type: inline::sentence-transformers config: {} post_training: - config: checkpoint_format: huggingface device: cpu distributed_backend: null dpo_output_dir: "." provider_id: huggingface provider_type: inline::huggingface-gpu safety: - config: excluded_categories: [] provider_id: llama-guard provider_type: inline::llama-guard scoring: - config: {} provider_id: basic provider_type: inline::basic - config: {} provider_id: llm-as-judge
14. Vektorizace dokumentu
Prvním krokem k vyhledávání informací v zadaných dokumentech je jejich vektorizace. Vektorizovaný dokument bude (v našem případě) uložený do SQLite databáze; vektorizaci a embedding provede knihovna FAISS, s níž jsme se již na stránkách Roota seznámili. V dalším skriptu budeme zpracovávat (vektorizovat) soubor README.TXT. Necháme si vygenerovat ID dokumentu, dokument načteme, necháme provést jeho vektorizaci a následné uložení do formátu FAISS :
from pathlib import Path import uuid from llama_stack_client import LlamaStackClient client = LlamaStackClient(base_url="http://localhost:8321") print(f"Using Llama Stack version {client._version}") vector_store_name= f"vec_{str(uuid.uuid4())[0:8]}" print(f"Vector store name: {vector_store_name}") vector_store = client.vector_stores.create(name=vector_store_name) vector_store_id = vector_store.id print(f"Vector store ID: {vector_store_id}") path=Path("README.TXT") print(f"File path: {path}") file_create_response = client.files.create(file=path, purpose="assistants") print(f"File create response: {file_create_response}") file_ingest_response = client.vector_stores.files.create( vector_store_id=vector_store_id, file_id=file_create_response.id, ) print(f"File ingest response: {file_ingest_response}")
Samotné zpracování může vypadat takto:
Using Llama Stack version 0.2.23 Vector store name: vec_731ad72e INFO:httpx:HTTP Request: POST http://localhost:8321/v1/openai/v1/vector_stores "HTTP/1.1 200 OK" Vector store ID: vs_a5c84463-0fc0-4aa3-a5c1-6f04de6e9b79 File path: README.TXT INFO:httpx:HTTP Request: POST http://localhost:8321/v1/openai/v1/files "HTTP/1.1 200 OK" File create response: File(id='file-98262421c3f1439d8c6236abc6287785', bytes=13773, created_at=1759332995, expires_at=1790868995, filename='README.TXT', object='file', purpose='assistants') INFO:httpx:HTTP Request: POST http://localhost:8321/v1/openai/v1/vector_stores/vs_a5c84463-0fc0-4aa3-a5c1-6f04de6e9b79/files "HTTP/1.1 200 OK" File ingest response: VectorStoreFile(id='file-98262421c3f1439d8c6236abc6287785', attributes={}, chunking_strategy=ChunkingStrategyVectorStoreChunkingStrategyAuto(type='auto'), created_at=1759332995, object='vector_store.file', status='completed', usage_bytes=0, vector_store_id='vs_a5c84463-0fc0-4aa3-a5c1-6f04de6e9b79', last_error=None)
Výsledek bude uložen v SQLite databázi, konkrétně v souboru nazvaném faiss_store.db (ten jsme specifikovali v run.yaml). Můžeme se na strukturu této databáze podívat:
$ sqlite3 faiss_store.db SQLite version 3.45.1 2024-01-30 16:01:20 Enter ".help" for usage hints. sqlite> .tables kvstore sqlite> pragma table_info(kvstore); 0|key|TEXT|0||1 1|value|TEXT|0||0 2|expiration|TIMESTAMP|0||0
V tabulce kvstore je uloženo několik řádků, přičemž všechny z nich souvisí s naším zpracovaným dokumentem s ID vs_a5c84463–0fc0–4aa3-a5c1–6f04de6e9b79. To je dobře patrné při pohledu na klíče této tabulky:
sqlite> select key from kvstore; faiss_index:v3::vs_a5c84463-0fc0-4aa3-a5c1-6f04de6e9b79 openai_vector_stores:v3::vs_a5c84463-0fc0-4aa3-a5c1-6f04de6e9b79 openai_vector_stores_files:v3::vs_a5c84463-0fc0-4aa3-a5c1-6f04de6e9b79:file-98262421c3f1439d8c6236abc6287785 openai_vector_stores_files_contents:v3::vs_a5c84463-0fc0-4aa3-a5c1-6f04de6e9b79:file-98262421c3f1439d8c6236abc6287785:0 openai_vector_stores_files_contents:v3::vs_a5c84463-0fc0-4aa3-a5c1-6f04de6e9b79:file-98262421c3f1439d8c6236abc6287785:1 openai_vector_stores_files_contents:v3::vs_a5c84463-0fc0-4aa3-a5c1-6f04de6e9b79:file-98262421c3f1439d8c6236abc6287785:2 openai_vector_stores_files_contents:v3::vs_a5c84463-0fc0-4aa3-a5c1-6f04de6e9b79:file-98262421c3f1439d8c6236abc6287785:3 openai_vector_stores_files_contents:v3::vs_a5c84463-0fc0-4aa3-a5c1-6f04de6e9b79:file-98262421c3f1439d8c6236abc6287785:4 openai_vector_stores_files_contents:v3::vs_a5c84463-0fc0-4aa3-a5c1-6f04de6e9b79:file-98262421c3f1439d8c6236abc6287785:5 openai_vector_stores_files_contents:v3::vs_a5c84463-0fc0-4aa3-a5c1-6f04de6e9b79:file-98262421c3f1439d8c6236abc6287785:6 openai_vector_stores_files_contents:v3::vs_a5c84463-0fc0-4aa3-a5c1-6f04de6e9b79:file-98262421c3f1439d8c6236abc6287785:7 vector_dbs:v3::vs_a5c84463-0fc0-4aa3-a5c1-6f04de6e9b79
„Důkaz“, že byl embedding skutečně proveden s využitím zvoleného modelu a výsledkem je sada vektorů s délkou 768 prvků:
sqlite> select value from kvstore limit 1; {"identifier":"vs_a5c84463-0fc0-4aa3-a5c1-6f04de6e9b79","provider_resource_id":"vs_a5c84463-0fc0-4aa3-a5c1-6f04de6e9b79","provider_id":"faiss","type":"vector_db","embedding_model":"granite-embedding-125m","embedding_dimension":768,"vector_db_name":"vec_731ad72e"}
Příklad vektorizace (zkráceno):
"embedding": [-0.03943336009979248, -0.01908390410244465, -0.034633487462997437, -0.029541026800870895, -0.012101504020392895, 0.008838939480483532, -0.013992378488183022, -0.03574834391474724, -0.008313454687595367, 0.03812386095523834, -0.03949115052819252, -0.01364347618073225, 0.019146878272294998, -0.02332368865609169, 0.022262772545218468, -0.014989514835178852, -0.024517007172107697, 0.003984575625509024, 0.06360703706741333, -0.0027450593188405037, 0.019605254754424095, -0.04282861948013306, -0.002660290105268359, -0.0033418613020330667, -0.02703104540705681, 0.007085749879479408, -0.025961343199014664, -0.005607941187918186, 0.0013212861958891153, 0.021539753302931786, -0.009276880882680416, 0.03668196499347687, 0.008254827000200748, -0.014407715760171413, 0.083653025329113, -0.011135507375001907, -0.02412128821015358, -0.010947308503091335, -0.009556970559060574, 0.02783835679292679, 0.001607213169336319, 0.027288049459457397, 0.0036381920799613, -0.03964642062783241, -0.004188301041722298, -0.009024555794894695, -0.01408500224351883, -0.008081816136837006, -0.000776242814026773, 0.03358744457364082, 0.056703999638557434, 0.009532158263027668, -0.0077535128220915794, 0.001604839344508946, -0.01480758935213089, -0.016446800902485847, 0.03730686753988266, 0.026151947677135468, -0.022170282900333405, -0.012036912143230438, 0.017871132120490074, 0.05530891194939613, 0.021827947348356247, -0.009660700336098671, 0.04853382334113121, 0.0053733158856630325, -0.0041849869303405285, -0.03651648014783859, -0.04091021418571472, 0.02955329231917858, 0.008832980878651142, -0.02227284014225006, 0.016374535858631134, 0.0013979984214529395, 0.00859660841524601, 0.023964019492268562, -0.04963831230998039, -0.0016858188901096582, -0.0374150313436985, 0.023536663502454758, 0.0008030434837564826, -0.04901596158742905, -0.003732183249667287, -0.0011841172818094492, 0.008876342326402664, -0.02876201830804348, 0.021032467484474182, -0.031778112053871155, -0.05480746552348137, -0.046331148594617844, 0.01832522451877594, -0.02780357375741005, 0.02628582902252674, -0.01693951152265072, 0.04124580696225166, -0.016992267221212387, 0.01953108049929142, -0.06444697827100754, -0.032282277941703796, -0.043638166040182114, 0.0039009766187518835, 0.01508582755923
15. Provedení dotazu se získáním informací z dokumentu
Nyní původní skript doplníme o volání LLM, ovšem s předáním informací o tom, že model může volat nástroj (tool) určený pro čtení vět (či jiných celků) z vektorizovaného dokumentu s provedením vyhledání podle podobnosti vektorů. Skript dále obsahuje pomocnou funkci print_rag_response, která vypíše podrobnější informace o provedené operaci:
models = client.models.list() model_id = models[0].identifier print(f"Using model {model_id}") MODEL_ID="openai/gpt-4-turbo" def print_rag_response(response): print(f"ID: {response.id}") print(f"Status: {response.status}") print(f"Model: {response.model}") print(f"Created at: {response.created_at}") print(f"Output items: {len(response.output)}") for i, output_item in enumerate(response.output): if len(response.output) > 1: print(f"\n--- Output Item {i+1} ---") print(f"Output type: {output_item.type}") if output_item.type in ("text", "message"): print(f"Response content: {output_item.content[0].text}") elif output_item.type == "file_search_call": print(f" Tool Call ID: {output_item.id}") print(f" Tool Status: {output_item.status}") print(f" Queries: {', '.join(output_item.queries)}") print(f" Results: {output_item.results if output_item.results else 'None'}") else: print(f"Response content: {output_item.content}") response = client.responses.create( model=MODEL_ID, input="zadaný dotaz", tools=[ { "type": "file_search", "vector_store_ids": [vector_store_id], } ] ) print_rag_response(response)
16. Úplný zdrojový kód klienta, který bude odpovídat na základě dokumentů určených k prohledávání
Zdrojový kód klienta, který komunikuje s Llama Stackem a dokáže provést získání informací z dokumentu nebo sady dokumentů, ve skutečnosti není příliš dlouhý. Provádí se zde veškeré operace; od prvotního zpracování dokumentu až po dotaz do LLM a získání odpovědí, včetně podobnostního vyhledávání v předzpracovaných dokumentech:
import uuid from llama_stack_client import LlamaStackClient client = LlamaStackClient(base_url="http://localhost:8321") print(f"Using Llama Stack version {client._version}") vector_store_name= f"vec_{str(uuid.uuid4())[0:8]}" print(f"Vector store name: {vector_store_name}") vector_store = client.vector_stores.create(name=vector_store_name) vector_store_id = vector_store.id print(f"Vector store ID: {vector_store_id}") models = client.models.list() model_id = models[0].identifier print(f"Using model {model_id}") from pathlib import Path path=Path("05_05_variance.md") print(f"File path: {path}") file_create_response = client.files.create(file=path, purpose="assistants") print(f"File create response: {file_create_response}") file_ingest_response = client.vector_stores.files.create( vector_store_id=vector_store_id, file_id=file_create_response.id, ) print(f"File ingest response: {file_ingest_response}") MODEL_ID="openai/gpt-4-turbo" def print_rag_response(response): print(f"ID: {response.id}") print(f"Status: {response.status}") print(f"Model: {response.model}") print(f"Created at: {response.created_at}") print(f"Output items: {len(response.output)}") for i, output_item in enumerate(response.output): if len(response.output) > 1: print(f"\n--- Output Item {i+1} ---") print(f"Output type: {output_item.type}") if output_item.type in ("text", "message"): print(f"Response content: {output_item.content[0].text}") elif output_item.type == "file_search_call": print(f" Tool Call ID: {output_item.id}") print(f" Tool Status: {output_item.status}") # 'queries' is a list, so we join it for clean printing print(f" Queries: {', '.join(output_item.queries)}") # Display results if they exist, otherwise note they are empty print(f" Results: {output_item.results if output_item.results else 'None'}") else: print(f"Response content: {output_item.content}") response = client.responses.create( model=MODEL_ID, input="Display class Ovoce", tools=[ { "type": "file_search", "vector_store_ids": [vector_store_id], } ] ) print_rag_response(response)
17. Výsledky dotazů s doplněním informací získaných z předaného dokumentu
Jako dokument ke zpracování jsem zvolil dokument obsahující popisek známé (starší, nicméně pořád dobré) hry Supaplex. Ten naleznete na adrese https://github.com/sergiou87/open-supaplex/blob/73df867bc9c14790a23b8d66c86388e09b7e5312/resources/README.TXT.
Dotaz zněl následovně:
What is Zonk?
Odpověď námi naprogramovaného systému:
Output type: message Response content: "ZONK" refers to an element in the videogame Supaplex. In the game, a Zonk is depicted as a round rock, and it is a common and typically unpleasant obstacle. Zonks tend to fall downwards whenever possible, for instance, if there is a void directly underneath them. Players must be cautious as a Zonk falling on the character (Murphy) results in an explosion and game-over for the player. Murphy can push Zonks laterally (but not vertically) if there is space for them to move, but can only push one Zonk at a time. Good timing is needed to use Zonks strategically, such as dropping them on top of enemies (like Snik-snaks) to eliminate them through explosions.
18. Vrácení části zdrojového kódu na základě položeného dotazu
Podívejme se ještě na jeden příklad. Tentokrát jsem se pokusil získat zdrojový kód určité třídy (konkrétně třídy Ovoce) z knihy o Pythonu (https://knihy.nic.cz/cs/detail/29/), ke které mám „zdrojové kódy“ napsané v Markdownu.
Dotaz zněl jednoduše:
display class Ovoce
Odpověď byla zpracována následovně:
Created at: 1758745437 Output items: 2 --- Output Item 1 --- Output type: file_search_call Tool Call ID: call_CEgssrYfjL0klzlXkzcYewfI Tool Status: completed Queries: Class Ovoce Results: ... ... ... --- Output Item 2 --- Output type: message Response content: The class `Ovoce` along with its subclasses `Hruska` (Pear) and `Jablko` (Apple) are defined in a programming example to illustrate the concept of variance in object-oriented programming. Below is the definition of these classes in Java: ```java class Ovoce { } class Hruska extends Ovoce { public String toString() { return "Hruska"; } } class Jablko extends Ovoce { public String toString() { return "Jablko"; } } ``` This hierarchy involves a base class `Ovoce`, with two derived classes `Hruska` and `Jablko`. The `toString()` method in both subclasses provides a simple way to return the string representation of each fruit. This basic class structure is used to demonstrate type variance and how objects of these types interact within an array specified as type `Ovoce`, addressing concepts such as compile-time and runtime type safety in Java.
To ve skutečnosti vůbec není špatná odpověď (navíc přeložená do angličtiny).
19. Repositář s demonstračními příklady
Projekty popsané v předchozích kapitolách je možné nalézt v repositáři https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. Následují odkazy na jednotlivé soubory s jejich stručným popisem:
První projekt: volání LLM modelu přes stack
|#
|Příklad
|Stručný popis
|Adresa příkladu
|1
|demo1/pyproject.toml
|konfigurační soubor s definicí projektu
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo1/pyproject.toml
|2
|demo1/pdm.lock
|soubor se seznamem a haši nainstalovaných balíčků
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo1/pdm.lock
|3
|demo1/run.yaml
|konfigurace našeho stacku
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo1/run.yaml
|4
|demo1/client1.py
|skript v Pythonu s realizovaným klientem
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo1/client1.py
Druhý projekt: výpis všech dostupných modelů
|#
|Příklad
|Stručný popis
|Adresa příkladu
|1
|demo2/pyproject.toml
|konfigurační soubor s definicí projektu
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo2/pyproject.toml
|2
|demo2/pdm.lock
|soubor se seznamem a haši nainstalovaných balíčků
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo2/pdm.lock
|3
|demo2/run.yaml
|konfigurace našeho stacku
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo2/run.yaml
|4
|demo2/client2.py
|skript v Pythonu s realizovaným klientem
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo2/client2.py
Třetí projekt: využití Llama Stacku jako Pythonní knihovny
|#
|Příklad
|Stručný popis
|Adresa příkladu
|1
|demo3/pyproject.toml
|konfigurační soubor s definicí projektu
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo3/pyproject.toml
|2
|demo3/pdm.lock
|soubor se seznamem a haši nainstalovaných balíčků
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo3/pdm.lock
|3
|demo3/run.yaml
|konfigurace našeho stacku
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo3/run.yaml
|4
|demo3/client3.py
|skript v Pythonu s realizovaným klientem
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo3/client3.py
Čtvrtý projekt: nové rozhraní pro komunikaci s LLM
|#
|Příklad
|Stručný popis
|Adresa příkladu
|1
|demo4/pyproject.toml
|konfigurační soubor s definicí projektu
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo4/pyproject.toml
|2
|demo4/run.yaml
|konfigurace našeho stacku
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo4/run.yaml
|3
|demo4/client4.py
|skript v Pythonu s realizovaným klientem
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo4/client4.py
Pátý projekt: hledání odpovědí z předaných a zpracovaných dokumentů
|#
|Příklad
|Stručný popis
|Adresa příkladu
|1
|demo5/pyproject.toml
|konfigurační soubor s definicí projektu
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo5/pyproject.toml
|2
|demo5/run.yaml
|konfigurace našeho stacku
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo5/run.yaml
|3
|demo5/client5.py
|skript v Pythonu s realizovaným klientem
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo5/client5.py
|4
|demo5/output_ovoce.txt
|výstup modelu – informace o třídě Ovoce
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo5/output_ovoce.txt
|5
|demo5/output_zonk.txt
|výstup modelu – získání informace ze souboru README.TXT
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo5/output_zonk.txt
|6
|demo5/README.TXT
|dokumentace ke hře Supaplex
|https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/llama-stack-demo/demo5/README.TXT
