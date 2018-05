 »   »  Lubuntu a Kubuntu končí s 32bitovou verzí, ostatní příchuti zřejmě také

Vývojáři Ubuntu, Bryan a Simon Quigleyovi, navrhli zrušení podpory 32bitových procesorů i386 pro všechny příchuti Ubuntu. S příchodem Ubuntu 18.10 (Cosmic Cuttlefish) tak zřejmě už většina (možná všechny) varianty vyjdou už jen pro AMD64.

Minulý týden tento krok oznámily vývojáři Ubuntu Mate a Budgie, nyní se k nim určitě přidají lidé okolo Kubuntu a Lubuntu. Na vyjádření vývojářů Xubuntu a Ubuntu Kylin se zatím čeká, dá se ale předpokládat, že budou souhlasit s většinou. Pokud tomu tak bude, pak už žádná z variant Ubuntu v příští verzi pro 32 bity nevyjde.

Příchuti Ubuntu Kromě základní verze Ubuntu Desktop a Server existuje ještě sedm oficiálních odnoží zvaných příchuti: Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Kylin, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio a Xubuntu. Používají stejné repozitáře, balíčky i vývojové prostředí. Liší se výběrem výchozích balíčků, prostředí a utilit.

Ubuntu přestalo s vydáváním instalačního obrazu pro starou platformu už na konci loňského roku a serverová varianta pak o pár měsíců později. Podobně už se před časem rozhodlo i Ubuntu Studio. Předpokládalo se, že alespoň některé oficiální odnože vydrží delší dobu. Nyní se zdá, že 32 bity budou mít v *buntu velmi rychlý konec.

Dva důvody

Hlavním důvodem je, že 32bitové varianty nejsou a nebudou chráněny proti chybám Meltdown a Spectre. Proti Meltdown by byly chráněny, kdyby na nich běželo 64bitové jádro. Pokud jde skutečně o staré procesory neschopné spouštět 64bitový kód, pak nebudou nikdy chráněné proti Spectre, protože pro ně Intel nevydá opravu mikrokódu. Některé staré procesory na Spectre náchylné nejsou, jiné ano – podle vývojářů je to sázka do loterie.

Druhým důvodem je, že 32bitové obrazy stahuje výrazná menšina uživatelů a už několik let se ví, že většina jejich strojů je schopna 64bitový systém spustit. Příčinou zbytečné instalace 32bitového systému je tedy spíše zvyk nebo internetové návody, které jsou staré a doporučují ke stažení 32bitové obrazy.

Výsledkem je, že většina uživatelů používajících 32bitový systém tak činí na relativně moderních strojích, na kterých by mohla běžet 64bitová distribuce. Vývojáři všech příchutí tak nyní míří k tomu, že podporu staré platformy jednoduše ukončí a v příštím vydání už 32bitové instalátory nenabídnou.

LTS ještě tři roky

Současní uživatelé ještě nemusí házet procesor do žita, čerstvá LTS verze 18.04 Bionic Beaver bude v příchutích podporována ještě do roku 2021. Bude tedy možné ještě několik let současnou instalaci používat a dostávat pro ni podporu.

Za tři roky budou mít uživatelé na výběr jednu ze tří možností: nainstalovat 64bitové *buntu, pokud to jejich procesor podporuje. V opačném případě budou muset vyměnit distribuci za takovou, která bude ještě 32bitové procesory podporovat. Poslední možností je pořídit si počítač s modernějším procesorem, který zvládne provoz moderních systémů.